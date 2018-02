Su cara nos suena

Voz 1 00:00 hola buenos días empieza el programa más cómico de la semana que es bueno esta sección que es claramente de A vivir hoy tenemos público con lo cual pues me lanzan a los leones para testar un poquito cuál es la actualidad suya ya que un señor me dice tenéis temas hostil AIS así al tuntún hablar de cosas usted usted de qué quería hablar señor a ver

Voz 2 00:18 no de actualidad pensaba que era es de actualidad

Voz 1 00:20 acertado lo que pasa es que su actualidad pues es distinta a la nuestra a ver yo creo que igual va un poco por el monotema que que llevamos ya me dirá usted que viene preparándose en Cataluña una semana yo lo que oigo en radio televisión y prensa empecemos a usted de qué comunidad autónoma viene que eso es importante saber Marie ahora mismo tienen actualidad secreto que abandonar debió a la comunidad que más actualidad tiene que es sin duda alguna Valencià primer que come Ensemble es vallas hay que se pone hay que se asustó déjeme pasar señor que voy hablar con estás esta chica que Valenciana Cuéntame cuéntame qué tal se vive el petardeo en Valencia

Voz 3 00:59 sí es fenomenal recomienda todos valen

Voz 1 01:02 lo de que hace ese aquí pudiendo está robando carteras ahí no entiendo

Voz 3 01:06 claro pues que no porque es fin de semana eso lo reservamos para entre semana

Voz 4 01:11 dolencias ser roba en horario de oficina aire que dónde se pueden

Voz 3 01:15 vale prefirió una R cortadito intensivos y seis

Voz 1 01:19 me gusta que la gente de la propia comunidad pues se sepa en qué comunidad vive no venga a montamos en Valencia hay gente muy sana Nos van a echar no venga no todo el mundo robaba que no soñar a usted dónde viene

Voz 5 01:30 yo de Madrid de Madrid si está usted contenta con su con su comunidad no demasiado

Voz 1 01:36 tenemos polémica venga vamos a lo vamos a andar

Voz 6 01:39 no meternos en ella pero por ejemplo dígame usted en la Gran Vía

Voz 1 01:42 con un carril esto lo mola usted uno a la Gran Vía sí

Voz 5 01:44 me gusta que sea peatonal fundamentalmente que hay que recuperar la ciudad peatonal

Voz 1 01:49 estoy muy seria quiero que vaya al lío al lío que es lo que no le gusta que es lo que me gusta cómo funciona venga de dele dele Éste es el Éste es el lugar sobretodo

Voz 5 01:56 la sanidad tengo quejas sobre la sanidad los problemas importantes de que nos atañen a todos de sanidad educación ahí estoy mucho más disconforme con la política

Voz 1 02:06 vale estoy de acuerdo con usted pero va a tener que ir a hablarlo en Hora Veinticinco porque aquí he aquí lo hablamos todo mucho más ligerita la águila hablamos todo mucho en el Ejército bueno si les parece vamos a dar entrada ya a la gente realmente importante del programa que es un tal señor Javier del Pino que es el que presenta dos chavalillos que sale en la tele de vez en cuando a veces conmigo a veces sin que también son muy graciosos Ana Morgade Quique Peinado venga empieza a vivir que son

Voz 7 02:28 Claudia Moro empieza a no lo que pasa

Voz 8 02:47 cómo se puede decir señoría que en España los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas están amenazados o permanecen secuestrados debido al comportamiento del Partido Popular y su Gobierno ustedes piensan antes de hablar o hablan tras pensar

Voz 9 03:05 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 7 03:26 Llum Barrera como siempre Jornet

Voz 6 03:31 la corrupta de lunes a viernes esta chica que te esta fotografía ganadora es que va muy bien lo de los tópicos para hacer Rey mira está en una serie que funciona así

Voz 4 03:41 la primera en la frente Ana Morgade cómo estás

Voz 10 03:43 ya estoy aquí sin cobrar

Voz 4 03:45 soy una estrella que cómo estás pues yo soy del ahorro no pudo

Voz 0874 03:52 cuánta gente de aquí igual hay cuatrocientas personas es gente que has mandado bien no subiendo correo va a vivir arroba Cadena Ser punto com han pedido o suplicado venir sobre todo para escuchar a Mariano Rajoy a que no escuchemos suficiente durante la semana repito

Voz 6 04:04 cimiento no a vivir arroba Cadena Ser punto

Voz 0874 04:07 com si quieren venir al estudio la próxima vez o dentro de unas cuantas próximas que hagamos el programa la frase debiera de las típicas de Rajoy esto de ustedes piensan antes de hablar o hablan antes de pensar y se queda siempre como ondeando mucho porque fíjate dice lo mismo pero con

Voz 10 04:22 cuando estoy echando de menos ya como la rubia agenda todas las cosas pero una con frases de Mariano Rajoy hombre Atica pero sigo API cada semana sale

Voz 11 04:30 una ir no tiene pinta de que se vaya a acabar el el tema predice ciudadanos y ciudadanas que yo me imagino Rafael Hernando diciendo pero qué cojones dice esto

