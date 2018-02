Be OK: El envasado, el medioambiente y las Apps cuentapasos (17/02/18)

Voz 0598 00:00 escuchan Pío y con laboratorios Pileje aprende a cuidarte

Voz 2 00:43 buenos días cómo llevan la semana ya estamos aquí Isabel Bolaño yo para contaros muchas qué tal Angela buenos días atrás muy bien bien y además contenta porque nos hacía falta un programa como el de hoy no hemos hablado nunca esto no te cuento venga que vamos a hacer pues mira vamos a hablar de sostenibilidad que es un tema directamente relacionado con la alimentación con el consumo o la nutrición por supuesto bueno además hoy vamos a retomar el entrenamiento habitual que tenemos cada tres semanas con Sara Tavares que llevamos teniendo el cuerpo un poco la acusarle teníamos totalmente abandonada nos va a hablar de un tema que además yo sé que tú conoces el de si funcionan o no o qué utilidad tiene las aplicaciones móviles cuenta pasos sirven para bueno para darte los datos de de tu rendimiento no cuando haces deporte y demás a ver qué nos cuenta a ver qué nos pues yo soy muy fan a ver cómo vais hacéis ahí un una batalla ver quién lleva más pasos hoy venga aquí empezamos vengan

Voz 2 03:05 totalmente ir al mercado a comprar llevar tu propia ha de dar bolsas de cartón de papel

Voz 0187 03:11 claro yo comprar fruta a comprar verdura a comprar carne compra pescado que no vienen saben esas cajas y unos paquetes

Voz 2 03:18 crear un dato que asusta un poco previsores que yo según el tema que hablemos muy de soltar el dato me ahí antes de antes de la charla mira un estudio que ha realizado un equipo de científicos de varias universidades entre ellas la de California pues ha revelado que desde que se empezó a producir a gran escala al plástico allá por mediados de los cincuenta los seres humanos a todas las personas que esto parece cuando los seres

Voz 2 03:42 digo pues hemos generado ocho mil trescientos millones de toneladas de plástico vale entonces esta cifra sólo el nueve por ciento ha sido reciclado el doce por ciento incinerado y todo el resto que es un setenta y nueve por ciento se encuentra ahora pues en vertederos o bueno también parece claro y lo peor de todo esto es que pues mucho de esos residuos fueron envases que tuvieron una vida muy corta y que perfectamente podrían haber sido sustituidos por otros envases pues más sostenible que a nosotros nos hubieran servido igual no las funcionalidad hubiera sido la misma no nos hubiéramos cargado el planeta no estaría ahora a esas toneladas por ahí no bueno yo creo que ha llegado el momento de de realmente lo que tú decías no pone el foco sobre este tipo de cosas Si bueno ponernos un poco las pilas que no creo yo que sea tan difícil si afortunadamente hay gente que se que se está poniendo las pilas cada vez va siendo algo más extendido esto de los envases sostenibles no que que esperemos que terminen desbancando al plástico yo nos acompaña en Radio Barcelona el diseñador e ingeniero Álex Jiménez forma parte del equipo de creativos un estudio de diseño en el que entre otros proyectos lo que hacen es desarrollar packaging ecológico sostenible para productos alimentarios buenos días Alex hola buenos días cuando es sentarse a pensar en un envase sostenible qué criterios seguís para es en base

Voz 5 05:00 bueno antes de afrontar un proyecto de cualquier tipo lo primero que tienes que hacer es analizar bien qué qué es lo que pasa no adónde va a ir el proyecto donde se fabrica entender bien su ciclo de vida y a partir de ahí ahí pues entonces es cuando tienes que introducir estrategias que pueden mejorar desde su producción o distribución o su reciclaje o toda la vez o sea es un poquito analizar bien el sistema que envuelve a un producto en este caso en envase y a partir de ahí introducir las mejoras en las fases que sean las criticas que depende cada proyecto son diferentes

Voz 0187 05:33 el origen del material no por ejemplo

Voz 5 05:36 sí sí hay hay materiales que generaron un impacto ambiental

Voz 6 05:39 al eh muy alto en la manera de obtener el el

Voz 5 05:43 el material por ejemplo la el aluminio no cuando lo separa de la de la bauxita que es el mineral donde se encuentran pues necesita muchísima energía para para no hacer esta separación entonces en ese caso el impacto ambiental estaría en el en en en la propia atención en material y la manera pues sería pues por ejemplo utilizaron aluminio de origen reciclada no han pues esto es un ejemplo entonces al final puedes encontrar otro proyecto en cambio es muy difícil el de reciclar entonces todo el foco lo tienes que poner en consiguieron reciclaje mucho más eficiente y la distribución es un gran problema también osea cada proyecto cada producto tiene un problema en una o varias fases Si ves del diseño se pueden solucionar antes de que estos problemas aparezcan con lo cual es es el momento ideal

