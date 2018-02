“La pacienta se rasca las vestiduras al ver a De Guindos calcificado”

Voz 1 00:00 el hablar muy mal

Voz 2 00:11 hay en el Círculo de Bellas Artes un acto con diferentes portavoces in portavoz importa bolsas como destino el portavoz la portavoz

Voz 3 00:20 no estoy de acuerdo porque la lengua tiene vida propia

Voz 4 00:23 este antes he perdido mis títulos pero esta partida por la defensa de los derechos de las mujeres no ha acabado ha sentenciado en Valencia Gran Maestro de ajedrez la Gran Maestro de ajedrez

Voz 2 00:33 al día la ganadora de la SER que de momento lleva días Goyas ID podía conseguir

Voz 5 00:39 el duramente a Bush podría conseguir el oro

Voz 2 00:42 algo más de dos millones de personas han pasado por esta ciudad marroquí en dos mil diecisiete y se registraron siete mil millones de pernoctaciones registraron siete mil millones de pernoctaciones

Voz 6 00:51 en plan marca un antes y después en España son Armilla eficaz para luchar contra las tres enfermedades crónicas que más nos afectan la diabetes la diabetes y las enfermedades cardiovasculares

Voz 7 01:04 y el cáncer concluimos en Málaga donde el Rey Felipe V al Rey Felipe quinto ha presidido la entrega de la Medalla de Oro al Mérito en La Bella

Voz 2 01:11 las artes rápido hay que emitir esta cinta esta caravana esto sin más dilación son las cuatro de la madrugada a las cinco en Canarias busca nazi en EEUU de V unidad de vigilancia

Voz 8 01:29 mira Isaías no sabía ha dicho el doctor en la primera hora que no lo hiciéramos nunca de números que acabaran en cinco grados de si cinco tres cinco

Voz 9 01:36 bueno esperemos que te hacía muchos errores en esta unidad de vigilancia a pesar de que acabe en cinco vamos a empezar con algo muy bonito

Voz 2 01:45 porque qué bonito es la canción que

Voz 9 01:48 interpreta Soraya Arnelas que es la canción oficial de la Copa del Rey que se está celebrando en Gran Canaria la metimos en la Unidad de Vigilancia porque tenía un error por el que nos llamaron la atención nuestros oyentes

Voz 10 02:02 la vida tiene me escondo lo tienes cien sábado hay días que amanecer triste pero siempre hay mejores de los siempre a mejor

Voz 9 02:13 pero siempre habrán mejores Si es pero siempre habrá mejores yo no sé si Soraya es oyente de la Unidad de Vigilancia pero hoy ha estado en La Ser en SER Deportivos con Pacojó ha cantado a capella el estribillo de esta canción

Voz 11 02:28 ha corregido oye la pista tiene mil colores no sólo tiene sinsabores hay días que amanecen tristes pero siempre

Voz 2 02:38 jo muy muy bien Bram dejó

Voz 0827 02:41 no la Unidad de Vigilancia que de vez en cuando sirve para algo esperemos que haya sido por la Unidad de Vigilancia puedan la semana pasada hablamos mucho de ese femenino que tanta polémica levantó el de portavoz pero el fenómeno parece que es transversal aquí tenemos por ejemplo al portavoz del PP en Andalucía Juan Manuel Moreno que se refiere a pacientes mujeres en los hospitales andaluces como los pacientes lo ha difundido a través de la red el tuitero llamado Miguel de Cervantes

Voz 12 03:06 el desastre de las urgencia es al amor esta misma semana una nueva noticia otra denuncia más por la muerte de una paciente en el Hospital Clínico de Málaga y de una paciente de una paciente de una paciente

Voz 0827 03:18 el montajes del propio Miguel de Cervantes paciente la verdad es que suena raro de narices pero no es exactamente el mismo caso que portavoces se porque la terminación ente forma adjetivos en español a partir de verbos de agobiar agobiante por ejemplo muchos de esos adjetivos después se convierten a sustantivos Ia algunos nos dice la Real Academia a veces generan una forma femenina Priscilla adoptada presidenta dependienta gobernanta otra cosa es que feminicidios todos esa es otra cuestión los hablantes dirán que es lo que hace con esta paciente tan extraño no que no resulta al oído Es más hay algunos que sean feminicidio pero no para todas sus acepciones por ejemplo a la responsable servicio un hotel a llamamos gobernanta pero seguramente Juan Manuel Moreno que es del PP no se referirá nunca Soraya Sáez de Santamaría como gobernante