Voz 6 04:38 de Pablo Iglesias ha vuelto otra siguientes dice la portavoz

Voz 9 04:47 ciudadanos

Voz 0874 04:48 yo con esa palabra no vale para entrar en materia no es muy bien qué está pasando en el GP que temen que otro partido adelante por la derecha

Voz 10 04:56 literalmente

Voz 0874 04:57 literalmente porque se lo digo cuántas cuentas fotos como estas vimos fíjate que curioso es curioso no Ciudadanos habla de una reforma de la ley electoral para conseguir más y más votos en el reparto de escaños y entonces María habrán mira los pueblos hacer campaña no lo hizo en las pasadas elecciones sí lo está empezando a hacer no sé si de esta foto yo no sé quién escribió

Voz 6 05:17 es preciosa sobre todo si la vaca es es preciosa esta María no digo que no sé si quiere decir con el dedo índice comenzó siendo la boca pero peligrosamente hacia así como que se acerca el dueño diciendo a mí

Voz 4 05:30 como la como que no otro animal

Voz 0874 05:34 muchas lo que pasó en esa conversación

Voz 8 05:37 muy bueno

Voz 7 05:41 gracias

Voz 0874 05:43 el año del Betis es corta que echamos de menos no tienen la estrategia ha vuelto aunque suene raro Ciudadanos y Podemos tienen un objetivo común que explique irónicamente María Dolores de Cospedal

Voz 1445 05:52 también hay una cosa curiosa de los nuevos partidos hoy que a mí me parecen muy respetables porque todo se tiene que ir renovando en la vida pero Podemos y Ciudadanos han puesto de acuerdo en que hay que reformar la ley electoral aves

Voz 13 06:04 si ellos pueden conseguir más escaños hay en eso están tan claro examen que consideramos nosotros menos escaños que lista es la joven

Voz 4 06:12 como como la oposición de mala

Voz 0874 06:14 en ese proyecto de reforma y el auge de Rivera en las encuestas han decidido volver a sacar en procesión al presidente por los pueblos como digo a explicar sus cosas el PP sí que sabe hacer las cosas bien no como otros

Voz 1445 06:26 no están en las nubes todo el día y en el tejado todo el día no saben lo que es pisar la realidad

Voz 4 06:33 no como ellos son junto con la que está cayendo en zapatillas en esa realidad que no les consta

Voz 0874 06:39 mira como saben todo temas de Cataluña por ejemplo

Voz 14 06:42 Cataluña no se veía como podía haber sido hace unos meses como una cuestión problemática para España sino como un asunto que España y el Estado español está resolviendo yo creo que eso es una una

Voz 10 06:53 Ana es una buena cosa lo están cogiendo todos ella como este

Voz 4 06:56 bueno e algunos claros el Estado español más dijo

Voz 6 07:00 esta señora que le ha pasado es que esto último lo decíamos

Voz 4 07:02 pues a lo mejor no es la felina que era Cospedal lo ves no lo es

Voz 6 07:08 ha perdido ese punto esas aspiraciones que un día

Voz 0874 07:10 tú no prueban eran declaraciones después de la reunión ministerial de la OTAN y efectivamente sería una buena cosa si estuviera resuelto pero a día de hoy sigue siendo un problema que Cataluña no tenga Gobierno un president claro que piensen que ya no hay un problema con Catalunya podría explicar que ellos brinden voluntariamente a crear ese problema como Llum esté este tema estudiando la posibilidad de introducir en la matriculación escolar la casilla lingüística con la que los padres también en Mallorca en supongo más tarde más pronto

Voz 6 07:37 si no bastaba por si no bastaba así no bastaba la que tienen liada pobres exacto Dani dicen vamos a tocar un poquito la lengua que ya no estaban

Voz 4 07:45 eso no molesta a nadie no molesta pero vamos vamos

Voz 6 07:48 tocarla para quitarla no vaya a ser quiero decir no vamos a añadir ni nada que nos reíamos de Wert pero verde dejó un poso ahí de movilizar a los catalanes

Voz 4 07:56 ver dejó muchas cosas

Voz 15 08:01 Cataluña no se puede paralizar porque no sean capaces de nombrar un presidente que pueda cumplir con la ley

Voz 4 08:09 pues bueno el ciento cincuenta y cinco catalanes quiero puntualizar que esta señora desde el partido que no fue capaz de formar gobierno durante casi un año estuvo el país el Gobierno cosa loca eh como cosa fresca sí sí sí

Voz 6 08:22 a ese número ya al ciento cincuenta y cinco de la nariz esos temas como Se me arrime alguna vez que me lo quieren aplicar Steely que

Voz 0874 08:30 qué dicen los independentistas vamos a escuchar a Joan Tardà de Esquerra

Voz 16 08:34 me parece aberrante pero también es cierto que el Gobierno porque particular no engaña la vicepresidenta del Gobierno dijo que tenía como objetivo descabezar el independentismo previamente porque han optado por hacerlo sufrir

Voz 0874 08:49 qué es

Voz 4 08:51 por ello el Gobierno aquí tiene razón

Voz 0874 08:54 aún no vienen de cara sabes no no dañan imponen el castellano tocan algo que nadie debería tocar señor de eso

