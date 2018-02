El día que Valdano fue al vestuario de Iturralde y le dijo: "Estarás muy seguro de lo que estás haciendo"

Voz 1 00:00 no

Voz 0514 00:05 si tú de aquí

Voz 3 00:11 al igual

Voz 0514 00:14 vamos a centrarnos Antoñito

Voz 4 00:15 estoy muy centrado pero sabes qué pasa cuando ahora llegan sacar la segunda amarilla por protestar sabes qué pasa que que todos los que estás ahí amigo habéis matado por hacer eso

Voz 5 00:23 es más cosas en números de Carrusel con los de larguero los de Lardero no no tengo mucho feeling

Voz 6 00:31 está en la carta receta privada de la estación vemos cómo te va mejor color de Carrusel Glos del Larguero él lo has dicho tú

Voz 7 00:39 sí sí claro a ver a ver qué pasan muchas más horas que pase más horas los de los gallos son los programas Radio apartar a la una de la mañana que la una y cuarto de la mañana en el carrusel me tratan mejor a comer y me dan de comer de a doce estoy estarán ahí te da de comer pinchan samuráis Side Story ya lo de comer un plato ya se acaba

Voz 6 01:02 bueno que cada viernes cada quince días más o menos vamos a estar con Iturralde para que nos cuente alguna anécdota de cuántos años ha estado en el mundo del fútbol en la elite la élite diecisiete diecisiete temporadas en Primera División quince de internacional y en total en total XXXI arrea toda una vida dedicada al al arbitraje este esta Navidad

Voz 0509 01:26 el día de Navidad precisamente teníamos una entrevista contigo en el que nos contabas un montón de anécdotas y en el que quedó una en concreto en el aire que tiene que ver con la semifinal de la Copa del Rey año dos mil cuatro entre el Sevilla y Real Madrid en la ida había ganado el conjunto blanco en el Santiago Bernabéu dos cero en la vuelta iba ganando el Sevilla uno cero

Voz 1991 01:45 hechas te primero a Zidane hechas te luego a Javi Navarro anda que no se habló de esa visita de Valdano en los vestuarios en el descanso bajó Valdano a no sé si hablar con la gente del Sevilla hablar con vosotros tú dijiste porque era una pregunta que te tiró Pablo Alfaro jugador en aquel momento Sevilla es más

Voz 0514 02:10 el que le pegó el codazo Zidane a a Pablo Alfaro fue

Voz 0509 02:13 os ha implicado además directamente el gas que raro Pablo Alfaro implicados no pero no no están esta vez dieron yo por detrás iba orden tras Pablo Alfaro buenas noches exterior pendiente esta historia tú tú le decías Itu cuenta qué pasó en ese vestuario en la fin la semifinal de la Copa del Rey del dos mil cuatro e Iturralde es lo que pasa es que no te localizamos en ese momento era veinticinco de diciembre es normal y dijo no no no que cuente Pablo Alfaro qué pasó exactamente pues sólo está ahí los dos osea que Itu toca contar qué pasó ya te cuento a ese descanso yo te cuento hasta donde yo sé venga

Voz 0514 02:52 y luego Carlos confiesa te Pablo eso es que con que

Voz 0509 02:55 es que complete el lo que él haya visto o lo que él quiera o lo que pueda contar todos los bueno todo lo que parece bien Pablo que empiece Itu tú cuentas el final

Voz 6 03:03 no de las secciones la suya pero tú eres el anonimato verdes remata

Voz 0509 03:08 sí es el invitado especial

Voz 8 03:10 en ese momento fui la víctima yo lo mismo

Voz 6 03:13 te dice

Voz 0514 03:15 el partido Ponos Si sitio en el partido semifinal el partido un ambiente terrible un ambiente muy bonito de jugar es decir Sevilla siempre en las grandes noches participa estos partidos Sevilla tiene algo especial aparte de la ciudad en si el campo de fútbol tiene tiene algo especial con el himno ya ya es terrible pues nada nada más empezar mete de el Sevilla uno cero partido bronco partido fuerte hay una jugada donde Zidane pierde el balón en banda laude Rafa Guerrero cuando va a despejar Pablo Alfaro le mete el codo por detrás en el cuello y le mete un codazo yo no lo veo porque ya el balón lo ha despejado Pablo Alfaro me llama Rafa inmediata la media expulsar a Zidane bueno pues vamos a Zidane había ahí ya ya en el descanso justo nada ese minuto cuarenta y cinco y pico hay un córner en la portería de la derecha no la que es la de los Virsa es la de la izquierda pues ésta es la de la derecha iba a sacar a la gente normal vamos normales son todos y otros al menos

Voz 0509 04:16 que no son normales y bueno

Voz 0514 04:19 aquí iba a sacar el córner y cuando va a sacar el córner va andando y mirando a la gente como desafiando le digo vale hombre aquí pagar o pagar yo estoy yo cogí pitó el final llegó a la venga acá con para desafiar pues llega a la Paz bueno entramos a la caseta al paro te iba tengo Brown con uno cero ganando calentito calentito ya con diez sólo en Madrid cuando vamos nos metemos para El Vestuario El Vestuario hay dos dos caminos uno es el del Sevilla que es el de la izquierda a la derecha

