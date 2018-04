Víctimas colaterales de la violencia machista

Voz 1 00:00 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 0874 00:46 no veo a Lourdes Lancho así que solamente hay dos opciones Okada hizo Barcelona

Voz 2 00:52 ellas son acabados los carnavales sociedad Barcelona hablar resaca dura aquí la fiesta continua y no para Barcelona no

Voz 1312 00:59 sí sí sí va atenta y vigilante a los acontecimientos bueno mientras tanto me me estoy congelando viendo los ejercicios de patinaje artístico que bonito eh aunque me gustó tener debo decir que me gustó más la medalla de snow board la de Regino Fernandes

Voz 0874 01:13 deporte muy nuestro además es si estamos más es no

Voz 1312 01:16 además este chico bueno nación Ceuta criado en Mijas a medalla en en snowboard en unos Juegos Olímpicos hay en Corea sabes que te digo que me encanta este país

Voz 3 01:27 a mí

Voz 0874 01:37 quién es muy patriota Lourdes prestar en Barcelona parece es la portada diez de Mira da ya estás dando ven entramos bien el día

Voz 1312 01:43 yo estoy ya del patriotismo me tiene un poco esto no habría creo que tendremos que acotar la definición de patriota y permíteme porque sé que es una declaración de ayer por la mañana y esto pues en en periodismo de taxis no ha quedado vieja Ayala pero bueno es que es un es Pablo Pablo Echenique que dijo una cosa en en en Hoy por hoy Pablo Echenique de Podemos en respuesta a quienes les acusan de no ser patriotas por no apoyar la candidatura española de Luis de Guindos para la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 1662 02:12 el señor leyendo es español es evidente bastaba con mirar su DNI lo que está en dudas que sea patriota creo que hay enormes dudas de que el señor De Guindos si fuera elegido para este puesto iba a beneficiar en algún sentido las vidas de de sus compatriotas no lo ha hecho cuando estaba en Lehman Brothers no lo ha hecho como ministro de Economía porque lo va a hacer como vicepresidenta del Banco Central Europeo

Voz 0874 02:40 es que tiene razón no somos europeos pues debería darles lo mismo de donde es el candidato no importando es más de dónde viene al cantidad de quiénes viene de Lehman Brothers de la que salió cuando se hundía por cierto por Price Waterhouse o de ayudar a los bancos con dinero público cuando ya estaba en nuestro Gobierno tenemos que apoyarles solamente porque es español yo prefería un finlandés que no sea tan de buena familia y con un currículum muy poco más social

Voz 1312 03:01 pues sí pues lo que te lo que decía no ya vale de besar banderas que se empieza a contribuir a la mejora hay éxito de de este país con cosas más útiles

Voz 0874 03:09 cuando besando el dinero público o Eva habiendo impuestos en paraísos fiscales para fans o construyendo autopistas

Voz 1312 03:15 justamente para beneficiar a alguien iba a acabar como siempre pringado los que quizás no seamos tan patriotas pero declaramos nuestros impuestos puntualmente no ayer el tema catalán en el del catalán en los colegios Javier eclipsó otra medida adoptada por el Consejo de Ministros Íñigo Méndez de Vigo su

Voz 0803 03:33 el Consejo de Ministros aprobó un convenio de gestión directa ante el Ministerio de Fomento esta empresa se insta para que se haga cargo de la gestión

Voz 4 03:42 yo hoy con el acuerdo adoptado el Gobierno continúa

Voz 0803 03:45 trabajando para garantizar su prioridad que es la continuidad de servicio está previsto un ha explicado el ministro de Fomento que la red licitación de estas autopistas se realice una vez acabado de estos trámites en los próximos meses es es

Voz 0874 03:59 en código cifrado ahora explica luego si en en cristiano

Voz 1312 04:02 bueno lo que viene a decir es que el Estado se queda en las autopistas en quiebra comienza ahora un plazo de seis meses para que Fomento calculó pague la responsabilidad patrimonial de la Administración es decir el importe que por contrato tenemos que tiene el Estado que pagar osea tenemos que pagar a las concesionarios por las inversiones que hicieron para construir estas autopistas deficitarias que han quebrado

