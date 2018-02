Voz 1490 00:00 en el cine en la SER con La Script María Guerra y Pepa Blanes

Voz 2 00:21 este fin de semana llega a los cines la forma del agua la gran favorita a los Óscar del mexicano Guillermo del Toro es una vuelta de tuerca a la fábula de La Bella y la Bestia con una limpiadora como protagonista

Voz 3 00:34 algunos de los mejores cerebros del país temen en el suelo de estos baños un salpicada de pista hasta el techo habrán llegado hasta él

Voz 1463 00:42 Hollywood ha abierto la puerta al primer superhéroe negro de Marvel llega el poderío afroamericano de Black Panzers

Voz 4 00:49 estamos ante un mundo ahora va a determinar lo que le ocurre

Voz 1457 01:02 el resto del mundo esta semana a todos son capones para el establishment la directora inglesa Sally Potter atiza a la élite del laborismo en The Party una fiesta para celebrar el nombramiento como ministra de Kristin Scott Thomas

Voz 5 01:18 enhorabuena la han conseguido mis condolencias por tribunales llegas a lo alto de la montaña catalogado es calidad de aforismo

Voz 1463 01:28 en televisión hablaremos de gira Now la última serie de Alan Ball creador de A dos metros bajo tierra sobre una familia de intelectuales de hoy en día mamá

Voz 1490 01:37 poder déjame los diagnósticos acuerdo

Voz 1457 01:42 intentas hacer más de lo que es humanamente posible así que es normal que esté sobrepasada pero no es un trastorno no es un trastorno cine clásico recordaremos a La fiera de mi niña una de las medidas más locas de la historia con Cary Grant y Katherine Hepburn que cumple ochenta años desde su estreno pero quería hacerlo reservas secunda

Voz 6 02:02 escucha si tiene usted hacer algo por mi se siga no algo más sencillo jugamos a un juego verá yo me taparon los ojos con la mano y usted esa para

Voz 1457 02:13 eh

Voz 11 02:58 sí

Voz 12 03:13 pues no

Voz 1457 04:12 hola qué tal buenos días bienvenidos a La Script matinal Pepa Blanes qué tal buenos digo hola qué tal buenos días bueno por fin se estrena la forma de la poesía ahora ya los oyentes van a poder ver esta película de Guillermo del Toro en tener su propia opinión de ella porque necesitamos que se impliquen Se acercan los Oscar en dos semanas los tenemos aquí veremos a ver si Del Toro subió a los altares de Hollywood con esta peculiar historia de amor

Voz 13 04:40 claro

Voz 1457 04:54 el mito de La Bella y la Bestia ha renacido en dos mil diecisiete en la taquilla mundial en segundo lugar detrás de la Guerra de las Galaxias está la versión de la reacción real de Disney y en los Oscar la favorita con trece candidaturas también es una heterodoxa versión de esta fábula del director mexicano

Voz 15 05:14 lo que está de La Bella y la Bestia la bella no fuera una princesa de Disney sino que era huevos servidos masturbarse en la mañana irse fuera a trabajar lo que hace uno la única práctica sexual dando todo el mundo te experiencia me parecía fundamental que la bestia no se convirtió en príncipe la princesa no juegan a una princesa idealizado de la puedes encontrar en el autobús pero al mismo tiempo es extraordinaria

Voz 1457 05:46 de hecho en autobús viaja la protagonista la actriz inglesa Sally Hawkins también americana Olivia Spencer que interpretan a dos limpiadoras del turno de noche en unos laboratorios de la CIA en los años sesenta

Voz 3 05:59 algunos de los mejores cerebros del país se mean en el suelo de estos baños un salpicado de pistas que el techo culo habrán llegado a tal

Voz 1457 06:07 en una piscina secreta languidece una extraña criatura acuática de la que se enamora la fe hucha Sally Hawkins un personaje luminoso y aguerrido

Voz 16 06:19 es eh

Voz 1457 06:24 Guillermo Toro ganó el León de Oro en el Festival de Venecia por esta historia de amor a los monstruos los santos patronos de su vida el mexicano siempre dice que los monstruos le han permitido ser imperfecto y fracasar