Voz 0509 04:49 hay separación hay no hay

Voz 0514 04:52 me parece que da derecho el equipo visitante que en este caso era el Madrid pero al final de ese pase hay una puerta que estaba abierta ahora no sé cómo estará siempre estaba abierta justo hay estaba Valdano en esa puerta que comunica los dos los dos pasillos pero no en mi vestuario en el túnel de vestuarios luego se dijo que entró a mi vestuario que no era cierto bueno yo ya les digo a los líneas al último de ídem delante mío iban los jugadores del Sevilla ya cuando ya estamos llegando a subir a su posición una posición de Valdano es como dice Valdano estarás muy con muy seguro de lo que estás haciendo digo yo si tú no sé Justo cuando pasan menos palabras hay unos cuantos jugadores del Sevilla que se dan la vuelta iban a por Valdano y entonces es cuando le digo a los a los línea Le digo esto no va con nosotros ya nos fuimos aquí ya es el final de la anécdota porque aquí yo ya no sé lo que pasa

Voz 0509 05:47 y a partir de ese momento

Voz 0514 05:50 los jugadores creo que estaba Navarro puede ser Pablo Alfaro que eran los últimos que iban a parte

Voz 0509 05:56 en ese momento Pablo Alfaro que

Voz 6 06:01 esto ya

Voz 8 06:02 escrito por supuesto

Voz 6 06:04 cuadro

Voz 8 06:07 pues mira Itu la verdad que la que ha contado acostado pero si os casi casi casi casi toda la verdad no

Voz 6 06:13 no falta lo bueno es que cuando

Voz 8 06:15 Se marcha ya hacia dentro y además el Sánchez Pizjuán tiene tiene dos túneles digamos es el mismo túnel pero dividido en dos por una rejas y es cierto cuando llegan los jugadores estuario o hacia otro hay una puerta que suele que su estancia en los descansos

Voz 6 06:36 pero aquel día curiosamente no

Voz 8 06:37 qué ocurre que aquel día pues eso Jorge Valdano entonces director general del Real Madrid pues bajo las e intenta a influir pues bajo bajo dos en ese momento y claro el pobre hombre que teníamos vigilando pues cuando lo vio Haley dijo por favor pues pues pues se abrió la abrió y entonces fue como dice y a lo mejor con otras palabras un poco más fuertes sí porque por lo menos sí es cierto que lógicamente el trío arbitral además viejas nos deja a todos los jugadores que pasemos y ellos se tienen que entrar los últimos pero sí que bueno en todos los últimos pero podemos estar unos cuantos ahora tres cuatro metros de ellos con muchos más no Yes cuando escuchamos un poquito pues soy un poco eso no el poco qué coño estás tú no sabes aquí estas pitando que con estos hacemos no si estás entonces esto porque claro de darla

Voz 6 07:26 eso eso eso le estaba diciendo Valdano Iturralde vosotros ahí os dais la vuelta

Voz 8 07:33 sí son somos unos cuantos con los que escuchamos es claro no damos la vuelta a la misma que intuía siglo por allá y claro es como que pues era no puede casa siendo escuela que dentro salvaba a vigilado que hay que está haciendo es posible pues estará pitando no me lo mejor posible lo mejor que él bueno pues un poco de ahí fue la historia no que sucede pues nada pues ya que la segunda parte

Voz 0514 07:57 pero ya que lo momento te lo cuenta yo Pablo qué sucede para que veas lo que son las que ese túnel no no en esa túneles ahí acabar lo que pasa es que nada más empezar la segunda parte hay una jugada que se va a Ronaldo el gordo entre comillas el gordo porque para jugar pero el fenómeno no puedes estar gordo Iris se va se va por su banda ni haya una amarilla creo que era Navarro no

Voz 6 08:19 Javi Javi Navarro Ile hace un año

Voz 0514 08:21 alta yo les expulsó les sacó la segunda diez claro qué pasa que ha bajado Valdano en el descanso nada más empezar la segunda parte expulso a un jugador del Sevilla en este caso Javi Navarro clara todos esos se mezcla dicen claro es que el ha influido ya en el partido y eso es lo que pasó la segunda parte ahora la pregunta del millón Pablo crees que Valdano influyó en Iturralde por eso expulsó a Javi Navarro

Voz 8 08:46 que que quiso así

Voz 6 08:49 es otro tienen que de no no no yo te digo que impresionó impresión tuviste tú en su momento

Voz 8 08:56 igual igual que Iturralde lo está contando igual yo recuerdo nosotros en el vestuario en el descanso frase textual de nuestro entrenador fue chicos ojito cuidado cuidado habían expulsado uno Madrid tenemos muchos números de que el fin de que nuestro que alguno de los otros

