"Combate entre dos derechas"

Luis García Montero buenas noches muy buenas noches con la mirada a la semana mirando hacia atrás Luis mirando hacia atrás porque esta semana nos ha ofrecido un cóctel de melancolía de círculos viciosos afirmó Larra ese maestro inagotable a la hora de mirar realidades que no hay melancolía comparable a la de un progresista español pues sí es verdaderamente melancólico comprobar que en el debate político de hoy no se produce entre la izquierda y la derecha el combate sino entre dos derechas dominantes que buscan votos de forma cada día más autoritaria una vez jugada la baza de la cadena perpetua el Partido Popular y ciudadano vuelven a Cataluña para poner el dedo en una llaga muy dolorosa la consideración del catalán como una amenaza para el español semejante barbaridad Fiz filológica sociológica echa leña a un fuego que quiere convertirse en llamarada crónica melancólico con rumbo a la depresión es oír las declaraciones de Granados y sospechar que tienes razón cuanto implica a la señora Cifuentes la previsible dueña del futuro del Partido Popular terrible huir los casos de abusos que se producen en Oxfam Intermón una ONG que nos ayuda a mirar el mundo con sus estudios sobre la pobreza sostiene a gente miserable pero de otro tipo parece que los sueños están condenados a los círculos viciosos junto a la melancolía el círculo vicioso de la agitación en un barco varado a españoles lo que no puede ser es imposible no se puede aspirar a detener las matanzas en Estados Unidos mientras el país sea una inmensa atienda de armas para desgracia también de México no se puede aspirar a que la Eurocámara vea con buenos ojos al ministro De Guindos su currículum en las empresas especulativas en la política lo hace muy inapropiado para un puesto que aspira a la independencia hipócrita de influencias políticas y financieras que España está necesitada de presencia internacional de acuerdo pero entonces por qué no se ha pactado una figura presentable pactado preguntaría Larra y luego afirmaría en España pensar es llorar los círculos viciosos lo paralizan todo acuerdos iniciativas leyes parlamentarias convierten a las figuras políticas en tapones incluso para los suyos Puigdemont para el nacionalismo catalán y Rajoy para el Partido Popular España ha dejado de ser el asunto de la política española por culpa del cortoplacismo buenas noches Ángels buen fin de semana el Madrid juega en Sevilla el Barcelona no Éibar el Atlético en Bilbao el Deportivo de la Coruña en Vitoria el Valencia en Málaga y el Granada en Córdoba y además siempre nos quedará París Saint Germain suerte para todos y para Haití un pato faltado tiempo para decírmelo hasta la semana que vivía la semana que viene