Voz 1715 04:09 de momento no eh ni a una mujer

Voz 0827 04:12 asistente de la vicepresidenta en la Moncloa se referirá como asistenta porque seguramente entenderíamos otra cosa o a las mujeres por ejemplo que trabaja en una tienda pues la llamamos dependientas pero no nos referimos así a las mujeres que están en situación de dependencia así que es un femenino que digamos podría tener una validez pero esa validez no es universal y en todo caso siempre decimos los oyentes los oyentes no los hablantes decidirán bueno yo creo que de momento a la espera de lo que dictaminen los hablantes con el paso del tiempo tanto portavoz ha como dependientas son femeninos forzados cuando la verdad es que se pueden se deben hacer muchas cosas para finalizar la lengua sinuosa Mozah sin usar fórceps por ejemplo cuando un concurso en este caso Operación Triunfo se resuelve al final con una votación entre tres finalistas todas ellas son mujeres Amaia Aitana Míriam sin embargo quién escribe el target on y quién lo le Se refiere a la posible concursante ganadora que se ve que va a ser ganadora como ganador

Voz 3 05:15 merlot Opus ante más votado más votado y que por tanto es el ganador pues el ganador

Voz 13 05:23 de OT dos mil diecisiete es a ya

Voz 0827 05:28 se veía que iba a ser o ella o una de ellas sin embargo se dice el concursante el ganador vamos que habría sido muy sencillo usar el género correspondiente el femenino sin hacer ningún tipo de spoiler uno de los riesgos de hablar en la radio es quedarse en blanco le ha pasado esta misma mañana a José Antonio Duro repasando los resultados de la jornada europea de fútbol que se jugó ayer yo lo escucha en directo y la verdad que no lo habría metido en la Unidad de Vigilancia porque es un momento esto es un poquito críticos pero es que él ha venido a la Unidad de Vigilancia SA Auto denunciado así que como él dice hay Mi madre quizás la cosa vaya con dedicatoria bueno obsérvese también cómo le cambia el nombre y el sexo a Pepa Bueno

Voz 1038 06:09 una un empate el de la Real Sociedad que empató a dos en Anoeta eso sí le empataron en el último minuto ante

Voz 14 06:17 conjunto de él lo tengo por aquí lo tengo por aquí ahí

Voz 15 06:22 mi madre me noto a dos la Real Sociedad como viene el conjunto de la cabeza pero no tienen estas cosas pasan estas cosas pasan

Voz 0827 06:31 esas cosas pasan Pepo eh pero P pues muy comprensiva en este caso pues si esas cosas pasan en la radio ideas en parte vivimos en esta unidad de vigilancia bueno y es día dieciséis de febrero quedan doce días para que acabe febrero porque este año no es bisiesto no como el año pasado que sí que lo fue además fue bisiesto en un mes extraño comunes no en febrero que no tuvo veintinueve días sino en septiembre que tuvo XXXI tal y como contó Nacho Abad en Espejo público escuchó Antonio Nuño

Voz 3 07:00 vamos a situarnos estamos hablando de las comunicaciones de los días treinta de septiembre treinta y uno de septiembre treinta y uno de septiembre y uno de octubre

Voz 0827 07:09 bueno pues como haya conversaciones el treinta de septiembre de ello muy bien quizás para iba a ir la investigación para Iker Jiménez bueno oye nosotros también transformamos el calendario en su día

Voz 1715 07:20 es jueves treinta y uno de Alonso XXXI de Alonso más a treinta y uno de agosto tras noticias Javier Alonso vuelve así que pelillos a la mar

Voz 9 07:32 dieciséis de febrero si haciendo mucho frío la semana pasada nos sorprenderemos especialmente tanto de las temperaturas como de las altas cumbres desconocidas para nosotros del País Vasco

Voz 17 07:43 mañana la alerta naranja pasará a ser aviso amarillo porque la cota se va a situar entre cuatrocientos y seiscientos metros de madrugada subirá a ochocientos mil subirá a ochocientos mil durante las horas centrales del día hay volverá a bajar a los seiscientos ochocientos metros ya por la noche

