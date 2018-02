Escáner Hora 25 Deportes (16/02/2018)

Voz 1 00:00 a mí

Voz 0919 00:07 y hoy en el escáner de Hora veinticinco Deportes Julen Guerrero buenas tardes hola qué tal Álvaro Benito buenas tardes Gallego buenas tardes vamos a empezar por el partido el líder mañana el Barça visita a Ipurúa pensando en la Liga pensando quizá también en la Champions la próxima semana en Londres con el Chelsea

Voz 2 00:23 la verdad es que no es un campo para pensarlo Líbar está la racha positiva sobre todo en casa viene de el último partido en en Ipurúa Fun cinco uno al Sevilla imagínate es un es un equipo que ahora mismo se mete mucho ritmo una dinámica de juego en la cual si no te mete la cabeza pensando en las dimensiones de del campo en que es un partido de ritmo de choque y y bueno pues pues las características del Eibar pues te encuentras que te puede dar un susto el Barça ahora mismo bueno los dos últimos resultados le va a hacer pues que no pueda pensar demasiado en el miércoles y no el Atlético de Madrid que podría afectar demasiado

Voz 0097 01:01 pues bueno estaría bien no por el hecho por el bien de otros aficionados a mí me tira el color blanco yo que te voy a decir pero bueno que te si parecía que estaba todo muy muy sentenciado y estos cuatro puntos que se ha dejado pues parece que le da un poquito de aire a o ilusión a los perseguidores eh yo creo que el Barça todavía tiene un colchón muy grande no yo creo que que el Barça está muy bien muy sólido pero el Eibar le va a competir

Voz 0919 01:30 jugando metropolitano el perseguidor el Atlético de Madrid recibe al Athletic que viene de un buen resultado en la Europa League quién es el favorito

Voz 0097 01:38 yo Mona al Atlético lleva haciendo una campaña excepcional no si el Barça no llevar a estos números tan espectaculares pues el Atlético podría ser hasta líder de la Liga o incluso a un punto de dos puntos no porque los números que lleva son fantásticos sólo ha perdido un partido es un equipo que encaja poquísimo que rentabiliza sus goles bueno lo que es lo que ha sido el Atlético de del Cholo y encima ahora pues creo que tiene mucho talento arriba no Athletic pues es un equipo muy irregular este año no yo creo que no no ha conseguido tener esa esa regularidad en el rendimiento que que le

Voz 3 02:13 vaya hermosa arriba evidentemente favorito

Voz 2 02:16 el Atlético de Madrid porque bueno pues pues juegan Kasai el Athletic tiene las bajas tan importantes como Raúl García Hay Aduriz no pasa sin sus dos jugadores referencia arriba el Atlético Madrid bueno pues pues recuperado me imagino que va a recuperar a Diego Costa Ziganda va a tener que reinventar un equipo sus dos jugadores referencia no creo que son dos bajas demasiado importante como para que bueno que estoy si no las no te no

Voz 0919 02:40 el tercero de la clasificación es el Valencia que visita al Málaga vaya duelo

Voz 2 02:44 los dos con mucha necesidad de bajar palabras que lleva once partidos sin ganar la verdad es que para mí escenarios muy propicio para el Valencia que sabe muy bien aprovechar la debilidad desde los contrarios indie evidentemente bueno pues tiene esa yo creo que experiencia o más tranquilidad en la zona alta yo veo un partido del Málaga Agustín justifica que arriesgar mucho y que el Valencia lo lo va por dicha

Voz 0097 03:03 bueno el Málaga empieza ya a estar con el agua al cuello no es una situación muy difícil para para el futbolista lo que más te atenaza las piernas es la posibilidad de un de un descenso eso es lo peor jugar para para no descender y empieza el bloqueo mental Málaga necesita puntos como sea y no no es el rival idóneo no porque el Valencia se juega entrar en Champions el año que viene aunque es cierto que la baja de de Garay pues les va a hacer daño pero bueno el Valencia ya a priori presos favorito para su partido

Voz 0919 03:31 ya el domingo en el Villamarín Betis Real Madrid en Madrid con la cabeza en la Champions pesarán lo del París Saint Germaine además cross es baja

Voz 0097 03:40 bueno vamos vamos a ver la cómo ha quedado la gente de fatigada que sólo sabe mejor el técnico y su cuerpo técnico después de del partido que fue muy muy exigente entonces yo creo que decidió meter bastantes cambios pues por ahí destacó va seis Marcos Llorente a priori la propuesta El Betis es una propuesta que le viene bien al Real Madrid que es un rival que que te que te va a ofrecer un partido abierto un partido bonito un partido de que los dos van a querer la disputa del del balón y eso no le tiene que venir mal Madrid ahora bien el Betis es un equipo capaz de de hacer un buen partido y complicarse la vida

Voz 2 04:12 bueno yo voy goles en los dos equipos son más de ir a por la portería rival que descender no eso pues me plantea un partido muy abierto y donde bueno a ver muchas ocasiones y donde yo creo que marquen goles intercambio de golpes evidentemente creo que les favorece al Real Madrid porque tiene bueno más calidad arriba los últimos metros pero bueno el sabemos que que el Betis también es un equipo que que evidentemente si se en Chile poner por delante bueno pues tu estado anímico ahora es muy muy propicio para que bueno pues me plante cara al Real Madrid