Quién elige a los políticos que elegimos

Voz 1 00:00 no sí

Voz 2 01:01 ha llegado y ahora Julio Rey cómo estás Julio buenos días buenos días nerviosísimo porque no artístico no y a ver si le dan el lunes a nuestro extenso ministro de Economía el Banco Central Europeo no porque tú quieres no es broma José María Pérez

Voz 0874 01:24 lides cómo estás buenos y quieres lo hablamos de patriotismo no sé si sacar este tema yo hablo de De Guindos digo pero cualquiera bueno yo pienso al contrario que en julio porque sabes que aquí proposición bolsos Boston

Voz 1109 01:37 que es fundamental que España tenga como todos

Voz 0874 01:39 que que que donde haya un español que se quite

Voz 3 01:42 no no pero una pica en Flandes

Voz 1109 01:46 pero si hubierais como como han defendido los italianos siempre sus intereses Europa es un gobierno de cuotas los las los comisarios tiene que haber dos por país

Voz 0874 01:57 yo estoy siempre pero que nos interesa más un un español que me ha trabajado para Lehman Brothers un finlandés que se preocupa por cuestiones sociales bueno

Voz 1109 02:05 claro me lo pones que que que que has

Voz 4 02:07 saludar pasa en Radio Barcelona cómo estás Aleix buenos días muy bien muy bien acompañado

Voz 2 02:15 acompañado por Iratxe Fernández también humorista gracias cómo estás Iratxe bueno hola buenos días muy bien presenta tenemos favor honrada de estar aquí no es pues nada para nosotros además

Voz 0874 02:25 ha repasado algunas de tus tiras

Voz 1109 02:28 eh mira que está jugando

Voz 2 02:30 yo yo creo que es de este es de nueve te has partía de risa no tiene muy mala leche encontrar nada

Voz 0427 02:38 eche pero luego en persona no soy así porque me me lo han dicho un montón de veces que cuando me conocen pues si no eres tan me esperaba algo mucho más radical de sus vidas pero luego soy una persona que con un trato exquisito piso y Nacho

Voz 1252 02:51 Curry con con Andrés Rábago con el roto

Voz 5 02:54 sí sí cuando le ve Si sobre todo lo conoces físicamente te sorprende que alguien es ir al FC sea capaz a Andrés parece un franciscano

Voz 0427 03:07 yo creo que es porque esta este trabajo tiene algo terapéutico que tú vas cargando ahí toda tu furia y luego te te te relaja este jueves franciscano Borja

Voz 2 03:17 pero el monstruo de de hecho que tiene

Voz 0874 03:20 varios contra ciudadanos y no sé eso

Voz 2 03:22 me pone si lo útil contra De Guindos bueno teniendo todavía no el PP estará bastante contento con estas viñetas

Voz 0062 03:32 ahora mismo en contra Ciudadanos

Voz 2 03:35 vaya semanita yo discrepo nosotros no hacemos nunca

Voz 1109 03:42 ETA contra hacemos viñetas de

Voz 3 03:45 yo creo que es fundamental en el humor

Voz 2 03:47 y sobre todo la caricatura ahí en el chiste político una un distanciamiento y una no digo objetividad porque todo que sale de un sujeto de sugerido pero eso viñetas de en las que

Voz 0874 04:01 ese hombre queda como

Voz 2 04:02 como como Dios es difícil porque el humor

Voz 1109 04:09 es mirar las cosas desde el otro lado

Voz 2 04:12 pero no nos engañemos José María que en el fondo lo que les gusta es salir bien o mal lo que cuando no salen es cuando se ponen raros claro pero bueno

Voz 1109 04:22 Nuestra obligación es sacarles

Voz 2 04:24 de quicio en alguna medida no pero

Voz 3 04:27 si no contra fíjate yo yo totalmente de acuerdo contigo

Voz 1252 04:33 si además lo no esto no es una cuestión personal nunca no

Voz 1109 04:36 que es que se lo ganan quiero decir que nuestra visión es crítica la crítica hombre pero él sí es como las películas no las películas o las novelas de buenísimos no funciona funciona la del malo entonces siempre tienes que tener un malo malísimo en tiempos de Fraga era fantástico porque no era hacer contraoferta era hacer de Fraga él ya hacia el resto del trabajo

Voz 2 05:01 Iratxe tú en esta tertulia por ciento cuando venas siempre tienes que hacer lo posible por hay dos normas sin una que que te lances cuando quiere exacto la segunda es que no les a a José María el tema del románico el programa no ha sido nunca tengo tengo otros foros

Voz 4 05:19 a ver

Voz 0874 05:23 pues eso que estamos haciendo antes fuera de micrófono por una conversación que hemos escuchado en en antena en el informativo a partir de las ocho una lista de cosas que habría que prohibir por ley si si fuéramos dictatoriales yo decía bueno pues a lo mejor el reggaeton habría que meterlo en julio ha dicho el cacho pues hay que meter cosas

Voz 2 05:43 es llegado polémico e José María poniendo si José María le hemos preguntado y caro ha salido el espíritu de arquitecto que siempre lleva dentro que ha dicho el alicatado hasta el techo te aquel entonces y vosotros incluiría es en esa lista al ex

