Hora 25 Deportes: Javier Fernández busca la gloria olímpica (16/02/2017)

Gallego buenas tardes era una caja de sorpresas cuando te pregunto en qué vamos hoy Últimamente me está sorpriendo mucho

Voz 5 00:18 patinaje sobre hielo vale si hay snowboard o algo así la próxima madrugada Javier Fernández puede ganar una medalla olímpica en Pyongyang otra pues a gran alguna ya no has sido campeón del mundo pero gran medalla olímpica no tiene si la gana ya tendríamos dos medallas en estos Juegos Olímpicos serían los mejores Juegos Olímpicos quién de la historia así que si esta madrugada no tenéis nada mejor que hacer

Voz 0919 00:40 eso de las cinco cinco y media de la mañana Javier Fernández va a participar en el programa largo del patinaje artístico ayer de madrugada en el

Voz 6 00:49 programa corto consiguió la segunda mejor puntuación ciento con siete ciento siete con cinco por detrás del japonés Hanyu que es el campeón olímpico el gran favorito que consiguió ciento once

Voz 5 01:01 sesenta y ocho si Javier Fernández lo hace medianamente bien Se va a asegurar el pódium sería una segunda medalla en los Juegos para España después de la de Regino de verdad

Voz 6 01:15 es algo histórico aunque no lo parezca y hay que estar todos con Javier

Voz 7 01:19 Hernández tal hacer un programa corto bien en esta momento

Voz 8 01:22 hicieron muy bueno pues si me llega mañana con un poco más de energía no un poco más de seguridad de decir puedo hacerlo mira dónde estoy hay que rematarlo sabemos que se pueden hacer un programa largo muy bueno y un programa largo casi perfecto sabemos que podemos obtener una medalla

Voz 0919 01:40 ojalá sea así tengamos la próxima madrugada la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de Pyongyang estaremos atentos lo mismo que estamos atentos a la final la la fase final de la Copa del Rey del balón de baloncesto hoy segunda jornada de cuartos de final está en juego desde las siete el partido entre el Herbalife Gran Canaria y el Montakit Fuenlabrada

Voz 0684 02:01 grada como está Chase eso buenas tardes hola buenas tardes Gallego desde el Gran Canaria la máxima diferencia para el anfitrión para el Herbalife Gran Canaria que está derrotando ochenta y ocho a setenta y tres al Montakit Fuenlabrada que empezó francamente bien pero poco a poco el equipo local se ha saltado los nervios de encima yo ahora quedan seis veintiocho para el final del tercer cuarto como digo ochenta y ocho Herbalife Gran Canaria tres Montakit Fuenlabrada

Voz 0919 02:29 recordemos que luego se va a jugar el último partido de cuartos que enfrenta al Barça y al Baskonia y hoy viernes comienza la jornada de fútbol en Primera División con el partido que enfrenta quizá las dos revelaciones del campeonato el Girona allí en Leganés el Girona décimo en la clasificación no puesto cómodo el Leganés dos puestos más abajo décimo segundo Sergi Vittorio novedades ambiente Montilivi buenas tardes

Voz 9 02:52 qué tal Jesús pues si partido entre dos humildes crecimientos de momento poca entrada la gente se va acercando no hace mucho frío así que se espera una buena noche un Leganés muy mermado por las bajas hasta siete solamente repiten tres futbolistas del último once titular del conjunto madrileño en el Girona Alex García ahí Stuani iban a ser las novedades en el once arranca como decíamos a las nueve tres victorias seguidas lleva al Girona en casa Leganés no gana fuera desde octubre lo dirigen Mateu Lahoz

Voz 0919 03:18 aquí también os queremos dar una vuelta por el partido de hoy en Segunda división porque a las nueve juegan Valladolid y Huesca el líder el Huesca destacado en la cabeza de la clasificación cincuenta y cinco puntos si gana hoy da otro paso tremendo para ponerse como guía en favorito al ascenso directo el Valladolid está décimo en la clasificación todavía puede pelear por el ascenso seguro que va a haber un buen ambiente Jose Luis rojillo Zorrilla cómo está eso buenas tardes

Voz 10 03:45 hola Gallego muy buenas tardes pues es partidazo partidazo como acabas de anunciar la visita del líder en un escenario preparado para recibir aún Huesca intratable que llega con cinco victorias consecutivas a sus espaldas y con la vuelta de Rudy a Zorrilla parece que el frío va a dar una tregua unos doce grados ahora mismo unas doce mil personas es decir garantizado el ambiente para ver si el Valladolid es capaz de recuperar la ilusión y de engancharse al playoff a partir de las nueve de la noche con arbitraje de pizarra

