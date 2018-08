El Larguero: La Copa del Rey de baloncesto, la jornada liguera y las anécdotas de Iturralde (16/02/2018)

Voz 2 00:00 las once y media a las diez y media en Canarias sólo dos los qué tal muy buenas noches bienvenidos al larguero de este dieciséis de febrero día en el que

Voz 1991 00:44 se han completado los cuartos de final de la Copa del Rey de baloncesto que se está celebrando en Gran Canaria en el primer partido Herbalife Gran Canaria ciento siete Montakit Fuenlabrada noventa y dos Se clasifica el el conjunto local y acaba de terminar hace tan solo tres minutos ese último partido de cuartos de final Javier Alonso qué tal muy buena

Voz 3 01:03 qué tal con un final ajustadísimos se clasifica el Barça se clasifica al Barça yo no sé si decir sorpresa o no porque Baskonia era el favorito en este partido pero ahí está el Barça noventa y cuatro noventa vamos a pie de pista rápidamente si te parece ya Boeing canal Nicolás López a ver si si alguna vez

Voz 1621 01:22 en eh Nos atiende ahora Víctor Claver es que está ya en la sintonía del Larguero vamos a ver si podemos

Voz 1959 01:26 ha ido de aportar al equipo y sobre todo llevan a este partido que te contaba Baskonia de los últimos partidos no sabían pasa por encima Hay tenemos ganas de venir aquí y demostrar que somos un equipo puede ganar

Voz 1621 01:39 habrá que domina es el partido de cuartos cuartos pero siempre con mucha resistencia del rival verdad

Voz 1959 01:44 se cada vez que nos íbamos recuperaban el marcador Nos consta mucho alguna falta es un equipo que juega muy duro ojo va muy rápido también puntos en transición puntos son contrataques eso pues desafía a volver rápido pero hemos estado concentrados hemos defendido bien hasta el final y esto no estaba ventaja también en los últimos minutos

Voz 1621 02:02 en una carga anímica para el partido de mañana en semifinales no ante el Gran Canaria

Voz 1959 02:06 sí sabemos que es la Copa de Granca que tenía muchas ganas de jugar aquí enfrente servicio pero bueno intentaremos hacer un partido parecido al de hoy y que creer hay que creer porque porque este equipo puede

Voz 1621 02:19 bueno pues se tiene que marchar ya Víctor Claver vamos a ver si podemos Kutcher también aureola

Voz 1959 02:23 bien bien eso es lo pronto agitado Partito siga sonríe

Voz 1621 02:27 era un partido necesario como este hoy ante el conjunto de de Baskonia tales como resultado el Barça

Voz 4 02:32 todo aquí va está a tope dos en el equipo está Aznar confianza más rigor y eso es un beso

Voz 1621 02:41 bueno pues ahí está también las impresiones del jugador del conjunto del Fútbol Club Barcelona ya abandonando prácticamente que esta zona del túnel del vestuario en el Gran Canaria Arena gracias

Voz 1991 02:53 las Nico desde la pista desde el mismo parque de después de éste el último partido de cuartos de final se ha clasificado el Barcelona después de ganarle noventa y cuatro noventa a Baskonia así que Herbalife Gran Canaria Barcelona clasificados hay que recordar que ayer se metieron también en semifinales Real Madrid que derrotó Unicaja y el Iberostar Tenerife que venció al Valencia Basket quizá la única sorpresa en estos cuartos de final así que ya tenemos configuradas las semifinales la primera será mañana a las siete de la tarde entre Minustah Iberostar Tenerife irreal

Voz 6 03:22 Madrid y la segunda a las nueve y media

Voz 1991 03:24 entre el Herbalife Gran Canaria allí el Barcelona en un instante volvemos pero además os cuento que ha arrancado la vigésimo cuarta jornada de Liga en Primera División con el partido que ha disputado Montilivi entre el Girona y el Leganés con victoria del conjunto catalán clara tres cero con goles de Stuani de pena a ti por tu Portu Juanpe con estos tres puntos el Girona se pone octavo con treinta y cuatro a tan sólo dos de los puestos europeos XXXIV es casi casi salvado casi garantizar la permanencia de cara a la próxima temporada así que es extraño binaria la temporada que está completando el Girona en su debut no hay que olvidarlo en primera división el Lega sigue de momento en situación cómoda es décimo segundo con veintinueve puntos para mañana cuatro partidos a la una de la tarde Las Palmas Sevilla a las cuatro y cuarto Eibar Barcelona a las seis y media Alavés Deportivo de la Coruña y para las nueve menos cuarto nos queda el partido de La Rosaleda entre el Málaga y el Valencia en el Real Madrid malas noticias porque esa lesionado Toni Kross los servicios médicos del Real Madrid han confirmado que el alemán acabó el partido de Liga de Campeones frente al París Saint Germain con un esguince en el ligamento lateral externo de su rodilla izquierda Cross va a estar de baja en las próximas semanas yo ahora mismo es seria duda para el partido de vuelta de Champions en París que se disputa el próximo seis de marzo quedan ahora mismo unas tres semanas en Segunda División disputado un encuentro Valladolid tres Huesca dos y también hay que hablar de eh ese supuesto amaño que hubo en el partido la temporada dos mil diez dos mil once en el Ciudad de Valencia entre el Levante y el Zaragoza hoy la Fiscalía Anticorrupción reclama penas que oscilan entre los dos y cuatro años de prisión para los picados en ese presunto amaño del partido disputado en el Ciudad de Valencia en el dos mil once entre el Levante y el Zaragoza se piden las penas más altas para el ex presidente del conjunto maño Agapito Iglesias y otros dos directivos por supuestos delitos de corrupción deportiva a la que se sumaría la de falsedad documental también hay que decir que la acusación se dirige también contra dieciocho jugadores del Zaragoza y otros dieciocho jugadores del Levante por el amaño del partido según el fiscal los hechos constituyen un delito de corrupción deportiva y un delito de falsedad en documento mercantil por eso la Fiscalía solicita que sin vengan a los acusados penas entre dos y cuatro años de prisión y además seis años de inhabilitación para la práctica del fútbol profesional y actividades relacionadas con este deporte está quedando largo el tema del Levante Zaragoza llevamos ya unos cuantos años detrás de este asunto yo creo que hay que darle carpetazo para bien o para mal y que pague quien tenga que pagar en los Juegos Olímpicos de invierno que se están celebrando en Corea del Sur esta madrugada podría caer la segunda medalla para la delegación española porque a eso de las cinco y cincuenta y uno eh sí cinco cincuenta hay unos cómo está programada toca trasnochar o madrugar eso ya depende de cada uno está prevista la participación de Javier Fernández en el programa largo de patinaje artístico ya sabéis que el Espanyol consiguió en la pasada madrugada la segunda mejor puntuación el programa corto así que evidentemente está con todas las opciones para conseguir medalla esta madrugada en la NBA fin de semana del All Star que se celebran los Ángeles esta noche partido entre jugadores de primer y segundo año mañana los concursos para el domingo el partido de las estrellas no estamos acostumbrados pero es un año sin españoles no haber representantes españoles las once treinta y siete contado todo empezamos