Voz 0874 04:23 ha reconocido desde el Gobierno en su momento que ese dinero va a afectar al déficit público de este año que es nuestro dinero por cierto no ese dinero hay que recordarlo siempre y de nuevo resistimos Lourdes la tentación de imaginar cómo habrían podido reducirse las listas de espera digitales por ejemplo se que no se hubiera ocurrido construir una radial por la que nunca

Voz 1312 04:40 el resto estamos pero alguien tendría que hacer un contador de todo esto para que la gente sea consciente y cada cuatro años cuando vaya a votar pues acuerde estas cositas bueno eso esto que estamos hablando además es un es bastante dinero no porque no coinciden las previsiones de de unos dos mil millones euros que enviaron a Bruselas que envió el Gobierno a Bruselas en el plan de estabilidad y lo que dicen los tenedores de la deuda de estas autopistas que lo están cifrando en unos cuatro mil quinientos millones por mucho que es aquel la la licitación de estas autopistas ya sabemos Javier que nos va a costar caro a los de siempre

Voz 0874 05:27 lo demás más autopista al Gobierno más trabajo para el pobre director general de Tráfico mala vida

Voz 1312 05:33 estamos dando bueno pero vamos al tema que todo lo ocupa que yo sé que está todo el mundo ansioso

Voz 2 05:37 tirándolo el te no te emita y ahora con la nueva caja de Pandora que que abierto el PP y la Moncloa en este tema catalán a veces me da

Voz 1312 05:46 la impresión de que la política en algunos temas un poco patios de colegio no Rajoy hace un comentario sobre aprovechar la vigencia del artículo ciento cincuenta y cinco para cambiar la educativa en Cataluña y acabar con el modelo de inmersión lingüística en catalán y quién defendía esto

Voz 0040 06:00 ojalá lo que ha dicho el señor Rajoy en una reunión privada lo cumplan y ojalá lo hagan sobre todo vamos a estar muy vigilantes en el Congreso de los Diputados en el pacto educativo en el control al Gobierno porque el Gobierno lo que le pide ciudadanos es que el curso dos mil dieciocho dos mil diecinueve los catalanes tengan un sistema trilingüe implantado de manera legal en la educación pública y concertada en Cataluña

Voz 1312 06:21 que como decía aquel sabio casualidad no López

Voz 0874 06:24 has de Rivera en unas declaraciones ayer mismo de hecho el origen de este partido de Ciudadanos es un poco este tema de la defensa de la educación en castellano no sé siguiera resulta que quién ciudadanía es el Partido Popular que nunca imaginó que alguien sería capaz de adelantarle por la derecha fíjate si ver

Voz 1312 06:39 este sí ciudadanía que Rajoy ya prevista una gira por pueblito de España esa España de despoblada justo cuando están pidiendo una reforma electoral ciudadano si podemos bueno e el Gobierno responde ante las insinuaciones de que es un globo sonda sabes que se ha dicho que eso como un globo sonda y también Íñigo Méndez de Vigo en negar la mayor confirma que la convicción de de aplicar esta esta te veinticinco por ciento de clases en catalán va a ser una realidad aunque sin dar muchos detalles no porque recordemos que el ciento cincuenta y cinco es es de la competencia que les otorga para hacerlo o no no saben no nos dicen cómo nos lo van a cola

Voz 0803 07:21 ha habido sentencias insisto el Tribunal Constitucional de Tribunal Superior de Justicia el Tribunal Supremo la diciendo cuál es la línea que hay que seguir eso es lo que vamos a hacer eso es lo que estamos estudiando repito para combinar la garantía del derecho con el funcionamiento normal de sistema educativo pero esto no es un cambio del modelo educativo insisto solamente puede hacerse a través de un cambio de la ley el cambio de la ley sólo puede hacerlo el Parlamento de Cataluña pero algunos malpensados era el que más que un globo sonda es