Voz 11 09:01 Sociedad Civil Catalana diciendo que le parecía mal que es que esto se tenía que decidir el Parlamento catalán de Sociedad Civil Catalana que es

Voz 4 09:07 osea no no son gente que no lo tenga cierta manía alta al partido cuando independiente y creíble que sólo pueden querer

Voz 0874 09:13 con cuatro escaños de allí por cierto Luis de Guindos de vosotros del olvidadas de la centro del barrio de bueno vale

Voz 4 09:20 nunca no fenomenal que todo lo que dice es oro yo lo he visto yo lo he visto en los mejores sitios super comprando droga en el poblado los sitios de Vallecas que tú no yo vale casos su nombre de es barato si se siente como si entendieran normal correcto pero sopla

Voz 17 09:39 lo que que luego algunas no quieran votarle como candidato a la vicepresidencia del Banco Central Europeo

Voz 18 09:45 mí me sorprende muchísimo que los españoles son los que están en la comisión no sólo no estuvieran fueran a la comisión sino que además lo apoyaron en ningún momento

Voz 0874 10:00 se refiere a los españoles que formaban parte de la comisión del Parlamento Europeo que evalúa a los candidatos sí que han preferido al irlandés Philip Lane sitio aquí la sentado mal pues imaginados al amigo gran además colaborador de esta tertulia Rafael Hernando

Voz 4 10:14 me quedo oyendo los consejos el director de la DGT jamás escriban nada en las redes sociales cuando estén olido jamás escribió en Twitter vergüenza europea

Voz 0874 10:27 migraciones y admiración de principio por cierto también esto también habría que haberlo los españoles entre comillas de Podemos y PSOE hacen que sus grupos voten a favor de un irlandés del PP antes y contra un español del PP como De Guindos que Irlanda ha sido considerado el paraíso fiscal de las multinacionales Iglesias Sánchez Rivera deben explicarlo

Voz 4 10:47 estás superen contra el PP en el paraíso fiscal de Irlanda e fiscales una cosa a quién se le ocurre pero Irlanda por favor

Voz 0874 10:57 es por cierto matiz ni Podemos ni Ciudadanos estaban en la comisión parece que le molestará mucho sistema fiscal de Grandes cuando Rajoy se reunió con el primer ministro hace aproximadamente un año

Voz 6 11:06 bueno Javier si vas a pillar vas a pillar a es a tirar de hemeroteca esto también ves

Voz 0874 11:12 bueno Paco poco la Cope que la tengo aquí y ahora pues este día cuando vino Isabel era una valoración por cierto aquello no era una votación vinculante pero se De Guindos no pierde la esperanza

Voz 19 11:26 sí yo sigo sigo sigo óptimas

Voz 0874 11:29 esta como les de dicho en los últimos días

Voz 19 11:32 creo que España tiene los apoyos suficientes

Voz 0874 11:34 yo creo que la mudanza no la ha encargado todavía uno

Voz 17 11:37 como apunte que vincula al PP con

Voz 0874 11:39 mira es esto es es literal visteis esta fotografía de hecho es el portavoz del Partido Popular en Santiago de Compostela que se acercó al río Sar con la prensa con un montón de cámaras para mostrar la cantidad de basura que había en la zona

Voz 10 11:53 sí lo que pasa es que no vio que había una cámara al otro lado del río que no había contratado él estaba grabando todos

Voz 0874 11:57 exacto si queréis porque sí

Voz 10 12:00 sí que es la maravilla él está coge un fragmento de basura de de desperdicios que hay por ahí no te lo levanta para hacerse la foto según hacer la foto lo suelta justo al medio del río

Voz 4 12:13 ahora

Voz 10 12:14 entonces claro lo que pasa es que hay una cámara debido enfrente grabando todo el proceso osado si lo hubieran escrito los Monty Python

Voz 6 12:20 sí ya te digo que dicen ahora alguien que lo recogerá esto no sé si la naturaleza hace que tiene las cosas al suelo o a los árboles lo al río vamos a tirarlo al medio a ver qué dicen alguien habrá que saber si si

Voz 0874 12:32 estás no sesión de juicio esta semana el gran tenor ha sido Francisco Granados en su declaración por el caso Púnica que genera la financiación irregular del PP confesó que la que mandaba era Esperanza Aguirre

Voz 21 12:56 todo todo lo pues ciertos tenía ser supervisados y aprobados por la señora Aguirre como no puede ser de otra manera

Voz 0874 13:06 claro jefe a ella aunque también mandaba algo Ignacio González partido

Voz 21 13:11 han dado siempre es Ignacio González por delegación de la señora Aguirre evidentemente

Voz 0874 13:15 por delegación pero por aproximación según él la que también era quita tantos aquí Cristina Cifuentes no lo digo el ánimo de una rabia

Voz 21 13:25 pues que no es personal porque no es mucho menos Misilo yo entiendo todo pero que mantenía una relación sentimental conocida por todo el mundo con González se convierte en la persona las manos nos oido en fin las

Voz 4 13:39 que no siga ejecutiva sí

Voz 2 13:41 no no

Voz 21 13:44 ella se jacta del que yo en este partido no mandaba absolutamente nada cosa tiene en referencia al partido tenía que pasar por la mínima tifón Cifuentes es la verdad