Voz 1264 06:56 basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas botas bases

Voz 1991 07:01 ya a menos cinco grados para qué

Voz 5 07:04 por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo

Voz 1264 07:08 qué hay que hacer para saber porque las has hecho tanto en Taiwan para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 7 07:14 desde veintidós mil cien aunque ha

Voz 2 07:21 volvemos a ese pabellón Gran Canaria Arena

Voz 1991 07:24 Javier Saisó muy buenas de nuevo anoche Yago de nuevo ya tenemos a todos los finalistas ha sido eh dos partidos interesantes en los que hemos tenido hoy eh como decías tú bueno en el primero no hubo sorpresa con la victoria de el Herbalife Gran Canaria que jugaba en casa ha ganado al Montakit Fuenlabrada con un tanteo de más alto ciento siete noventa y dos en el segundo yo creo que era el partido un poquito incógnita no este partido entre el Barça y el Baskonia que podía pasar de todo y que al final ha ganado con un final yo creo que lo tenía controlado incluso el Barça en el en el segundo en el último cuarto empezaba el cuarto con una ventaja de siete puntos incluso llegó a ampliar pero al final ha empatado Baskonia Isaac voy a llevar el partido perfectamente sí

Voz 3 08:05 ha sido un final de partido un poquito a a cara o cruz porque

Voz 1982 08:09 bueno pues ha habido empate a ochenta y dos empate ochenta y cuatro empate a ochenta y seis y ahí es donde ha habido el el el clic del del encuentro porque ha habido un ataque fallado por el por el Baskonia hay ahí el Barcelona se aprovechados ha metido en un noventa y dos a eh ochenta y ocho bueno a partir de a partir de ahí ya el partido pues el Barcelona ha ganado a pesar de que ha habido un resbalón de Heurtel que la ha dado la opción a un triple para empatar el partido a

Voz 1991 08:35 así ocurre perdona sexo escasísimas pueda muy rara porque Heurtel iba a coger la pelota tropezado justo en el momento que le daban la bola cuando cuando un jugador eh resbala por el suelo con posesión de pelota son pasos no

Voz 1982 08:47 sí señor Landauro la posesión a a al Baskonia que podía haber empatado con un triple inesperado para ellos porque veían el partido perdido no han aprovechado hoy el Barcelona ha acabado sentenciando noventa y cuatro noventa por cierto no sé si escuchas de fondo Hall que se él es que es impresionante Yago mil doscientos seguidores del Baskonia han venido hasta las palmas para animar a su equipo continúan en las gradas no han dejado de animar incluso perdiendo el partido ya es un espectáculo tremendo vamos SLO

Voz 1991 09:19 vamos a escuchar Saisó el partido ha acabado hace unos catorce quince minutos hay que decir que Baskonia perdidos echó a perdidos

Voz 1982 09:40 pabellón vacío de gente en las mil doscientos localidades de Baskonia no se ha movido nadie

Voz 3 09:47 no me extrañaría hombre no creo porque han perdido pero no me estoy Grec incluso tuvieran que salir los jugadores que debería que están ahí animándole diciéndoles Un poco que

Voz 1982 09:56 que vuelvan a a la pista como la la Copa

Voz 6 09:58 Jota Cuspinera qué tal buenas noches hola buenas noches Nino Buscató qué tal muy buenas hola buenas noches

Voz 1991 10:05 empiezo por esta segunda semifinal J qué te ha parecido el partido entre Baskonia del Barça

Voz 8 10:10 bueno creo que un partido muy muy bonito para para el aficionado no con con gran intensidad con con acierto

Voz 9 10:17 por parte de los donuts y con un final apretado pues qué más podemos pedir a un partido de Copa

Voz 1991 10:22 Nino a ti qué te ha parecido como lo he visto

Voz 1630 10:25 con hoy dicho fantástico que que hace mucho lesión ver cuando los dos equipos integrados máximo que ha habido cambios de marcador pero la verdad es que ha sido un parto un partido que hace ficción podía haber ganado cualquiera dos cero ante el Barça en el último cuarto sea el tercer y último cuarto ha ido durmiera