Voz 0062 05:59 como en un ahí porque yo pues prohibiría esculturas en rotondas

Voz 2 06:05 eso tampoco estaría mal oye antes de meter no

Voz 0874 06:08 en en en temas porque además tenemos varios encima de la mesa una cosa que quiero comentar además me afecta personalmente y cuando ha llegado Julio nos hemos abrazado porque hace unos días murió su madre eh iban aún así pues está aquí con mucho y aprovecho para no sólo para darle todo mi cariño que ya sabe de sobra que cuenta con él sino para que todos los oyentes le bien esa energía positiva que ahora estamos charlando un poco sobre sobre lo que significa perder un padre y una madre un poco un sentimiento de orfandad di me acuerdo de algo que siempre me dice Iñaki Gabilondo y es es que en la radio pocas veces se habla de la vida hablamos de muchas cosas pero no hablamos de la vida no y me he dado cuenta de que esa conversación formaba parte un poco de la vida de también ha sumado José María Hay hemos conversado sobre esto verdad sobre la gente de de obviamente que nada parecida a la tuya que ya pérdidas de dos padres se como aunque estas preparado para ello porque todo era muy mayor y tenía alzhéimer desde hace unos años y en el fondo no lo estás nunca porque de repente te sientes solo

Voz 1252 07:06 sí sí de hecho esto ocurrió el fin de semana pasado hoy hay apilado siempre estuvo muy gran amigo Francisco mí me lo dijo que lo que iba a sentir iba iba a tener un sentimiento de orfandad yo en ese momento y con toda la vorágine que esto supone pues la verdad es que no lo percibí pero una vez que me relajado si es verdad que uno se siente solo cuando muerto Tous dos padres te das cuenta que un ciclo sazonado y hasta cierto punto que tuvo empieza a ser protagonista

Voz 0874 07:43 es decir es un poco el patriarca de la sí

Voz 1252 07:46 y en mi caso además que somos dos hermanos yo soy mayor pues sí sí sí efectivamente pues Anpe

Voz 2 07:54 es hasta cierto punto empieza tu

Voz 1252 07:57 Pia vida no eres el cien por cien dueño de lo que es tu vida que fallece y bueno

Voz 1109 08:05 si la pérdida de un familiar cercano siempre es un rayo que no ese

Voz 2 08:11 cuando pierdes a los padres pierden la raíz en tu caso

Voz 0874 08:15 además se juegan mucho no de los hermanos

Voz 1109 08:17 pierdes árbol porque es que es toda la infancia compartida muchísimo y de cuando pierdes un hijo pues pierdes la razón de ser es decir hay que yo he conocido a amigos que han perdido hijos no había tenido esa experiencia y he visto muchas personas ya desconcertada es para la vida es decir ya viven por inercia José vive por ir se tiene por inercia los que no dan por acabada la vida eh porque acierta dan por acabada la vida yo me encontré otro día en Santander un compañero de colegio

Voz 3 08:56 muy amigo muy amigo que que me dijo Mira

Voz 1109 09:01 preguntó Oye que has hecho que estás haciendo yo lo encontré dices que acaba de perder un hijo de cuarenta y tantos años entonces con las perdido un hijo sabes que es un árbol que tiene dos tres Ramos que se queda sin ramas que claro raíces bueno han salido no raíz es un arraiga es arrugas en los hijos

Voz 0874 09:24 hablo por experiencia propia pues claro entonces

Voz 1109 09:26 esa es yo la sensación que tuve ya lo que me agarre es al dibujo al país a un hijo que tenía a la primavera porque empezó la primavera iba por la que allí veía los árboles que echaban brotes por la parte de abajo me quedaba pasmado cuando veía un acacia que desde las raíces desde una zona del tronco de abajo echaban readmita y entonces claro te tienes que agarrar a la vida a lo que estás haciendo a los amigos a la familia más cercana a la mujer etc pero sobre todo piensas que la persona que se ha ido el hijo que se ha ido no te quiere ver triste ni quiere ver porque la primera sensación es que ya te has muerto sea que que te ha caído un una ni en la encima te ha caído eh bueno dices bueno la vida sigue yo tengo derecho a mi felicidad los que están alrededor mío también la tienen en la en la sociedad tengo un sitio pero tienes que hacer por vivir tienes que hacer por respirar el problema mayor es el tiempo el tiempo en ese momento el día tiene cincuenta mil horas es decir cada segundo cada segundo pesa te golpea te te hunde no entonces tienes que estar ocupado tienes que pasea tienes que hacer por es decir tú tienes que coger abajo inmenso coger la vida todos los días como el que se pone un abrigo en verano te tienes que poner la vida por la mañana si es que duerme

Voz 1252 11:06 no son en cualquier caso yo creo que son sentimientos distintos evidentemente una cosa cosas perder a tus padres y otra cosa es perder dramáticamente a un hijo yo la sensación que tengo también es al no tener a mis padres una sensación de responsabilidad responsabilidad de que su vida no haya sido en vano de que todo lo que me han inculcado todo aquello que que yo llevo dentro en definitiva lo que yo soy que es gracias a mis padres básicamente tengo la responsabilidad de de defenderlo idea que de ellos ya no están vivos pero de que si yo soy consecuente con lo que ellos

Voz 2 11:48 han educado de alguna manera bueno seguir presentes no si esa es una sensación muy buena que es la del portador de la antorcha han dado una llama importante que es la vida allí