Voz 0187 06:28 claro también por ejemplo que sea funcional que sea fácil usar en el tema de seguridad alimentaria no que el que el producto que contenga dentro pues sea con sea aseguro mantenerla dentro de desembalse

Voz 6 06:38 sí sí por supuesto sea el el hecho de trabajar la sostenibilidad de un envase no tienen que hacer olvidar que

Voz 5 06:46 es en base tiene que cumplir otros requisitos que que cualquier otro en base a los está cumpliendo a nivel tú me has dicho a nivel a nivel de protección del del alimento a nivel de la protección no sea para que no para que no el alimento no se contamina pero también para

Voz 6 07:01 que llegue en las mejores condiciones

Voz 5 07:04 no se rompa o o que proteja bien y ese tipo de cosas y un envase por muy sostenible que sea las tiene que cumplir también porque si no necesitamos comprar productos no generar más impacto porque estén envase no cumplió con su cometido entonces al final es un mapa no bastante complejo de de requisitos que el diseño tiene que cumplir entre los que la sostenibilidad cada vez más tiene que estar ahí súper bien reflejada

Voz 2 07:31 tampoco se nos puede olvidar el tema de que los

Voz 0187 07:33 bajado hayan producido no hayan sido explotados el bajo coste al final no que no que no sino suba mucho de precio este este tipo de packaging no yo creo que todo eso también lo tenéis en cuenta claro

Voz 6 07:43 si el precio lamentablemente el precio es un factor contra general no puedo en contra es verdad claro otra

Voz 5 07:55 combate con materiales que tienen impacto ambiental menor

Voz 6 07:57 en general eleva el precio y tú tienes que saber

Voz 5 08:00 cuánto está dispuesto del consumido ahora a sacrificarse un poquito más para para consumir todo producto en mi opinión no solamente nos quedamos cortos también tengo que decir los consumidores tendrían que ser capaces de apretar un poquito más para para apostar por productos que están bien hechos en vez de otros que quizá no lo están tanto pero pero sí sí es va totalmente por ahí

Voz 0187 08:21 y todo esto sin dejar de lado la estética claro porque no tiene que ser algo que sea bonito que ella sostenible que nos apetezca también llevarnos a casa muchas veces cuando lo vemos en el están de un supermercado

Voz 5 08:31 claro esa es un poco lo que venía diciendo antes al final cuando estamos comprando ten tenemos a Hay rápido no y al final nos enamoramos de un producto en tres segundos si llega y es muy poca gente en la que hacer el esfuerzo de de girar el envase pasa cada vez más se osea es esta escena en el supermercado de alguien dando la vuelta a un envase leyendo todo lo que pone detrás no está hecho con qué materia

Voz 6 08:54 es esto luego el propio producto que contiene también de dónde vienen

Voz 5 08:58 no está está este consumidor preocupado es es una tipología de consumidor creciente pero todavía no pasa demasiado con lo cual ha muy son otra vez más por muy sostenible que se has tienes que ser capaz de de transmitir los valores del producto en dos segundos y eso sólo se hace a través de una la imagen potente que sea coherente con los valores del producto que contiene todo este tipo de estrategias también

Voz 0187 09:20 me imagino que el material que más utilizan ese es el papel o me equivoco bueno

Voz 6 09:24 en sí no es verdad que una gran mayoría de los

Voz 5 09:29 los envases se fabrican en cartón cartoncito papel pero el plástico también es un un material bueno la fracción de de envases bueno ya sabes tiene como tres sobre todos estamos hablando de cartones estamos hablando de envases metálicos estamos hablando envases de plástico yo he he pero sí que es verdad que el el el papel de una de las grandes lo que pasa es que el papel precisamente es uno de los que tienen reciclaje más fácil con lo cual es relativamente menos problemático al fin al final en cuanto a materiales tú como diseñador no te puedes casar con ninguno se ahí un material que puede ser muy bueno para un proyecto determinado para otro para el proyecto siguiente 11M claro porque a lo mejor no ofrece la protección adecuada con lo cual un poco decíamos antes no está solucionando nada vistas provocando que se tengan que fabricar más sobre o sea