Voz 6 10:43 es un poco el giro posiblemente

Voz 1630 10:46 de de que ha tenido dos dos sitios diferentes que en las posiciones que ha sido muy superior que ha sido muy superior a la posición de los bases la posición de los cincos

Voz 6 10:57 a los jugadores del Baskonia

Voz 1991 10:59 das abierto el micro digo seguro voy a decir que sale los jugadores pues normal si tiene exalto cuántos aficionados de la de Baskonia sexo mis dos ciertos aproximadamente pues fíjate si tienes a mil ahora mismo todavía en el pabellón saltando y cantando Baskonia a pesar de que notas metió en semifinales que menos que salir no

Voz 1982 11:16 no no es que es impresionante porque parece que lo has ganado el partido el Barça lo haya perdido no porque ahí están los jugadores y los aficionados las bufandas al viento en este momento la imagen Nets los jugadores del Basconia se han ido al rincón donde están sus aficionados Leza el Auden lógicamente tristes cabizbajos porque han perdido pero bueno como digo es una imagen la fotografía Yago en este momento aquí en Gran Canaria

Voz 1991 11:41 pues bravo bravo por el Baskonia Bravo por sumó su afición J qué bonita es la Copa que mágico es este fin de semana

Voz 8 11:49 absolutamente ahora que estaba escuchando a la afición del Baskonia que es una afición además coopera por tradición no sabía sabían que no no se iban a ir de ahí hasta que salieran sus jugadores como decíais becas ha sido muy bueno efectivamente es una esta es una competición mágica yo creo que no tiene no tiene igual en ninguna otra en ninguna otra competición de las que vivimos es especial y muy bueno de la satisfacción de poder vivirla no

Voz 1991 12:14 Nino que bonito es la Copa con este formato el juntarse hay ocho aficiones e nunca pasa nada siempre el buen rollo hay rivalidad sólo deportiva a me encanta

Voz 6 12:26 todos sabemos la Copa

Voz 1630 12:28 por generalmente es donde me mostró los ocho mejores equipos de de la de la fase de la de la primera fase de la Liga entonces entreguen al máximo hay sorpresas hay boom baloncesto las aficiones Magee que viven con todos sus equipos

Voz 1991 12:42 bueno ha habido un momento yo creo J que el Barça parecía parecía eh ya sabemos que esto es baloncesto y que puede cambiar dar todo en un minuto pero en el cuarto cuarto en el último cuarto el partido parecía que lo tenía controlado y luego ha cometido dos o tres errores ha cometido un oso Teresa ciertos baskonista ha metido en el partido que es lo ha podido llevar

Voz 8 13:03 sí es curioso porque uno de los protagonistas como bien decía Nino del partido que ha sido Gurtel que ha sido una de las claves para que el Barça haya ganado cuando estaban seis arriba a falta de cuatro minutos y medio ha perdido ese balón largo en contraataque que les ha permitido después en la siguiente jugada hacer un dos más uno Baskonia han recuperado un balón han vuelto a meter un tristes han metido y fíjate como de de controlarlo pues a tener un final donde podía haber pasado cualquier cosa no estos baloncesto y más en la copas sí que que bueno son las cosas que ocurren

Voz 1991 13:31 no no y esto es lo que hace afición Nino el tener un partido con este final además hemos visto en los dos partidos doy tanteos altísimos son de esos fines de semana en el que el aficionado del basket disfruta el que no también

Voz 1630 13:43 bueno tú lo has dicho tan tan físicos y esto hace que el baloncesto sea más bonito nota porque todos sabemos que es muy muy bonita pero lo importante también de cara al espectador que lo estábamos viendo por televisión

Voz 9 13:55 hombre yo in situ Pueyo

Voz 1630 13:57 a ver ver partidos de más de noventa puntos por parte de los dos equipos siempre hay jugadas muy espectaculares que hemos visto los dos partidos esto es lo que le gusta dando a gusta a la gente le pitó la Copa es la gran fiesta de este juego

Voz 1991 14:13 Saisó en este partido cuartos ha ganado el Barça al Baskonia anteriormente ha jugado el Gran Canaria el Herbalife que le ha ganado a Montakit Fuenlabrada han tenido unos problemas el conjunto de casa eh sí sí además ha empezado

Voz 1982 14:25 que viene el el Montakit Fuenlabrada que además le ha ganado el primer cuarto a alegra

Voz 3 14:29 ahí Veintisiete a a Veinticinco quizá también un poco la presión de de jugar en casa en los primeros minutos los nervios le ha podido al equipo de de Luis

Voz 1982 14:38 asimismo pero luego ya poco a poco a partir del segundo cuarto se ha ido cambiando la la tendencia del del partido al dejar al descanso cincuenta y ocho cincuenta y dos y luego ya en el tercer y último cuarto pues yo diría que incluso plácidas y se puede decir es que la victoria de la del conjunto del Herbalife Gran Canaria que ha tenido en Balbina dieciocho puntos los mismos que que Pablo Aguilar los dos jugadores con máxima anotación pero yo creo que globalmente Yago el Fuenlabrada ha hecho un buen partido ha dado la cara no jugaba poco beige había

Voz 1991 15:11 muchos problemas si bueno pues al final Victoria

Voz 1982 15:13 ciento ciento noventa y dos para el Herbalife sala de prensa

Voz 1991 15:16 hay protagonista Niko

Voz 10 15:17 un hablando en estos momentos en que lea en España en Europa preguntas para