Voz 1109 12:01 muchísimas cosas que eres gracias a su esfuerzo porque en tu generación mucho pero la mía mucho más cuando tienes un unos orígenes rurales con una afición cultural o social pues media baja en pues de un pequeño profesional tal bueno sabe leer escribir pero no tienen carrera etcétera Todo lo que tú has conseguido es gracias a que hubo una muy buena administración un sacrificio un aprovechar escasos recursos de la posguerra inmediata para darte unos estudios mínimos look te ganaran la vida no es decir ponerte en situación pero con unos valores valores que en la familia española todavía están que es de una gran solidaridad transversal

Voz 2 12:51 como hemos visto en todos crisis todos miran por todo el hablando hablando de Medio Rural perdón la ley si se a propósito en mi madre estaba en en su pueblo en Llanes en Asturias

Voz 1252 13:05 cuando falleció era o hundía asturiano llovía se volcó se volcó con nosotros el pueblo debían es es decir no te muchísimo la cercanía noté muchísimo lo que es un un pueblo en donde todo el mundo se conoce Inma arropó me arropó muchísimo

Voz 0874 13:26 hemos antes en comparación con el tanatorio de la M cuarenta no

Voz 2 13:28 no no no no sí sí es es muy

Voz 1252 13:31 aquí siempre viene alguien que que te puede contar algo de ella que incluso tú no sabías no

Voz 1109 13:37 les

Voz 0062 13:39 casi no me atrevo a intervenir la verdad que es muy sensible pero estoy recordando la planta de nos ha dicho Javier es es es la vida pero bueno no hablando de nuestra otra faceta que es la de dibujantes como el cómic representado muy bien capítulos de ausencia este personas en la vida de los autores algo Roca por ejemplo no me Paco Roca la el arte de volar también se me ocurren muchas obras la verdad en julio si esta experiencia au Peridis mismo también su propia experiencia depende cada autor lo interpreta diferente no pero no sé si creativamente

Voz 1109 14:17 crees que puede ser fértil au como lo voy a contestar teoría de dónde estás fíjate a mí y a la primera sensación que tuve es que había que convertir el el mal en bien y entonces eh

Voz 0427 14:35 lo lo lo más difícil es el duelo como ellos el duelo no

Voz 1109 14:39 yo tuve pues una inspiración es que mi hija no podía desaparecer así para quedarse en la nada es decir eres había

Voz 2 14:51 ella me ha dicho escribía para para escribir me gustan

Voz 1109 14:53 sus cartas pero es que ella siga en las cartas maravillosas yo las guardaba le abordaron los amigos y al día siguiente de morirse me encontré con una hija y una amiga periodista hicimos el libro de su vida el diario de la Fran es decir desde los cinco años hasta diez hace diez días antes de morirse prácticamente todo lo que escribieron cartas es un diario de una vida extraordinaria entonces la verdad es que convertir el dolor y sufrimiento en en creación en ese caso fue darle una voz yo decía es que no se puede callar lo hicimos para los amigos y la familia pero es que me dijo Trapiello entre otros no puede silenciar esta voz porque aunque era sabes dónde

Voz 3 15:40 con la era una serie con con esa esa voz que era una vida media de

Voz 1109 15:50 cualquier chico chica de los que que nació en el setenta y tres que vivió y el el problema de la mujer de situarse en la que lo contaba las cartas la más la nueva manera de ver el amor de estar en la sociedad de escuchar música las inquietudes la ecología la solidaridad esos valores no podían silenciar entonces a mí me hizo un bien extraordinario

Voz 1252 16:14 en respuesta también por mi parte Alex decirte que nosotros somos afortunados porque cualquier persona que es creativa tienen de las mejores refugios no y entonces yo me casi al día siguiente enterrar a mi madre fui al periódico que mi trabajo siempre cuando hay una crisis me suelo volcar en mi trabajo me ayuda enormemente en cualquier caso como decíamos antes esto es una circunstancia de la vida que es siempre de alguna manera enriquece enriquece tu bagaje tú a tú nuestro bagaje es lo que determinan nuestro talento no

Voz 2 16:56 tú te puedes encontrar además

Voz 1252 16:59 tampoco

Voz 0874 17:01 hago reconfortante tú me contaba antes no se ha traído a tu madre a Madrid a enterrarla junto a tu padre te ha convertido repentinamente un héroe no

Voz 1252 17:09 frente a ellos es si básicamente es decir mi Madrid tenían proceso CEIM Mary en ese momento uno no puedo hacer nada yo no soy médico psiquiatra no soy entonces mi obligación con mi madre evidentemente era protegerla creo que lo hice hasta el último momento y en ese sentido pues me siento bien me siento bien porque yo hice lo que tenía que hacer y luego una vez que me la traje aquí otra vez a Madrid aunque parezca algo nimio pero pero el de mi padre está está enterrado aquí en Madrid y enterrada mi madre a su lado y la verdad es que es una sensación que me reconforta me reconforta porque eh primero aunque resulte poco infantil mi padre ya no esta solo sé que que la mar los que no somos creyentes que no pero pero huyó ahora Le veo acompañado y eso me me ayuda no y luego sobre todo que es una una evidencia muy palpable muy material de que un ciclo ha terminado y que yo he entrado en otro ciclo de Mi vida no entonces eso también me reconforta porque bueno significa que todavía tengo cosas que hacer Iratxe