Voz 4 13:54 no es mi estilo pero bueno salvan arenoso

Voz 0874 14:00 por lo tanto según lo con miedo que me acaben imputando

Voz 4 14:03 sí porque apela esta cayendo te lo digo de Esperanza Aguirre

Voz 2 14:05 la de prensa va a decir mes salido rana va a ser

Voz 4 14:09 una vez salido rana podía no lo he visto venir hombre muerde al final yo me he traicionado yo a mí misma bueno bueno

Voz 0874 14:20 no escuchar a Granados que se le ha ido la mano en lo que decía no quería hablar de cuestiones personales

Voz 7 14:26 claro porque sino no

Voz 21 14:31 regañan

Voz 4 14:32 añade

Voz 21 14:34 en el dos mil ocho Entonces sólo a partir de ese momento la relación se rompe la relación la relación pasó a ser si se me permite Atracción fatal y entonces quién paso ocupar esa posición es doña Isabel Gallego predominante señor Sarasola

Voz 4 14:55 me perdido la te vaya vaya a Michael Douglas porque tienes sí

Voz 6 15:00 es problema con el sexo quién lo tiene claro que aquí no hay que lleva al ciclo el paso de los partidos ponen

Voz 4 15:05 ha pedido que los de Podemos fue entre ellos mucho y es verdad que hubo jaleo de todos los que en el Partido Popular también es cierto que están tanto tiempo allí trabajando como colofón Granados desveló uno de

Voz 0874 15:17 los mayores misterios de la humanidad madrileña

Voz 2 15:21 destapó Esperanza Aguirre la Gürtel hay hay señor Rajoy Aguirre

Voz 21 15:26 para decirle que esos pactos lo están

Voz 22 15:29 antecedentes salgan a concurso

Voz 21 15:31 qué le pide por favor que lo indecible y que lo cual supone bueno la destapó Gürtel no Purpel Lores tampoco Mariano Rajoy

Voz 4 15:43 me dijo que lo parara lo destapó por favor un presidente te llama por favor arregla este Camprubí hace tiempo mocos a mi hija de Twitter bueno diga que no han intentado

Voz 0874 15:54 pues ahora que parece que tenemos todas las claves hay un pequeño detalle que se pasa por alto

Voz 4 15:58 no tengo ningún documento pero lo que sí tengo es que todo lo que he dicho hoy se puede comprar porque como digo yo ropas que me pregunte ahorro madre mía tengo pero

Voz 0874 16:12 no tiene que ir buscándose comprobantes y documentos este hombre porque Cristina Cifuentes ha presentado una querella criminal por injurias calumnias contra la integridad moral a pesar de que no considera que alguien vaya a creer

Voz 23 16:23 qué credibilidad le van a dar a una persona

Voz 6 16:25 que tenía un millón de euros guardado en el

Voz 0874 16:28 con todo esto es Viana desde dije borrar porque parecería ficción demasiado poco creíble de la financiación ilegal del PP en Madrid a la financiación ilegal del PP en Valencia por cierto antes de cerrar ese capítulo esta semana el protagonista fue Bárcenas aparte de que a veces dice unas cosas a veces otras ocurrió algo curioso es que sus interrogatorios también tienen un punto de comedia volvía quiénes le interrogan no sé pues se vienen arriba no

Voz 24 16:51 únicamente te iba a preguntar si usted avala lo lo que escriben sus papeles y lo digo que sea fuerte y que no había contesta que fuera fuerte fortísimo pero todavía y es evidente que no contesta

Voz 4 17:06 que mala

Voz 6 17:09 a generaciones llegan eh

Voz 0874 17:19 a otro juicio peculiar esta vez el protagonista no es el PP sino el PSOE hablamos del caso de los ERE de Andalucía le tocaba declarar al ex director general de Trabajo y Seguridad Social Javier Guerrero Benítez lo que pasa es que él se negó a hablar así que lo único que hizo fue sentarse y escuchar cómo el secretario iba leyendo las declaraciones de los testigos no maravilla lo escuchaba sentado calladito por ejemplo lo que había dicho su ex

Voz 25 17:44 claro que siento como hacen más señor Trujillo que usted consumía con el prácticamente a diario alcohol y cocaína y que pagaban chófer con el dinero de las subvenciones de un cocainómanos no tendría ni la capacidad mental ni la memoria del declarante que no sabe dónde se compra que nunca consumido que lo único que les gusta es el Marlboro también una copa de gintonic que se toman

Voz 4 18:06 el vestuario no perdona ese postres

Voz 10 18:10 atisbo la tónica uno no sabe dónde se

Voz 4 18:12 Oprah porque cree prueba uno que él no sabe dónde se toca pero Bravo uno que había allí

Voz 10 18:16 está muy bien que sí de que elegirá alguien para ponerte ciego de alcohol y cocaína coja tu chófer te lleva a tu coche

Voz 4 18:20 lo largo de hecho si él conduce y tú no claro

Voz 0874 18:24 en dos mil doce durante la comisión de investigación Guerrero sí que se había defendido de esas mismas acusaciones

