Adam Hanga: "El Gran Canaria es un muy buen equipo, pero queremos ganar"

Voz 2

00:05

sí bueno partido partido fuerte muy un partido muy duro y creo que han mostrado bien qué puede decir más que ahora tenemos en el segundo partido porque que voy creo que es perdido he tenía tiene mucho mucho mérito no porque los dos últimos contra Baskonia bueno es que todo el mundo sabe que como hemos jugado oí hoy creo que ha salido a la cancha Un un equipo diferente no y ahora espero que va a tener un poco más tenemos que va a tener un poco más de respeto también no a todo mundo oí llevamos a ser Barça que te queremos que os un punto de inflexión ahí no bueno si damos cambian mucho de nuestra defensa estamos mucho más vivo Si hay intentamos forzar el equipo contrario para para hacer las cosas que no queremos nosotros no hay ideas que dejamos es