Voz 0427 18:28 sí yo pienso que también tenemos que intentar apartar un poco la la la sensación de la ausencia o intentar olvidarnos un poco de ello que es decir muy difícil pensar también en la suerte que hemos tenido de haber compartido toda una vida con con estos padres au familiar eso hijos que en el caso de pero si son los padres se han muerto de mayores pues qué suerte haberlos tenido acompañando durante toda su vida y eso el rastro que ha dejado en uno o no el poso ido toda la la experiencia compartida pues también hay que vivirlo como algo positivo y feliz sea no era un esfuerzo obviamente es muy difícil pero pero alegrarnos de de de si hemos tiene una buena relación de la suerte de de de haber tenido estos padres o esta bueno se cualquier

Voz 1109 19:21 curioso proceso de mi hija fue el inverso llevamos las cenizas a Yanes porque ya en ese era su sitio es decir tuyo yo hemos hecho un viaje de ida y vuelta inverso porque era lo recorría muchas veces y la verdad que en todas sus cartas habla de Llanes como el sitio aparte de Aguilar de campo los dos sitios de su vida fuera de Madrid

Voz 1252 19:44 ocurrido no decir a Iratxe perdona Javier que también estamos hablando de la vida como otras Richi de las sensaciones que produce la vida

Voz 0874 19:52 por ejemplo yo ahora he cumplido ten

Voz 1252 19:54 los sesenta y dos años cuando los cumplir la la circunstancia que más me impresionó fue que había llegado a la edad en la que murió mi padre daré murió con sesenta y dos años eso realmente sí que me impresionó

Voz 0874 20:09 te impacta pero bueno que me sabes que te queremos todos mucho hay que te mandamos todo nuestro cariño y que te agradezco que me hayan dejado hablar he pedido permiso al principio porque te podía a lo mejor da rubor entrar la antena

Voz 1109 20:20 a última cosa Javier Amir jamás me ayudó fue el trabajo de la tira incluso en un hospital yo sí

Voz 0874 20:27 de me acuerdo de Carod Rovira por quince tiras de

Voz 2 20:30 claro bueno estaba valorada en tienes algún día no no pero esto L'Horta cada vez que veo no pero

Voz 0062 20:39 entre Carod Rovira y que me dijiste el otro sábado salvo tras la opa

Voz 2 20:43 hace me ha pillado un mira lo de Cataluña me lleva hacia atrás tanto Cataluña me lleva al hospital

Voz 6 20:58 yo es vivir a Ana

Voz 2 21:33 el PH muy indiscreto si te pregunto que no tienes no

Voz 0427 21:37 el treinta y cuatro siete lado María porque ya tengo alzhéimer ya contra treinta y cuatro

Voz 2 21:42 me olvido de la edad que tú tú

Voz 0874 21:45 han puesto otra vez Lenny Aller

Voz 2 21:47 por lo menos no cuando son por los pelos

Voz 0062 21:51 hasta treinta y seis creo que son millennials desde los veinte hasta los treinta y seis sois viejos millennials vosotros

Voz 2 22:00 has experiencia de la no tiene

Voz 10 22:05 lo que he dicho que los mineros siguen más trágico que le Josemaría porque yo tuve un infarto me acuerdo que en la UCI también le apasiona idea gallego pero

Voz 0874 22:15 cuando te estabas muriendo y era sobre Cataluña también no

Voz 2 22:17 por eso te digo porque en ese momento colaboramos con una revista de estas de me tocó trabajar un personaje de esto

Voz 1109 22:27 contar verdad Bayarri

Voz 2 22:30 con Tamara no te preguntaba Iratxe por por tu Portu

Voz 0874 22:35 porque claro de ellos ya lo conozco un poco tu tu visión del político

Voz 1252 22:38 jo

Voz 0874 22:39 el español medio de su calidad como político digamos no porque aquí hemos hablado mucho siempre de la comparación qué hacemos con nuestros recuerdos de los parlamentarios de la época de la Transición José María mucha gente los ha ensalzado sí pero yo no sé si tenemos el parlamento que nos corresponde tener Osiel niveles es mayor de que creemos que tenemos entonces me gustaría saber un poco tú qué opinas

Voz 0427 23:02 yo creo que lo que salta a la luz

Voz 3 23:04 sí

Voz 0427 23:05 os a la vista es que es mediocridad no pero tengo las la confianza o la esperanza de que dentro en los mundos de la política que existen profesionales brillantes que son los que sacan de las cosas también dependen del partido político y sin acusar al PP lo acusándolo de de que los políticos que representan a representan dentro de este partido pues dejan mucho que desear no porque eh bueno se ya no no no por la oratoria tanto que quizás esto es lo que sí que con con que encontramos que ante esos políticos a de antes tenían como una oratoria más no sé mejor más doloridos sí sí sí pero no importa tanto esto sino la calidad de la visión política que tengan de no sé yo bueno pues cierta mediocridad pero creo que en los partidos más nuevos me parece que que está entrando gente de una potencia no

Voz 11 24:12 la inteligencia hay unos animales

Voz 0427 24:14 digo que no sé no sé si lo sabría antes saber tanto

Voz 0874 24:18 claro problema aquí pero lo mejor yo pregunto para también va vosotros es si con la política no nos pasará como con muchas cosas en la vida Capel a medida que te haces mayor siempre piensa que cualquier tiempo pasado fue mejor como la música de los ochenta incluso no había nada nosotros pero la gente

Voz 10 24:34 no en algunos casos sí que es cierto porque la música de los sesenta en los que era obviamente mejor no os si quieres hablamos del reggaeton dejase pueden cosas es sin duda