Voz 26 18:30 el mundo me tiene me tengo por una persona jovial ni he sido un putter medir ni me he dedicado a la drogadicción a la droga

Voz 4 18:39 vencido

Voz 26 18:42 de todas las copas que me apetecen cuando me apetece quiero donde quiero cosa que también se me cuestiona o sea yo hago la vida normal de cualquier persona normal

Voz 4 18:50 venga pues también poca con su piel no se ha dedicado a la drogodependencia como si fuera como si fuera dedicarse al waterpolo drogadicto y personal pasa

Voz 0874 19:05 pues seis años bueno no de esta de de este estas declaraciones

Voz 6 19:09 hace seis años pues no se pueden dar entre gin tonics y cocaína

Voz 4 19:13 es verdad nubla si no sé qué desayuna Fanlo

Voz 0874 19:19 volviendo al juicio el Secretario que leía las declaraciones llegó un momento en que se cansó de ser protagonista el hombre no

Voz 25 19:25 en realidad esto no son declaraciones de culpado yo no tengo porque de esto no son declaraciones son pregunta que consta en las actuaciones no no la he pues considero que está incorporada a la actuaciones están aquí no creo que tenga porqué estás leyéndola no toda la mañana

Voz 0874 19:46 claro que va a poner toda la mañana haciendo su trabajo y quiere saber porque los papeles oxigeno que lo haga otro no podían

Voz 25 19:53 pero claro directamente en lo que está aquí ya o no o cuadraba voy a buscar una música que siga que siga no vamos un una auxiliar que siga pues yo te estoy ya medio afónico Manolo llame usted ya eh yo también tengo derecho a parar de vez en cuando creo yo vamos con un poco de agua vamos no no soy una máquina

Voz 4 20:15 se va a cuántas horas llevo trabajando en que me estoy quedando afónico Manolo no te estás quedando a Joaquín Correa tiene popa te tengo que otra cosa

Voz 0874 20:26 no menos mal que finalmente hubo un receso hubo un receso aunque en esta ocasión no preocupa el secretario sino por el abogado de Javier Guerrero

Voz 25 20:34 sin agresión que declaración mi abogado todo ausente todavía porque he tenido una subida de azúcar Gerbacio ha dicho que iba a la farmacia que devolvía en algún inconveniente en continuar me gustaría que la Hullera desde el principio su abogado alguien que tenga su teléfono que haga el favor que había

Voz 4 20:57 en la semana en España me imagino al otro diciendo la te subiré a ver si

Voz 0874 21:05 Nuestra para Rosamater tres viendo que venga

Voz 2 21:37 a vivir que son dos días Javier del Pino

Voz 27 21:42 yo veía ya

Voz 0874 21:54 estamos con Ana Morgade con Llum Barrera Quique Peinado y con ochocientas personas que llenan

Voz 7 22:01 con más adelante un correo

Voz 0874 22:04 vivir arroba Cadena Ser punto com hay dos cosas que no fallan hemos público en el estudio una es una actuación musical de alguien nacido de Río Grande hacía o que hable como si hubiera nacido en India Irán a entrevista

Voz 4 22:19 cuesta pública haya tengo una encuesta que cuesta menos claro

Voz 0874 22:22 pero el nivel político de esta de pena

Voz 4 22:25 vale busco una víctima una víctima

Voz 28 22:28 sí pero lo que no te veo que no eran el guión vale el viejo truco

Voz 10 22:34 te damos gracias muy bien muy buenos días qué tal como se llama Veles Teresa le importa si alguna pregunta

Voz 4 22:42 yo creo que eso no le importa o no me la haga

Voz 10 22:46 que no que no se la haga Teresa tenía es sábado por la banda pero la pregunta clave si es facilísimo tipo te solamente queda una opción Teresa venga anime se hombre esto es la radio o Huff una nueva tele

Voz 4 22:57 venga la hermana pobre de prensa una intrépida periodista le preguntó a Rafael Hernando lo bien

Voz 29 23:06 está usted en condiciones de afirmar que el Partido Popular en Madrid en Valencia no se financiaron ilegalmente con una financiación paralela está usted en condiciones de afirmar lo que no existió

Voz 10 23:16 bien esta es la pregunta que cree que contexto Hernando Teresa vamos que facilísimo opción a he bebido y no estoy en condiciones que fue una opción B me cago tu muertos Barranco la yugular siempre con lo mismo también podría opción C yo es que soy afiliado por Almería cuál crees que es a veo se lave la ve me cago en tu muertos daba la lleguen a calentar

Voz 0874 23:40 este podría ser sí

Voz 7 23:41 yo soy acudió comedia ha dicho

Voz 4 23:45 ha dicho lo que pienso

Voz 10 23:49 pregunte que ese señor de que usted me habla vamos con así

Voz 4 23:52 de aquí de venir aquí por las en la corrupta de lunes a viernes

Voz 10 24:01 aquí al fondo y millennials es como si de setas no mira aquí millennials aquel los de este árbol cómo te llamas ella Isabel Isabel cuántos años tienes