Voz 13 05:32 Renault y dos ocho Ramos brazo pegado al cuerpo derroche y tuvo un día es cierto que día tuvo le mete la mano en el hombro y lo tira a Cross dos penaltis uno doce cuando se han cambiado las reglas Express el otro día hablando de Messi el mejor jugador del mundo

Voz 1825 05:51 el mejor jugador del mundo

Voz 13 05:52 a qué año te refieres porque el dos mil siete fue netamente superior a todos Cristiano hijo en los balones de oro que ha ganado también fue súper Cristiano in algunos te dicen que eres madridista hay ex madridista viure a veinticinco

Voz 7 06:09 P

Voz 3 06:10 seis ocho nueve cuarenta y nueve cuarenta y ocho veinticinco exprésate

Voz 0919 06:16 es que yo soy del Alcorcón empezamos venga el todavía entrenador del París Saint Germain Unai Emery ya veremos por cuánto tiempo ha ofrecido rueda de prensa antes del partido que tiene que jugar el París Saint Germain en Liga este fin de semana en Francia pero en esa rueda de prensa le han preguntado largo y tendido de nuevo por lo del miércoles en el estadio Santiago Bernabéu Emery ha vuelto a hablar del arbitraje de Rocky ya ha dicho que para el partido de vuelta quiere el mismo árbitro ir con la misma vara de mí

Voz 14 07:02 pedir quede que es posible que admirable me quiero si es posible que pita el mismo árbitro aquí en el partido de París Peter él mismo y con el mismo criterio si él repiten el mismo partido aquí estoy contento se monta Il repetirá el mismo árbitro con mismo criterio también de pitar a favor del equipo de casa que llueve

Voz 0919 07:23 la cuidadito un ahí a ver si te van a poner peor todavía que el que vino al Bernabéu el Real Madrid mientras tanto de el arbitraje de la vuelta con el París Saint Germaine demás Javier Herráez dice algo os se centra en la Liga que viene ahora el partido ante el Real Betis bueno

Voz 15 07:44 qué tal Gallego bueno vuelve a sonreír se centra en el partido frente al Betis hoy hemos conocido la lesión de Toni Kroos seleccionaban en una entrada Mbappé que se torció un poquito la rodilla izquierda tiene eso una un pequeño esguince en esa rodilla izquierda que no le va a impedir jugar la vuelta va a ser baja para el partido frente al Betis del próximo domingo y también frente al Leganés el día veintiuno el partido aplazado del Mundial de Clubes así que creo será baja veremos a Cobas It's íbamos a ver si por toda vemos a Lucas Vázquez por la derecha e izquierda a Marco Asensio veremos si juega o no Karim Benzema el que es seguro es el galés Gareth

Voz 0919 08:19 B y quedan tres semanas para el partido de vuelta en París pero se va a hablar mucho de ese encuentro entre el Paris Saint Germain y el Real Madrid vamos con la jornada de liga que enseguida llegaba también el escáner ahora XXV con Julen Guerrero y Álvaro Benito el gran partido de mañana es el partido el líder cuatro y cuarto en Ipurua Eibar Barça el Barça tiene lista de convocados rueda de prensa de Valverde que contamos del líder Santi vaya buenas

Voz 16 08:42 qué tal Gallego buenas tardes pues que quedan fuera de la lista André Gomes Denis y Alcácer por decisión técnica hay Vermaelen sin el alta vuelve un City de la sanción en un partido que Valverde sabe que es trampa porque está cerca el otro partido el de Londres dice que el Eibar es capaz de llevarte a su propio terreno y atención porque se ha quejado el entrenador del Barça del calendario dice Valverde que habría preferido jugar hoy como el Chelsea para tener un día más para descansar

Voz 4 09:06 me hubiese gustado jugar hoy las semanas que van a las que tiene un margen de cuatro días yo creo que las administran bien las que tiene es un margen de tres días por ejemplo el Chelsea juega hoy nosotros vamos mañana este día además que tienen ellos es bastante sobre todo desde el punto de vista físico aunque bueno más que mental porque para el partido de la semana que viene pues su partido importante todo el mundo estaba mentalizado quejas

Voz 16 09:32 en el calendario ya pensando en el gran partido de la Champions contra el Chelsea

Voz 0919 09:36 Éibar Fito con el Eibar que el Ipurua tiene un fortín llega al líder cómo se lo toma Mendilibar Roberto Ramajo buenas tardes