Voz 2 24:47 pero bueno yo no

Voz 1252 24:50 no soy nada nostálgico al contrario me gustaría que nuestra clase política actual fuera mucho más potente fuera mucho más culta tuviera mejor discurso que que la que nos toca vivir a nosotros más intensamente para que

Voz 0874 25:03 a los datos habla yo quería hablar con vosotros de algo que planteamos mucho en este programa lo saca siempre a colación de hecho Cruchaga que está con nosotros a veces los domingos el catedrático de Sociología en la Universidad del País Vasco es el modelo de reclutamiento de políticos actual no de de cómo los partidos van incorporando a gente nueva desde mi perspectiva a veces de cómo esa gente nueva inmediatamente se parece a la gente vieja porque tú ves a Pablo Casado Yves a un Rafael Hernando M

Voz 1109 25:31 dura eh yo no la verdad es que la las primeras jornadas en la Transición fueron extraordinarias por una razón porque igual que hacía fue mucho talento hacia el humor porque era donde había capacidad de expresión a la política saltaron enseguida gente eh que habían estado en partidos de la oposición que era militante sea animales políticos por años de clandestinidad o pocos casos pecie que tenían una gran cantera aparte los sindicatos pero eran altos cuerpos de la de la administración yo tengo he revisado el primer gobiernen Suárez entonces de Estado dices tierra Mellado Fuentes Quintana que era catedrático Abril Martorell que era sabía si eso secretario Marcelino Oreja ha sido presente además a estos apellidos

Voz 2 26:22 la verdad no se querían volver este tipo de apellidos compuestos porque me parece maravilloso Landelino Lavilla fue presidente

Voz 1109 26:31 en la Villa Villa Fernández Ordóñez ministro de Exteriores ministro de Economía de Justicia de la ley del divorcio Garrigues Walker Lladó preside una gran industria Sant Cavero Pío Cabanillas liar bueno todavía el reclutamiento era a partir de ciertos políticos de raza como Martí Milla Guerra Felipe González Carrillo etcétera y altos Cuerpos de la Administración funcionarios de alto nivel en la universidad y sobre todo en la Hacienda pública en el Banco de España etcétera

Voz 1252 27:10 con José María el presidente actual del Gobierno que de donde bueno

Voz 2 27:16 es decir es es registrador de la propiedad a bueno bien sino probablemente sea de los mejores que tenemos con políticos no

Voz 1109 27:26 las que lo que pasa que la coalición siempre ha sido también es por militancia en el partido en la agrupación general y eso que lleva en Francia hay una escuela de la administración pública son los en Arcas y los alcaldes las alcaldías son la verdadera fuente de militancia de forja de un político en Francia

Voz 0874 27:50 déjeme saludar a sabe que es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide no escuchas desde Radio Sevilla como extra sabía buenos días

Voz 11 27:57 hola buenos días además creo que bien cuando escuchas este pero

Voz 0874 27:59 drama con lo cual se sabes dónde te metes no efectiva

Voz 2 28:03 sí sí un niño le dice

Voz 0874 28:04 madre Diego a su padre el Papa es ser político

Voz 11 28:07 es importante empieza puf es una pregunta muy complicada lo más probable es que se tenga que afiliarse un partido porque los independientes no suelen tener carrera política pero lo normal es que es un partido que empiecen a moverse por dentro en las juventudes luego en fin otras esferas y a lo mejor pues entraña un Parlamento en una cuando en Ayuntamiento en un Parlamento autonómico después puede dar el salto al Parlamento a las Cortes Generales Senado pero fundamentalmente el Congreso de los Diputados era un poco la carrera típica

Voz 0874 28:37 típica no pero que que se valora más la implicación orgánica en el partido en cuestión por lo que sugería José María que es la preparación académica la experiencia en

Voz 11 28:47 es gestionar lo público pues mira esto es una cosa muy curiosa porque no tenemos estudios o casi no tenemos estudios que unos digan qué criterios son los que se utilizan por ejemplo para escoger a las personas que van una lista electoral lo desconocemos sus como una especie de caja negra de la política no entonces hicimos una encuesta hace unos años a una muestra representativa va de parlamentarios quinientos ochenta es los datos están publicados ese pueden consultar los criterios más importantes que indicaban los propios parlamentarios los entrevistados nos decían que en primer lugar el conocimiento de los temas lo cual ahí tienes un punto de en fin de meritocracia si tú quieres pero los otros dos criterios más importantes serán la lealtad al líder al partido que les ponían las listas ay la dedicación al partido es decir Éstos son los criterios más relevantes que los parlamentarios destacaban como aquellos que habían sido utilizados para ponerlos en las listas electorales

Voz 0874 29:41 descrito el se fuerte versión académica eh

Voz 11 29:44 bueno no sé no sé demasiado bien si es si la descripción es la más adecuada lo del fuerte pero sí que

Voz 12 29:52 verdad que la lealtad y el y el de

Voz 11 29:54 ah pues es es en fin el son los criterios básicos en parte en cierta medida si lo piensas pues tiene su

Voz 1109 30:00 su punto de explicación no una persona pues que está aquí

Voz 11 30:02 igualmente en las sedes en los locales etcétera que es visible que participa que dedica un tiempo unas energías etcétera pues otro final es quién bueno pues quién tiene más probabilidades de entrar en una lista electoral ya sea para un ayuntamiento para unas elecciones generales para unas autonómicas Illa manos lectora

Voz 0874 30:20 cuál cuál suele ser lo que conocemos como el aparato un poco de los partidos