Voz 0874 07:52 pequeño aviso a navegantes para que haya un acuerdo de investidura ya mismo en Cataluña que desbloquee la situación de impagos que hay que hay ahora no es aquello de hacer lo correcto o nos haremos daño a lo mejor sí sí

Voz 1312 08:04 lo notorio estás inventando lo ha dicho claro Edward precisó el portavoz adjunto de Cataluña

Voz 7 08:08 pedimos que no se vincule lo que son unas negociaciones políticas como sucede en todos los parlamentos del mundo a una amenaza muy fuerte con aquello que es lo más sagrado de nuestra sociedad la lengua la educación un modelo de de éxito una cohesión social que se ha aprobado en las últimas décadas modelo

Voz 0874 08:28 de éxito escolar hundía sobre cómo se enseñan las lenguas no sólo en Cataluña sino en toda España no se dio una historia de un modelo de fracaso más bien

Voz 1312 08:46 todas las semana hemos estado hablando de la parálisis legislativa en el Congreso como la que iba a ser la legislatura con mayor protagonismo parlamentario va a pasar a la historia Si nada lo remedia como el mayor fracaso en cuanto a tramitación de leyes se refiere están así como aletargado es como como lavar vota Phil te acuerdas de la hormona fijos

Voz 0874 09:04 ese símil cinematográfico podríamos decir que esta semana Ana Pastor ha intentado saber si vamos a continuar con el largo frío invernal o se va a producir de hielo y tendremos una primavera temprana la presidenta del Congreso de los Diputados invitó a comer a representantes de los grupos parlamentarios para tratar de arrancar un compromiso de desbloqueo

Voz 1312 09:21 pese a la buena voluntad no sé si va a servir de mucho pero sí que hay un capítulo en el que la oposición ha conseguido un acuerdo y desbloquear la proposición de ley para que a los huérfanos de la violencia machista se les mejore la pensión que perciben recordemos que en mayo del año pasado se presentó y aprobó esta proposición de ley la aprobaron todos los partidos de mejora de las pensiones de orfandad para estos menores

Voz 0874 09:42 la Comisión de Empleo y Seguridad Social del Congreso ha admitido las enmiendas y se va a debatir esta proposición para que se apruebe y entre en vigor esa actualización de las pensiones y con suerte entrará en vigor este verano más de un año de tramitación lo que es un tema tan injusto y evidente que lo extraño es que hayamos llegado a dos mil dieciocho sin sin haberlo alucinados

Voz 1312 09:57 exacto de la la semana pasada os invitaba a participar recordáis en una carrera solidaria organizada por la Fundación Mujeres y sobretodo por el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla que desde hace dos años intenta paliar el olvido institucional hacia estos niños y niñas ayudándoles en sus estudios en apoyo psicológico en lo que necesiten vaya es que el panorama de un asesinato como estos que es absolutamente desolador para quién rodean las víctimas añade un olvido total Paloma buenos días

Voz 9 10:24 buenos días Paloma en tu caso no eres huérfano

Voz 1312 10:26 nada pero si tras el asesinato de tu hermana tuviese que atender a tus tres sobrinos

Voz 9 10:31 mi hermana fue aficionada en dos mil diez mil Madrid yo no sé hicimos cargo de de los niños que dejó ella entonces desde dos mil diez hasta dos mil doce tuvimos la guardia y custodia pero los niños en realidad no eran adiós porque no era no no lo habíamos quitado la patria potestad a él hasta el dos mil doce después conseguimos la tutela de los niños que lo esto si yo tenía veintiún años sí entonces bueno por lo menos yo era muy joven claro me tuve que asumir una carga muy importante que para la que yo no estaba realmente muy preparada ni ni que era algo que tampoco deseaba nadie esperaba esto pero bueno tuvimos que hacernos cargo de ellos tampoco se lo decíamos a dejar a nadie más claros entregas dos pues los hemos sacado adelante

Voz 1312 11:23 cómo cómo se encuentran las familias después de vivir un horror como este nadie se ocupa de vosotros