Voz 5 15:27 bueno un partido muy igualado ante al Barça y ahora ser está preguntando por una hora

Voz 1991 15:32 sabes que ha tenido este encuentro con el Fútbol Club Barcelona

Voz 10 15:42 bueno estamos ahora mismo

Voz 0889 15:47 felices por lo por el resultado sabes pero yo creo que hemos hecho un buen trabajo hoy cada uno ha salido desde la cancha que sabiendo que le ha dado todo lo que podríamos sí creo que con esto tenemos que vivir y esto que tiene la Copa no hay sólo un partido todo puede pasar en el partido más dado a aprender los errores que hemos hecho en este partido ya se seguirán a jugar la Liga y Euroliga

Voz 10 16:19 más preguntas de más preguntas

Voz 1991 16:22 bueno pues dejamos a sería jugador de Vasconia que estaba analizando esta derrota de su equipo frente al al Barça estábamos hablando de el otro partido de cuartos entre el Herbalife Gran Canaria y el Montakit Fuenlabrada ha ganado el Herbalife Gran Canaria J que te ha aparecido este partido con qué te quedas

Voz 8 16:37 bueno me quedó pues otra vez con el tanteo alto no el el acierto que han tenido los dos equipos en la primera en la primera parte ha sido absolutamente espectacular es verdad que a partir de ahí Gran Canaria ha aumentado el ritmo defensa ahí bueno pues probablemente por por las bajas de Marko Popovic Si la gotas Sekulic la rotación se ha reducido un poco en en Fuenlabrada y probablemente el cansancio físico a que estaban sometidos a la rotación larga del equipo de Gran Canaria pues ha hecho que al final se acabará imponiendo con con relativa facilidad no pero me quedo con eso con el que Fuenlabrada no bajan los brazos que ha seguido luchando hasta el final y con el alto acierto que han tenido los dos en la primera parte que ha sido una primera parte absolutamente espectacular también el ataques con qué te quedas tú de ese partido

Voz 1630 17:18 bueno básicamente lo que ha dicho no el cante muy alto los los jugadores en el equipo entregados al máximo hay las bajas de algún de de del equipo de Fuenlabrada que han sido cruciales y también decide que el equipo que juega en casa era grancanaria eso es un equipo que en casa es muy

Voz 9 17:39 eso sí sobre esto

Voz 1630 17:41 es un equipo que yo destacaría la figura de Albert Olivé que está haciendo una campaña extraordinaria en los últimos años y que hoy no ha sido así otra vez el hombre crucial el hombre que se llevó el partido en su hija sí que ha sido un hombre importantísimo para este equipo y vamos a ver mañana en semifinales que tiene que ser una semifinal fantástica porque los las cosas tan los cuatro equipos que quedan son equipos muy igualados que que también lo seguro nos deparará no hubo en baloncesto

Voz 1991 18:11 llega el momento de mojarse ida analizar las semifinales

Voz 5 18:15 J Iberostar Tenerife Real Madrid

Voz 1991 18:18 por donde pasan las claves y quién crees que se mete

Voz 8 18:23 bueno yo yo si hago un poco de caso a lo que es la traición lo normal es que sea el Madrid lo que pasa es que estamos en la Copa y entonces bueno hay un Tenerife que se mete por primera vez en semifinales creo recordar en la historia de la Copa

Voz 9 18:36 sí es seguro que lo va a intentar

Voz 8 18:39 todas sus ganas sino lo va a poner fácil las claves pues el que sea capaz de imponer su ritmo no el Madrid es un equipo que si le dejas imponer el ritmo es prácticamente imparable entonces probablemente a Tenerife no le no le interese el hecho de que de que se les permita correr de que se les permita jugar con facilidad iba a tener que parar ese ese ritmo que que quiere imprimir el el Madrid en sus acciones quién lo consiga probablemente tenga más posibilidades de llevarte

Voz 11 19:02 el gato al agua apuesta por yo por el Real Madrid vale Real Madrid

Voz 1991 19:07 Nino

Voz 1630 19:09 bueno yo pienso que lo he dicho el Real Madrid el equipo está muy muy acostumbrado a jugar en un equipo que que tiene mucha Mora que tiene muy buenos jugadores buen equipo y a pesar de que el equipo está haciendo una campaña también extraordinaria sí hay quiere decir Un favoritos todos pensamos de que el Madrid es un poco más favorito que el equipo del Iberostar

Voz 1982 19:33 bueno yo creo también que el Real Madrid es bastante claro favorito osea a pesar de que me gustó mucho a mí al Iberostar Tenerife en el partido frente al Valencia porque Le destrozó su y es un equipo que estaba con hambre con ganas que muy concentrados yo creo que el Real Madrid va a imponer su su talento tu su clase y creo que el Real Madrid va va a ganar o menos seis y cómodamente pero que se va a meter en Madrid en la final Javier Lekuona qué tal muy buenas que buenas noches y afición tiene Baskonia me cago en la leche

Voz 0889 20:04 buenas sensacional esta ya no es noticia miles de personas que han venido desde Vitoria a unos días muy intensos en Gran Canarias las prometía muy felices con el Barcelona pero está claro que la llegada de dicha ha supuesto un punto de inflexión este equipo culé ha mejorado exponencialmente además ha movido muy bien el banquillo agarrotado perfectamente ha dado protagonismo a gente con Mariola y bueno la verdad es que en ese sentido no hay nada que que decir ni que argumentar en contra de la victoria de de un Barcelona que ha tenido más prestancia durante el partido que el Baskonia ahora mismo está Pedro Martínez el entrenador del equipo vitoriano finalizando la rueda de prensa a ver si podemos ha escuchado en El Larguero