Voz 17 06:37 muchos Oosthuizen

Voz 1457 06:41 por eso no es casualidad que la acción tenga lugar en los siniestros hangares de la Guerra Fría

Voz 18 06:46 la película es buen política en cierta forma el racismo el sexismo el clasismo que están vivos sesenta dos seguían vivos ahora la idea era esa vivimos en un tiempo en que nos dicen los pies míticos todo lo que nos hace diferentes lo que no sea para lo que nos une y a mí me interesaba muchísimo el señal el poder del amor que no tiene forma rompe tomó igual que el agua se mete por dónde pueden ir toma la forma lo que toma

Voz 1457 07:18 esto decía del toro en el pasado Festival de Sitges donde le rindieron homenaje a su trayectoria en el género fantástico su púlpito para un discurso comprometido nada melifluo en este caso los perdedores sociales los diferentes nosotros los raros son sus héroes héroes sin épica como Richard Jenkins y Olivia Spencer él homosexual avergonzado ya ella una mujer a sus

Voz 5 07:45 no no no pasa nada

Voz 1457 07:48 continúa la forma del agua es la favorita para los Oscar del próximo cuatro de marzo como director es el mejor situado Easy gana sería el tercer realizador mexicano en llevarse el Oscar en la Historia todos ellos en los últimos diez años después de Alfonso Cuarón por Gravity e Iñárritu que consiguió dos uno por Bergman y otro por El renacido sin duda es una pica en Hollywood para una generación super dotada de cineastas mexicanos que están en la cumbre americana cuando gobierna Donald

Voz 19 08:19 cómo han entrado Nos enfrentamos a un grupo muy bien entre ellos

Voz 1457 08:22 al menos de diez hombres crecientes despierta

Voz 19 08:24 con precisión milimétrica sincronizar los relojes como hacen

Voz 20 08:30 hijo surgido le está caganer

Voz 1457 08:49 de los Oscar el año pasado Tram ni se dignó a tuitear nada estaremos muy pendientes de la cogida del presidente americano ante esta película del director mexicano se estrena esta semana Black Panzers las nada pasadas tuviste Pepa en Londres entrevistando al reparto gracias por volver no te lo había dicho entrevistando al reparto de esta cinta del primer superhéroe negro de Marvel

Voz 1463 09:21 Stan Lee Jean Kirby y dos dibujantes blancos crearon en julio de mil novecientos sesenta y seis el personaje de Black Panzers en una época marcada por las protestas ante la guerra de Vietnam los derechos civiles de los afroamericanos se adelantaron así al nacimiento del partido los Panteras Negras una organización de carácter revolucionario socialista que luchaba contra la segregación racial los dibujantes se asustaron por ello y dejaron al personaje en un segundo plano ahora muchos años después Marvel y Disney lo traen a la gran pantalla en un momento donde lo subversivo vende la diversidad racial está de moda con Trump en la Casa Blanca y con el Oscar el año pasado a mundos

Voz 21 09:56 el mes tú ese mito de que las películas de negros y de mujeres no funcionan se ha acabado hay que luchar cada día contra eso son mitos vivimos en un mundo en el que escuchamos a la gente en redes sociales y hay quién presta apoyo a productos que no estaban bajo la tiranía del mercado la gente habla comprando entradas cuando compra entradas al mercado no le queda otra que proveer esas demandas

Voz 1463 10:20 Lupita han John Woo es una de las protagonistas de Black Swan cerca explicaba así como las cosas están cambiando en Hollywood Marvel encargó el guión y la dirección a Ryan Cutler que ganó en Sundance con Philippe Val Station una denuncia del asesinato de un joven negro a manos de la policía con Obama de presidente la cinta no llegó a los Oscar pero la industria Le fichó para CRIT ahora propone una película donde todo el reparto menos Martin Freeman y Andy Serkis son negros el protagonista es Chadwick Bush man el villano Michael Vick Jordan las guerreras Lupita herida y también aparecen Daniel Kalou ya nominado al Oscar por Déjame salir Laetitia

Voz 4 10:54 estamos ante un nuevo mundo

Voz 1463 11:06 el resto del mundo pies que esta película imagina un país africano wai anda como el más rico y poderoso de la tierra con la tecnología más avanzada en las mejores armas pero orgulloso eso sí de su folclore un país que no ha sufrido la colonización ni el resto del mundo conoce dónde Blas Panzers acaba de acceder

