El compromiso social de Bob Marley

Voz 2 00:17 este Horrach va Chen Shui Min esa Ron Wood Bot a veces me vais bien decía alma Lille con Trier is muy buen son himen se fechas

Voz 3 01:16 empezar esta revolución con la canción con la que pastel la última como como deberes para complicar un poco la continuidad aunque Hacienda Johnny Cash Joe Strummer el sábado pasado era una presión tremenda esta tampoco está mal nada mal esto fue el último Single de de Bob Marley

Voz 1775 01:32 la última canción de su último disco hay algo muy raro él solo con la guitarra había una versión que grabaron también con toda la banda de Welles pero el productor le convenció para hacer esta otra el solo y bueno al final fue la que se quedó hoy la que funcionó

Voz 3 02:07 sigue la revolución pequeña y musical ya lo te hace la semana pasada tiene que ver este sábado y que además siempre tuvo muy comprometido con temas sociales y políticos pero que se merecía ya así que por ahí vamos hoy

Voz 1775 03:00 pues es que es una más poco a escala es es puro ska la canción se llama Freedom de las primeras canciones jamaicana es que empezaron a hablar de temas sociales y fue el primer éxito de Clancy estos cantante y productor jamaicano hablamos del año mil

Voz 3 03:12 ciento sesenta y uno sesenta y uno lo habíamos nacido en poco me para por Marlon

Voz 1775 03:16 para el también sí un poco pronto en realidad Marley graba su primera maqueta justo después año sesenta y dos con sólo diecisiete añitos pero es verdad que su éxito vino después ya en los años setenta pero todavía esta canción porque Bono en su faceta de productor Clancy ex organizó para las elecciones en Jamaica de mil novecientos setenta y dos lo que llamaron Band Wagon el vagón de las bandas lo algo así eh un montaje que recorrió el país organizando actuaciones musicales en apoyo del candidato Michael al candidato del Partido Nacional Popular digamos es más de Izquierda Socialista no entre los artistas que para

Voz 3 03:49 que no sacarlo Ana pues estaba funcionar la caravana se vio de algo en aquellas elecciones mira fue

Voz 1775 03:54 pero muy bien funcionó por un lado el candidato Mandi que ganó aquellas elecciones funcionó también para becas que después fue nombrado atento a esto consejero gubernamental para cuestiones musicales

Voz 3 04:04 hombre había muchos no

Voz 1775 04:06 había muchas bueno es que en Jamaica no es tan raro un cargo así piensa que en el primer Gobierno de la Jamaica independiente el ministro de Desarrollo bienestar social que años después se convertiría también en primer ministro Se llamaba Edward se haga eran productor musical que desde su cargo apostó por la difusión del ska como parte del programa de gobierno sea descaro como parte programado de nuestro maravilloso nacionalismo cultural lo llamaba él decía que esa era la mejor exportación jamaicana después eso sí del ron de los plátanos

Voz 3 04:32 estoy seguro de que el orden sea el correcto pero está claro que la música el Sky sobre todo el que tenía mucho peso en la política jamaicana

Voz 1775 04:38 mucho como debería ser en todas las políticas de todos los países aquellas elecciones desde de setenta y dos fue algo especial mal y lo supo ver muy bien entendió que el Reguera algo así pues como la forma en la que se estaban expresando eh muchos jóvenes pobres estudiantes y mucho hasta Faris no esperaban sus esperanzas

Voz 3 04:53 racista Faris qué palabra más fantástica como el propio Bob Marley contrasta estafar y no a ver no es fácil basta hasta Fary para que nadie se pierda

Voz 1775 05:01 entorno estafar y nace en mil novecientos treinta osea es una cosa antigua cuando en Etiopía es coronado como Rey de reyes León conquistador de Judea decían Haile casi se le veía con una especie de liberador del pueblo negro no Jamaica colonial fue un auténtico terremoto se interpretó como una señal de que el día de su liberación estaba ya y el el pero