Voz 1991 20:42 venga

Voz 12 20:44 sólo eso ya Avui buenas

Voz 6 20:54 pues Juanjo

Voz 1991 20:56 el eh suele primer por no hay días que no le cúpula ideas

Voz 0889 21:03 que me tienen a mí delante Pedro mientras lo vamos hacia hacia El Vestuario lástima no se desboca un poco el artículo dos por los dos primeros cuartos y luego lo habéis intentado retener pero no nuestra podido conseguir la victoria lo bueno lo que sí es doloroso y como yo ha explicado pues toca es perseverar trabajar que queda todavía mucho trabajo en Liga en Euroliga sí sí la semana que viene bien gracias en marcha se lo llevan hacia el técnico del Baskonia

Voz 6 21:36 en el yo no lo pillaba eh retenidas tú lo había pillado Milito que no se podrán lo mismo vale vale es sí que por

Voz 0889 21:44 además nuevos reconoció que que el Barcelona tenido durante más a tiempo el control del partido que los dos primeros cuartos han sido común mucho dominio de rebote el del conjunto culé y que sea en ensanchado muy muy arriba en cuanto a los guarismos y que evidentemente encajando tantos puntos al descanso es muy complicado conseguir una victoria en en en este nivel bueno pues esta ahora la gente del Baskonia todavía pues cantando en la en la grada y bueno es posible que salgan los jugadores otra vez

Voz 1991 22:14 bueno pues si hay algún protagonista volvemos a esa zona amistoso sala de prensa os pregunto por la otra semifinal Herbalife Gran Canaria Barcelona J claves y quién pasa

Voz 8 22:27 bueno para mí las las claves son dos equipos que juegan mucho pick and roll probablemente la defensa de que hagan del pick and roll no es Gran Canaria juega con con dos pívots que que rueda muy bien especialmente con Balbino hemos visto Barça rodando excepcionalmente con con Oriola

Voz 9 22:44 muy probablemente el que el Barça sea capaz de de

Voz 8 22:46 para el el tiro exterior de de Gran Canaria no por ahí iban a pasar para mí las las claves

Voz 1630 22:51 y yo aquí el el resultados más cierto entiendo que que el Barça habrá habrá con mucha moral después de bueno pues de este partido que que era una incógnita pero es verdad que veremos de ver un partido de muchos altibajos durante la durante la Liga compartidos brillantes y los no tan brillantes vamos a ver si la llegada de Pesic hace que hayas la habilidad o que siga en ese en esos vaivenes hacia arriba y hacia abajo Gran Canaria juegan casa quitar la presión de ganar de jugar en casa le pueda un poco pero es verdad que hoy escuchaba Luis Casimiro la presión yo creo que la tenían en el día de hoy de de haber jugado y haber ganado lo han hecho yo creo que ahora ya se seguirán la presión saben que Bartra es un gran club puede tener el cartel de favorito con lo cual van a jugar sin sin esa presión de tener que ganar obligatoriamente así que para mí inciertos no no me atrevo a dar un pronóstico

Voz 6 23:37 Leku pedidas paso si estará estoy con nada

Voz 0889 23:40 Hanga puedo meter Adam enhorabuena ha conseguido la victoria partido increíble

Voz 4 23:47 sí bueno partido partido fuerte en un partido muy duro y creo que hemos jugado bien eh pero bueno que puedo decir más que ahora tenemos que ser segundo partido porque porque creo que se perdió el teniente tiene mucho mucho mérito no porque los dos últimos contra Baskonia bueno creo que todo el mundo sabe que como hemos jugado oí hoy creo que ha salido la canción un equipo diferente no muy y ahora espero que va a tener un poco más tenemos que tener un poco más de un experto también no actúa mundo oí vamos a ser Barça que te queremos hacer

Voz 0889 24:25 yo sólo pese Xavi sabiendo un punto de inflexión ahí no

Voz 4 24:27 bueno sí debemos cambiar mucho de nuestra defensa somos mucho más agresivo si hay intentamos forzar el equipo contrario para para hacer las cosas que no queremos nosotros no hay inglés que dejamos es

Voz 0889 24:41 me dejan a que el hagáis un par de preguntas Adam Hanga en El Larguero en directo es bueno uns una cosa rápida

Voz 1991 24:48 hola qué tal muy buenas olas que te has visto a tu sexo

Voz 4 24:52 bueno bueno y estoy contento por esto porque porque dos últimas veces que que hemos jugado mal y hemos perdido contra hay bueno estoy aquí para ahora para ganar creo que todo el mundo está aquí para ganar esta Copa ahí porque tiene muchas ganas para ganar pero pero bueno hemos hecho un primer paso hoy vamos poco a poco y mañana tenemos otro partido

Voz 1991 25:15 Adam siempre decimos lo mismo pero qué bonita es la Copa de de qué bonitos este fin de semana de baloncesto eh

Voz 4 25:20 sí claro que me gusta mucho yo siempre me gusta jugar en esta Copa ahí porque porque este un poco especial Hay cuatro días ocho equipos Si toda la gente está aquí la de presenta antes no de director deportivo Si bueno esto creo que todo el mundo tiene un poco especial pero pero bueno estamos aquí para ganar

Voz 1991 25:38 la acabo Herbalife Gran Canaria en semifinales para buscar en un puesto en la final juegan en casa eh