Voz 9 11:29 nadie viene a darnos la información a la familia es más ni siquiera nos conocemos entre la familia ni nos podemos dar consejos unos a otros cada uno tiene que hacer su mucha independientes siempre y cuando cada uno tenga las fuerzas y las ganas hizo lo pueda permitir porque muchas veces hay gente que no que desconoce o que pide más aislada y nadie te puede ayudar o personas más mayores que él que no saben cómo moverse no tiene simplemente ya ni ganas porque ya con con el que tienen con la pérdida de la hija asumir la carga de los niños pues muchas veces la gente Jean y tiene ganas y si tú no te mueres nadie lo hace

Voz 1312 12:04 es que me estás diciendo que además del drama que vivís tenéis que batallar os todo ante la Administración tenerla además en contra en serio

Voz 9 12:12 sí así es porque aunque las víctimas tienen los los niños de las víctimas tienen unos derechos nadie no lo hace saber a la hora de reclamar los siempre te ponen problemas cifraba la gente de las administraciones yo es conocer las ayudas que hay dos tipos de pensiones y una vez que tú por tu medios consiguen información basta pedir pues eso la de las pensiones decir siempre te ponen problemas y hemos tenido que llevar a juicio a la Seguridad Social porque yo se tenían que ver incrementado de oficio la petición de lo dando contributiva con un complemento de la de la vida

Voz 10 12:51 sí igual no cuando fuimos a pedir los siendo lo concedieron

Voz 9 12:55 sentaron pero él no querían pagar los atrasos desde dos mil siete Entonces tuvimos que llevar a la Seguridad Social a juicio en lugar de de ellos actuar de oficio

Voz 0874 13:06 pero cómo puede pasar que nadie ha pensado en ellos en los niños que se quedan huérfanos

Voz 9 13:10 pues eso es lo que nosotros tampoco lo que tampoco comprendemos porque ciertamente sabes las noticias en la prensa hay en todas partes cuando una mujer muere siempre será el dato de que han quedado hijos pero nadie se acuerda de ellos a día de hoy sí que hay mucha información e para las mujeres víctimas de violencia de género pero que los niños huérfanos los acuerda nadie no se acuerda nadie bellos entonces pues eso tenemos que andar luchando mi hermana murió hace diez años casi once y todavía no ha terminado la lucha ahí pedimos nunca descalzamos

Voz 1312 13:40 oye Paloma ni cómo estáis ahora cómo están los niños

Voz 9 13:43 pues nosotros estamos ya normalizados ellos están al corriente de todo y bueno pues hemos buscado nos hemos esforzado en darle una rutina diaria su colegio su salida a sus amigos familia pues igual que si tuvieran con los padres nos hemos tenido que esforzar en rellena la carencia de padre diera madre bueno pues más o menos el vamos sobrellevando los mayores pues a lo mejor otra vez de cero según qué fechas sean y bueno pues también que hay veces que planteamos un poco pero bueno pues eso es lo que nos ha quedado y tenemos que seguir adelante

Voz 11 14:19 pues Paloma te agradecemos mucho

Voz 0874 14:21 el testimonio y que la experiencia tan terrible que ha vivido vosotros sirva también para ayudar a otras familias que por desgracia tendrán que pasar por lo mismo que vosotros

Voz 9 14:28 yo quiero dar también las gracias al al fondo caber Soledad Cazorla de la Fundación Mujeres olvidarnos también su ayuda que ahora mismo no es pan apoyando a varias familias con con la ayuda económica para Gemma cabía único escolar pues eso que está muy bien porque realmente si lo necesitamos ir ahí puedes Soledad Cazorla quiso dejar su legado hay que continuar que tu familia de la labor que ya estaba haciendo de ayudar a reparar un poco los daños que que el Gobierno no se está ocupando de reparar

Voz 1312 14:56 Paloma suerte y gracias por estar en el programa

Voz 9 14:59 igualmente un beso gracias

Voz 0874 15:04 amor rápido a las Lang si lo que más nos gustan estoy pero no los bancos de de De Guindos eh Marchesi