Voz 3 05:20 Peinado las rastas que tienen que ver con todo esto

Voz 1775 05:22 tampoco posterior pero es que la simbología esta feria es muy curiosa a los creyentes de rastas Fary se ven como los hijos de Israel que están cautivos en Babilonia Babilonia es la sociedad opresor accidental a la espera de que el enviado de Dios que en este caso interpretaron que las edad si los libere los conduzca bueno pasión a la tierra prometida por decirlo algún modo que es Etiopía o en todo caso el continente africano es es como la vuelta a los orígenes pero esto dejarse crecer las trenzas eh las rastas es un poco posterior llegan los años cincuenta y es bueno porque se consideraba que las tijeras y los peines eran instrumentos Babilonia de la sociedad

Voz 3 05:56 estoy seguro de que ésa sea una buena teoría para

Voz 1775 05:58 no tiene digo pero el origen es ese el caso es que la música Rey encajó muy bien con esa filosofía arrastra Fary de revolución y liberación y bueno como dijo Jimmy Cliff otro de los músicos más destacados de esa época el Drake era algo así como el Periódico de gueto

Voz 6 06:40 sí no

Voz 3 07:14 también fue una película sin este ritmo Police nunca habría existido verdad fíjate

Voz 1775 07:19 buena conexión está cantando Jimmy Cliff que también protagonizó esa película en la que hace referencia año setenta y dos hacía de un joven de campo jamaicano que llega a la capital a Kingston para intentar ganarse la vida como músico reggae quizá no fue una gran película no digo yo echo pero sí es verdad que fue la película adecuada en el momento adecuado sirvió para dar visibilidad mundial al reggae funcionó sobre todo en Estados Unidos que bonos para poner luz sobre esos cambios que de la mano de la música reggae estaban llegando o iban a llegar a Jamaica

Voz 3 07:45 así que tal vez año setenta y dos el año que comentabas que fue el que ganó las elecciones con el banco

Voz 1775 07:51 sábado tan conectado política cambio revolución reggae que Bono mal y poco antes de convertirse en primer ministro se casó con una de las protagonistas de la película

Voz 3 08:00 ir más allá de esa vida sentimental de nombrar un asesor para temas musicales lo cual existimos está muy bien como primer ministro en ese cargo qué tal que Telephone de quedaron los cambios que pedían las canciones buenas

Voz 1775 08:12 en el setenta y hubo mucha ilusión pero el sueño duró poco a los pocos meses ya había muchas protestas por la lentitud con que estaba llegando esa revolución bueno en la primera campaña años setenta y dos los votantes y soñaban con un futuro mejor en la segunda que fue el año setenta y seis pues ya ya sólo rezaban para que las cosas no fueran a peor claro

Voz 7 08:31 eh eh

Voz 9 08:44 en La Paz

Voz 10 08:47 es la lado

Voz 9 08:56 a él creo que queda patente

Voz 1775 09:39 esta época de esos años ya de decepciones esta canción guerra en Babilonia la canta Max Romeo resume pues el ambiente que se vivía había mucha tensión entre los seguidores del Partido Socialista bueno más de izquierdas The Sun con su contra cante se haga que era el ministro de Bienestar que te de bichos de la exportación del Sky Ronnie los plátanos no más conservador esto se notaba incluso eh bueno hasta en lo más lo más que lo que más te va a llegar a en la barra del bar daba en las cervezas ya los seguidores de Mali bebían Heineken verde como el color de su partido los se haga bebían Red Stripes que es la cerveza la típica de Jamaica exacto pero bueno en las más allá de las cervezas lo cierto es que esa división estaba también en la calle bandas armadas de uno y otro lado pues arreglaban sus diferencias a tiros con ese panorama quién podía llamar a la paz entre los dos lados

Voz 3 10:26 te imaginas que pop Marly que para entonces ya sería un personaje muy conocido y que además era muy conciliador a través de determinadas sustancias también

Voz 1775 10:33 eso también ayudaba no el era una especie de santo ya un revolucionario para los oprimidos casi una una leyó