Voz 5 24:08 es que

Voz 10 24:09 dieciocho cree en el sistema vamos a dar una crónica llena a Vega

Voz 0874 24:14 la y además se fieles oyentes entre el público porque es una un caballo cada vez que habla Rafael no

Voz 10 24:19 eso es verdad alguien sabe porque es un caballo cuando hablamos de Rafael Hernando

Voz 4 24:23 sí

Voz 10 24:23 si alguien está chiquito unos Ana sabes dónde éste sí dejó jueves

Voz 7 24:28 la pregunta para bien blanco y negro

Voz 0874 24:33 protagonista en esta ocasión es el director de Radiotelevisión Española José Antonio Sánchez habitual también de esta tertulia que en una conferencia en el Instituto Cervantes ensalzaba el valor del Espanyol de la lengua española exactamente así

Voz 13 24:45 que por supuesto pues es una lengua maravillosa que un políglota como fue nuestro emperador Carlo hablaba muy bien el alemán el francés y tal pero decía que el Espanyol lo tenía que utilizaba par

Voz 10 24:55 para que lo utilizaba el español Carlos I quinto de Alemania cero de Portugal porque por todo lo tenía nada

Voz 4 25:01 cuidado que vamos allá opciones a parado

Voz 10 25:04 ya con Juana la Loca específico que su madre vale para hablar con Dios que es su padre y un poco el de todos In the para contratar ciertos servicios de Palacio de los que no voy a hablarle hoy cuál crees que es para la para la veo para para que utilizaba el castellano Carlos I quinto según como se mire para la fe para los ciertos servicios de

Voz 7 25:28 Messi

Voz 13 25:31 pero decía que el Espanyol lo tenía que utilizaba para hablar con Dios

Voz 30 25:34 a me dio

Voz 4 25:37 adiós tu habla catalán como aparcar quién era está malito está maldito

Voz 7 25:43 gracias a Dios no me gustaba caminar

Voz 20 25:53 hemos invitado

Voz 0874 25:54 claro nos habíamos olvidado de quién venía para que no preparáis nada pero resulta que todos habéis trabajado con él para él

Voz 4 26:00 bueno para eso hablando él hablarnos todo Manel Fuentes por favor hombre qué maravilla me suena hemos trabajado contigo no para Tigre había no soy máximo accionista de Antena tres por eso digo todavía no contar la verdad que sí

Voz 0874 26:25 yo mandarnos encontramos mucho por los pasillos y siempre estamos quedarme a comer luego nunca quedamos a comer yo pensaba que habíamos queda hoy para concretar cita claro yo he dicho siempre te quedar a comer pues veintí charlamos un poco cómo estás feliz de estar en mi programa favorito eso eso lo dirá a todas no te lo digo por los pasillos de los te da

Voz 6 26:41 a esto también te lo hizo y a la cara

Voz 4 26:44 si no me si eso sí que lo tiene tan claro es yo como que estas ojalá Millás es que yo yo te escucho vamos que tu yo no no no me merece exacto exacto exacto de bueno uno sesenta y tres yo en concreto no hay bastantes relato soy yo me lo digo porque quiero de una cosas

Voz 10 27:03 hasta el cincuenta por ciento ido a Tu cara me suena y creo que es una buena idea porque es tu cincuenta no tendría Kirby como público

Voz 1386 27:09 hay que decirle al público el próximo en venir tiene ese Javier del Pino

Voz 7 27:12 lo quiere buscar fechas bailando

Voz 1386 27:21 es para comer o a Kike cuando vamos a Zapeando también pero tampoco se anima no por lo que sí

Voz 10 27:26 ea

Voz 1386 27:29 qué tal en Dial por las mañanas bien lo que pasa es que yo venía de la radio convencional que es que es normalmente a la que más consumo dijéramos que tal y como estaba la política y la economía si no hay que hay que irse a la musical y tú eres un remanso de entre las dos cosas pero por la mañana bien tendremos pone de buen humor y buena música

Voz 0874 27:47 sí pero pero tienes la tentación de decir que no voy a poner a Alejandro Sanz Bruce aguantó más

Voz 1386 27:53 bueno hemos puesto a Bruce cantando en castellano así como es la música en español y todo el rollo tiene una versión poco lamentable de Sólo le pido a Dios Springsteen tocando una guitarra se debe a eso hay que buscarlo por Youtube bueno es curioso entonces lo pudimos habitual de trampa acogían

Voz 0874 28:13 tiene sentido de radio Manel de hecho tú has trabajado mucho tiempo antes en Catalunya Radio que reto

Voz 31 28:17 en Catalunya Radio en RAC1 estuve en en la génesis de una cosa seamos Punto Radio y ese es el el

Voz 1386 28:25 fue lo que siempre pico porque al final dices ya está bien entre y en la tele y tal pero al final el gusanillo de la radio y la magia que tiene ahora mismo estadio no sé si es que hay quería venir

Voz 4 28:36 sería Call María tampoco un gran compromiso pero no hombre

Voz 0874 28:42 se parece Cataluña Radio actuar porque no

Voz 1386 28:45 no te sería muy largo y perderíamos el el humor que Piqué tenemos aquí pero yo creo que que hay algunas cosas que han cambiado

