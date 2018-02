El insomnio de James Rhodes

Voz 1 00:00 cuántas notas ni Rahman Maradona

Voz 2 00:38 muchas notas es una pieza nueve y creo que no hay ninguna suele en toda la pista

Voz 3 00:45 cuando te puede llevar a una una pieza nueva tan compleja como este Rachmaninov

Voz 1 00:50 Cannes

Voz 4 00:53 cuando estoy de gira o escribiendo me cuesta más aprender piezas nuevas más tenga pero si tengo un par de semanas y nada en mi agenda descubriendo de manera sencilla y también hizo tiene dos semanas Dios mío lo que daría yo

Voz 2 01:05 por dos semanas con un piano y nada más con dos semanas sin dormir Haití durmiera creo que haber ido a Londres ha sido un gran error suena está ya han empezado a través Mis problemas con el sueño es lo que tiene de malo en Londres a mí me encanta todo el mundo le encanta a todo el mundo

Voz 1 01:25 a ver es no

Voz 2 01:28 yo creo que es bueno para visitarla unos día pero no es nada agradable vivir allí lo sé por experiencia el Londres ahí como una electricidad constan también compuesta de hostilidades lo voy

Voz 1 01:44 o en o a amistad

Voz 2 01:48 no puedes ni imaginar de cuántas veces me han atracado me han robado el teléfono

Voz 1 01:51 Nos sentimos Faces sets

Voz 2 01:55 ahora hay gente que roba teléfonos montada en moto y otros que para robar te te echan ácido en la cara han inaugurado de Hacienda de la que nacido claro de la amaré siempre pero para mí es un sitio muy complicado para vivir hechas hace unos días tenía que haber vuelto en un vuelo a Madrid a las cuatro y media de la tarde a día decidí cambiar el vuelo al primero que pude encontrar a las seis y media de la mañana fui al aeropuerto cuando lo estaban abriendo pero es que mi hacía volviera a Castro tenía que volver a casa y están increíble sentirse o cuando estoy en Madrid no existe esa hostilidad que veo en Londres esa sensación de miedo de temor es un sentimiento más bien deliberaciones agradece

Voz 3 02:39 co tanto eso de hecho ahora en Londres en el centro puedes pasear pero por lo que me han contado ya nadie se puede permitir vivir allí digamos ahí Hanna K

Voz 2 02:50 a veces no te lo puedes imaginar en los colegios de las casas son una loquísimas han llegado un punto en el que una si pones toda la razón y a menos que que hayas comprado un piso al ciclista veía a menos que ganes cuatrocientas mil libras al año mínimo no hay manera de que puedas permitirse vivir en Londres estamos hablando de un piso muy pequeño de una habitación en las zonas uno dos lo es más

Voz 3 03:17 que no son cenizas sábanas te puede costar seiscientos mil libras setecientas mil Mani quien

Voz 2 03:23 tiene ese dinero

Voz 3 03:24 esta locura eh con ese dinero de Madrid puedes comprar algo bonito cuando vas a Londres que es la ciudad en la que tú has crecido es un poco Tous publicidad con tus recuerdos no tienes un vínculo sentimental con con Londres

Voz 2 03:37 ya sí pero Fahim ninfa fue una puta desgracia nada te va no tengo buenos recuerdos me sorprende lo cual quizá extremista pero no tengo ese sentimiento la verdad es que no así que echo de menos a mi mejor amigo que vive en Londres pero al margen de eso tengo un apartamento muy pequeño que mantengo allí con un piano en ciento bien cuando estoy allí porque es diminuto pero una calle tranquila Dios mío un cálido y estoy seguro gas o fugas lo haría antes de marcharme a Madrid lo mejor que pude ir yo estoy a gusto cuando estoy allí en enero se mira eso es una buena ciudad a la que ir un fin de semana fantástica quince vuelos al día desde Madrid son sólo dos horas en el de la cultura single y la arquitectura lo que quedó en pie después de una guerra es increíble pero para mí no hay punto de comparación con Madrid ni de lejos

Voz 3 04:46 acuerdo de un contexto un día lo diferente que es el ambiente au la interacción entre los pasajeros en el metro de Londres cuando lo comparas con lo que te ocurre en el Metro de Madrid

Voz 2 04:55 está Maika una Domenge Concha cuando Irlanda nunca descontando visual con nadie en el metro de Londres no hables con nadie han amenazó a mí y en el metro de Madrid es tipo encuentro violonchelista es a los que invito a mi casa y la gente me sonríe la gente es amable charla restaurantes también la gente sonríe cuando te dan los buenos días cuando vas por la calle Londres la sensación es que la gente