Voz 3 10:38 pues me decían política pues mira esa campaña

Voz 1775 10:41 hay seis cuando las cosas estaban ya muy mal llegaban como te digo unas elecciones pues más le decía que ya no iba a hacer campaña por nadie que todos los políticos eran el diablo pero aún así cuando el primer ministro y le pidió que hiciera un concierto para cama calmar el ambiente pues dijo que si aquello se iba a llamar Small Jamaica sonríe Jamaica cuando se cerró una fecha cinco de diciembre el setenta y seis el Gobierno después eso será jugó a Bob Marley convocó elecciones para diez días después bueno aunque él lo negaba pues todo el mundo dio por hecho que Marley estaba haciendo campaña o por lo menos quería que volviera a Mali empezaron a llegar mazas de muerte y dos días antes de ese concierto unos matones entraron en su casa mientras estaba ensayando con la banda dispararon contra todo lo que se movía ya al final suman manager recibió cinco tiros su mujer Rita Marley uno la bala le quedó entre clanes del cuero cabelludo Bob Marley pues otro de rozó el pecho y le dio en el en el brazo Iker

Voz 3 11:29 viniendo murió y entonces pues mira sorprendentemente no

Voz 1775 11:32 no Bob Marley dijo días después que pensaba que Haddad si le había protegido porque aún no era su hora no porque no debía morir y tenía muchas cosas qué hacer pues por ejemplo tocar en ese concierto solamente dos días después porque porque lo haría no lo hizo lo hizo estuvo una hora tocando para ochenta mil personas en Kingston al final enseñó desde el escenario la herida de la bala y bueno desapareció después de esa noche fue de Jamaica se fue de hecho que fue pensante que hemos llamado el siguiente disco que algo

Voz 11 12:04 Pons

Voz 12 12:20 aquí hay que enmarcar esta acá acá tanta vaca

Voz 13 12:35 no que era no esto

Voz 3 13:25 bueno todo mal la batallitas pero no hicieron aquellas selecciones al final no

Voz 1775 13:29 pues mira encantada Bob Marley volvió a Jamaica después del éxodo como un año después pero dicen que ya no sintió nunca más que aquella era su casa hasta que murió en el año ochenta y uno de un cáncer y sobre las selecciones pues si se llegaron a celebrar las ganó otra vez Mali pero bueno todo en Jamaica fue yendo a P por y en las siguientes año ochenta es así que las perdió Ivo ya además casi novecientos muertos por la violencia entre esas bandas bueno ahora acabamos con lo que decíamos que fue la última canción de su último disco fue también la que estuvo sonando toda la noche en la colina de Jamaica donde fue enterrado entre miles de seguidores íbamos a cerrar con esta versión indirecto de Guetta Standard e una versión curiosa de año setenta y tres están cantando se van alternando Bob Marley Peter Toth el otro miembro fundador de los muebles y fue también la última canción que tocó en directo cuando estaba ya muy enfermo alcance le había llega al cerebro y aunque parecía que no iba a poder tocar pues hizo un repertorio de veinte canciones en Pittsburgh fue terminó con una de seis minutos de esta canción Standard que bueno es quizás el tema más revolucionario no una llamada a ponerse en pie

Voz 3 14:26 es el respeto a sus derechos en su momento sustancias gasta Faris es verdad que después saltó a la historia pues se tengan fines ha usado pues casi para cualquier te vindicación no que pensé que la ve el último cuento en Pittsburgh con ahora se veía ayer del conocido Villa le

Voz 1775 14:39 daría un poco de color aquella noche tengo tengo un una

Voz 3 14:42 pueda Miguel jamaicana americana que siempre dice que lo mejor y lo peor de Jamaica es que no tiene remedio está bien porque está echando cuentas setenta y tres años tendría pues Marlene

Voz 1775 14:52 donde murió XXXVI es decir diecisiete

Voz 3 14:54 me encanta que el Betis no murió muy joven Rafa Panadero la semana que viene empiezas pero esta canción Name no te lo voy a hacer

Voz 1775 15:02 ya