Voz 4 25:44 bueno sí bueno en casa pero el año pasado con nosotros estamos en en casa pero hemos perdido y creo que tenemos que aprender este partido como como siempre vamos a preparar vamos a descansar un poco no voy porque mañana no tenemos mucho tiempo para recuperar nada vamos vamos a jugar otra vez contra un equipo que como has dicho púa en casa hay un equipo bueno pero pero

Voz 1991 26:09 bueno queremos ganar mañana a descansar Kevin otra batalla van Hanga muchas gracias

Voz 0744 26:13 hasta luego protagonista hoy en el partido

Voz 1991 26:16 ya a Adam Hanga lo diré que con el Barça se enfrentaba a sus ex baskonista metido en las semifinales algo más está bajo Lecuona

Voz 0889 26:24 nada pues poco a poco los jugadores van saliendo los del Baskonia cabizbajos los del Barcelona B están saludando a gente conocida familiares a personas que de manera que a felicitarles si tienen un poquito más de recorrido en estos vestuarios pero bueno todo esto está muy controlado por los responsables de comunicación que te deja muerte lo justo

Voz 1991 26:45 gracias Lekue eres un grande un abrazo

Voz 0889 26:47 noches estábamos analizando el

Voz 1991 26:50 segundo partido de semifinales es Herbalife Gran Canaria Barça hemos oído a J Nino tú qué esperas de este partido y quién crees que va a meterse

Voz 1630 26:59 bueno el partido va a ser va a ser muy muy duro en sus equipos porque es un tema importante los jugadores el Barcelona necesitan reivindicarse un poco porque la mala temporada que estaba llevando esto les da una una ilusión bárbara por la India caerse delante de todo el mundo no a Barcelona jugará pienso con como la de tesis un más agresividad yo pienso que la defensa Sega importantísimo para parte de Barcelona porque los buenos tiradores que tiene el equipo el equipo de Gran Canaria son puntos a favor del equipo de Barcelona pero Gran Canaria tiene que es un equipo que como ha dicho mi compañero que antes hablaba que dividía en los derbis no tienen unos tendrá porque las semifinales contra el Barcelona este equipo sabe que casa que centra toda la afición si tiene un día bueno en el juego que el juego exterior de los triples que es una de las bazas fuertes del equipo de Gran Canaria pues también tienen sus grandes opciones yo pienso que va a ser un partido de cara o cruz ibamos a ver si en los bases mañana los bases del de Barcelona siguen siendo una pieza tan importante como han sido hoy porque en los bases que tiene el equipo de Gran Canaria son jugó son bases de mucha experiencia de el pueden le pueden

Voz 9 28:16 partido de este punto Saisó

Voz 6 28:19 porque en apuestas bueno yo creo que el Barcelona yo creo que va a ser el Barcelona lo que

Voz 1982 28:24 Current que voy a dar un dato y es que el tanto por ciento de equipos que ganar la Copa que se mete en la final del último cuarto de final del viernes es muy bajo y históricamente no porque lógicamente el factor físico aquí también es muy muy importante hay otra cuestión otro drogato también a tener muy en cuenta ya goyesco que la aunque hay aquí en Las Palmas por porque el Gran Canaria ya no digo usted en la final sino que el Herbalife Gran Canaria pueda ganar la Copa Ésa es tremenda ahí mañana va a ser es toda una olla a presión es verdad que el Barcelona pues con todo lo que sea ha dicho hasta ahora pues va a salir a por todas con más defensa con todo pero ojo ojo al Herbalife Gran Canaria que tiene además jugadores muy altos muy intimidatorios dentro que el Barcelona tienen no tiene a Kevin Seraphin recordemos aunque tiene aureola ya Tomic no sé no sé si si si no va a sufrir en el Barcelona aunque yo le sigo dando como favorito

Voz 1991 29:20 mañana los dos partidos los vamos a dar en Carrusel Deportivo Nino Buscató ya está acostumbrado a esto pero J tu debut debuta como comentarista no

Voz 11 29:27 bueno buenos bueno como comentarista con vosotros ciego e por eso en barrios él sí

Voz 1425 29:34 vosotros sí es pues un placer poder hacerlo

Voz 9 29:36 sí estaré encantado de de bueno pues compartir

Voz 6 29:39 todas las opiniones con vosotros nada el placer es nuestro Jota Cuspinera mil gracias te escuchamos mañana un abrazo muchas gracias Nino Buscató a descansar un abrazo muy bien hasta mañana si no me dices lo contrario cerrar

Voz 1982 29:49 vamos a la conexión si cerramos ya se ha marchado a los aficionados del del Baskonia ahora por las calles aquí de de Las Palmas que además es Carnaval osea que suelen el problema que el carnavales tremendo espectacular eh bueno pues ha mañana a las dos semifinales sigue la espectáculo aquí en en Gran Canaria

Voz 1991 30:10 bueno gracias un abrazo un abrazo a todos también a Nicolás López y mañana contamos las semifinales como digo en Carrusel por la noche lo analizamos todo en el Larguero aparece por aquí Palacio con lo cual nos tiene que recomendar algo

Voz 14 34:09 no vamos ningún fuego efectuado por parte sus grupos bueno es que a día de sin empleo

Voz 5 34:31 jo

Voz 14 34:34 eh

Voz 1991 34:36 en Montilivi ha ganado el Girona hay bien al Leganés tres cero y sigue el Girona con este debut en Primera División extraordinario está metido ahora mismo con treinta y cuatro puntos prácticamente salvando la categoría ya porque no con derecho a soñar con algo más porque lo están mereciendo y lo están ganando en el en el en el campo Sherry Vittorio qué tal muy buenas

