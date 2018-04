Ximo Puig: "Hay poco que discutir, es la línea que se aprobó en el Congreso"

Voz 0194 00:00 Ximo Puig el president de la Generalitat Valenciana muy buenas noches

Voz 1 00:03 hola buenas noches prefieren porque no Beiro usted

Voz 0194 00:06 al comité la reunión del Comité Federal

Voz 1 00:08 bueno es que hace mucho tiempo tenía una reunión prevista con los rectores de las opiniones públicas valencianas tengo de hecho esto ya en este encuentro para nosotros es fundamental él el nuevo enfoque de la universidad pública y la verdad es que no podía a suspender una reunión en la que hay mucha gente convocada ahí bueno es un entrenamiento la normalidad para mí obviamente máxima responsabilidad son pico igual que hay casos el PSPV sí que estará representado en el Comité Federal estará representado con la voz del vicesecretario general de esta Federación y por tanto no hay ningún tipo de problema sinceramente es una cuestión simplemente de que los socialistas cuando seamos Gobierno lo fundamental va a ser siempre mi labor institucional cuando no es posible compatibilizar la pues pues lo primero es lo primero

Voz 0194 00:59 leído usted los nuevos estatutos que va a aprobar mañana el partido se lo pregunto porque sabía decía que no se los había leído

Voz 1 01:06 bueno yo mire yo no soy de los anteriores simplemente yo me hice que Si se aprueban pues es lo que el partido quiere y por tanto sinceramente a mí lo que me preocupa fundamentalmente es como que el partido conecta más y más con la sociedad a eso me dedico yo creo que que que es un elemento clave un partido abierto de los militantes pero mucho más que de los militantes a un partido que conecte absolutamente con la mayoría social de España

Voz 0194 01:36 sí eso es lo que creo que tenemos que hacer me dícese lo aprueba el partido estará bien pero pronto manos a usted le parece bien que el Comité federal por ejemplo como decía nuestra compañera pierda relevancia a que gane más poder a la ejecutiva usted lee esto le parece bien

Voz 1 01:51 sí a mí me parece bien lo que se acuerde porque sinceramente ya les digo que creo que esto nos lo importante es el partido no puede está enviando el ombligo creo que es en el Congreso una línea directa de democratización de dar mayor participación a los militantes yo estoy de acuerdo lo que además de a los militantes hay que darles más participación a la sociedad yo soy muy partidario de las primarias abiertas en la que como de otras más importantes de España y creo que por ahí hay que continuar transitando abriendo y abriendo de partido que esos fundamental

Voz 0194 02:22 usted habla regularmente con Pedro Sánchez como secretario general

Voz 2 02:25 sí sí sí esta semana hable con él y les que ya me han hablado de estos estatutos

Voz 1 02:32 cuando ya ha dado con Pedro Sánchez de de lo fundamental que es la acción política de los estatutos Simón creo yo creo que es la línea que es aprobado por el Congreso creo que que por tanto hay poco Speer

Voz 0194 02:44 déjeme que le pregunte por otras cuestiones de de la actualidad porque desde las diez de la noche estamos hablando de bueno esa propuesta del Gobierno que no sabemos en qué en qué se va a en qué va a quedar finalmente sobre la inmersión lingüística sobre el catalán en Cataluña porque piensa que el Gobierno amaga ahora con con este cambio

Voz 1 03:05 no lo sé sinceramente creo que estamos en un momento de parálisis de impasse ya prácticamente como si estuviéramos en precampaña electoral y o bien se define ha gobernado bien sinceramente esta legislatura están absolutamente significada de creo que este ataque de nerviosismo el Partido Popular y está reaccionaron

Voz 3 03:26 todo a ciudadanos todo esto

Voz 1 03:28 finalmente lo que está generando es más incertidumbre ir ataca a la estabilidad del país is sinceramente creo que que estas cuestiones que son serias que afectan a la convivencia no pueden ser tratadas de una manera partidista

Voz 0194 03:43 pero nos queda mucho todavía para las elecciones presidenta

Voz 4 03:46 pues no lo sé sinceramente no

Voz 0194 03:48 no se lo sólo con eso lo digo se lo digo porque si esto tiene que durar meses y meses

Voz 1 03:53 sí pero es que por eso digo no es que el clima parece preelectoral no mañana el presidente Rajoy está en aquí otra vez en la Comunidad decían ha venido a de últimos más que toda la legislatura anterior bueno tiene actos de partido o no no en ese sentido pues yo creo que que no se puede continuar así no en en un espacio de paz en una situación de ingobernabilidad en una situación en la que se están mirando simplemente al flanco derecho y quién sabe para ver que no te pase otros yo creo que España necesitaba una mayor estabilidad ahí los ciudadanos merecen nuestra no se peleen después a los ciudadanos se merecen diálogo la democracia desviado ya adicional y acordarnos tradicional hay que dialogar hay que hablar y solucionar problemas porque es que sí

Voz 4 04:44 se están generando un escenario de

Voz 1 04:49 pues finalmente esto tendrá consecuencias la recuperación económica y eso es responsabilidad del Gobierno

Voz 0194 04:54 una última pregunta antes de despedirle hay alguna novedad sobre el prometido nuevo modelo de financiación autonómica sabe usted algo que no sepamos nosotros

Voz 1 05:01 bueno yo no sé no sé nada de lo que nos quede no sepan pero lo que sí que es cierto es que en Spain Pass se podría avanzar en una cuestión que es fundamental para los públicos fundamentales que son si consiguiéramos acordar de alguna manera a devolverla acribillado credibilidad la política porque hace un año el señor Rajoy se comprometió ante todos los presidentes que habría que añadir siete nuevo modelo ignoro hay hay un problema de desigualdad de asimetría en este momento lo razonable sería aprovechar esta circunstancia para dar solución a este problema que está generando además una mayor confrontación Si es lo que creo que este país no necesitan nosotros más frentes abiertos

Voz 0194 05:45 el expresident muchísimas gracias por habernos atendido feliz fin de semana