Voz 6 10:19 en un material bueno material bueno

Voz 0187 10:22 para cada ya habéis notado en los últimos años un aumento del interés en este sector por el packaging sostenible

Voz 6 10:30 sí sí sí yo creo que es pasan la gran mayoría de sectores que que hay cada

Voz 5 10:35 es más una una preocupación por hacer las cosas un poco mejor desde el punto de vista medioambiental y en el caso del envase creo que lo explicaba muy bien ante su salen vas es un producto que tiene una vida útil fortísima hay envases que tiene una vida útil de cinco minutos prácticamente desde la tienda hasta casa no entonces es una pena que algo que tiene una vida útil tan corta tenga tanto y tanto impacto las empresas se están dando cuenta están intentando ofrecer en bases que son un poquito mejores pero aún queda muchísimo por hacer

Voz 0187 11:04 os habéis especializado en algún tipo de de envases por ejemplo a mí me han silbado por aquí que en los envases de vino

Voz 6 11:12 sí sí sí sí la verdad es que casi sin quererlo pero el sector del vino es un sector que

Voz 5 11:19 cada vez unos está llamando más hicimos un envase tipo Back in box que es un envase que bueno como su nombre indica es una es una caja que envuelve a una bolsa eh son envases un poquito más grandes de lo normal las botellas de vidrio no son de setecientos cincuenta normalmente suelen ir por dos litros tres litros cinco litros entonces son envases que desde el punto de vista medioambiental seguramente sean un poco más eficientes que la que la botella de Vittorio típica y además el el vino es un sector que tiene un poco más de valor añadido que otros no no es un producto tan gran consumo y eso también te permite con más facilidad introducir estrategias de sostenibilidad tenemos un poquito más de margen para trabajar

Voz 0187 12:01 y a veces es verdad que cuando tú vas a un súper y te pones a mirar no con los packaging de los productos muchas veces los productos eco no aquellos que tienen la marca eco quizás sean preocupado un poco más no de de que utilizar un material que se ha reciclado no yo creo que muchas veces cuando vas a la zona de de productos eco de productos naturales es donde puedes ver esas estos tipos de materiales hubo este tipo de packaging

Voz 5 12:26 sí sí sí bueno tiene todo el sentido del mundo porque al final una empresa que tiene un producto ecológico pues por definición ya va a entender que el envase también lo debería ser no básicamente porque si no no va a poder transmitir su mensaje al consumidor también porque evidentemente es algo que les preocupa porque ellos producen eco pues con con lo cual por qué no van a envasar eco no entonces sí que es verdad que las las estanterías de productos ecológicos pues en general suelen estar algo mejor resuelta resueltas desde un punto de vista medioambiental sin embargo yo creo que centrarse solamente en eso sería un error si a Aran me invento a cifras pero sí los productos ecológicos son un diez por ciento el supermercado y a lo mejor estoy estoy siendo incluso además es optimista me da la sensación de que si imagínate entonces hay un noventa por ciento que no los estamos resolviendo bien yo eso es efectivamente está pasando eh con lo cual al final todos absolutamente todos los envases que hay en el mercado deberían empezar en corporal estrategias de sostenibilidad mañana porque no nos queda mucho más tiempo me temo

Voz 0187 13:29 después del dato éste que no ha dado Isabel al principio sólo los plásticos cuánto tiempo crees que le queda de vida al plástico cuando vamos a desechar lo por

Voz 2 13:37 Letta

Voz 5 13:39 bueno eso la verdad es que seguramente un experto en materiales es quién te debería responder sí que sí que el sí que algo está pasando sea los bio plásticos por ejemplo que son los plásticos de origen vegetal sobretodo de plásticos que vienen de la patata del maíz y de de orígenes es un sector muy por ejemplo si no si tienes cinco millones de euros ahora mismo yo creo que es uno de los sectores donde valga la pena invertir los está creciendo muchísimo no es el caso por mi parte tampoco aunque

Voz 6 14:11 pero pero pero realmente sí que es un sector que que

Voz 5 14:15 notas que está creciendo muchísimo cada cada año aparecen muchísimos bio plásticos nuevos con propiedad es cada vez mejores con precios cada vez más competitivos esto la verdad es que por ese esperanzador no porque realmente no soluciona muchos de los problemas ambientales que los plásticos normales tienen