Voz 1312 15:10 aquí los buenos os voy a presentar la Fundación a la Fundación Roura que tiene una iniciativa un Programa Solidario que se llama viure con diurna sabes lo de la soledad de los mayores que hemos hablado en el programa bueno pues tiene

Voz 0874 15:21 también lo mejor así porque tienen un proyecto solidario que ofrecen

Voz 1312 15:24 intercambiar compañía por alojamiento gratuito pone en contacto a personas que viven solas con estudiantes universitarios ahora enseguida vais a conocerá Araceli

Voz 0277 15:45 a Ana hacerlo que es la señora me estudiante o la llegada hola soy yo la que me dijo Gemma Nierga que te saludara Amira ya potentes

Voz 14 16:00 me es una sola pues muy recogido en los nota bajo porque tenía mucha amistad no teníamos pero entonces yo cogí mucha me está con ellos ya está en la presente explica lo que es que te recogieran que lo digo yo ya esto

Voz 0277 16:15 vivían aquí un beso trata de tu visita yo he estado allí esto nada desde primer momento

Voz 14 16:25 el prueba momento mira mira no

Voz 13 16:31 a mí me puso una cara como de felicidad llamó a quedar con ella

Voz 0277 16:38 no pero

Voz 1490 16:40 a ver esa expresión como de lo que pasa es que la conociste bueno ya la habíamos

Voz 0277 16:48 porque al principio fue negativa durísimo todas las chicas que venían lo estamos muy sola estaba muy triste jazz pues ya yo predominante mística cuando semana Felipe V cuando se va ante el que ya sabe que se va a ir es ahí me tengo que poner yo la que tienes prisa prepararlas porque ya es un luto Ella ahora para poder

Voz 14 17:17 a veces me pone el el móvil cantan es que a la hemos Cicca de siempre entonces

Voz 13 17:25 a ver yo a veces ella se pone triste porque recuerda a su esposo y entonces yo le pongo música latina

Voz 0277 17:33 Carla no no no música suave

Voz 4 17:38 como más tipo

Voz 13 17:40 a la sabes entonces eso ya recuerda sus de otra forma hay muchas personas mayores que igual que a pesar de que son muy válidas porque se pueden hacer muchas cosas ella misma hace su comida pero digamos hay días en los que está enferma sabes esos días los yo lo hago ella eso no son muchos son pocos días pero esa esa en esa misma situación deben estar muchas otras personas mayores digamos haya Le cuesta abrir las botellas porque tiene la fuerza son cosas muy simples pero muchas otras personas que están en la misma situación es muy es muy muy positivo que al jardín

Voz 14 18:18 que esté pendiente y los mil minas

Voz 0277 18:20 sí

Voz 1490 18:20 te programa por ejemplo es muy necesario porque nosotros en más de una hora un aire mes hora y media no disponemos es decir yo vengo lo organizó todo bueno pero la mayoría de las personas están solas ir mucha gente que yo conozco necesitaría esto porque sabe el hecho de que ya duerman acá que estén que sepan que hay una persona en la que pueden confiar les cambia la vida voten sea yo por ejemplo no tiene no tuvo hijos si se adoptan las personas como su propio vivo es como el empleo familia vamos

Voz 14 18:55 sí

Voz 1490 18:55 pues yo tengo mucha mucha familia mira una la chica una chica que tuvo más de una de las chicas una de las primeras chica María CSS fue a su país Mariano además Mariana

Voz 14 19:07 bueno pues bien no estuvo conmigo dos años bueno Men si miento veintitrés meses

Voz 0277 19:13 a dar verdad

Voz 14 19:16 esto conmigo veintitrés meses no llevábamos pues claro lo primero un a ver pero después muy bien muy bien muy bien bien nos llevamos bien que fuimos hasta el Murcia fuimos estamos y yo le dije no te preocupes que tú tendrás una niña bueno dos cuestiones que que vino esta niña y cuando me dijo el nombre que le ponían que encantado de que el que alegría todo y con ella la han puesto Montserrat debido de pusieron Montserrat porque es que pasamos el día que fuimos somos pasamos y ese recuerdo lo tengo tanto tanto y ella no tiene tanto porque esto hizo fotografías y todo que yo suele allí