Voz 3 05:26 aparta de su camino todo el rato total que estás feliz de haber vuelto a tu casa que ahora es Madrid no Mika por cierto no enfadada conmigo para el programa hace un par de semanas

Voz 2 05:37 nada nada nada más no no no no lo vi que no se enfada Cornago tiene razones para estar enfadada contigo pero no lo está porque es una santa al encanto venir al panorama por cierto ha sido San Valentín cocine yo cocine carne para una Argentina no hay que ser idiota para hacer eso es que es muy tonto no lo pensé de repente estábamos en el día de San Valentín

Voz 1 06:09 bueno no

Voz 4 06:11 hice lo típico regalar cosas las compré por Internet pero la comida me fui a la carnicería de dije al tío mi español miedoso le dije

Voz 1 06:19 sí zona mio a no

Voz 4 06:23 a la Santa al Anzhi enanitos que yo me respondió que echar echarán el caso es que se lo señalé me cortó dos filetes pero cuando llega a casa Amir en Internet y todas las recetas decía que los filetes tenían que ser de uno de los tres de una pulgada otros centímetros miré mil filetes y pensé lo suficientemente gruesos hace que entré en pánico dije me cago en la puta me fui de vuelta al carnicero me dije dos más pero más gruesos pero no sabía cómo se disculpa grueso y le dije gordo me dijo no me refiero los puntos filetes así que al final me llevó detrás del mostrador y me cortó dos mil Extremadura

Voz 2 06:55 esos cielos y aquí salida

Voz 3 06:58 pues bien ya a Mika le encantó me me quiere ahora imagínate no hay quién lo entienda todos modos a quién se le ocurre hacer o cocinar carné a una argentina y otra cosa

Voz 2 07:09 pero vaya cocinar algo inglés

Voz 3 07:12 el el Putin de riñones ese que hacéis vosotros

Voz 2 07:16 no no por Dios si acercarme casi lo único que sí lo hice a lo británico con su patata asada dos ella compró chocolate de postre potente estupenda pero la verdad es que últimamente todos es un poco complicado porque no duermo llevo dos o tres noches en las que literalmente no dormido nada y esto no es verdad que a veces es hasta peligroso

Voz 3 07:43 luego hablamos un poco de eso antes escuchamos un poco de música jazz hay

Voz 2 07:48 sí me encantaría escuchar una pieza de cabreados Gabriel Rufián AMS cabría compositor francés que escribió usted requieren son piezas compuestas para muertos y que suelen ser muy intensas y deprimente escuchas los de moza listón mágico pero muy oscuros esta pieza que escribió es como que meten un réquiem todas las ilusiones religiosas que podía tener grandes Myspace

Voz 4 08:18 mismo disco y esto me encanta está dominada de principio el sentimiento humano de la gente

Voz 2 08:24 descanso de te anda How to de la pieza se centra en el descanso eterno consuelo sobre la pertinencia la pérdida sobre descanso y construir a me encanta es una de las piezas más bonitas que se pueden escuchar no no suban el volumen no empieza fuerte escuche mi disfruten porque es un milagro

Voz 3 11:58 fondo bonita eh desde luego no tiene la tristeza de un réquiem de Mozart es nada hace Ana te iTunes Rourke habrían

Voz 2 12:05 no es fantástica la idea de un réquiem que sobre la desconsuelo el descanso maravillosa Frank un punto para los franceses la gente debe

Voz 3 12:17 a dejar escrito su testamento que música quieren que suene en su funeral no sea que luego te vayan a despedir con una horterada no

Voz 2 12:23 Avs eh absolutamente hacen todo el mundo tendría que dejarlo dicho en Altea yo desde luego no sé exactamente lo que quiero que suene mi funeral que es allí donde lo vaya feria cámaras Capriles Vendrell que ha venido funeral dentro de un par de años luego ya está

Voz 3 12:39 pero bueno sigue sin fumar zonas marquen aclame si sigo sin fumar te lo prometo tres meses ya no luchas tanto de menos no

Voz 2 12:49 ah no tanto ahora hay algún momento en que es lo echo de menos pero esto como algo o falta por primera vez en mi vida he dicho cosas sin fumar algunas de ellas me han cortado tras los conciertos de entrevistas televisión Chang Chun que se era un reto porque el tabaco era como algo a lo que alegrarme algo en lo que pensaban así que la primera vez que he hecho cosas sin fumar ha sido difícil ser Sancha todavía me atrae cada vez a nadie pero sólo cuando no me cuida lo mismo ahora cuando veo a la gente que fuma pienso no es la única razón por la que alguien puede fumar es porque ese odio asimismo eso es lo que significa fumar según han a veces así que por eso cuando no tengo un buen día todavía tengo ganas es como que quiero imponer un castigo y una liberación todo al mismo

