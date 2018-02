El mítico ‘Volare’ de Domenico Modugno, como rumba y en chino

No hay resultados

Voz 1 00:00 la Ventana con Roberto Sánchez

Voz 1826 00:02 sí estamos tomando café también con Isaías Lafuente y con Matías Vallés Matías por cierto que hoy Isabel ha empezado el nuevo año chino el Año del Perro

Voz 2 00:09 sí sí sí siempre cada cada día celebramos efectivamente es el el comienzo el nuevo año chino que ya no es un ya no es una civilización tan extraño tan ajena o tan misteriosa como era antes las desde luego ganó en Mallorca desde luego la tenemos en la ceremonia

Voz 1826 00:22 hemos aquí en casa bueno por cierto nos hemos encontrado con esto esto que podría sonar perfectamente podría ser una podría ser una de las actuaciones de la gala de fin de año de la televisión china

Voz 3 00:34 el van champú y doce años

Voz 4 00:41 lanzó Crichton Swanson la lección del volar si el histórico con aires de de un niño

Voz 5 00:56 eso la versión sobre la versión de Los Gipsy Kings

Voz 6 01:07 y esto que decíamos podría ser perfectamente una de las actuaciones de la gala de fin de año en China bueno pues quien ha tenido el valor de hacerla es el cantaor Alejandro Sánchez Bermejo conocido artísticamente como tumba Aíto Alejandro qué tal buenas tardes

Voz 7 01:25 hola buenas tardes caballero como estábamos muy bien simples

Voz 6 01:27 nosotros encantados de desnudarte oye pero tú sabes chino

Voz 7 01:31 pues en ellos estamos en ello estamos seguimos estudiando Roberto la verdad que que es que es bastante complejo

Voz 1826 01:37 pero pero pero y esto es como lo de las camisetas como lo de los horarios del fútbol estos para

Voz 8 01:42 se mercado allí en en China

Voz 1826 01:45 para abrirse mercado en Asia o cómo se te ocurre a ti a hacer este volar en chino

Voz 7 01:50 pues sí efectivamente son son proyecto enfocado hacia hacia el gigante asiático como bien dices bueno se me ocurre a través de bueno pues de haber grabado un disco con anterioridad ideales habiéndose quedado en ese cajón no en el olvido que bueno otra vez una reunión familiar y con mi compadre Escudero de Huesca pues se se creó esta idea no hacer una rumba internacional en ese idioma internacional como es el chino mandarín

Voz 1826 02:16 hizo fue muy difícil haber de muy difícil ya han por el desconocimiento del idioma que dices ahora es cuando me he puesto yo en realidad sino porque hay muchas ocasiones tenemos entendido que hay idiomas que se ajusta mucho mejor a según qué métricas musicales a según qué ritmos el inglés el inglés es el idioma del pop del rock el español no lo está aunque estamos buscando por ahí vías últimamente pero

Voz 7 02:40 si no quiero que además a mí me han dicho que tú

Voz 1826 02:42 en unas tonalidades totalmente diferentes a las que requiere por ejemplo una pieza como la que estamos escuchando

Voz 7 02:48 pues sí efectivamente partiendo de la base que tienen seis vocales Si hay hablan en cuatro tonalidades diferentes las acentuación es como también flamencos se vive es que el que tiende a dilatar o a extender una sílaba o quejío un llanto para así lo rápido sencillo no entonces ha sido bastante complejo adaptar este idioma a está a este patrono hasta rumba universal llevemos

Voz 9 03:13 he querido hacer una traducción lo has hecho tú te lo han hecho

Voz 7 03:16 en han tenido que hacer a base se exhibía va siendo de una persona sino de varias ya tiene una ocasión Comite del idioma chino en Madrid concretamente para porque la lanzamos allí en en Asia en Shanghai Pekín me con con la coteja Most y allí no se entendía nada más que

Voz 1826 03:35 es decir a ver cuenta de eso bien Alejandro I lo hacéis aquí pero lo hace

Voz 8 03:39 pero con gente nativa

Voz 1826 03:42 sino que son los que nos que os va diciendo sí sí esto está muy bien donde está muy bien pero en cambio la allí después se ha

Voz 7 03:50 el de el estribillo y poquito más

Voz 1826 03:53 sanciona regular entonces que tenéis que hacer tenéis que hacer otra revisión de de todo de arriba abajo

Voz 7 03:59 eso es entonces tuvimos que hacer lo que es ese ese grabó tres veces en cabina todo grabar tres veces encamina la historia estaba que en la conversación China por decirlo así de la comunidad china el no no suele estar habitualmente como respuesta entonces aquí le decían a todo que sí osea todo estaba bien valía pero claro la mandamos allí a nativos de allí que no habían salido del país concretamente pues a estudiantes de del del Instituto Cervantes y demás repito son dos encendía el estribillo y unas entonces no lo tuvimos que tomar muy muy en serio para entrar políticamente correcto El País

Voz 2 04:39 está claro que la la picaresca es otro fenómeno mundial no en un país el país vecino de China que es jabón estaba día con Paco de Lucía que tuvo un éxito brutal allí de él mimos lo comentaba con cierta ironía con sorna lo decía ves ahí a miles de personas de japonesa apiñados y te preguntas qué entenderán de mi música yo te quería pedir eso Alejandro que que que ven los los chinos en la rumba que les atrae que les gusta

Voz 7 05:00 a la rumba o en general en el flamenco lo que ven es es la pasión es la transmisión la puesta en escena los gestos las caras es que son poco pues bueno ese ese Altman poquito destapada no entiende eso para ellos es es muy importante igual que ya fue para Japón que les llevan muchísimos años encaja en este caso a China en torno al flamenco pero para ellos es el primero

Voz 10 05:27 Juan de enlace de atención no poder enganché no lo que es la transmisión del flamenco Alejandro yo lo debido de muchas maneras ahí ahí

Voz 9 05:37 deseo cuando me entendería muy bien pero yo creo que nosotros tres que estamos aquí hablando contigo es la primera vez que escuchamos una canción en chino y la entendemos

Voz 7 05:46 eso eso además el Dios con picaresca algo en esa historia vamos a hacer una versión mundialmente conocida sólo con la introducción aun sin saber chino en este caso como Inditex podrán diferenciar rápidamente de que productos

Voz 1826 05:58 va a quedar ahí o habrá otras canciones otros otros éxitos

Voz 7 06:02 Vimos viva estamos estamos trabajando eso es en algunas versión más universal sábado estamos trabajando eso a la inversa ya hace hacer alguna alguna canción de folclore tradicional chino al flamenco a nosotros al flamenco y bueno sí que es cierto que estamos abiertos en ese campo a ambas cosas a continuar creando henchido día ya poder adaptarlo todo lo que no los ofrezcan

Voz 6 06:33 bueno ahí está el resultado de esa fusión que desde luego a una los dos grandes referentes que tiene Alejandro Tous

Voz 5 06:41 como son Camarón Bruce Lee

Voz 6 06:44 tumbada por muchos éxitos muchas gracias