Voz 4 11:24 trono hijo mío

Voz 1463 11:33 las setas Rey la cinta despliega todo un tratado de geopolítica con dos visiones enfrentadas por un lado la del protagonista el bueno según Marvel que pretende que toda la riqueza de conocimiento siga oculta al mundo para evitar interferencias por otro el villano que quiere iniciar una revolución para que todos los negros de todo el mundo tengan armas puedan luchar contra el racismo

Voz 4 11:52 es igualdad dioses he visto hombres construyendo armas que no podía ni imaginar he visto extra tres descendiendo del cielo

Voz 1463 12:14 las mujeres cobran un papel importante en la película no sólo el de historia donde son las que deben tomar las decisiones para salvaguardar el futuro de Waka anda sino también tras las cámaras cool cuenta con una directora de fotografía de cabecera Rachel Morrison nominada al Oscar este año por Matt Vaughn con una directora de vestuario y también con una montador si es que como decía Lupita las cosas están cambiando lo corrobora su compañero en el reparto Maika

Voz 22 12:38 novillo Robinson y creo que es un buen momento para estas películas hay más personajes femeninos fuertes y con muchas aristas más que nunca hay creo que vamos a seguir viendo más personajes así en un futuro es muy importante para las chicas ver esos personajes en la gran pantalla para sentirse en ponderadas

Voz 1463 12:56 sí saber que pueden conseguir lo que tiene la gran virtud de este Blockbuster más allá del entretenimiento y la acción es que sirve de ejemplo para muchas niñas y niños negros que no tenían referentes en la gran pantalla y también para convencer de que las historias de negros y mujeres interesan a todos los culés

Voz 23 13:12 los dos

Voz 1457 13:17 pasamos de revoluciones posibles o imaginadas al desencanto de los laboristas ingleses en realidad de una generación entera que retrata con toda acidez y mala uva tan especial y tan inglesa la directora Sally Potter en The Party

Voz 1463 13:36 son intelectuales progres que en su juventud tuvieron grandes ideales y que su situación económica aventajada ha hecho que se olviden de la esencia de aquello por lo que lucharon

Voz 5 13:47 aunque creo que la democracia es el pasado

Voz 1463 13:49 el Racing menos tú eres congruente Potter no ha metido sus cámaras en un congreso del Partido Socialista español o francés ni siquiera del laborismo británico sino que encierra durante ochenta minutos a sus personajes en una casa cómoda británica para presentarnos la gran tragicomedia de la vieja izquierda europea

Voz 5 14:04 dónde está haciendo punta demostrando que aún puede improvisar un tentempié en la cocina si es necesario a pesar de su destreza política Janet que hable ni a qué maravilla todo un triunfo del sexo femenino

Voz 1463 14:20 siete arquetipo representados en siete personajes que acuden a una cena para celebrar el nombramiento de una de ellas como ministra de Sanidad es Kristin Scott Thomas casada con un profesor de universidad el intelectual desencantado Timothy España también hay una pareja de lesbianas feministas comprometidas pero con miedo al compromiso personal Emily Mortimer Cherry Jones un joven financiero agresivo que no supera una ruptura Cilia Murphy el viejo hippy Bruno Ganz y su esposa cínica y desencantada Patricia Clarkson

Voz 5 14:49 todos los días sin embargo uno se convierte en un ministro del corrupto inútil parte de la posición que te nadie

Voz 1463 15:00 Sally Potter utiliza referencias de Shakespeare de la tragicomedia griega por tanto del humor de Chaplin en del camarote de los hermanos Marx en esta cinta donde la música funciona como un personaje más está rodada en orden cronológico donde el blanco y negro se usa para centrarse en los personajes y sus luchas asistenciales en medio de un contexto político que arrinconó a la izquierda

Voz 1513 15:19 a me estoy de echarnos de la comencé a escribirla comedia durante las elecciones generales entre Cameron y Miliband donde los dos partidos decían que eran de centro ninguno decía la verdad nadie les creía ese era el contexto político pero quería hacer una película en la que ese contexto se vieran las vidas de unos individuos concretos de manera que hubiera relación entre una cosa y la otra incluso aunque la protagonista es una política pero las crisis en las que se enfrenta son la infidelidad la pérdida la salud los niños son cuestiones universales ellos no todas