Voz 11 30:24 pues mira esto es lo más curioso es que generalmente los estudios que se hacen se basan en las normas en las cosas que están escritas unos documentos escritos y lo que sabemos desde hace muchísimo tiempo es que las organizaciones los partidos políticos también están trufados de una vida interna extraordinaria donde hay conflictos negociaciones sita en lo que no sabemos es en esa vida interna en la vida social de las de los de las organizaciones cuáles son los criterios que se utilizan para poner a las personas no entonces los lectores formalmente pueden ser unos los comités de listas Un cualquier órgano del partido pero luego las personas que determinan quién decide qué persona va en una lista electoral no está tan claro vale nosotros lo que hemos detectado es que cobran un papel fundamental los líderes autonómicos el liderazgo autonómico en España se ha convertido en uno de los más importantes a la hora por ejemplo de elaborar listas electorales

Voz 1252 31:18 la oferta funciona dentro de los partidos

Voz 11 31:22 es posible bueno hubo quién dijo que quien se mueve no sale en la foto y eso en cierta

Voz 0874 31:27 a bordo

Voz 11 31:28 efectivamente el refleja en cierta medida el funcionamiento interno de los partidos donde pues generalmente los militantes en ocasiones tienen que suspender sus facultades críticas pero esto es normal en la vida de no solamente un partido político sino de cualquier organización pero en los partidos políticos es todavía más visible y esto explica en parte también porque los intelectuales no se suelen llevar bien con la política ha dicho hay muy pocos partidos en la historia de España creo que ha habido uno o dos solamente partidos políticos fundados llevados a cabo sea desarrollados por por intelectuales no el intelectual suele llevar mal con la política porque por naturaleza el intelectual suele ser crítico con la realidad analiza la realidad

Voz 2 32:08 bueno tres tenemos necesita antes suele suspender esas

Voz 11 32:11 culta es criticas no siempre pero en muchas ocasiones tiene que hacerlo para aceptar la posición mayoritaria de de una agrupación de un partido

Voz 0062 32:18 al respecto con el tema de de intelectuales me parece interesante es el caso de UPyD porque fue un partido breve pero empezó teniendo una lista de gente que ya era conocida por el mundo académico por los medios se vio cosas que renovaron un poco digamos forma de hacer política pero por otra parte también se demostró no que había cierto

Voz 1109 32:41 lo

Voz 0062 32:42 cierto desgaste no este tipo de cuando no van todos en bloque el partido sufre Aníbal a la hora de competir no yo creo que en casa se vio bastante claramente cuando iban a algunos eurodiputados por libre si eso

Voz 11 32:56 es cierto generalmente los electores suelen digamos castigar los partidos multi vocales no donde hay suelen asociar los a jaula de grillos no no se ponen de acuerdo entre ellos hay muchas voces algunas contradictorias y eso la los electores lo penalizan eso genera partidos o al menos visiones de partidos más uno en Sonia ni dimensión es más digamos y coherentes entre sí y con menos discrepancia aunque luego las discrepancias internas existen obviamente pero no afloran no salen a la a la luz claro

Voz 0874 33:27 el el nivel parlamentario desde el debate que tenemos siempre aquí sobre todo comparación que suele ser odiosa

Voz 11 33:34 mira pues yo estaba escuchando in ir tengo unos datos aquí en Nuevo no voy a aburrir datos

Voz 2 33:41 como decía pero lo había analizado empíricamente si efectiva

Voz 11 33:43 ah curiosamente la legislatura actúa actual es la que tiene el nivel educativo más alto de todas la de toda la historia de la democracia tenemos noventa Hay cinco por ciento de parlamentarios con estudios superiores en el Congreso de los Diputados un poquito menos en las autonomías el ochenta y nueve por ciento en la actualidad compararlo con lo que ocurría

Voz 12 34:02 ya en la al principio de la de la

Voz 11 34:05 legisla de la democracia por ejemplo en la en la primera legislatura setenta y nueve tenemos en las autonomías Un setenta y seis por ciento de parlamentarios con título académico en el Congreso de los Diputados ochenta y nueve es decir que a lo largo del tiempo a humo dado el la proporción de personas que tienen título universitario dentro de buenos

Voz 2 34:27 eso sí efectivamente si bien

Voz 11 34:31 más de una manera mucho más intensa en la sociedad que en los parlamentos

Voz 2 34:34 pero bueno esto es normal yo quería preguntar

Voz 1109 34:37 qué te parece esta soluciones a la francesa de el partido del presidente por ejemplo el partido Suárez otra centro vota Suarez primero hagamos partidos para la conquista del poder a quién es el líder que nos lleva a la conquista del poder Fulgan son partidos que están haciendo lo que se están formando a las pero es que todo el mundo tienden a eso

Voz 13 35:01 porque ejemplar a la candidatura de Puigdemont candidatura al margen del del partido suyo no estoy pensando por ejemplo en Albert Rivera es un líder que lo han aceptado las encuestas pero él ha levantado el partido empezó como poquito y

Voz 1109 35:16 es decir en qué medida el liderazgo no es capital como se promueven los líderes a través de las agrupaciones como porque la figura liderazgo de fundamental en política Felipe González es un gran caso yo quiero también no haría bueno si el PSOE era Felipe González

