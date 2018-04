Joan Mena: "Estamos ante una batalla electoralísta que pone los intereses de los partidos por delante de los de la ciudadanía"

Voz 1889

bueno yo creo que efectivamente el Partido Popular llegó a la conclusión de que enloqueció con las últimas encuestas si estamos ante una guerra electoralista protagonizada por el Partido Popular pero también por ciudadanos con toda la responsabilidad que no preocuparles que lo que dañan precisamente es un elemento fundamental para la convivencia no solamente en Cataluña sino también entre los diferentes pueblos de España como es el tema lingüístico no con lo cual yo creo que estamos ante una batalla electoralista poniendo por delante los intereses de estos partidos y no los intereses generales de la ciudadanía con lo cual eso es el responsable por parte del Gobierno del Partido Popular y también de Ciudadanos con cierto lingüístico en Cataluña que va yo creo que cualquier persona que haya vivido que Vigo que visite Cataluña puede comprobar que no hay ningún conflicto yo siempre pongo el mismo ejemplo intento poner alpinismo yo soy hijo de los andaluces que llegaron el pasado Lavilla Cataluña en los años sesenta hoy cuarenta años después cuarenta y cinco años después todavía no hablan catalán y eso no ha supuesto ningún conflicto es más mi padre mi madre que fueron personas vinculadas a la la escuela donde yo estudiaba era Estados en que yo pudiera estudiar en inmersión lingüística porque sabían que eso me ganando me garantizaba una igualdad de oportunidades que de otra manera sería muy difícil con lo cual son lo único que pretendo lo único que persigo es que se derecho se bilingüe que he tenido yo en estos años lo puedan tener las próximas generaciones