Voz 1825 09:44 hola qué tal Gallego muy buenas la ida de José Luis Mendilibar es funcionar lo que le ha ido bien en las últimas dos jornadas esto quiere decir que salvo sorpresa a pesar de que ha convocado a los veintidós futbolistas disponibles que tiene la primera plantilla con la recuperación de Pedro León de Pablo Oliveira aunque ambos iban a quedar fuera Boca tres van a ser dos de los cuatro descartes va a repetir la misma convocatoria iba a repetir el mismo once veremos si repite o no la misma forma de jugar de los últimos partidos lo que cambia es la forma de afrontar las horas previas del partido convocados los veintidós disponibles mañana doce del medio día para comer juntos hacer grupo en el choco de Ipurúa y a ver si así se le puede ganar al Barça

Voz 0919 10:26 ocho y cuarenta SER Hora veinticinco Deportes seguimos

Voz 3 10:32 el Cebé

Voz 0919 11:25 de paso rápido a las novedades de los otros partidos de mañana en Las Palmas Sevilla en los canarios están más pendientes de si se va a Jonathan Viera que de otra cosa Francis Matas

Voz 21 11:37 hola Francis el técnico Javi García será de la partida en el once titular del equipo amarillo recrea fuera Picasa por lesión saber realmente si Jonathan Viera puede jugar en el once titular por eso de que ése podía marchar al lo que ha dicho Paco Jémez

Voz 22 11:53 Jonathan está Parlamento Sevilla perfecto ya estáis acaba mi vida digamos en el aspecto de puerto pero luego yo el domingo no sé lo que voy a hacer y dónde voy a estar ni el lunes ya veremos a ver dónde estamos todo pero sí es verdad que es un tema muy delicado un tema muy sensible

Voz 0919 12:08 claro que lo es y el Sevilla llega con la mirada puesta en el horizonte la visita del Manchester United en Champions Manolo Aguilar hola hola qué tal

Voz 23 12:15 el gallego y Montero lo ha advertido dice que quiere acabar con los altibajos de su equipo y sólo pensar en Las Palmas va ser algunos cambios ha recuperado a Muriel para El partido ya veremos si es titular no se suman y Nolito todavía lesionado ni Éver Banega tampoco vuelva al Insular Roque Mesa varios cambios en el Sevilla pensando precisamente en Mourinho a las seis y media

Voz 0919 12:35 ya Alavés Deportivo vaya partido de urgencia sobretodo para el Depor en el Alavés del Pitu Abelardo novedades Kevin Fernández hola Gallego

Voz 1264 12:44 pues eso lo han calificado como final aunque saben que ganando al Deportivo de la Coruña Le podrían mandar a casi cuatro partidos de diferente así que partido muy importante parón Alavés que recuperará a Martín en la banda derecha el capitán bueno García en el doble pivote Ibai Gómez

Voz 1038 12:56 anda derecha queda en menos de doscientas entradas así

Voz 1264 12:58 a cambio ha asegurado en Mendizorroza más de diecinueve mil personas por cuarto partido consecutivo

Voz 0919 13:03 en el Depor el segundo partido de Clarence Seedorf en el banquillo novedades Adrián candeal

Voz 24 13:09 hola Gallego pues aquí dosis Versace suman su plantilla en los lesionados quiere hacer Viñales le dice que él ya como jugador ha jugado unas cuantas finales de mañana no lo es pero sí será una batalla vuelve Guillerme al equipo al centro del campo y la gran noticia lo decía que Villel ambientazo y es que a pesar de lo más en los haciéndole por quinientos aficionados de Coruña donde sea en las gradas

Voz 0919 13:29 a las nueve menos cuarto mañana en La Rosaleda Málaga Valencia el Málaga que busca todavía su primera victoria con su nuevo entrenador José González Justo Rodriguez novedades

Voz 25 13:38 hola buenas noches Gallego la única de los diecinueve convocados que vuelve Miguel Torres el defensa malaguista después de cuatro meses lesionado Samu García uno de los fichajes por lesión lo de lo vimos veremos a ver qué once por la mañana José González contra el conjunto valenciano lleva más de dos meses el Málaga sin ganar

Voz 0919 13:56 el Valencia buscando seguir sumando para la Champions novedades en el equipo de Marcelino Ximo Tébar mano hola