Voz 0827 07:58 Jotas de nieve de ochocientos mil metros hasta muy cerca de Bilbao hombre cerquísima de César Mosquera un error una exageración vasca que son muy suyos pero no nos dice Alfonso Martínez que estamos insistiendo en el asunto

Voz 18 08:11 será un día marcado por la lluvia llega un nuevo frente por la tarde que va a dejar precipitaciones cuantiosas con tormenta Si también granizadas por la noche a lo largo de la mañana la cota de nieve irá subiendo hasta situarse los ochocientos mil metros hasta situarse en los ocho mil metros

Voz 0827 08:25 volverá a bajar por largas aguardaban los deprisa a veces una conjunción al ver sativa ayuda a entender mucho mejor lo que queremos decir esta semana hemos descubierto además que tenemos oyentes jóvenes pero que muy jóvenes como Emma Lope de dieciséis meses que ya hace los coros de la sintonía del todo por la radio

Voz 19 08:43 entera torito Tariq

Voz 0827 08:46 pero pero

Voz 19 08:48 tírate torito Tariq

Voz 0827 08:51 lo bueno de una audiencia que se va rejuvenecido a pesar de que la Cadena SER tiene colaboradores longevos quizás demasiado longevos el vigilante en este caso también es un compañero Pablo del Rincón el vigilado es Pablo del Rincón compañero de Radio comarca ser

Voz 16 09:07 se han sucedido hoy en nuestro tiempo de radio en la Cadena Ser por ejemplo hablamos con el crítico taurino Antonio Moral

Voz 20 09:14 es casi quince décadas casi quince décadas dedicado a la radio taurina Ghazi quien

Voz 0827 09:20 hace décadas enhorabuena enhorabuena a este hombre que atravesado ya tres

Voz 16 09:25 los bueno viene de rancio abolengo el corte y lo hemos manipulado un poco porque el compañero rectificó a tiempo por ejemplo hablamos con el crítico taurino Antonio Morales

Voz 20 09:33 es casi quince décadas casi quince décadas en este caso casi quince años dedicado a la radio

Voz 0827 09:38 lo más curioso que dice en este caso Roberto puede haber otros eso es puede haber otros colaboradores en esta emisora de radio que sí que tengan esa edad esa larguísima experiencia bueno si el colaborador tiene quince décadas de experiencia narrando toros habrá visto alternar a Lagartijo Ya Frascuelo por ejemplo grandes rivales de la época en el siglo XIX

Voz 9 10:03 llegar a los ciento cincuenta años es una hazaña de incluso en estos tiempos puedes acabar calificado como qué es lo que le ha sucedido al ministro Luis de Guindos siendo muchísimo más joven dónde va a parar

Voz 21 10:15 estoy Si tuviéramos que juzgar por el interés somos aquí más de una veintena de medios ninguno es irlandés todos representantes de medios españoles podríamos decir que De Guindos tiene la calcificación asegurada la calcificación asegurada

Voz 0827 10:30 la calcificación asegurada de hueso señora en el puesto pero que tampoco lo califiquen es una imagen un poco perturbadora que nos ha enviado Pepe Rubio

Voz 13 10:40 voy a esta esta semana que ha estado en La Ventana Luis Piedrahita

Voz 0827 10:44 sin embargo tenemos vigilancias de alguno de sus aparentes discípulos Julián Vega nos envía por ejemplo esta vigilancia de Antonio García Ferreras que en vez de hablar

Voz 16 10:53 de un PP enriquecido hablo de un PP Henri cocido además me enriqueció

Voz 22 11:00 bueno yo no sé si el toro posiblemente no a mí hay gente del Partido Popular que me dice que en ese sentido cree que ha cometido errores de financiación ilegal pero que él no se ha enriquecido pero que hay otros que se han enriquecido con el Atlético con él es una evidencia el a los paros

Voz 0827 11:14 a a unas elecciones porque previamente días enriquecido con financiación ilegal pues eso al final vas Enric cocido o hace estarán puya eh tranviaria trampilla podría entrar también en este capítulo de palabras creativas a lo Luis Piedrahita esta la pilló Marta Pérez

Voz 23 11:30 la boda de Lisa Marcela es es lo que es lo que da sobre toman más pie a la historia no un han porque son mujeres que se casan España por la Iglesia además hombre contra el hombre contra es verdad contarlo

