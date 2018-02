"Y mi hijo, ¿por qué no?"

Voz 1 00:00 bueno yo creo que el tema principal de aquí ha sido la saturación de ese agregador barre buena ahí está el sector tres será un barrio bueno que tiene tendrá treinta y cuarenta años con una serie de pediatras ICO la creación del nuevo barrio Majano que la población infantil ha duplicado triplicado lo que había aquí siguen con lo mismo ratio de pediatras tres pediatras para un barrio de a lo mejor veinte mil personas

Voz 2 00:23 eh no hay citas a lo mejor lo que ya son para el viernes y al final pues tienes que venía de urgencias con la consiguiente bosqueja del pediatra porque claro es el junto a mucha gente muchos niños Si sino pues claro no dan a basto de ello

Voz 3 00:39 pediatra está de baja y en enero eh supuso el niño malo y le trajimos al centro de salud el otro pediatra que hay por la tarde estaba de vacaciones no había ningún pediatra del centro de salud nos tuvimos que ir a otro centro de salud cercano tampoco había pediatras te veía como médico de familia pero claro el médico de familia con los niños no están acostumbrados y muchas

Voz 4 00:58 dice les dan miedo a tratarlos mandarles antibiótico avis puesto algún tipo de Requejo por esta situación

Voz 2 01:05 si la contestaciones de la primera reclamación que yo puse fue pues eso que no que no había tantos niños forma para poner más pediatras y luego sí que es verdad que hay madres han vuelto a poner más reclamaciones les han dicho que en el mercado laboral no hay pediatras

Voz 1 01:20 para centro de salud yo creo es es afortunada porque a mí me quedaban contestado he puesto dos reclamaciones de las cuales ninguna me han contestado sigue ya comenté en el mostrador de el centro de salud y su frase fue poner quejas poner quejas pero nos van a hacer caso de momento sí que es verdad que no nos hacen ni caso hemos hecho una mutua privada no creo que sea así solución ni mucho menos pero sí que de cara a una pequeña enfermedad o cualquier cosa que mi hija pues la solución tiene ser me medianamente rápida no pueden estar esperando una semana o dos semanas que te dan cita para que la yendo médico hombre ya que en este caso

Voz 3 01:55 yo no me he hecho ningún seguro privado porque ya tengo mi seguro público que para eso lo pago todos lo meses en Hacienda y todo yo estoy seguro yo quiero una buena atención para mí sobre todo para mi niño

Voz 4 02:09 lo que pediría para que se solucione este problema

Voz 1 02:12 bueno vamos que verdaderamente para verán cómo está el barrio al barrio un barrio de creación nueva un barrio joven con con el el índice de natalidad elevado por suerte porque mejores sea hincha de natalidad alto que no bajo entonces yo creo que por aquí no viene nadie pone a valorar esta opción Ny observar cómo está el barrio se viniera alguien observara cómo está todo se darían cuenta de que la población es joven y por lo tanto si hay una población joven tiene haber Pediatría sea no pueda de tres pediatras para para tres mil niños

Voz 3 02:45 el problema es que hay tres pediatras pero en cuanto a algunos edad de baja tiene algún problema y no viene nunca se cubre pero llevamos impedía tras un mes y medio sigan bajas sustituto