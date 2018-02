¿Ayuda contar los pasos que damos con una App?

Voz 1 00:00 lo que sí

Voz 2 00:34 de este programa no sería redondo si no llegáramos a la sección de el yin y el yang con Sara Tabares directora de forma entrenadores personales buenos días Sara cómo estás hola hola pues mira yo cómo me pongáis esta música voy a acabar bailando yo bailo muy mal bueno pero sí siempre es bueno no hacer ejercicio es bueno pero oye que no me veo mucho que yo bailo que invita a oye invita a que a la sintonía que mola mucho hoy te proponemos hablar de esta moda que hay ahora de contar los pasos no que tenemos un contador de pasos en el móvil en el reloj no todo el mundo dice caminado tanto de caminado no sé cuanto tú crees que esto es una moda saludable Ono hombre o yo creo que si a ver qué dice esto ahora tú cuentas paso yo cuento paso si tú no

Voz 3 01:19 los miras al final del día en el móvil y yo sé bueno pues eso está fenomenal mira fíjate esto tiene historia de mil novecientos sesenta ya surgió esta moda por primera vez esta posibilidad no ahí los primeros hallazgos los primeros atisbos de contar pasitos no pero ya en mil novecientos noventa y cinco bueno pues parece ser que la entrada en el mercado de los primeros podómetros digitales de mano desde y una precisión más o menos aceptable si es todo lo que te iba a decir porque algunos no son muy precisos no claro ahí aumento parece ser la la utilización pero fue a partir de dos mil diez cuando ya despegó de todo ya todo el mundo se puso a contar pasos lo malo que tiene es que si tú coges el iPhone te da unos pasos si tú coges una de las pulsera citas te da o te da otro paso es si coges un poco Metro pues te voy a dar otros a ver decir que normalmente suelen tirar al alza claro te

Voz 2 02:13 a ver a ver suelen tira claro el móvil

Voz 3 02:16 no porque a veces no lo llevas encima ya eso sí que es verdad que no cuenta porque lo tienes encima de la mesa hay tú te sigues moviendo a ver a veces suelen tirar que registran algún movimiento van en torno a lo mejor no has dado un paso pero bueno es un poco esos está estudiando porque al final es una locura es el móvil no coges las pulseras de actividad bueno pero más o menos antes era más o menos claro al final dices bueno pues desde que me he levantado he tanto

Voz 2 02:41 cuentan todo oyes la idea fíjate

Voz 3 02:44 en julio de dos mil dieciséis Un dato curioso Amazon ofrecía ciento treinta modelos diferentes de mi madre mi vida eso es porque había demanda eso ya te lo digo sea ciento Linda modelos de de de medidores saques poquito recomendaciones que nos dice la Organización Mundial de la Salud vamos allá vengan nos dice diez mil pasos diarios mínimo diez mil pasos igual que la American Heart Association la asociación americana muy muy muy importante ellos nos marcan diez mil pasos diarios así que que intentar conseguir esos diez mil pasteles tan fáciles no

Voz 2 03:20 te lo digo por experiencia a diez mil paso

Voz 3 03:23 hay que caminar y sí sí sí pero que no hacen esos diez mil pasos bueno pues yo os voy a contar hay una relación inversamente proporcional entre el número de pasos e índice de masa corporal es decir a mayor número de pasos diarios menos IMC esto Nos gusta punto para los pasos sigo un estudio en el que había dos mil setecientos individuos documento que tienes contabilizaba más de cinco mil pasos diarios muy tenían menos probabilidades de desarrollar un síndrome metabólico no hubiesen hombre para nosotros también obesidad hipertensión arterial y diabetes bueno pues tenemos menos papeleras en la rifa para que nos toque otro vamos allá otro estudio mil cuatrocientos cuarenta y seis personas observó que cada diez mil pasos de perdón cada mil pasos diarios disminuía un diez por ciento las probabilidades de desarrollar síndrome metabólico sea a que sí

Voz 2 04:17 no claro que se nota claro que se nota de salud cardiovascular inmejorable nuestra composición corporal además cosas que tiene bueno esto que lo puede hacer cualquiera claro lo que iba a decir que yo cuando a la consulta viniera Alinghi tiene sobrepeso y me dije voy a correr le digo nada es nada caminas caminar y vamos a ver cuántos pasos dagas y además luego siempre está la típica aplicación que te va dando como como premios no has hecho no sé cuántos pasos pues tiene está el premio y eso bueno para empezar a mí me parece fantástico

Voz 3 04:46 eso es la bota de tal la voz que es así yo tengo un cliente que una zapatería el pobre ya doblemente tengo la Bota de no sé qué la votado no sé cuándo te vas motivando te vas picando dice bueno va oye llegando a los diez mil no he llegado me voy a dar una vuelta por la manzana intento yo ganaron a los diez mil pasos voy poco a poco aumentando es decir tiene un elemento motivador para poder seguir y es algo que lo puede hacer todo el mundo sin ningún problema a ver irme de tiendas me vale yo tengo clientes que me dicen oye irme de tiendas hombre yo creo que pues hombre tendrá que ser caminar a un ritmo más o menos claro a mí lo que me justa es que cojan cojan las zapatillas y a ritmo vivo es decir caminar a paso vivo no correr vayamos tranquilamente andando a un ritmo bueno sí me voy a parar Miró modelito me paró lo eso no vale eso es un poco así el trampa pero hombre lo prefiero que se queden en el sillón no eso es Deus elegir entre sillón o paseíto pase a verme prefiere el paseo pero vamos a intentar hacer paso vivo por el río por cualquier sitio por un parque lo que sea para que la gente se mueva lleguemos a esos diez mil pasos que son sinónimo de salud mejora de salud Titulos cumple Sara yo si todos los días me asusté porque

Voz 2 06:01 un día me multen cuál es tu récord en la que mira yo te lo digo yo lo llevo puesto y ahora mismo te voy a decir lo que llevó puesto vecinos que llevo vamos a ver quién gana venga vamos a mira te voy a decir espérate que vamos a dar veré muy pronto muy pronto eh pero voy yo cuatro mil quinientos vale yo llevo unos cuantos más yo llevo pero

Voz 4 06:20 no puedes fin estaba hace tiempo

Voz 2 06:22 la veinte yo me levanto muy temprano yo Giotto mi trabajo es muy yo me estoy moviendo todo el rato entonces claro todo eso va contando no vale tú juegas con ventaja claro entonces todo eso va contando voy para arriba voy para abajo voy para te lo voy a Maragall que no tiene nada que ver con que haya entrenado eh ya ya a pensando dientes yo he estado entrenando mis clientes toda la mañana o sea que me ha ganado por goleada pero vamos no sé

Voz 3 06:47 ya te digo que es moverse yo es ir viendo poco a poco tú llevas unos poquitos bueno pues ahora hay que hacer unos poco más grave y me queda todavía mediodía yo los diez mil llego claro seguro si ya te lo digo yo que pasé toda la manzana