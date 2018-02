¿Político ‘ecoilógico’?

Voz 0827

00:08

pues no tiene desperdicio y Matías te va a gustar te va a gustar vamos a ver cada día pensamos Roberto Matías que en política lo hemos visto todo pero no lo último la Performance que ha hecho Agustín Hernández que es líder del Partido Popular en Santiago de Compostela ex alcalde de la ciudad y atención ex conselleiro de Medio Ambiente que este hombre para denunciar públicamente la contaminación del río Sar se fue hasta su orilla acompañado de cámaras para recoger los plásticos allí acumulados hasta ahí todo bien la cuestión es que este hombre no llevaba una bolsa lo recogido en la ribera lo iba tirando al río la verdad es que si esto lo hacen público no queremos ni más Aznar lo que hará en privado cuando ya sabemos que la Guardia Civil no tiene por misión perseguir la estupidez pero quizás el Seprona sí que debería decirle algo su partido también tendría que advertirle que lo peor que se puede hacer en política es el ridículo Espero que no diga ahora que hemos sacado las imágenes de contexto político porque el contexto está perfectamente claro o que se simplemente una excusa del tipo hombre lo que quería era ilustrar que el cuarenta y cinco por ciento de los residuos que se vierten a las aguas son plásticos con decir lo siento mucho me he equivocado y no volverá a pasar sería suficiente aunque quizás opte por dar una vuelta más a su creatividad carece un neopreno recoja los delitos de plástico Quito que tiró al río y los devuelva la orilla con cámaras por supuesto