Voz 0827 11:41 eso era algo catalán pero parece que sólo una trampilla para meter una puya esto era Roberto cuya cuya eso es en aquella sociedad tan conservadora de comienzos del siglo XX pues podría ser una trampa cuya después hay otros casos de dislexia seguro que te acuerdas del chiste de

Voz 1715 11:58 de las persianas y las que dice léxico somos

Voz 0827 12:01 os persianas bueno pues a Manu Carreño le pasó algo parecido hablando con el futbolista Kluivert lo escuchó Mario Suárez

Voz 24 12:09 el pitufo de la competición y ahora ya estamos

Voz 25 12:14 es pronto para para un partidazo partidazo seguro que si una gran eliminatoria eres una persona eres una

Voz 0827 12:21 presenta una persona muy conocida pueden ser persiana ahí persona queda la cosa Kluivert que es una buena persona desde luego aunque no todos los jugadores lo son bueno por ser no todos los jugadores son personas María Luz Gaviño hijos Se Rubén Motilla nos envían esto este mes

Voz 26 12:38 podrías estrella en Múnich en el cincuenta y ocho el avión en el que va a un equipo de fútbol británico mueren XXVIII personal de ocho jugadores mueren veintiocho de personal de ocho jugadores Salva ya que

Voz 0827 12:48 saltó veintiocho personas ocho jugadores que no debían de ser personas tal y como lo contamos tal y como lo contó Itu hijos Antonio Moreno se pregunta sin los Juegos Olímpicos de invierno existen pruebas de atletismo por esto que escuchó en saber ganar en Televisión Española juegos

Voz 27 13:06 limpios y aquí estamos absolutamente siempre siempre imbuidos de ese espíritu olímpico JJOO de Invierno en Corea deseamos muchísima suerte a todos los atletas españoles todos los atletas españoles

Voz 0827 13:17 ahí están todos los satélites españoles bueno es verdad que

Voz 9 13:20 el atleta según el diccionario es la persona que pre

Voz 0827 13:22 Zika El atletismo nada más bueno por extensión también aquella persona fuerte o o musculosa o mus curiosa

Voz 1715 13:30 deportista en general pero no deportista en general aunque

Voz 0827 13:32 cuando hablamos con Paloma del Río yo creo que ella sí que se refirió a los esquiadores como atletas en algún momento creo recordar ya lo comentaremos en la próxima unidad de vigilancia vamos con algunos deslices geográficos Iñaki De Orbe nos envía esto que escucho en las esta noticia sobre Rusia y sus afueras

Voz 29 13:55 información vamos a seguir muy atentos a lo que a las novedades de esta de ese accidente de un reactor un aparato un Antonov que se ha estrellado a las afueras de Rusia a las afueras de J

Voz 0827 14:08 a las afueras de Rusia podría ser en cualquier caso de Europa casi casi pero tampoco hagamos sangre aquí porque nosotros tenemos lo nuestro al convertir a Estambul que también está a las afueras de Rusia en la capital de Turquía nos vigila Rafael Urturi

Voz 1038 14:22 pero ahora sí que no vamos a demos la maleta Saba una Liga que hace tiempo que no pisamos es la Superliga turca y el domingo a las cinco de la tarde tenemos uno de los muchos derbis que hay en la capital uno muchos derbis que ayer en Estambul en Estambul

Voz 0827 14:35 la cautela de Hamburgo en Estambul que fue Bizancio Constantinopla fue capital de grandes imperios pero en la actualidad aunque es la ciudad más poblada de Turquía hay referente histórico y cultural del país no es su capital que es Ankara

Voz 2 14:51 aquí

Voz 9 14:51 Nos gusta hablar como Dios manda pues una vigilancia de Maíllo el portavoz del Partido Popular que a nuestro vigilante y compañero José Luis Sastre le hace rasgarse las vestido

Voz 30 15:02 resulta que el Tribunal de Cuentas las ha comparado las de Izquierda Unida las de Bildu que han sido declaradas ilegales el Tribunal de Cuentas ha dicho que son legales y por lo tanto yo creo que es razonable que se les pida explicaciones pero con absoluta normalidad yo creo que no deben rascarse vestiduras no deben rascarse las vestiduras ya no cabe hablar de errores