Voz 1463 15:55 the party es un alegato contra las máscaras y los falsos revolucionarios en un tiempo en que precisamente la máscara del postureo ganan en las redes sociales en una sociedad que prefiere los discursos no los hechos

Voz 24 16:07 sí

Voz 25 16:18 íbamos con la crítica bueno las opiniones son como los culos todo el mundo tiene uno la forma del agua

Voz 26 16:23 el incidente fábula política sobre el miedo y desprecio al diferente pierna valiente que más parece Black panza correcto Blockbuster sobre el poderío afroamericana pero con alma blanca como la piel de los ejecutivos de Disney tánica de parte divertida tragicomedia sobre el declive de la vieja izquierda europea que todos los progres deberían ver

Voz 4 17:24 sí

Voz 11 17:29 ah sí

Voz 1457 17:34 ya abrimos la sección de series de televisión con José Manuel Romero y Dani Garrán qué tal buenos días chicos ya bueno felices sonrientes con las mismas ojeras de siempre se ha estrenado en HBO la nueva serie de Alan Ball in lo que dice Danny es que él no ha quemado sus camisas porque no la ha visto planchado sino que la ha visto en el sofá

Voz 0457 17:55 manda notas simplemente profesionales

Voz 22 17:58 estamos los hechos e en bueno pues ya se puede

Voz 1084 18:00 a ver como decías en HBO Hear Arnau lleva el sello de Alan Ball detrás que sinónimo de de calidad para nosotros al menos para el que no lo conozca ganó un Oscar por el guión de American Beauty en el noventa y nueve no sorprendió a todos con una serie de vampiros y otros elementos sobrenaturales pero sobre todo les recordamos por abrir oficialmente o al menos consolidar después de Los Soprano la tercera edad de oro de las series con aquella familia disfuncional que regenta una funeraria en A dos metros bajo tierra

Voz 28 18:26 invitad a Nikolay accionar el domingo me gustaría que estuviese históricos Nikolai el de las flores si el inicio mantenemos una relación sexual en estos momentos no estoy segura de que sea algo que vaya a durar pero ya lo he dicho somos todos adultos y animales sexuales deben ser conscientes name me gustaría que invitar a esa prenda Claire me gustaría que invitara y más in David si tienes un amigo especial me gustaría que también viniera porque mi amigo es especial perdón si practicas el sexo con alguien me gustaría conocerle sí está mejor pues no

Voz 29 19:05 bueno pues por la cabeza de Alan Ball pasan muchísimas ideas suelen ser series largas muchas temporadas es mucho análisis sobre la existencia y la sociedad de Estados Unidos en qué pasa en Here Now porque es un

Voz 0457 19:17 drama no un drama familiar es un drama familiar vuelve casi veinte años después a a este género Alan Ball pero no es convencional se trata de un matrimonio con tres hijos adoptados de diferentes nacionalidades y con una hija biológica la más pequeña Tim Robbins e es el patriarca un psiquiatra que llega a su fiesta de sesenta cumpleaños con una grave crisis existencia

Voz 19 19:40 creía que el propósito de la vida era alcanzar la iluminación elegir el amor

Voz 31 19:53 incluso me avergüenza a verbalizar porque miro el mundo no hay amor aquí y ahora lo que veo es ignorancia

Voz 0457 20:05 terror hemos perdido amigos por su parte la matriarca de la familia es una explico lo que no puede evitar seguir diagnosticado continuamente a su familia y cuya relación con su hija pequeña da algunos de los diálogos más divertidos de la SER

Voz 1490 20:18 se ponen manos libres no no sé si es este teléfono nuevo tengo que no sabes conectar el bluetooth por eso los Miguel están tan tsunami aún no le han puesto nombre a tu generación aunque yo tengo algo el cual estúpidas

Voz 1457 20:37 bueno crisis existencial que es que es muy buen diálogo este hay muchas razas diferentes e habla desde ahí es sexualidad es pre millennials pero bueno por lo que veo tiene que tiene ganas de abarcar lo todo no entonces se considera la gran serie de la era otra