Voz 0187 14:33 está claro que esto lo muchas veces en las bolsas del súper no que hay algunas bolsas que están que están hechas con este tipo de materiales que tú me estás diciendo

Voz 6 14:41 sí sí sí exactamente en general muchas vienen de patatas son celulosa bueno sí sí hay hay sectores donde

Voz 5 14:52 por por ser productos que no necesitan tanta barrera a los bio plásticos en general fallan un poquito de momento a nivel de barrera no osa alimentos

Voz 0187 15:00 para contener un alimento dentro te refieres como tal mantenerlo en el tiempo no

Voz 5 15:04 por ejemplo el vino es un material que se oxida no contacto con el oxígeno se degrada rápido de pierde sus propiedades su sabor su valor tal entonces con un material que no hace una buena barrera hay un problema no entonces ahora mismo los bio plásticos esto todavía no lo cubren pero por ejemplo para una bolsa de supermercado es perfecto no lo que pasa es que esto tampoco tiene que ser el la panacea a veces tendemos a pensará bueno como la bolsas de se debió plástico pues ya puedo aquí comprar y consumir todas las bolsas que quiera sin ningún tipo de remordimiento y esto es un poco pesimista pero tampoco es la solución no sea al final lo que tenemos que hacer es intentar con consumir el menor volumen Bas es posible y luego evidentemente que estos envases sea lo más ecológicos no

Voz 0187 15:51 se puedan reciclar pero no

Voz 5 15:53 por la otra tenemos que atacar por todos los frentes a la vez

Voz 0187 15:56 bueno yo creo que la idea esta de tener que pagar por la bolsa en el súper que al principio nos llevábamos la manos a la cabeza cuando lo pusieron hoy la gente estaba como muy indignada debía tener que pagar yo por una bolsa de súper yo creo que ahora ya casi todo el mundo está acostumbrado no va a saber qué tienes que llevar tu bolsa de casa incluso hay muchos supermercados que te dan ellos bolsas de papel los a bolsas de tela por ejemplo bolsas que puede seguir utilizando yo creo que eso nos hemos acostumbrado más o menos bien

Voz 6 16:19 sí sí eso es una estrategia y genial

Voz 5 16:23 no sea al final es verdad que cada desde el punto del consumidor te sientes un poquito atacado no porque dices bueno está llega gratis sino que pagarlo

Voz 0187 16:30 cinco céntimos pero pero

Voz 5 16:33 lo seguramente sea el futuro hay países donde esto pasa hasta con las botellas de plástico realmente tú por ejemplo estás comprando una botella de agua en el supermercado tiene un sobrecoste de unos veinte a treinta céntimos entonces tienes que devolver la botella al mismo supermercado y entonces este este sobrecoste te repercuten vales por ejemplo está estás obligando al consumidor a pagar un poco más de inicio a cambio de que de que luego este consumidor haga el esfuerzo de retornar esta botella con lo cual al final este sobrecoste no está al no pero pero esto ayuda a que el reciclaje pues aumente una barbaridad esto es muy bueno al final

Voz 0187 17:07 claro pero fíjate esto que cuentas no es tan nuevo porque antes se hacía antes tu devolvían los no los envases de vidrio a la tienda y ellos te lo daban por otros eso era algo que hacíamos antes

Voz 6 17:17 sí sí sí exactamente el otro día leía

Voz 5 17:20 por ejemplo un artículo en una revista que decía que decía que todo era mucho más ecologista que tuve una yo es verdad sea el el va a ser retorna hable algo con el con lo que todo todos hemos crecido de la idea más lógica del mundo al final por ejemplo en el caso sobre todo en el caso del vidrio no es un envase una calidad espectacular porque va a tener solamente una eso eso es una pena

Voz 6 17:44 un beso de aprovechamiento de del material total eh

Voz 5 17:49 pues a estas cosas tenemos que volver no poco la velocidad de el sistema no de consumo que tenemos ha quitado muchas cosas de medio que estaban muy bien ir poco a poco tienen que ir volviendo

Voz 0187 18:01 pues a Luis Jiménez hemos aprendido muchísimas cosas gracias por acompañarnos

