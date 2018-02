Javier Fernández en Carrusel Deportivo: ""No tengo en mente llegar a los próximos JJOO, tendré 30 años, a esa edad no se suele seguir competiendo y menos a nivel de ganar medallas"

Voz 1 00:00 Dani Garrido las eh

Voz 0458 00:16 muchas gracias orgulloso tenemos hijo la llevas colgada no la suelte se quejó de que estas cosas se pierden Javi Pérez escape bueno Javi cuanto ocurre lo tiene esa medalla verdad

Voz 4 00:26 hombre demasiado muchísimo muchísimo la verdad

Voz 0458 00:31 primera medalla lo decíamos antes cierra un círculo campeón del mundo o veces seis veces campeón de Europa más seguidas decenas de medalla Las K las que has querido Yeste bronce que se te viene a la cabeza Javi cuando cierra los ojos y piensa al tiempo que ha pasado de quién te acuerdas

Voz 0876 00:47 uf de todo el mundo que ha estado alrededor dormía durante todo este tiempo y que me ha apoyado Nariman

Voz 5 00:53 sí ha hecho también que

Voz 0876 00:56 estos éxitos también sean posibles para mí

Voz 0458 00:59 sobre todo Javi manejar la presión no porque haber un Campeonato de España ya es una cita importante el de el de Europa en más gorda el campeonato el mundo la repara pero es que la presión que tenéis que soportar los deportistas olímpicos yo creo que eso es insuperable no manejar esa presión saber que eres favorito a medalla nacional rendir bien tiene que acabar el igual que que gozada no

Voz 5 01:21 pues sí la Bresse aunque aún

Voz 0876 01:24 entonces en unos Juegos Olímpicos o no se compara esta competición eh porque sabes que también son cada controlan todos que explosión en medios de absolutamente todo si consigue su triunfo una medalla

Voz 5 01:42 hay ileso pues también pesa sabiendo que también los patinadores y otros deportistas para estar al mejor rendimiento porque es una cita olímpica incluso también el cuesta hay is cuesta mucho llevar mentalmente más que físicamente más mental

Voz 0458 01:59 Javier cuéntanos eh primero para los que no somos especialistas esos seis minutos tan tan fantásticos que tuve que tú has tenido está satisfecho con lo que como un con tu actuación lo digo porque ese cuadro final a última no ha podido salir que son cosas que al final pueden pasar y que los deportistas lo tienes que manejar no pero por lo demás ha sido impecable

Voz 0876 02:16 sí ha sido impecable ha sido un buen programa estoy satisfecho estoy contento y al final acabo a el sueño y la meta que no sabíamos que estoy que teníamos que era conseguir una medalla en los Juegos Olímpicos y que que se ha conseguido que no somos Guido la espina que tuvimos dos o uso de pijos pasados en Sochi quiero sea una de las puertas

Voz 0458 02:40 los especialistas dicen que podría haber sido que hubiéramos merecido la plata no por la actuación en función de lo que ha hecho el el segundo los japoneses uno coma uno no sé si si tu crisis también podría haber sido y no sé si una especie de empate técnico porque así por una cuestión de de centésimas Javi

Voz 0876 02:55 sí bueno podría haber estado ahí lo que pasa es que bueno luego los jueces también es decir en la verdad que lo he visto los PDF es que es donde los otros ponen todos los programas detallado de todos los patinadores no los he visto toda ahí hay bueno sé que he visto parte del programa en japonés que ha quedado segundo oí y es cierto que la mayoría de los elementos que ha tenido dos ha tenido un poco regular entonces bueno eso también debería haber contado mucho en la la puntuación final aunque él también tiene un programa de dificultad mucho más elevado que él no oí bueno veremos que ven muy dado sólo para saberlo pero que estamos contentos con con la clasificación y con mi medalla Hay indiquen lo tenemos nada

Voz 0458 03:43 bueno como para no para que la gente lo entienda Javi hoy ha sido oro Josep Duran You que mantiene una especie de Federer Nadal es decir ambos han contribuido a elevar vuestros propios niveles en función de lo que ha hecho el otro no pues algunas veces el Él ha sido campeón otra vez lo ha sido todo está bien le ha tocado a El Aaiún un a tener una estación eh fantástica no pero Youssou año ha declarado que sintió no sería lo que has hecho elevar precisamente muchos a ese nivel son declaraciones de de del campeón olímpico al que tú pues conoces tan bien no porque has compartido tus últimos años Javi

Voz 0876 04:16 correcto llevamos entrenando juntos bastantes años con el mismo entrenador ir él ya lo dijo desde el principio que quería venir a Toronto también para beneficiarse y aprender también porque es una persona que aprende mucho mirando y lo ha dicho más de una vez para mí tan me ha servido mucho porque es un deportista que entrena muy duro que cada día a lo máximo y a mitad de semana señaló mucho también el de la un deportista sobretodo a mismo

Voz 4 04:47 más directo rival el el entrenador así

Voz 0876 04:52 hola se decirlo autoalimentado el uno el otro para poder llegar a ser mejores deportistas

Voz 0458 04:59 la última Javi ahora aquí a corto plazo que te parecerían unos dietas en la playa y tres

Voz 6 05:04 a la bartola tomando el sol de que te comes una una chuleta con compañía fritas y te ves ahí unos unos refrescos con un montón de azúcar de que vas a hacer ahora

Voz 0876 05:15 hubo fue Sara era como si en algunos días después de que me pasa vez pero que por Madrid es si todo va como planeado y bueno pues allí el momento hasta que lleguemos pueda ir de de vacaciones y disfrutarlo pero pero es bueno que todavía queda todavía tengo mucho trabajo que hacer tengo exhibiciones alrededor del mundo soy bueno también tengo que pensar en eso las vacaciones ya vendrán cuando tenía que venir

Voz 0458 05:46 campeón del mundo campeón de Europa medallista olímpico tienes veintiséis llegaría con treinta los siguientes Juegos Olímpicos ya sé que igual te toca las narices ahora Javier la pregunta dueños acabo de ganar una medalla bronce déjame disfrutar un poco no Italia pensar en en en qué pasa no pero la gente también quiere quiere saber si si tienes intención Javi de estar en los siguientes

Voz 0876 06:05 pues en principio en mente no lo tengo en mente no lo tengo que es lo que me había pasar nunca se sabe

Voz 5 06:10 eh pero mente Laver

Voz 0876 06:13 es que con treinta años ya es una de las que en este deporte lo no se suele seguir compitiendo sobre todo al nivel de ganar medallas entonces digamos que en principio no pero lo que vaya a pasar lo dejamos en el aire