Voz 1084 20:53 bueno todavía es pronto porque sólo hemos visto al primer capitulo

Voz 1457 20:56 hemos ya siempre se la granja no

Voz 1084 20:58 ahí tenemos a The Good Wife pero bueno mucha la crítica en Estados Unidos precisamente la reprochado ser pretencioso y querer ser las el día anti Trump pero también hay un poco de demostrar el cinismo de la Izquierda americana el propio Alan Ball ha reconocido que Trump ganó las elecciones no sólo unos días después no de montar el equipo de guionistas de la serie pues algo que conmoción un poco al equipo que tuvieron que cambiar los guiones en futuros episodios pues veremos tocar temas como el racismo de de la fuerza policial la supremacía blanca los derechos reproductivos porque Ball ha dicho en más de una ocasión que no quería otra serie sobre una familia blanca con rivalidad entre hermanos y traumas infantiles y es que él mismo dice que es un poco retorcido

Voz 32 21:34 ay pero estoy para mí personalmente ese estrato social me parece más interesante de ver en televisión que la gente que paga sus facturas va a misa el domingo y Lava el coche una vez a la semana Nobel para vivir prefiero ser como ellos pero para entretener me prefiero el lado oscuro y retorcido de las cosas

Voz 1457 21:51 bueno compañero José Manuel Romero Dani Garrán lo dejamos aquí pero versión extendida esta noche en la sesión golfa en el podcast vamos a analizar a fondo la figura de Alan Ball

Voz 28 22:02 este hombre que veo que que os sale

Voz 33 22:04 Abbado ha dado buena muestra una pero uno de los grandes a ver cómo evoluciona la serie tampoco a lo mejor tenemos que volver a a ponerlo a París con el hacha bueno ya veremos

Voz 1463 22:26 y terminamos las última final con cine clásico con un cumpleaños ochenta años Se cumplen ahora del estreno de la comedia La fiera de mi niña de Howard Hawks el director de programa de cine clásico Sucedió una noche Antonio Martínez ha hecho este reportaje

Voz 10 22:41 La fiera de mi niña es una de las películas más alocadas de la historia del cine máximo exponente de lo que se escriba comedia comedia excéntrica Katherine Hepburn y gran organizan tal rueda de confusiones y enredos que sólo puede ser comparaba a los mejores momentos de los hermanos más

Voz 25 22:56 cómo es posible que le ocurran todos estos disparates a una misma persona a lo largo

Voz 10 23:01 la película el pobre Cary Grant es atropellado zarandeado y engañado una y otra vez

Voz 25 23:05 Susan hay alguna forma de cruzar este río Congo es poco antes de hacerlo

Voz 10 23:14 Bari gran es un paleontólogo que lleva años tratando de reconstruir el esqueleto de un pronto sabio un día recibe el hueso que le falta pero tiene la desgracia de cruzarse en el camino con Katherine Hepburn una joven que complica la vida hasta límites insospechados

Voz 25 23:28 creo que va a tener que buscar otro juez ha costado cinco años y tres expediciones encontrar ese Encina ahora que saben dónde encontrarlos porque no pides que te envíen tu loterías tú no sacase de la caja donde lo has metido lo volví a poner en la caja quien más en la tu recuerdo que hubiera nadie más excepto yo quiénes John deja claro Cerro hueso

Voz 10 23:49 mil novecientos treinta y ocho Cary Grant se había convertido en uno de los actores más populares del momento sin embargo no se veía metido en la piel de intelectual científico reservado antes de empezar el rodaje Jobs le dio la clave para interpretar al personaje habrás visto a Harold Lloyd en alguna de sus películas verdad gran no necesitó más indicaciones cada vez que tenía algún problema evocaba mentalmente los gestos de Vitolo del cine mudo y se hacía con el personaje después de haber recibido esto me siento formas

Voz 25 24:15 será un muñeco en mis manos acabaré con el pero la pena

Voz 10 24:18 Lula contaba con otros dos protagonistas de cuatro patas ven Colt George no era otro que el Foster eres hippy uno de los perros más famosos del cine gracias sobre todo a su personaje está en las películas La cena de los acusados cuela