Voz 2 18:12 el plástico forma parte importante de nuestra vida está presente en actos tan cotidianos como hacer la compra o guardar la comida para el trabajo pero reciclar no es lo nuestro desde los años cincuenta hemos generado ocho mil trescientos millones de toneladas de este material de las cuales el setenta y nueve por ciento sigue vagando por el medio natural en océanos bosques vertederos qué podemos hacer para evitar o reducir al menos este ataque al medio ambiente pues reciclar eso es imprescindible usar bolsas de tela en la compra por ejemplo evitar siempre las de plástico o llevar nuestros propios botes de cristal para rellenar la pasta el arroz o las legumbres y los mercados y en las tiendas que venden a granel pero hay productos que se venden necesariamente envasados lo sabemos y aquí es donde entra en juego el packaging sostenible afortunadamente cada vez son más las marcas que se apuntan a él y también más los diseñadores que se animan a fabricarlos es el caso de nuestro invitado de hoy al ex Jiménez del estudio Knut creativo Nos ha contado que las opciones son infinitas que diseñar envases teniendo en cuenta este criterio es más complicado por supuesto que se puede eso sin dejar de lado ni la estética y la funcionalidad y por supuesto ni la seguridad alimentaria cuáles son los materiales que más utilizan pues como pueden sospechar el papel y el cartón o cualquier otro pero siempre pensando en que éste pueda después reciclar no hay un material perfecto sino un material para cada idea para cada producto nos ha dicho envío Kay Nos encantan los retos y este es otro de ellos a partir de ahora el objetivo es ir a hacer la compra con la intención de desperdiciar lo menos posible de aprovechar al máximo los envases eso sí de leer muy bien las etiquetas tanto para saber qué producto compramos como para saber de dónde viene y como se ha hecho el envase que lo envuelve en definitiva ser cada vez consumidores más comprometidos y mejor informado