Voz 11 14:03 hola muy buenas si dos novedades en la convocatoria de diecinueve hombres Murillo vuelve tres meses después el central colombiano también lo hace Rodrigo que cayó lesionado ante el Barça en la vuelta de la Copa en principio ninguno de los dos al once titular por qué Gabriel Yves jugaría en el centro de Defensa Santi Mina Izar sale adelante tal y ahora el escáner

Voz 26 14:28 y hoy en él

Voz 0919 14:29 escáner de Hora veinticinco Deportes Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal Álvaro Benito buenas tardes Gallego buenas tardes vamos a empezar por el partido del líder mañana el Barça visita a Ipurúa pensando en la Liga ir pensando quizá también en la Champions la próxima semana en Londres con el Chelsea

Voz 27 14:45 la verdad es que no es un campo para pensarlo es el Eibar está K positiva sobre todo en casa el cine de el último partido en en Ipurúa Fun cinco uno al Sevilla imagínate es un es un equipo que ahora mismo se mete mucho ritmo una dinámica de juego en la cual signos te mete la cabeza pensando en las dimensiones de del campo en que es un partido de ritmo de choque y bueno pues pues las características del Eibar pues te encuentras que te puede dar un susto el Barça ahora mismo bueno los dos últimos resultados le va a hacer pues que no pueda pensar demasiado en el miércoles y el Atlético de Madrid que podría afectar demasiado

Voz 0097 15:23 pues bueno estaría bien no por el hecho de es aficionados a mí me tira el color blanco yo que te voy a decir pero bueno que te si parecía que estaba todo muy muy sentenciado y estos cuatro puntos que se ha dejado pues parece que le da un poquito de aire a o ilusionados por seguidores y yo creo que el Barça todavía tiene un colchón muy grande yo creo que que el Barça está muy bien muy sólido pero el IVA le va a competir yo creo

Voz 0919 15:52 Juanda metropolitano el perseguidor el Atlético de Madrid recibe al Athletic que viene de un buen resultado en la Europa League quién es el favorito

Voz 0097 16:00 yo Mona al Atlético llevo haciendo una campaña excepcional no si el Barça no a estos números tan espectaculares pues el Atlético podría ser hasta líder de la Davos o gustar incluso a un punto de dos puntos no porque los números que lleva son fantásticos sólo ha perdido un partido es un equipo que encaja poquísimo que rentabiliza sus goles bueno lo que es lo que ha sido el Atlético de del Cholo y encima ahora pues creo que tiene mucho talento arriba no Athletic pues es un equipo muy irregular este año no yo creo que no no ha conseguido tener esa

Voz 1038 16:33 la regularidad en el rendimiento que teleco a llevarnos

Voz 27 16:35 era un evidentemente favorito para el Atlético de Madrid porque bueno pues pues juegan Kasai hicimos las bajas tan importantes como Raúl García Hay Aduriz no va sin sus dos jugadores referencia arriba el Atlético de Madrid bueno pues pues recuperado me imagino que va a recuperar a Diego Costa que reinventar un equipo sus dos jugadores referencia no creo que son dos bajas demasiado importante como para que bueno que y no las noches

Voz 0919 17:02 tercero lo de la clasificación es el Valencia que visita al Málaga

Voz 27 17:05 haya duelo los dos con mucha necesidad de bajar baladas que lleva once partidos sin ganar la verdad es que para mí escenarios muy propicio para el Valencia que que sabe muy bien aprovechar la debilidad desde los contrarios y evidentemente bueno pues tiene esa yo creo que experiencia o más tranquilidad hasta la zona alta yo veo partió del Málaga Agustín encarrilar mucho y que el Valencia lo lo va a producir

Voz 0097 17:25 bueno el Málaga empieza ya a estar con el agua al cuello no es una situación muy difícil para para el futbolista lo que más te atenaza las piernas es la posibilidad de un descenso eso es lo peor jugar para para no descender de empieza el bloqueo mental Málaga necesita puntos como sea y no no es el rival idóneo no porque el Valencia se juega entrar en Champions el año que viene aunque es cierto que la baja de de Garay pues eso les va a hacer daño pero bueno el Valencia ya a priori por favorito para su partido

Voz 0919 17:53 ya el domingo en el Villamarín Betis Real Madrid Madrid con la cabeza en la Champions pesará lo del París Saint Germaine además cross es baja

Voz 0097 18:02 bueno vamos vamos a ver la cómo ha quedado la gente de fatigada que sólo sabe mejor el técnico y su cuerpo técnico después del partido que fue muy muy exigente entonces yo creo que decidió meter bastantes cambios pues por ahí destacó va seis norma Marcos Llorente a priori la propuesta helvética