Voz 3 13:46 tiempo cuando no tienes un buen día o una buena noche por lo que vas contando en Twitter exacto exacto siempre han dormido

Voz 2 13:52 cuál iba a Dresdner vivienda esta sí pero nunca tan mal como ahora estrechas los médicos dicen que tiene que ver con mi Ouattara es que sufre el síndrome de estrés postraumático sabrá de qué estoy hablando se me dispara el ritmo el corazón entró en pánico sudores lores han quedado mientras a imágenes que no me puedo quitar de la cabeza al nada sabes estáis tan cansado si empiezo a pensar que tengo toda la noche porque durante un tiempo tome pastillas para dormir una noche tomé tres normalmente que tomar una sexo tenía una así a las seis de la mañana seguía despierto no funcionaba nada la verdad es que me asusta esto sano Caixanova no tengo nada claro que voy a hacer mi ojalá tuviera un bebé recién nacido medios tendría una escusa tendría

Voz 3 14:42 a intentar ayudarte te presentas José Antonio ya no Pérez que es negro psicólogo y profesor titular en la Universidad Complutense doctor Puertollano buenos días hola muy bueno hallazgo algo además de la medicación que podría estar haciendo

Voz 16 14:55 sí siempre que no haya una causa neurológica probada como puedas en las piernas inquietas la apnea del sueño lo narcolepsia la terapia psicológica sería pues muy recomendable porque además no es invasiva no requiere de tomar tranquilizantes ansiolíticos que pueden contribuir a mejorar el sueño pero pero la ventaja que tiene el tratamiento psicológico es que es el propio sujeto la propia persona que padece insomnio la que gestiona sus recursos por tanto digamos es una una terapia más más activa más operativa que simplemente como desgraciadamente hacen mucha gente o bien automedicarse au buscar recetas para consumir productos farmacológicos que que se corre el riesgo de generar de de digamos un cuadro adictivo con más facilidad de lo que mucha gente se cree

Voz 3 15:49 hay alguna manera de que le permita a él estar relajado anticrisis a la cama y que pueda dormir mejor

Voz 16 15:54 hombre hay ahí lo que se llama Xicoy higiene del sueño por ejemplo evitar bebidas que activen el sistema nervioso vividas bebidas con cafeína por ejemplo evitar el la actividad física inmediatamente antes de irse a dormir y una vez que la persona meter en la cama con afán de dormir pues evitar conductas que pueden alterar el sueño por ejemplo el uso de teléfonos móviles tabletas porque emiten una luz azul en toda la información que le dan al cerebro precisamente es de todo lo contrario la luz azul es una actividad cerebral por supuesto en contra de lo que dicen mucha ardía del sueño yo ahí no soy el único discrepo si uno no se duerme salvo excepciones no se debería levantar de la cama cuando una persona se levanta de la cama porque no tiene sueño se dedica a hacer crucigrama le está informando al cerebro de que en realidad no quiere dormir se podían hacer algún tipo de estiramiento muscular o relajación muscular unida a una respiración digamos más tranquila para ir normales al cerebro y concretamente al hipotálamo de que yo quiero descansar de que yo quiero relajarme y por tanto eso iría bien dentro del protocolo para tratar de dormir

Voz 2 17:12 si hay o lo da todo esto te Bebo Azorín no veo televisión no hay teléfonos y tabletas al lado de la cama todo estaba oscuro acertar no me levanto de la cama a menos que sea absolutamente necesario el baño son lo que pasa es que tengo la sensación de que es algo que no puedo controlar y cuando me tumbona todo eso tuviera su vida propia mi corazón empieza a palpitar deprisa de mi cabeza se va donde no debe dice usted que lo que hay que hacer es controlar los pensamientos pero como controlo algo que es incontrolable ese es mi problema