Voz 29 34:59 qué tal buenas noches llegó hoy ha sido una fiesta Montilivi sí

Voz 9 35:03 está acostumbrando Montilivi a vivir fiestas porque la verdad es que es la cuarta victoria seguida el equipo el cuarto partido que deja la portería a cero y era un poco el pulso con el Leganés de ver cuál de los dos pequeños está más crecido no en Girona en Girona pidieron en casa está funcionando muy bien fuera también es la verdad es que la temporada convencidas de sensacional y con esos treinta y cuatro puntos la permanencia está muy cerquita es verdad que al vestuario a ya algunas semanas que se le ha preguntado a acero cambio discurso haciendo que estaba tan cerca arriba pero todos todos absolutamente todos tienen los pies en el suelo

Voz 6 35:36 y quién ha sido protagonista hoy

Voz 9 35:39 pues mira hoy de los protagonistas hay muchos nombres propios podemos hablar de la doble existen Portu que entre los dos ya suman veintidós goles pero el que se ha llevado a la gran ovación de Montilivi que ha hecho levantar a la gente ácido de lo llamará que ha debutado hoy se quedó en verano aunque el habían dicho que iba a tener muy difícil jugar y al final me ha llegado el debut un poquito tarde decía él seguramente lo habrá pensado pero le ha llegado hoy contra el Leganés en casa

Voz 1959 36:05 con la gente a unos entrada por Eloy

Voz 6 36:07 qué tal buenas noches hola buenas noches cuántas veces ha soñado con este momento

Voz 8 36:13 pues bastantes Últimamente bastantes como decíais ha costado poco llegar pero bueno al final cuando cuando las cosas no cuesta ni y al final hace que a las acabas consiguiendo algún tienen un sabor un poco mejor

Voz 1991 36:29 qué qué has sentido cuando te han dicho prepárate que es altas

Voz 8 36:33 bueno una gran emoción y sobre todo viendo la respuesta de la afición de Girona y no supo que ellos también tenían muchas ganas y se sienten identificados que alguien de la ciudad que lleva tanto tiempo en el club pueda esté en el mejor año de su historia en Primera División verlo debutar y verlo jugar siempre es un orgullo y hace que que también se sientan identificados con con nosotros con los los jugadores que somos de de la ciudad ya ha sido bueno el debut soñado porque ha sido en mi casa delante de la afición en un partido en otro más espectacular del equipo hoy ídem de burro de imagino

Voz 6 37:15 los momentos con los que te vas a quedar y que no se te olvidas de vidas ese esa pedazo de ovación que estado Montilivi no

Voz 8 37:21 sí sí sí incluso me ha sorprendido un poco a mí pero bueno supongo que ellos valoran los años que he pasado aquí hemos tenido momentos muy duros vividos qué otros también espectaculares como estamos viendo este año y el ascenso la temporada pasada pero pero bien la respuesta ha sido espectacular desde aquí también les agradezco el apoyo que he mandado ya no solo hoy sino durante este tiempo que ha habido momentos duros porque el debut de lo que tanto quería no no llegaba ahí ha sido complicado pero bien al final he tenido mi recompensa no no quiero quedarme aquí quiero seguir disfrutando de de este año de este año espectacular que está haciendo el club que el equipo

Voz 1991 38:07 a lo mejor hay alguien en casa que daba un jugador que debuta en Primera División con treinta y dos años que tiene especial no no es que el Eloy jugó en Tercera División con el Girona Eloy

Voz 30 38:18 jugó en Segunda B con el Girona

Voz 1991 38:21 Eloy jugó en Segunda División había ha jugado en Primera eres el único jugador en la historia del Girona que ha jugado en las cuatro categorías

Voz 8 38:30 pero que el último señal será que vuelve vuelve a bajar a los infiernos como esta oyó durante mucho tiempo si me decían muchos compañeros vuestros que que era el único jugador en la historia que vida cuando en en estas cuatro categorías una final para alguien que ha estado tantos años en el club para para para una persona de Girona estará en el club de su ciudad Izmir todos estos años a plenitud es un orgullo ya algo que me que me satisface y me empuja a seguir a seguir trabajando y a seguir disfrutando de de mi ciudad es mi club Pi de mis compañeros

Voz 1991 39:06 quién te iba a decir a ti hace yo qué sé cuánto quince años cuando jugabas en Tercera con el Girona en campos pero que vamos que eran pata tales que ibas a jugar en Primera con el Girona

Voz 8 39:16 no nadie pero creo que no hace falta ir quince años atrás a mí me dicen que hace cuatro o cinco años que estaríamos aquí que ocupa habría crecido como lo está haciendo que estaría en una situación de está en la primera edición y

Voz 11 39:28 eh loco pero

Voz 8 39:31 bueno al final ya hace tiempo que que que el club estaba haciendo las cosas muy bien y hemos pasado días durísimos muy complicadas con con tres ascensos frustrados que que no dejaron muy tocados pero el club que este este club ha seguido a persiste y al final ha conseguido algo espectacular el año en en en primera división en toda su historia hay que el rendimiento que está dando es es increíble y incluso mejor de lo que cualquier persona en el más optimista podría imaginar

Voz 6 40:05 ha dado tiempo a contestar seguro los miles de mensajes que tienes en el móvil no que contra la pared

Voz 11 40:12 el pasado pero bueno pues fuerte Bachir un par de días de fiesta dicen me tiempo para responder a todo el mundo

Voz 1991 40:18 me han dicho que Granell te ha querido dar el brazalete y ha dicho el arbitro que nadie no nos ha dejado Mateo

