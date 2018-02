Oda a Dembelè, el del Aserejé de las Ketchup

el alcalde Éibar en saltamos a Dembélé porque claro de Dembélé Arman no no no no no juega en el estado comentando cariño no para él no claro con saltos hemos estado comentando el es material sensible de Mattel es delicado verdad

Voz 0485

00:16

pues de acuerdo con eso no hombre buscando bonito en Liga o bien librado en Lorca que ha hecho una oda Dembélé pero yo le llamo yo teniendo en cuenta que se llama Dembélé si ahora vosotros le llamar Dembélé o Dembélé o algo así yo me voy porque entonces no me rima nada nosotros Dembélé les vale vale sueco a Ousmane Dembélé a donde le han Le Dembélé milite por mucho dinero pero tiene el estén y ahora está sin confianza pues olé tus huevos Moreno se puede decir nada malo de verdad ya era gratuito la gran nave espigado Dembélé corres mucho pero con la pelota quince metros pie Dembélé empieza a rendir ya os Jordi Martí la Pelé no será Pelé Dembélé vale lo sé ni siquiera si Kanouté pero mejor que Karembeu si no para mí la Dembélé el año que viene te pondrán un lazo y tirar bien es cierto que eres muy joven Dembélé en la espalda colgada llevas la L la L de novato incierto que tienes un poquito de cara epa huato pero déjame que te diga una cosa Dembélé me me dejáis de gente GM tu dejé ver ese bien no va más Javi a ver si rinde como él un Tití