Voz 0874 35:33 pues igual rector siempre que se hablaba

Voz 1109 35:36 el PSOE no creo que ahora podemos eso era tres cosas se el PSOE era memoria Esther histórica un partido que había estado al Gobierno que eh representa un poco la República lo que quedó la República memòria exterior Billy Bragg no los Palme partidos no la clandestinidad la que aclaración no pero en España es decir es memoria es referente exterior es liderazgo

Voz 0874 36:02 entonces James preguntar aunque solamente sea de manera breve alguien que nos puede dar una opinión desde luego no se académica pero muy bien establecida porque ha pasado treinta y tres años como diputado del PSOE en el Congreso obviamente ya no está desde finales de los setenta es Javier Barrero cómo estás Javier buenos has desde mil novecientos ochenta y dos a dos mil quince solamente Alfonso Guerra han sido diputado más años que tú en el

Voz 14 36:26 Jesús Caldera forma de yo lo con porque soy tan permanente como yo no

Voz 2 36:36 oye estabais te te voy hacer la pregunta directa tú crees que estabais más preparados los políticos de aquellos años que los actuales

Voz 14 36:43 yo creo que éramos más ver ver son contextos distintos sino que su equipo cosa que no es verdad pero yo creo que ambos veníamos de ser más referente social en el ámbito universitario en el ámbito profesional en ámbitos musicales si el Parlamento asentaba siente que ha dispuesto de un servicio público de la porque no a la política como una especie de comportamiento ético el contexto ayudaba a poder contraste significaba que teníamos editando sólo alza no la democracia os darla entrar en Europa la revolución industrial y garantizar nuestra en algunos casos crearlo y es que yo creo que más que una mayor preparación porque sinceramente está claro que ahora también hermanos hemos universidades yo escribiese cuando día seis y muy mal y ahora pues bueno ahora de la democracia hay más pero yo creo que el éramos profesionales que iban a la política pero tuvimos que esperar algo recurrente

Voz 2 38:00 a quién te recuerda

Voz 14 38:03 perdón pequeña gruta para la política

Voz 2 38:05 qué

Voz 14 38:07 pues reclutó a través de Carlos Navarro al el diputado que había en Huelva o un nombre histórico la magnífica biografía sí yo estaba estoy hablando de Huelva sé escuchar pues vuelva tenía derivadas nada entonces tenía el despacho en Huelva junto con con ellos otros compañeros entendieron que en aquella época además yo era uno de los que más poco ortodoxo el mundo de los juristas de los abogados hubieras yo no que me han no y por eso los sindicatos dudaba de asociaciones lo hacíamos gratis con pensamos nuestro minutas por otro lado para compensar un poquito la seguida de tipo social no es tiene de alguna manera es un referente social y esto es en el de entrar en las listas y visitaba atraer también a distintos ámbitos no tienen apoyos electorales creo haber yo quizás ahora pero he podido sí sí obviamente es un estudio científico oí no queriendo dar a entender que el acosador mejor pero quizás ahora más que profesionales que van a la política hay también o hay un porcentaje importan de que se introducen dale porque desde jóvenes entren en ese ámbito de eso no significa que sea mejor época aquella que porque dice Margarita

Voz 0874 39:40 qué te parece bien

Voz 11 39:41 pues que es una carrera bastante habitual en la en la política en la que en estás estás explicando lo que sí que hemos detectado es una cosa muy importante que además lo comentabas es que cada vez hay más personas que no tienen una profesión conocida y que se dedican a la política aportar un dato las anteriores dieciséis

Voz 2 40:02 entonces parlamentarios

Voz 14 40:04 y es es la política es una profesión y una profusa ingiera es una profesión y que ser pedagógica porque debe ser ejemplar porque los presentado a las hacerlo tampoco comportamiento debe ser absolutamente es una es una es una provisión que tener el mejor imagen que la que tiene lo que ayudaría también a que entrara gente que significa pues modelos éticos representan todos ellos y es gente que que Chikilicuatre y creemos que nos puede cuidar más a los problemas no su futuro sí pero no pero la la la la porque tienes una profesión una papa se procedió a miles se me duele ya fuera de ella en dos chicas más legitimidad para hacerlo es cuando una profesión de estas características que inciden a los otros pues a veces se toma como como locos no como un tema menor donde importa más el titular esquivo au el espacio el simpático y de la recesión brazo no existen pocos

Voz 2 41:17 digo que no pero pero pero no quiero perdonar

Voz 14 41:20 no quiero que parezca se quince de quién lo grande son tres han desaparecido yo ahí no no yo yo creo que también yo estoy un poco el hincha Ekiza merecía la pena desde el ámbito externo que quisiéramos más política así alguien más gente

Voz 11 41:35 el gran dama de gran drama que tenemos en España es que la política está considerada por los españoles como el tercer problema

Voz 14 41:43 claro claro si riesgo es la primera sí

Voz 0427 41:46 porque a los una pregunta que lanzó así a los políticos les gusta la política es decir se meten en política porque tiene una visión política del mundo y analizan las realidades es con lo con con aspiraciones de de de de mejorarla aire o o hay mucho bueno por lo menos la sensación que que me da ir quizás es lo que tienen tan mala prensa política es que muchos se meten allí por encontrar un lugar donde donde desarrollarse profesionalmente en su grupo de Paul partido político que les va a proteger que va a encontrar un camino que puede ser más fácil que otros o no irían bien porque por otro lado el gen eximente por una cuestión meramente técnica que son muy expertos en algo pero que quizás no son tanto político en sentido riguroso