Voz 25 24:34 tan tan bien había un fenómeno de mi hermano Marck en el Brasil sus ante tanto habéis dicho conservan los Siempre a tu lado tiene tres años es cariñoso como una recife Le gustan los perros no sé si quiere decir que le gusta comerse iluso jugar con ellos les gusta la música sobre te lo pueden usar menos el amor veinte esto es absurdo

Voz 10 24:51 no lo era el animal adoraba esa melodía allí era la única forma de que obedeciera tanto cantarla en la película la cancioncilla se hizo popular

Voz 34 25:00 pues esto

Voz 25 25:01 al menos

Voz 34 25:04 sí

Voz 10 25:10 Katherine Hepburn no tenía ningún reparo en trabajar con baby incluso consintió en ponerse un aroma que estimulaba las ganas de fumar de la mal no obstante siempre llevaba resina en las suelas de los zapatos para evitar resbalones que pudieran

Voz 28 25:25 me gusta mucho el leopardo hasta que intentó poder que fue más sensata siempre que podía se mantenía gran sentía un pánico atroz y tuvo que hacer de tripas corazón para que no se lo para

Voz 25 25:37 que se vende por favor vete vete de aquí llevamos largo Suzanne no me gustan los leopardos y piense que es un gato doméstico tampoco me gustan los gatos

Voz 1119 25:53 hay muchas escenas antológicas en las fieras niña una de las más recordadas transcurre en un night club

Voz 25 26:00 créame que lo siento estoy asentado en el sabréis lo sé así créame que no sé cómo disculparme debía debí sentir que estaba usted aquí lo intuía tarde cuando ya estaba Nsue suele ser cuando yo me enseñaban

Voz 1119 26:13 la escena comienza con una costa de Cary Grant a partir de ahí se sucede en toda clase de enredos y percances

Voz 25 26:18 lo sensato era salir huyendo en cuanto la a usted numeradas se lo explicaré todo lo que éstos estuvieran igual

Voz 1119 26:25 se iría rompe por accidente de él como él ella y al final los dos tiene que abandonar el local caminando pegados el uno al otro

Voz 25 26:34 vamos no se quede ahí para cada algo fondas placer aquel lo puedo acercarme más bejarano lo primero que vi

Voz 1119 26:43 que hoy se la considera una de las mejores comedias de la historia en su día La fiera de mi niña fracasó en taquilla las culpas fueron a parar a la Hepburn y es que por aquellos días la Asociación de Distribuidores acababa de publicar una lista negra

Voz 35 26:56 en el varios señor Mayer ser un veneno letal para la taquilla esto en marginada hundida defenestrado acabadas hoy

Voz 1463 27:03 el pescado podrido que todos

Voz 1119 27:05 tomar finar y la actriz respondió enviándole es un cheque con el que compraba su contrato libre al fin consiguió salir del bache lo hizo rodando otras dos películas con Cary Grant Vivir para gozar Historias de Filadelfia por la que se llevó un Oscar luego llegaría su etapa con Spencer Tracy con el que trabajó en ocho películas pero ninguna de ellas hizo olvidar que una vez Katherine Hepburn y Cary Grant fueron la más perfecta y elegante pareja de comedia del cine

Voz 36 27:34 ah sí

Voz 4 27:37 también

Voz 37 27:40 ya

Voz 25 27:52 sí sí

Voz 38 27:55 es ir

Voz 4 27:58 hola

Voz 39 28:16 el metro de cable llame a la abuela de agua que la vida humana que le Andreu andan en cambio la queda

Voz 40 28:43 eh eh

Voz 1463 28:53 terminamos la escribir que no quedó nada gracias eres excesivamente amable Juan Arana muy bien en la realización yo me he dejado la piel en la web y las redes sociales aunque afortunadamente me ha ayudado Laura

Voz 1457 29:05 Martínez querían hacer prácticas es de Valencia estamos encantadas y además que sepas que quede claro que ha hecho dos reportajes esta semana nos has hecho tú Pepa yo por eso a los has hecho tú bueno la verdad es que no sé por qué te pones así bueno gracias a todos adiós

Voz 42 29:19 el montaje excelente Tom gracias señor sí estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfecta realmente maravilloso Walter pues los decorados y el vestuario ya Boris por la partitura sí me ha gustado filial director que visite a un psiquiatra

Voz 41 29:42 eh