Voz 15 18:17 esa es una propuesta que le viene bien al Real

Voz 0097 18:20 Madrid es un rival que que te que te va a ofrecer un partido abierto un partido bonito un partido de que los dos van a querer la disputa del del balón y eso no le tiene que venir mal Madrid Ahora bien el Betis es un equipo capaz de de hacer un buen partido y complicarse la vida por supuesto

Voz 27 18:34 bueno yo voy goles en los dos equipos son más de ir a por la portería rival que descender no eso pues he planteado un partido muy abierto donde puede haber muchas ocasiones y donde yo creo que marquen goles ese intercambio de golpes evidentemente creo que favorece al Real Madrid porque tiene bueno más calidad arriba los últimos metros pero bueno él sabemos que que el Betis también es un equipo que evidentemente si se como en Chile poner por delante bueno pues tu estado anímico ahora es muy muy propicio para

Voz 28 19:05 la que me plante cara al Real Madrid pues hasta aquí el escáner Julen Guerrero mucha gracia es muy amistad gracias Álvaro Benito un abrazo

Voz 0097 19:14 complacer como siempre un abrazo

Voz 20 19:16 el recibo

Voz 29 20:04 Jesús Gallego Cadena Ser

Voz 7 20:12 el deporte

Voz 30 21:04 ahí

Voz 0919 21:10 ha terminado el tercer partido de cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto como nos decía Xavi Saisó a la ventaja que tenía el Herbalife Gran Canaria ha sido definitiva los canarios se meten en semifinales derrotando al Fuenlabrada enseguida estamos allí pero antes futbolín Internacional como siempre con José Palacio los viernes hola Palacio buenas tardes qué tal muy buena gallego estamos minando por ejemplo a Inglaterra donde va a jugar el Chelsea no es rival del Barça el rival del Barcelona en la

Voz 1038 21:36 la Champions juega a partir de las nueve La noche es cita de FA Cup no tenemos primer este fin de semana octavos de final recibe al Hall City deja hasta siete titulares fuera de la convocatoria Antonio Conte son sólo titulares sexy Pedro Hazard está fuera de la convocatoria así como Courtois Azpilicueta canté Marcos Alonso y lo hizo Christensen así que piensa hay mucho la Champions y Morata está en el banquillo así que no va a forzarle Antonio Conte también tenemos en juego ahora mismo el partido de Lester también ante el Sheffield United llevamos cinco minutos cero cero en el marcador por Iborra titular mañana jugará el Manchester United que visita la cancha del Javier Phil a las seis y media con Mourinho muy cabreado con los periodistas por el tema Pogba les ha llamado mentirosos en rueda de prensa el lunes es el partido el City que visita la cancha del Wigan a las nueve menos cinco en Francia vamos a estar pendientes al partido mañana de los nuevo galácticos a la categoría algo blandito blandito blandito pero bueno pese a Estrasburgo a las cinco mañana sin Trapp sin Verratti sin papel sancionado no va a poder contar con ellos y ahora mismo está en juego el partido el segundo clasificado el Monaco juega ante el billón seis minuto de la primera parte cero cero sin Radamel Falcao en Italia tenemos duros bonito por ejemplo el domingo el derbi de la mole el derbi de Turín doce y media de la mañana Torino Juventus luego jugará las tres el Nápoles contra el Español un rival sencillo para mantener el liderato y Milán Sampdoria la nueve menos cuarto una buena noticia eso sí cerramos en Alemania Bundesliga la jornada número veintitrés vos Burgo Bayern de Munich mañana a las tres y media titular Thiago Alcantara tres meses después

Voz 5 23:05 gracias Palacio vamos a la Copa del Rey el Herbalife se ha metido en semifinales Saisó

Voz 0684 23:11 así es que esos tercer semifinalista Herbalife Gran Canaria al equipo anfitrión que ha ganado ha derrotado al Montakit Fuenlabrada ciento siete noventa y dos en un partido en el que el primer cuarto ha sido para el Fuenlabrada luego poco a poco el Herbalife habido dando la vuelta al encuentro y al final ha ganado con una cierta comodidad destacar los dieciocho puntos de Baldwin hilos veinte de Paco Cruz máximo anotador del partido por tanto tenemos ya a Tenerife Real Madrid

Voz 10 23:40 sí aquí a Herbalife Gran Canaria clasista

Voz 0684 23:43 K2 nueve y media de la noche Barça Baskonia último partido de cuartos de final