Voz 11 42:33 no sé yo creo que hay un poquito de todo

Voz 14 42:36 a ver si es verdad que la época anterior éramos muy vocacionales he tenido generales yo no sé qué nivel de de grados tiene en este momento a la vocación dos pues es una temperatura también me cuesta mucho el conocer no pero sí es verdad porque ambas cosas son un ejemplo para entrar en un tema en el que bueno lo recuerdo cuando en el en el Parlamento que ganamos no nos cantidades ya eran mucho mayores que darle el setenta y dos pero que para mí que teníamos los despachos uso la Mostra inscritas se presas gran cajas pues resulta cuando era aparte es mucho más rico en ese tiene que me acuerdo que yo es que no es el padre me comentaba anoche

Voz 2 43:37 oye cuando se suficiente

Voz 14 43:38 nueve teníamos tuviéramos una litera porque había

Voz 2 43:42 pues estos tienen literas eso es peligroso hubieron muy vocacionales hay también te lo estás haciendo perder Rodrigo Rato el que decía que el Gobierno que llega rico no como si eso fuera no te lo puedes tú de Bono otros decían que había que entrar en política para forrarse si eso también estás había pasado se esas personas

Voz 14 44:01 no era una hacía no como como como parece parece evidente Chicken en el sentido de Estado con las empresas

Voz 2 44:10 pero la crisis si os lo poco o no todos los casos de corrupción que estamos viviendo y no está abriendo la puerta aventureros me explico jóvenes que no tienen ninguna salida viviendo los casos que están viendo dicen bueno pues yo me meto apolítico y efectivamente a formarme no

Voz 14 44:32 contradicción es una contradicción presiden no

Voz 2 44:34 todo es la política en debería perdón debería ser

Voz 14 44:39 pero no no es ética otra cosa es que el comportamiento de algunos de algunas que intermediarios no la convierta a todo es una actividad Morales

Voz 1109 44:47 sí pero sí en acto es una de las profesiones más nobles que existe ocuparse de la cosa pública de la República es extraordinario ingenio Sorando en tras pero luego resulta que para la política de falta que Herreros es decir el político por excelencia es un combatiente dentro del propio partido para quitarse los enemigos que le impiden sobre asumir el líder fuera de la política tiene que de Biden subir para tener más poder o para tener más poder porque es conquistar el poder dentro y conquistarlos fuera para conquistar fuera tienes que ser Guerrero yo he visto políticos insultar amigos en los mítines dice pero yo es que no me explico fulano si es amigo mío pero en un mitin toca no no estamos hablando de mercenarios entonces

Voz 14 45:38 al me lo que hay que no deberíamos convertir en categoría

Voz 2 45:40 estoy pero pero sí es verdad que él

Voz 14 45:43 está claro que lo ha hecho en su anoche como instrumentos de masas

Voz 2 45:50 sido un porque no tenía capacidad para llevar

Voz 14 45:52 el podio para hacerlo posible y solucionarlo indicaciones quién hoy la aristocracia Lourdes vía pues no las ha sido posible cuando tantos es una tomar forma ya es un hecho que es indudable que quien crea que tiene mejores incluso que él obligación de intentar subir y tomar decisiones va a tener una mayor capacidad pero eso no se podía obviar el elemento básico no es nuevo ya una yo soy todo lo que tengo más capacidades no eso ya se aprovecha todo es tanto antes como ahora pues siempre de todos los partidos los procesos complicados no no son un dechado de democracia interna pero pero siempre ha habido gente provocación

Voz 0874 46:45 ya se había leído decir que tenemos

Voz 2 46:51 el Parlamento no no te merecemos un Parlamento que no represente realmente cómo somos

Voz 11 46:54 no si efectivamente curiosamente por mucho que se diga que no no se presentan y tal tenemos los en estos momentos una unos parlamentos que son los más próximos a la socia

Voz 12 47:06 era desde de todo el periodo democrático

Voz 11 47:09 esto puede llamar mucho la atención pero la sociedad ha cambiado pero los parlamentos también y ahora son hay parlamentos los paramentos son más diversos me refiero las cámaras autonómicas a las cámaras de representación en España autonomías y al Congreso y Senado son más diversos hay muchas más mujeres

Voz 0874 47:25 términos profesionales hay mucha más diversidad también etcétera

Voz 11 47:28 de manera que vemos que a lo largo de los años se ha producido una aproximación de las características sociales de los parlamentarios respecto de las sociedad y eso es algo que se debe de Se ve llamar la atención sobre ello no sobre todo frente a ciertos discursos que nos dicen nombre no es que son son muy distantes bueno en términos económicos quizá pero en términos de características sociales en la actualidad tenemos una élite política parlamentaria me refiero que es la más parecida en todo el periodo de moco

Voz 0874 47:55 sí sí es un dato interesante sí que es catedrático de Sociología en la Universidad Pablo de Olavide pues ha escuchado vamos ha conversado con nosotros desde Radio Sevilla sabía un abrazo fuerte y bienvenido muchas gracias gracias y a Javier Barrero casi de treinta y tres años diputado del PSOE creíamos que era medalla

Voz 2 48:11 Plata en ese ranking dice que a lo mejor medalla de bronce por culpa de Jesús del de lujo eh

Voz 0874 48:16 venga Javier un abrazo gracias gracias hasta luego iría Julio Rey a José María Pérez Peridis Aleix Saló Iratxe Fernández gracias compañeros abrazos