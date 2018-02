Eloi: "A mí me dicen hace 4 o 5 años que ibamos a estar en esta situación y hubiera dicho que están locos"

Voz 1991 00:00 hola Eloy qué tal buenas noches hola buenas noches cuántas veces ha soñado con este momento

Voz 1881 00:06 pues bastantes Últimamente bastantes como decíais ha costado poco llegar pero bueno al final cuando cuando las cosas no cuesta ni al final hace que a la sacadas consiguiendo aún tienen un sabor no puedo mejor

Voz 1991 00:21 qué qué has sentido cuando te han dicho prepárate que saltas

Voz 1881 00:26 bueno a una gran emoción y sobre todo viendo la respuesta de la afición de Girona a supongo que ellos también tenía muchas ganas y se sienten identificados que alguien de la ciudad que lleva tanto tiempo en el club pueda esté en el mejor año de su historia en Primera División verlo debutar y verlos jugar siempre es un orgullo y hace que que también se sientan identificados con con nosotros con los los jugadores somos de de la ciudad ya ha sido bueno el debut soñado porque ha sido en mi casa delante de la afición en un partido en otro más espectacular del equipo oí un con fondo

Voz 1991 01:08 los momentos con los que te vas a quedar y que no se va a olvidar de vida ese esa pedazo de ovación que Montilivi no

Voz 1881 01:14 sí sí sí incluso me ha sorprendido un poco a mí pero bueno supongo que ellos valoran los años que he pasado aquí hemos tenido momentos muy duros vividos aunque otros también espectaculares como estamos viendo este año y el ascenso la temporada pasada pero pero la respuesta ha sido espectacular desde aquí también les agradezco el apoyo que he mandado ya no solo hoy sino durante este tiempo que ha habido momentos duros porque el debut lo que tanto quería no no llegaba ahí ha sido complicado pero bien al final he tenido mi recompensa que ahora no no quiero quedarme aquí quiero seguir disfrutando de de este año de este año espectacular que está haciendo el club que que el equipo

Voz 1991 02:00 a lo mejor hay alguien en casa que dirá bah pues un jugador que debuta en Primera División con treinta y dos años que tiene especial no no es que el hoy jugó en Tercera División con el Girona Eloy jugó en Segunda B con el Girona Eloy jugó en Segunda División había jugado en Primera eres el único jugador en la historia del Girona que ha jugado en las cuatro categorías

Voz 1881 02:22 creo que el último señal será que que vuelve no vuelve a bajar a los infiernos como estado yo durante mucho tiempo si me decían muchos compañeros vuestros que que era el único jugador en la historia cabida cuando en en estas cuatro categorías una final para alguien que hasta dos años en el club para para para una persona de Girona estará en el club de su ciudad Izmir todos estos años de plenitud es un orgullo y algo que me que me satisface me empuja a seguir a seguir trabajando y a seguir disfrutando de de mi ciudad es mi club y de mis compañeros

Voz 1991 02:58 quién te iba a decir hace yo qué sé cuánto quince años cuando jugabas en Tercera con el Girona en campos pero que vamos que eran pata tales que ibas a jugar en Primera con el Girona

Voz 1881 03:09 no nadie pero creo que no hace falta ir quince años atrás Amine dicen que hace cuatro cinco años que estaríamos aquí que ocupa habría crecido como lo está haciendo que estaría en una situación de está en la primera edición y está loco pero pero bueno al final ah ya hace tiempo que que que el culpa estaba haciendo las cosas muy bien y hemos pasado días durísimo muy complicadas con con tres ascensos frustrados que que nos dejaron muy tocados pero el club que este este club ha seguido a persiste debido al final ha conseguido algo espectacular el primer año en en en primera división en toda su historia hay que el rendimiento que está dando es es increíble y incluso mejor de de de lo que cualquier

Voz 1991 03:56 pero sólo podía imaginar ha dado tiempo a contestar seguro los miles de mensajes que tienes en el móvil no tengo trabajo si mañana ahí

Voz 1881 04:05 pasado pero bueno por suerte de Machín un par de días de fiesta desde tiempo para responder a todo el mundo oye me han dicho

Voz 1991 04:11 de Grandes ha querido dar el brazalete y ha dicho el arbitro y no nos ha dejado Mateo

Voz 1881 04:16 sí Mateo nos ha aspirado una una norma nueva que no que no sabíamos a Alexis y a uno de mis mejores amigos ya no solo El Vestuario citó sino en la vida en la vida cotidiana hay que ha tenido un gesto más hacia mí dándome lo dando el brazalete para que lo pudiera disfrutar pero bueno al final no ha podido ser pero quedarse con un gesto tan tan bonito de un amigo ya ya es lo que cuenta ahí lo agradezco de Leganitos desde luego

Voz 1991 04:45 dieta ya tiene destinatario

Voz 1881 04:48 bueno me va me va a permitir que me la que debió te va te aguarda ahí está en casa porque la día que que voy a recordar toda mi vida evidentemente no es para enmarcar haré sí seguro que que estará en el mejor sitio de la casa

Voz 1991 05:03 Sergi algo para para el hoy

Voz 1 05:06 hombre yo creo que es el hombre que nos puede explicar está techo de Girona porque ha sufrido la segunda B ha sufrido la tercera ha sufrido impagos ha sufrido salvar al club en el césped de una inestabilidad institucional no sé cómo ve el futuro del Girona parece que no tiene techo de Lois donde crees que puede llegar

Voz 1881 05:26 bueno al final es lo que te decía antes me hubiera imaginado que que ya estaríamos aquí pero viendo cómo cómo ha cambiado el club y en en todo en la afición en la masa social que ahora tenemos eh antes se en Segunda de teníamos una una afición fiel pero que que era muy muy reducida y ahora hay un cambio espectacular aquí en Girona a la mayoría de niños eran de del Barça o el Madrid ahora es niños cada día por las calles de la ciudad con la camiseta el tirón y al final esto esto y ellos son sobre el futuro no es un club ambicioso que ya hace un par de años ha entrado gente con muchas ganas de hacer cosas grandes y pidieron con mucha hambre con con humildad con tranquilidad pero que que se está se está demostrando que que el Girona que no quiere ser un equipo ascensor de subir y bajar sino que quiere seguir creciendo yo yo estoy confiado casi será y que que bueno que de momento no le vemos el el el techo a al club y al equipo

Voz 1991 06:29 Eloy a Magath enhorabuena por ese debut en Primera hay que sea el primero de muchos un abrazo