Voz 0827 15:18 de esta manera deben rasgarse las vestiduras cada uno puede hacer lo que quiera he con sus vestiduras pero la expresión no es rascar sino rasgar las vestiduras Un gesto que hacían los judíos cuando se sentían avergonzados con furia tristeza o como algún otro sentimiento intenso desde Jacob hasta Caifás que fue el que hizo lo propio cuando acusó sentenció a Jesucristo idea biblia Nos han llegado otras expresiones dichos su imágenes que seguimos usando todavía en esto los tiempos incluso entre gente no creyente y no siempre atina amos por ejemplo Judas pasa por ser el paradigma de traidor y la entrega de Cristo por unas monedas paradigma de lo que hizo pero no fueron ciento cincuenta y cinco monedas otra cosa como nos dice Enrique Legarra

Voz 31 16:03 mi único problema es sino fotomontajes una burla Jesús azar una ofensa Jesús por cuatrocientos ochenta euros que es como está el cambio las ciento cincuenta y cinco monedas de plata como está el cambio las ciento cincuenta y cinco monedas de plata

Voz 0827 16:17 cómo está el un velando Agency no sabemos cómo está el cambio de ciento cincuenta y cinco monedas de plata lo que sí que sabemos es que no fueron ciento cincuenta y cinco sino que fueron treinta monedas las que cobró Judas por la entrega de Jesucristo la culpa del error eso sí la puede tener Gabriel Rufián perfectamente eh que cuando sopesaba Puigdemont convocar elecciones autonómicas ante la posibilidad de que el Gobierno de Rajoy interviniese la autonomía soltó a que el tuit de ciento cincuenta y cinco monedas de plata jugando así con las monedas de la tradición con el artículo ciento cincuenta y cinco de la Constitución ahora hombre Rufián como fuente bíblica

Voz 1715 16:55 lo que no sé muy bien no

Voz 0827 16:57 sí bueno a veces es frecuente que no encontremos la palabra o que no encontremos siempre el verbo adecuado yo estemos por uno por aproximación aunque no siempre sea el más adecuado nos dicen nuestros vigilantes por ejemplo sucede con este verbo fumigar que nos envía Alfonso Sanz que soltó Pedro gran

Voz 1715 17:15 aquí en España el Gobierno de una advertencia del Gobierno anda fumigar de una advertencia no descarta prorrogar los presupuestos no sólo este año también

Voz 0827 17:24 el próximo

Voz 1715 17:25 como si no fuera el mayor fracaso de un Gobierno gobierna anda

Voz 0827 17:29 mirando una advertencias entiende muy bien la imagen de fumigar eh como esparcir extender pero claro cuando su miga es para desinfectar o para acabar con plagas o matar a insectos o a otros organismos nocivos nos dice vigilante y aunque del Gobierno siempre podemos esperar cualquier cosa es raro que difunda una tesis para matarle inmediatamente pero bueno pero bueno escuchemos al aludido

Voz 32 17:57 pero verdad

Voz 9 17:57 pues de quinientos treinta y cinco informes hemos pensado que en la UVI hombre habría que abrir un turno de Defensa también el Sálvame que ponen aludidos así que vamos a ver cómo se defiende nuestro acusado

Voz 16 18:14 Pedro Blanco buenas tardes Pedro es un honor de estrenar este turno de réplica un honor vamos Nadie como tú lo podría inaugurar Cuéntame pues mira yo he traído también

Voz 1715 18:24 en la definición que hace la RAE del verbo fumigar segunda acepción si aplicar humo gases vapor eso polvos en suspensión a algo especialmente a campo plantas para combatir las plagas de insectos y otros organismos nocivos Un poeta entonces utilizando fumigar haber bueno no conozco que puede ser una imagen es una licencia literaria igual un poco exagerada pero lo que pretendía trasladar a la idea de el Gobierno está lanzando estas advertencias la de pudo gobernar prorrogando presupuestos sine díe de manera permanente como una manera de combatir principalmente a uno de sus rivales en ideológico que es Ciudadanos ha por lo tanto acudiendo a la interpretación literaria del verbo fumigar es decir aplicar humo político en este caso Gas eso vapores retóricos en este caso para combatir las plagas de insectos no y otros organismos nocivos en este caso el Gobierno cree que Ciudadanos uno bichos esos abonos seguro que lo cree