Voz 0411 20:03 ella pienso que que lo que es importante es hacer el match como si dijéramos No el carácter de uno y de otro entonces una vez los presentamos hay un primer periodo que es de prueba que es de un mes ahí sí en este mes logran entenderse se llevan bien para es ya si continúan con la convivencia hacemos unos papeles Un con un un un acuerdo de regulación de la convivencia durante toda la convivencia las psicólogas hacemos seguimiento

Voz 13 20:35 para mí saber que ella estamos Félix es muy muy importante sabes porque yo podría no estar acá pero si además de que tengo el tiempo para estudiar el ambiente que necesito sé que puedo hacer feliz a una persona simplemente como por transmitirle como esa energía que uno tiene en la en la juventud porque no hacerlo no sabe

Voz 14 21:00 desde que desde que murió mi marido ya no se celebraban el cumpleaños porque coincidió que se les dio sepultura el día de mi cumpleaños aquel día silencio bueno ya este año el FT Famosa cumple años

Voz 0277 21:20 les dije nada no ha querido tirar las bombas Azaila asistía pero y que estamos bien que recuerde

Voz 1490 21:29 marido pero la vida sigue continúa así que este año se acabó toda la tristeza

Voz 0277 21:34 de practicar cumpleaños digital que hay que vivir estaba súper club festejar alude del día y Ana tú que detrajo de Colombia esto basta chaqueta de regalo de cumpleaños como Sabrido

Voz 14 21:54 sí sí pero vaya que que este año me lo me lo hicieron bien si el año que viene vivimos

Voz 15 22:00 ya ves que se ha acabado

Voz 1312 22:03 las penas para para Araceli son

Voz 0874 22:05 Lita desde que murió su marido bueno pues es un win win no beneficia gusto escuchar los acentos no esto yo creo que crecen mucho todos los que lo vimos llamaría Ana está estudiando un un doctorado no ponen reggaetón lo cual sería maltrato oye tú no vayas por Montserrat nunca se sabe quién es usted escuchando la radio por el aparato por los ordenadores unos altavoces del ordenador tranquilos pues llegan los cascos puestos cuidado con el volumen porque viene el escritor Javier Pérez Andújar

Voz 0277 22:53 no no no

Voz 11 23:07 en un segundo piso cuya casarme con una chica que dividiendo en octavos es segundo sexta al octavo once bloques las distancias eran intergaláctico se acuerdan de Star Trek de cuando salía a la cabina de Tele Porta acción pues nosotros subíamos al once no extensos si la gente lo llamaba el once pero a mí me habían

Voz 14 23:25 ha explicado que se decía undécimo

Voz 11 23:27 lo mismo me ocurre ahora cuando voy a dar una vuelta me recuerdan lo que andamos antes metía ni sucias zarpas de niño que creyó en los conjugación en explicaba que se dice tuvimos pero ya nadie anduvo hay una memoria histórica del lenguaje que también habría que rescatar hablar bien era la dignidad de los pobres Nos lo podían quitar todo menos el lenguaje y así el lenguaje era lo más democrático lo que de verdad habíamos creado entre todos a lo largo de los siglos de generaciones de gente que hablaba para regañar a su niño para asaltar un castillo para pedir justicia para negar un favor el lenguaje era nuestra aristocracia porque lo heredamos como un inmortal título nobiliario esto lo digo entre paréntesis los idiomas mueren pero el lenguaje no somos hijos de lo que se decía en árabe en latín en ibérico en todo lo que se ha dicho retumbado por aquí venimos de la primera palabra que se pronunció cuando nos explicaron que en castellano había unas tres mil palabras nosotros ni siquiera conocíamos otro barrio más que el nuestro entonces el lenguaje era más grande que el mundo salíamos corriendo del colegio para llegar a tiempo de ver la conquista del espacio

Voz 0277 24:40 qué