Voz 8 40:24 sí Mateo nos dado una una norma nueva que no que no sabíamos a Alex es el uno mejores amigos ya no sólo en El Vestuario éxito sino en la vida en la vida cotidiana hay que ha tenido un gesto más hacia mí dándome lo dando el brazalete para que lo pudiera disfrutar pero bueno al final no ha podido ser pero quedarse con un gesto tan tan bonito de un amigo ya ya

Voz 11 40:49 lo cuenta ahí y se lo agradezco

Voz 1991 40:52 luego esa camiseta ya tiene destinatario

Voz 11 40:55 bueno me va a permitir que me la que debió aborda ahí está

Voz 8 41:00 casa porque la envidia que que voy a Rajoy

Voz 11 41:03 es el primer las para enmarcar eh

Voz 8 41:06 sí seguro que que estará en el mejor sitio de la casa

Voz 10 41:11 Sergi algo para para hoy

Voz 9 41:13 hombre yo creo que hace nombre que nos puede explicar está techo de Girona porque ha sufrido la segunda B ha sufrido la tercera ha sufrido impagos ha sufrido salvar al club en el césped de una inestabilidad institucional no sé cómo ve el futuro del Girona parece que no tiene techo de Lois donde crees que puede llegar

Voz 8 41:34 bueno al final es lo que te decía antes no me hubiera imaginado que que ya estaríamos aquí pero viendo cómo cómo ha cambiado el club eh en en todo en en la afición en la masa social que ahora tenemos antes en en terciar en Segunda de teníamos una una afición fiel pero que que era muy muy reducida y ahora hay un cambio espectacular aquí en Girona a la mayoría de niños era del Barça o el Madrid ahora es niños cada día por las calles de la ciudad con la camiseta el tirón y al final esto esto y ellos son sólo el futuro a es un club ambicioso que ya hace un par de años ha entrado gente eh con muchas ganas de hacer cosas grandes y vivir con mucha hambre con con humildad con tranquilidad pero que que se está se está demostrando que que el Girona que no quiere ser un equipo ascensor de de subir y bajar sino que quiere seguir creciendo yo yo estoy confiado casi será hay que que bueno que de momento no le vemos el el techo a al club al equipo

Voz 1991 42:37 Eloy a Magath enhorabuena por ese debut en Primera hay que sea el primero de muchos un abrazo

Voz 6 42:41 muchas gracias un abrazo gracias a Sergi un abrazo hasta mañana otras buenas noches las doce y doce minutos seguimos

Voz 31 42:48 ser padre te cambia la vida sobre todo en esa

Voz 1991 42:51 poca en la que dejas de ser parte

Voz 31 42:53 va para ser el padre pesado que no se entera de qué va la cosa

Voz 2 42:58 te has preguntado si ser padre compensa ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la ONCE el diecinueve de marzo diecisiete millones de euros compensa

Voz 1264 43:12 con ocho basta madrugar y pasar frío para que vas a ponerte esas bocinas vas a subirse al telesilla

Voz 5 43:19 al menos cinco grados para que por unos segundos bajando tus solo sobre nieve polvo

Voz 1264 43:25 es que hay que hacer para saber porque las has hecho tanto fue Valenti One para que con el mejor equipamiento para qué

Voz 7 43:31 desde veintidós mil cien aunque sí tengo sí

Voz 1991 44:05 mañana a las cuatro y cuarto en Ipurua el Barcelona visita al Barreiro Raúl González qué tal muy buenas Yago muy voraz centrados Sampaio Valles Santiago Bayern horas Andy digo que centrados en la Liga pero mirando de de rojillo la

Voz 0744 44:21 al Chelsea sí sí mucho en la rueda de prensa de hoy de Ernesto Valverde se ha hablado muchísimo del Chelsea aunque dice Valverde que el partido del martes es importante pero lo es más el de mañana porque considera que es un partido trampa eh cree Valverde que el Eibar es capaz de de llevarte a su propio terreno tenemos lista de convocados ya está el equipo en Durango donde va a hacer noche quedan fuera de la lista André Gomes Denis y Paco Alcácer por decisión técnica Vermaelen sin alta y hoy hemos visto a Valverde quejarse del horario porque habría preferido jugar hoy dice el míster del Barça como el Chelsea para tener un día más para descansar lo escuchamos

Voz 6 44:59 me hubiese gustado jugar hoy las semanas que van

Voz 12 45:03 las que tiene un margen de cuatro días yo creo que las administran bien las que tiene margen de tres días por ejemplo el Chelsea juega hoy nosotros vamos mañana este día además que tienen ellos es bastante sobre todo desde el punto de vista

Voz 5 45:17 físico aunque bueno más que mental porque para el partido de la semana que viene pues un partido importante todo el mundo estaba mentalizado querido

Voz 1991 45:25 esto eh Tebas mira por el dinero el espectáculo no mira por por los equipos no mira por el aficionado mira la pasta con lo cual Si esperáis alguna ayuda por parte de la Liga hay algún horario que sea beneficioso para que yo en mejores condiciones a los competiciones europeas olvídate lo primero la pasta después ya lo demás secundario o o lo que venga eso es así así que acostumbra te porque no va a cambiar en algo más anti si mira

Voz 0744 45:54 cuento que ha hablado de Messi de las declaraciones del Chiki Tapia del presidente de la AFA donde decía que le había pedido a Messi que descansara más ya ha dicho Valverde que está convencido de que se va a esforzar al máximo con el Barça y también con la selección por lo tanto no cree que se vaya a dosificar