Voz 2 20:43 este malo sería redondo si no llegáramos a la sección de el Jim Jam

Voz 4 20:49 con Sara Tabares directora de Per forma entrenadores personales buenos días hará cómo estás o hola pues mira yo cómo me pongáis esta música o voy a acabar bailando yo bailo muy mal bueno pero moverse siempre es bueno no hacer ejercicio es bueno pero es que no me vea mucho que yo bailo fatal pero es que invita oye invita a la sintonía mola mucho mucho hoy te proponemos hablar de esta moda que hay ahora de contar los pasos no que tenemos un contador de pasos en el móvil en el reloj no todo el mundo dice caminado tanto de caminado no sé cuanto tú crees que esto es una moda saludable Ono hombre o yo creo que si a ver qué dice esto ahora Cuén tú cuentas paso yo cuento paso si tú miras al final del día en el que yo sé si yo bueno pues eso está fenomenal mira fíjate esto tiene historia en mil novecientos sesenta ya surgió esta moda por primera vez esta posibilidad no ahí los primeros hallazgos los primeros atisbos de contar pasitos no pero ya en mil novecientos noventa y cinco bueno pues parece ser que la entrada en el Mercat uno de los primeros podómetros digitales de mano y una precisión más o menos aceptable si es lo que te iba a decir porque algunos no son muy precisos no claro ahí aumento parece ser la la utilización pero fue a partir de dos mil diez cuando ya despegó de todo ya todo el mundo se puso a contar pasos lo malo que tienes que si tú coges el iPhone te da unos pasos si tú coges una de las pulsera citas te da o te da otros pasos Easy coges un poco Metro pues te voy a dar otros a ver decir que normalmente suelen tirar al alza a claro a ver a veces suelen tira claro el móvil no porque a veces no lo llevas encima ya eso sí que es verdad que no cuenta porque lo tienes encima de la mesa hay tú te sigues moviendo a ver a veces suelen tirar al alza porque registra algún movimiento van en torno a lo mejor no es dado un paso pero bueno es un poco esos está estudiando porque al final es una locura es el móvil y uno coges las pulseras de actividad bueno pero más o menos Ángeles era más o menos claro al final dices bueno pues desde que me he levantado el tanto cuentan todo es la idea fíjate en julio de dos mil dieciséis Un dato curioso Amazon ofrecía ciento treinta modelos diferentes de mi madre mi vida eso porque había demanda eso ya te lo digo sea ciento treinta modelos de de de medidores saques poquito recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud vamos allá vengan nos dice diez mil pasos diarios mínimo bien mil pasos igual que la American Heart Association la asociación americana muy muy muy importante ellos nos marcan diez mil pasos diarios así que hay que intentar conseguir esos diez mil pasmo están fáciles no te lo digo por experiencia a diez mil pasos hay que caminar sí sí sí pero que nos hacen esos diez mil pasos bueno pues yo os voy a contar hay una relación inversamente proporcional entre el número de pasos e índice de masa corporal a mayor número de pasos diarios menos IMC esto nos gusta punto para los pasos sigo un estudio en el que había dos mil setecientos individuos documento que quiénes contabilizaba más de cinco mil pasos diarios tenían menos probabilidades de desarrollar un síndrome metabólico no hubiesen hombre mundo Mara nosotros también obesidad hipertensión arterial y diabetes bueno pues tenemos menos papeleras en la rifa para que nos toque otro vamos a otro estudio mil cuatrocientos cuarenta y seis personas observó que cada diez mil pasos de perdón cada mil pasos diarios disminuía un diez por ciento las probabilidades de desarrollar síndrome metabólico sea que fija a que se que se notas claro que se nota claro que se nota de salud cardiovascular mejora de nuestra composición corporal además cosas que tiene bueno esto que lo puede hacer cualquiera qué es lo que iba a decir que yo cuando a la consulta viniera Alinghi tiene sobrepeso y me dije voy a correr le digo nada es nada caminas a caminar y vamos a ver cuántos pasos das y además luego siempre está la típica aplicación que te va dando como como premios no has hecho no sé cuántos pasos pues tiene está el premio y eso bueno para empezar a mí me parece fantástico eso es la Bota de tal la voz es digo yo tengo un cliente que una zapatería el pobre ya me me me dije tengo la Bota de no sé qué lo ha votado no sé cuándo te vas motivando te vas picando dices bueno va oye llegando a los diez mil no he llegado me voy a dar una vuelta por la manzana intentó ganaron a los diez mil pasos voy poco a poco aumentando es decir tiene un elemento motivador para poder seguir yo es algo que lo puede hacer todo el mundo sin ningún problema a ver irme de tiendas me vale yo tengo clientes que me dicen oye irme de tiendas hombre yo creo que pues hombre tendrá que ser caminar a un ritmo más o menos claro bueno a mí lo que me gusta que cojan cojan las zapatillas y a ritmo vivo es decir caminar a paso vivo no correr va vayamos tranquilamente andando a un ritmo bueno sí me voy a parar Miró modelito me paró lo que eso no vale eso es un poco así trampa pero hombre lo prefiero casi a que se queden en el sillón no eso es digo elegir entre sillón o paseíto Pastora verme unas diez prefiero el paseo pero vamos a intentar hacer paso vivo por el río por cualquier sitio por un parque lo que sea para que la gente se mueva lleguemos a esos diez mil pasos que son sinónimo de mejora de salud Titulos cumple Sara yo si todos los días Llum me asusté porque un día me cuál es tu recordé la que mira yo te lo digo yo lo llevo puesto y ahora mismo te voy a decir lo que llevó puesto decir los que llevo yo vamos a ver quién gana venga vamos a mira te voy a decir espérate que vamos a dar veré muy pronto muy pronto eh pero yo cuatro mil quinientos sólo vale yo llevo unos cuantos más yo llevo pero puedes estaba hace tiempo a veinte yo me levanto muy temprano yo Giotto mi trabajo es muy yo me estoy moviendo todo el rato entonces claro todo eso va contando no vale tú juegas con ventaja claro entonces todo eso va contando voy para arriba voy para abajo voy para tal a Maragall que no tiene nada que ver con que haya entrenado eh ya ya estábamos a pensando dientes yo he estado entrenando Mis clientes toda la mañana o sea que me has ganado por goleada pero vamos no sé te digo que es moverse Jesse James ir viendo poco a poco tú llevas unos poquitos bueno pues ahora hay que hacer unos poco más bueno y me queda todavía mediodía yo los diez mil llego claro seguro sí si ya te lo digo yo que un pase y toda la manzana ellas Zara muchas gracias gracias a nombre de esas muertes hasta luego luego

Voz 12 27:34 hasta aquí el programa de hoy bueno es recordar que pueden escribir más a habido que había que Cadena Ser punto com Si bueno que también es encontrar en Facebook o en Twitter el sábado que viene a las doce

Voz 2 27:46 de todas las semanas y programa disponible a partir de entonces en todos sitios a quién se quejen porque no lo encuentra en Iowa obscena iTunes en la app de la cadena se descargue no por favor por favor es bueno para la semana que viene