Voz 0827 19:33 digamos que lo ibas a utilizar como cortina de humo que también podría haber sido no los vas abrir a lo mejor esta cortina de humo de los presupuestos para olvidarnos de otras pequeñas cosas pero está bien tu defensa no sé qué pensará nuestro vigilante pero la defensa ha estado muy bien

Voz 1715 19:48 lo lo que hay algo que ha conseguido el vigilante que no digo que sea malo pero hay algo que ha conseguido y es que la próxima vez que vaya a escribir el ligar estoy muy mucho si tiene o no encaje con lo que quiero te

Voz 0827 19:59 de de los penes y lo especies que es una de las históricas de la Unidad de Vigilancia y además fuiste precursor de Nicolás Maduro en Nicolás Maduro escucharte y unos años después utilizó lo el milagro de los penes de los peces que está desde luego en lo mejor

Voz 1715 20:12 la historia de la unidad de vieja no te salva nadie aquí todo lo claro lo lleva a mucha honra eh

Voz 0827 20:17 sí sí muchas gracias aceptamos tu defensa Pedro Blanco muchas gracias por inaugurar este turno de defensa

Voz 9 20:27 bueno pues vamos cerrando una semana en La Ventana en la que hemos celebrado junto a todos los programas de la Cadena SER el día de la radio que es un medio el longevo y muy moderno aun hoy pero modernísimo cuando nació en los años veinte del siglo pasado fue el Internet de la época y con el medio llegaron también nuevas palabras que enriquecieron nuestra lengua palabras que ha buscado y rebuscado hoy Marta Valderrama la radio nació en Barcelona en mil

Voz 33 20:51 novecientos veinticuatro llegó al diccionario doce años después radiodifusión fue la palabra escogida por los académicos y el aparato el radio receptor la estación ratio discurso ahora eh

Voz 2 21:04 J I de eligió Let Radio Barcelona y Radio

Voz 33 21:09 así la llamaban pero los académicos tardaron un poco en introducir esta palabra no fue hasta mil novecientos cincuenta como a poco P de radiodifusión y no tardó mucho en convertirse en el medio elegido por los españoles a quién se bautizó como oyentes o escucha antes también había que nombrar al oficio y en mil novecientos veintisiete las palabras elegidas fueron speaker locutor aunque la primera tuvo una corta vida sólo estuvo presente en ese tomo y al micrófono que pasó a conocerse coloquialmente como la alcachofa que apareció como la octava acepción de la palabra en el diccionario de dos mil catorce a la información horaria los boletines horarios hubo un tiempo que se les llamó partes por los partes de guerra con la radio vinieron las emisiones las retransmisiones las emisoras la radio novelas el radio teatro y también hizo suyas palabras que ya existían como las cuñas la antena las ondas los cortes la popularización del medio trajo la popularización de la palabra y a la radio Se le llamó transistor y los Txelis le llamaron Loro de dónde viene por cierto estar al loro que es la esencia de la radioactividad buena

Voz 2 22:46 sí

Voz 34 22:46 sólo es

Voz 9 22:48 es cierto que escuchantes una palabra Guadiana que estuvo después desapareció el diccionario y ahora vuelve a estar de nuevo en una palabra en la que se empeña mucho nuestra compañera de Radio Nacional Fernández Pepa Fernández efectivamente oye nada como dijo el gran Joaquín Prat que viva la radio iba la radio Siem

Voz 14 23:05 estoy viva esa ilusión viva esa información viva es entrega viva esa ilusión viva la radiación

Voz 0827 23:10 después de hecha de escuchar a Joaquín no puedo decir nada más señores si me lo permiten

Voz 2 23:17 me voy a ir

Voz 0827 23:19 soy un poquillo cansado gracias sólo recordar la dirección de correo V V arroba Cadena Ser punto com ya saben sin algo equivocado que seguro

Voz 3 23:28 se tuvo mucho provocado voy no volverá a ocurrir

Voz 1715 23:31 bueno Isaías de semana guarda hasta lunes por cierto no en favor ahora cuando salgas vea apagando las luces

Voz 14 23:37 que que viene enseguida Mona León Siminiani siempre

Voz 0827 23:40 cómo vamos a pasar es mi último trabajo