Voz 16 17:48 vamos a ver es automático al pensamiento negativo va avenida automáticamente pero bueno los psicólogos en entrenamos a identificar los pensamientos negativos Ia detener los técnicas detención del pensamiento que eso evidentemente hay que hacerlo en la consulta donde les terapeuta y que eso puede facilitar muchísimo pero todas formas yo quiero a a apuntar lo siguiente que es lo mismo que la la media de horas de sueño en un adulto está entre siete ocho horas de media el hay personas que tienen unas necesidades de sueño mucho menores el insomnio que afecta por cierto como poco al diez por ciento de la población en España podríamos estar hablando de entorno a cuatro millones de personas también admite grados es decir hay insomnio completo ya hay personas que están como si dijéramos en un duermevela y entonces lo en lo que hace el cerebro para facilitar el que no se produzca un desgaste excesivo es bajar el consumo metabólico dicho de otra manera que la persona que tiene insomnio efectivamente no duerme pero que el nivel de activación cerebral que tiene no es el mismo que el que tiene habitualmente una persona durante el estado de vigilia lo que es decir que no no se puede generalizar pero que que a lo mejor él tiene esa condición de que es una persona que tiene menos necesidades de sueña o que los las situaciones excepcionales dramáticas que ha vivido el han influido o a lo mejor que realmente a pesar de que intenta muchas cosas pero no le han enseñado a gestionar mejor el sueño

Voz 3 19:22 José Antonio Puertollano Pérez que es neuropsicóloga profesor titular en la Universidad Complutense gracias un abrazo

Voz 16 19:27 abrazo de hasta luego ponemos algo de musica

Voz 3 19:30 falta de sueño Anxo Béjar sí sí sí

Voz 2 19:33 de música española a Manuel de Falla Manuel de Falla

Voz 3 19:36 primero cocinas carne para una Argentina era pones falla a una audiencia española llevo exponen Kari Ann y en A

Voz 4 19:43 andan y en estudio en Madrid anda luego se mudó París unos años que se dio cuenta de que era un idiota integral para ver salir del trance y finalmente después de la victoria de Franco en la Guerra Civil Frank o lo que más me gusta de él es que Franco le ofreció un montón de dinero para que volviera hay vivir en España

Voz 3 20:05 como Amanita un China

Voz 2 20:09 murió en mil novecientos cuarenta y seis en Argentina pero fue enterrado en su Cádiz natal en mil novecientos cuarenta y siete lo me esta pieza que vamos a escuchar la toca mi pianista español favorito Javier Veiga a quien todavía no conozco personalmente y me encantaría voy a intentar decir el nombre de la pieza en español

Voz 1 20:28 la danza del fuego from Álamo brujo

Voz 3 20:32 bien te voy a presentar a Javier un día de estos por cierto faja por favor

Voz 2 20:37 hostia de complicada escucha escucha cómo la toca

Voz 3 20:40 ah

Voz 3 24:22 le dije que tendría que haber roto el piano al final a golpes no como un guitarrista de rock y es exacto

Voz 2 24:29 tendría que haberlo hecho hace ya que no se nos olvide que

Voz 3 24:32 ahora eres super famoso conciertos a Castellón a fácil

Voz 2 24:38 voy a coger el AVE Castellón me encanta

Voz 1 24:40 ahí anda deja data talado te

Voz 4 24:44 tengo un concierto en el Palau de Congresos el veintidós de febrero y luego voy en Barcelona tengo

Voz 2 24:48 muchas ganas ningún concierto a resolver el proceso resolverlo con música si no afirmar que algunas entrevistas

Voz 1 24:59 es han a Rambla Catalunya

Voz 2 25:03 muy a la Casa del Libro en la Rambla de Cataluña el uno de marzo tan esta noche después voy a Zaragoza que me encanta ya está voy a finales de marzo toco en el Auditorium gente súper maja en Zaragoza

Voz 3 25:16 tenemos también el concierto de Krieger Sokolov en Madrid que a finales de febrero

Voz 4 25:19 no vamos a ir estoy yo

Voz 3 25:22 demos un montón de cosas por delante ahora lo dejamos aquí porque además tiene que entrar público en el estudio hoy ir la palabra que no se olvide además creo que está fue sugerencia de Dani Garrido la palabra de hoy Pirès IPI como IBI Pipi Kelly significa que estas un pelín borracho pero pero no no muy borrachos solamente alegre

Voz 2 25:46 si no Parot no es borrachos es justo antes es como estar prevé borracha actuaría con un punto divertido como tú a las nueve de la mañana llevadas y domingos a las venga Hwang Jang voy a tocar algo que sólo puede venir de un país es música que defina Argentina no sé cómo es posible que la música tenga un olor o un sabor de donde procedía acabamos de escuchar a Falla español obviamente esto es lo mismo pero con Argenta

Voz 3 26:15 Pina por cierto hemos afinado el piano me he dado cuenta gracias

Voz 1 27:19 no van las noticias no las noticias no van a las once la financiación a las once son a las once