Voz 5 23:48 hoy también es noticia a parte de esta Copa del Rey la lista del seleccionador Scariolo para las próximas ventanas de la clasificación no de la selección

Voz 0684 23:57 así es una lista de dieciséis jugadores para esa segunda ventana afirma el lunes se concentran en Guadalajara recordemos viernes veintitrés de febrero Bielorrusia España lunes veintiséis de Zaragoza España Montenegro sin jugadores Euroliga nuevamente ya hay cuatro novedades respecto a la primera ventana vuelven Pablo Aguilar Javier Beirán que estaban lesionados mientras Rodrigo San Miguel Hidalgo la recordemos que España gallego ha jugado dos partidos los pros nos ha ganado y ahora tiene que jugar esta segunda ventana de la fe

Voz 0919 24:31 gracias a Xavi en la NBA este fin de semana desde hoy comienza en Los Ángeles el All Star sin españoles pero siempre atractivo Marta Casas

Voz 1509 24:40 Fin de Semana de las Estrellas Gallego una de las citas más esperadas sin duda en la NBA que este año se celebra en Los Ángeles y en el que como es habitual bueno va a dar comienzo con el Rising Star el partido en el que se ven las caras los mejores jugadores de primer y segundo año la cita es desde las tres de la mañana con el formato de jugadores de Estados Unidos contra jugadores del resto del mundo iba a haber nombres como vencimos Embid Kuzma Umar Khan en que son los grandes atractivos y el que no va a estar y eso que se que tenías ganas de verles lanzo Ball por lesión eso sí el base de los Lakers ha aprovechado el parón por el All Star para lanzar su primer disco de rap

Voz 0919 25:15 lo que faltaba gol tu Ball es lo va a promocionar el padre esto es el disco

Voz 1038 25:20 la portada es una foto suya de pequeña junto con el padre al que le dedica más de un tema en el disparate que te gusta la música aseguró que no emitirá podrás escuchar esta esta noche en el Rising Star

Voz 1509 25:30 hoy y mañana los concursos de habilidades con envidia marcan en como principales atractivos el de los triples con un gran cartel favoritos Devin Booker y Klay Thompson aunque también participan grandes estrellas como Brad Libby lo Paul George el de mates con Dennis Smith Jr de Dallas como el el favorito ya para la madrugada del domingo al lunes el Partido de las Estrellas con ese nuevo formato el equipo de Le Bron Irving Durán y demás contra el equipo de Stephen Carrie con Anthony Tang un All Star fue sin españoles algo poco habitual ya que fíjate será la cuarta vez desde dos mil dos la cuarta vez en la que no vamos a tener ningún representante español

Voz 0919 26:03 el año que viene volvemos seguro gracias Marta Casas en tenis Paco Hernández estamos pendientes del torneo de Rotterdam de Federer porque le puede quitar el número uno a Rafa Nadal si está muy cerca de conseguir

Voz 31 26:14 Pirlo el suizo está ganando cuatro uno en el set definitivo de momento a uno a uno el marcador pero está ganando el suizos por cuatro uno al holandés Haase está prácticamente a punto de conseguir el quinto juego muy cerca Federer de quitarle el número uno a Rafa Nadal además Muguruza ya está en la final del torneo de pista dura de dos a la española derrotado en cuartos de final a cara

Voz 1038 26:31 lo Lim a la francesa su cruce de semifinales ante Hale ha quedado suspendido porque se ha retirado su rival así que Garbiñe ya está en la final y espera rival

Voz 0919 26:40 ya atención hoy Mc Laren ha arrancado el motor Renault que va a llevar Fernando Alonso la próxima temporada bueno ha sido como como si despegara igual

Voz 32 26:56 los aplausos después de que haya arrancado notó luego el motor hay que ponerlo eco

Voz 0919 27:01 se vaya bien bueno

Voz 5 27:08 la semana hemos cerrado Hora veinticinco Deportes Joy de cantante australiano

Voz 0919 27:17 debemos este año por Europa Toni López no dejamos algo titular una de bádminton buenas noticias del Europeo

Voz 33 27:22 equipos que se está disputando en Kazán porque la selección femenina con Carolina Marín a la cabeza se ha clasificado a semifinales tras ganar sufriendo Turquía se enfrentará a Alemania en semifinales por otro el cuadro juegan Russian la anfitriona contra Dinamarca

son de media grafías Toni El Larguero con Yago de Vega ahora continúa Hora veinticinco Deportes hora25 con Ángels Barceló nosotros volvemos el lunes a las ocho y media gracias por escucharnos buen fin de semana