Voz 4 28:54 claro lo que esto es lo que se porque se ha pasado movidas en Cataluña con la todos lo estamos ya oye culebrones menos tres capítulos es decir por donde va

Voz 0874 29:09 es complejo ahora entonces no mañanas de radio

Voz 1386 29:11 luego cuando le tenemos programas semanal de de Tu cara me suena que estamos en la semifinal la semana que viene en la segunda semifinal luego la final

Voz 6 29:19 yo dos bandos acaba esto ya envió dos de marzo baladí ya ya está no seguramente hasta hasta sí

Voz 1386 29:26 diciembre va así volveremos con una nueva edición que ella

Voz 0874 29:29 estamos preparando entre Ana Aaiun a cuál de las dos le cuesta menos lanzarse a cantar

Voz 4 29:33 tuvo también satélites menos Llum aún no tú sabes

Voz 1386 29:40 pero te tengo que decir que que pegó un acelerón la Morgade cosa que ella sabe que en tres o cuatro galas se ha convertido en cantante dice pues hay hay flipomemo oye que sí que todavía hasta hasta setenta saltó la lágrima programa de emoción y de saber lo duro

Voz 28 29:56 quién se quede ahí en el camerino y me quedé ahí SL

Voz 1386 30:00 el hecho es que es que contamos siempre con las dos o las llamamos siempre a las dos para que vengan a hacer el número de arranque de cualquier temporada o que se vengan temporada tras temporada

Voz 10 30:08 eso es el eslabón perdido entre los cantantes que han ido Yolanda Ramos yo

Voz 4 30:11 sí sí

Voz 0874 30:14 sí que habéis hecho vosotros por cierto tú me mandas tu nombre Massiel es posible

Voz 4 30:17 pero el programa

Voz 6 30:20 de repente pensaba hoy animaciones por ahí está lo más friki lo más friki Luis Aguilé que lo han puesto hasta la saciedad muy dicen yo me parezco estaba muy fea por Musavi me claro claro a mí me gustaba hacer cosas así cantar en yanqui como a ti te gustan

Voz 4 30:34 claro le guste Madonna señora porque mal visto alguno hice varias consellerias

Voz 1386 30:38 la radio tiene esto no le damos importancia a que hay una señora con un sombrero de vaquero en un extremo puro

Voz 6 30:43 que que tampoco estaba a punto de marcharse

Voz 0874 30:46 el detenido

Voz 6 30:48 lo que si el foco no legal vamos ni en el pie

Voz 4 30:51 sí yo eres Iniesta que vamos sombrío que la tengo que facturar luego

Voz 0874 30:58 pero que nadie traduzca lo que estamos diciendo Jamie White porque no quiero que se me levanto igual te aguanta bien ayer aguantando sí se oye las preguntas habrá que estamos hablando de ellas sí sí al haber dicho tu su nombre igual de hasta una pista es verdad

Voz 4 31:12 que cuestiona es que te digo yo me había preparado ya está ella se digo yo que sé cuándo vais a preguntar a ser si no fueras tú vale vale cobren la radio siempre mejor que la tele verdad

Voz 0874 31:25 el tópico es habitual autopista si avales que te rescate se monta igual se lo piensa

Voz 1 31:34 Manel así así de tipo a mí a ti te gustó mucho la radio siempre acudes allí esas cosas pero si te quitasen la tele

Voz 6 31:43 pues no no

Voz 4 31:47 están de oferta rocoso tengo claro se

Voz 1386 31:50 pero tiene que aparecer el en bucle Manel le gusta mucho a mi me gusta no no no a mí me gusta mucho trabajar con amigos ir generar buen rollito es si el proyecto es bueno la radio me gusta mucho la tele me gusta mucho si el proyecto es un pedazo pues no me gusta la otra

Voz 6 32:06 tras hacer el programa de patinaje no de verdad

Voz 1386 32:08 yo creo que se habla mucho de un problema que duró cuatro programa pero lo hacemos siempre es así pues sí

Voz 0874 32:14 la era pero no ves muy bien

Voz 6 32:17 ah vale celebro que tenían que irá no perdona

Voz 4 32:22 me Tito quiere decir que Celebrity había había celebrities no me una te acuerdas de alguna de las celebrities no me acuerdo de Paco como se llamaba mira que es el palco Elvira que sigamos haciendo amigos entre el mundo hija la pregunta Javier

Voz 0874 32:43 si seguimos atrás porque estoy cortarte la tensión

Voz 6 32:47 el está enseguida en la radio

Voz 0874 32:50 a vosotros con buen rollo siempre siempre Borbolla no

Voz 6 32:53 es que hace muchos años que nos conocemos nos Marte que él tiene un primo hermano que es facultad sí sí sí el arranque en el arranque de Tele cinco que justo cerraban nosotros veníamos a hacer otro pero no tenemos la culpa eso pero lo digo si así ya que es así también de la suelto es total y a través de Mi primo de mayo suavizó claro yo por eso no estoy presentando nada

Voz 4 33:19 la lista tu pues no no eso no pues yo siempre con llamarlo siempre han muerto ya debajo