Voz 6 09:13 has visto esto al final

Voz 0509 09:15 no acaba de pasar Palacio no te acordarás claro porque hace mucho tiempo pero esto es lo que es en el acta en el descanso dentro del túnel de vestuarios perteneciente al Sevilla mismo aforadas encontraba al señor don Jorge Valdano el cual en un estado visiblemente alterado y gritando se dirigió a mil en los siguientes términos de haber mentido mire creéis que es esto nunca he visto una cosa igual muy seguros tenéis que estar para hacer lo que habéis hecho esto es una vergüenza momento en el cual o sea remolino un montón de personas del Sevilla pertenecientes al cuerpo técnico jugadores alrededor suyo interponiéndose entre ellas el delegado de Sevilla el cual con la ayuda de la Policía Nacional en esta conminó al señor Jorge Valdano a abandonar este lugar este es el alta del dos mil cuatro Este

Voz 0514 09:59 esta es una encerrona hasta no sabía ya que me

Voz 7 10:02 el Palacio

Voz 6 10:04 no tenía ni idea me días volvimos

Voz 7 10:07 veinte de ya me empiezo a conocer verde con encerrado

Voz 0509 10:11 el primer día bueno pues ha quedado aclarado yo creo uno de los mira que es habló así porque a ver es que todos

Voz 0514 10:18 se mezcla al final el mundo el fútbol te expulsan luego nada más empezar

Voz 0509 10:21 es que son casualidades fútbol puñetero S Se dijo que había habido puñetazos en ese túnel de vestuarios eh

Voz 0514 10:27 bueno pues sólo diría vosotros no yo te dije que ha puesto en el acta

Voz 0509 10:29 no perder fijo yo te dijo que aquel día se dijo que

Voz 9 10:33 pero es que hubo pelea son las cosas como son Pablo

Voz 0509 10:36 me dijo eso pues no hubo

Voz 10 10:38 por Dios vamos a pues

Voz 8 10:41 es a ver hombre a a mí hábleme pero cuando te pasa eso en tu campo y demás pues pues no me yo me imagino que Pablo no

Voz 0509 10:49 esa acercaría en los de Sevilla y dos señor Valdano creo que no debería usted estar aquí en este momento porque no

Voz 6 10:56 cuadro lo pues lógicamente es lógica

Voz 0514 11:00 ver si cuidaba hay que vivir ese partido que una final eso hay que vivir en el descanso es que muchas veces se habla desde el sofá hay que vivirlo ahí abajo es lo bonito eh

Voz 0509 11:08 el delegado era Cristóbal Soria sí sí

Voz 0514 11:11 mítico mítico

Voz 9 11:15 la verdad es que

Voz 6 11:16 o era buenísimo eh yo te digo una cosa así

Voz 0514 11:23 imágenes cuando expulsamos a Zidane que a mí me llaman echaron la bronca por eso cuando expulsamos a Zidane estaba todo el vestuario del Real Madrid dentro del campo y el vestuario de Sevilla también estaban los dos los dos los dos banquillos dentro del me dicen me dicen porque luego teníamos luego teníamos reunión técnica de árbitros a las dos o tres semanas y me acuerdo perfectamente que me dice dice hay que controlar más los banquillos y le digo sí por los cojones

Voz 7 11:48 para controlar dato en Sevilla dos cuatro pillos School Days vivan todos ellos ves salir de todo controlar aquí era incontrolable los saber nada

Voz 8 12:00 de todas formas le voy a seguir una pregunta si estamos hablando de que ha sido un espectacular futbolistas de los mejores del mundo de toda la historia no pero tenían muy mal perder eh muy mal muy mañana unas reacciones cuando no sólo en Sevilla que tuvo unas cuantas

Voz 0509 12:14 genial me tenía ganaría si salía carácter argelino a los gélidos a los genios también va la olla de vez en cuando glam expulsa unas cuantas veces se hablaba el Mundial cabezazo pero bueno bueno que como primera nota no estamos bien Pablo Alfaro ya sé que no sonora mil gracias por por participar de esta primera sesión de Iturralde todavía no lo hemos encontrado nombre estamos mirando a ver incluso demostraremos a los oyentes y si esta es la sintonía que quiere estar aquí

Voz 6 12:45 esta es la que quieres no la que quiero porque con esta canción era la última que sonaba en El Vestuario antes de salir a un campo fútbol así pues mira vamos a poner esta canción con el corte que hemos puesto antes de así una palabra Asturias falta el nombre de la sección lo vamos perfilando perfilando

Voz 11 13:09 Pablo Alfaro mil gracias un abrazo ya para el Mirandés

Voz 6 13:12 a vosotros vosotras tú Iturralde mil gracias nos vemos mañana Dvorák y si estoy en mi sofá está también esquina que no se siente nadie voy a poner o a quitar esto de ser iba a poner y tú porque son tres palabras me parece bien ahora me voy a mi casa que estoy ahí enfrente es una tirolina si te tira por la ventana estoy bien en la planta