Voz 0874 33:32 que mucha suerte con todo lo que tienes entre manos se también conciertos haciendo de Bruce

Voz 1386 33:37 estamos hoy en el Príncipe Pío y el sábado que viene y el once de mayo cuando duermes

Voz 4 33:43 hay que dormir también ese delito lo tienen hijas pones ahora tiene un ojo entorno

Voz 1386 33:49 el once de mayo en la en la States que eso eso sí que me gustaría que te viniera porque si ya es con toda la banda me tengo que no no público de Eurovisión entonces sí sí

Voz 4 34:02 Fuentes gracias por venir compañero

Voz 7 34:05 medio segundo para que te diga

Voz 1386 34:09 es un poquito serio pero cuando yo digo que soy muy fan de este programa no sólo Sport

Voz 31 34:13 Criteria el mimo y el talent

Voz 1386 34:16 todo sino también por el talante osea que para él fue despedido a quitarle va de soy fan

Voz 0874 34:31 hablábamos de una chica con un sombrero mirando fijamente a ver qué hacemos que no entienden nada

Voz 6 34:37 por suerte por suerte por eso sí

Voz 0874 34:39 me escuchas como toca escuchar como que antes de Jamie Wyatt ahora hablamos con ella primero escuchamos una canción

Voz 32 34:49 no

Voz 34 34:56 no es eso quien Elise K

Voz 35 35:08 a

Voz 36 35:09 ya

Voz 37 35:13 eh

Voz 34 35:18 incidido dos a la

Voz 32 35:29 claro

Voz 34 35:30 sólo el ataque

Voz 35 35:36 eh

Voz 32 35:39 a

Voz 36 35:40 no hay a dudar

Voz 32 35:46 nada

Voz 36 35:50 Sony ha que hay que ayudar a

Voz 34 36:06 de hecho los dos abrirse

Voz 36 36:16 sí

Voz 35 36:23 eh

Voz 34 36:29 el lío

Voz 36 36:37 a a eh

Voz 35 36:43 eh

Voz 32 36:45 eh

Voz 36 36:48 Heath

Voz 34 36:49 voy no

Voz 32 37:06 en eh

Voz 38 37:08 da a

Voz 36 37:18 y tenía

Voz 39 37:24 a que Juan

Voz 36 37:29 ayudar a echada

Voz 34 37:38 los Avery Spacey

Voz 36 37:44 sí

Voz 39 37:47 y de ahí lo que

Voz 38 38:04 a ver a eh

Voz 36 38:07 te vi

Voz 34 38:11 según dijo

Voz 0874 38:19 sí

Voz 40 38:20 la

Voz 34 38:23 Hani

Voz 40 38:31 eh

Voz 41 38:36 sí eh eh

Voz 0874 38:56 pero es que antes cómo estás José Luis con esa voz cualquiera no te joven entonces quién trae a gente como Jamie que se son son artistas maravillosos a los que muy poca gente conoce en su caso además hay una historia detrás de ella dice sido tuvo un contrato discográfico cuando tenía siete años yo no sé si por culpa del contrato lo que se metió en drogas en robos acabó en la cárcel meses y meses no estuvo ocho meses en la cárcel y eso en parte sus canciones sus letras son muy parecidas a las de Johnny Cash siempre escribe sobre convictos de CC

Voz 42 39:26 Mar varias las canciones del disco hablan de sus compañeros de celda hay una historia de amor entre una compañera de celda hay otros reos de otra prisión

Voz 0874 39:33 entonces poco allí ese además ahora estudioso de la música country de espero que esté perfectamente sana y limpia no sé si sigue en libertad condicional has estado varios años se vigilada digamos donde toca ahí cuando

Voz 42 39:47 Bono ha estado en España estos días hasta en Zaragoza en Barcelona y anoche estuvo en en Madrid justo anoche anunció que va a estar en en julio en el Festival de Riaza

Voz 0874 39:55 pues que saca Enrique seis siete y ocho de julio estuvo muy correcto gracias gracias por ser una voz como estaba lejos de la escuchamos de nuevo Yemen Wyatt

Voz 35 40:16 un eh

Voz 34 40:34 IU y claro eh

Voz 39 40:44 Hewitt

Voz 36 40:48 a quién no

Voz 44 40:51 la sí

Voz 10 40:54 Claren

Voz 36 40:58 ah yo yo baby quién culo y Maiky bien sea no no ir a a a cada veinte chistes

Voz 45 41:31 sí aquí

Voz 35 41:38 eh

Voz 36 41:51 si tal

Voz 44 42:01 el Chelsea

Voz 36 42:04 era Chase a la que el culo

Voz 39 42:18 sí

Voz 36 42:24 no no sí ah sí

Voz 45 42:40 sí que es mi aquí

Voz 35 42:45 sí sí

Voz 36 42:54 no

Voz 39 42:59 sí

Voz 36 43:06 hice

Voz 39 43:21 eh

Voz 45 43:30 lo que me aquí

Voz 32 43:47 no

Voz 0874 43:56 Barrera Quique Peinado y Manel Fuentes que pase por aquí ustedes que han venido

Voz 4 44:00 no gracias a todos un abrazo

Voz 47 44:42 sí la NASA