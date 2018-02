Entrevista con Juan Machado en Hora 14 Madrid

Voz 0825 00:00 Juanma echado buenas tardes hola buenas tardes pediatra portavoz de la Sociedad Madrileña de Pediatría cuántos pediatras calculan que hace falta en este momento y la Comunidad de Madrid

Voz 1 00:09 nosotros calculamos que aquí en la Comunidad de Madrid necesitamos una incremento de plazas de pediatría de aproximadamente un veinte por ciento Nosotros estamos recibiendo aproximadamente unos ochenta residentes por año creemos que necesitamos un veinte por ciento más sobre esa sobre esas cifra para sencillamente cubrir unas necesidades mínimas no hay relevo generacional cierto es decir no hay pediatras jóvenes que quieren incorporarse a la a la atención primaria básicamente por las dos características que en la la la la Atención Primaria en este momento por un lado en las condiciones laborales y por otro lado las nuevas ofertas laborales que tienen los pediatras jóvenes que son fundamentalmente en los nuevos hospitales que tienen servicios de pediatría por supuesto los nuevos hospitales públicos y por supuesto los privados no

Voz 0825 01:02 es un problema en este caso laboral

Voz 1 01:05 una parte es muy importante es la laboral pero evidentemente a que ha habido una falta de previsión por parte de la Consejería o si se me permite por el Ministerio de Sanidad nosotros llevamos años pidiendo que se aumenten el número de plazas MIR para pediatría y eso no ha sucedido pero mientras no se cambien las condiciones laborales de los de los pediatras sigan existiendo esos nuevas ofertas laborales que son los hospitales privados y los nuevos hospitales públicos no hay que olvidar que aquí en en diez años se han construido casi diez hospitales públicos bien yo creo que eso también entra dentro del rango de la previsión o imprevisión depende como se quiera mirar muchos hospitales pero poco facultativos evidentemente es decir es que de la mano de obra para entendernos es una insiste aumenta el número de el la oferta y el volumen de esa oferta pues evidentemente esa mano de obra se mueve en un sentido o en otro varón pediatra joven y creo que eso que muy claro en la Atención Primaria nuestro atractiva por qué porque los horarios son interminables y la presión asistencial es tremenda entonces hoy tenemos pediatras jóvenes que prefieren hacer guardias en el hospital sea público sea privado o tener una consulta que estar en una consulta de Pediatría en horario de tarde hasta las nueve de la noche viendo cuarenta pacientes todos los días y luego las condiciones laborales que se han ido deteriorando en los últimos quince o veinte años aquí en la Comunidad de Madrid prácticamente no había digamos contratos que se podrían llamar medianamente largos aquí hacían contratos de de meses de días recién hace apenas el año pasado se estableció el que los contratos y digamos de gente que no tiene plaza en propiedad fuera de un año entonces como usted comprenderá pues lógicamente un pediatra joven ante la perspectiva de esta renovando un contrato por mes por días pues lógicamente busca otras alternativas

Voz 0825 03:00 cuando ustedes le trasladan es toda la Consejería de Sanidad que les dice

Voz 1 03:04 bueno que están buscando alternativas y nosotros llevamos entregando la documentación e informes de la situación de lo que estaba sucediendo desde hace más de diez años no pude decir que no estaba analizados yo creo que no no pueden decir eso bajo ningún concepto los documentos están en la Consejería les hemos entregado es más hemos entregado uno recientemente en el mes de diciembre

Voz 0825 03:31 una última cuestión y desde luego no menos importante ustedes pediatra pasa consulta todos los días en en un centro de salud aquí en la Comunidad de Madrid qué diferencia hay entre que a mi hijo leve aún pediatra o médico de familia

Voz 1 03:45 bueno yo me es en principio no quisiera entrar en una polémica de esas características sólo quiero remarcar una cosa el profesional indicado mejor cualificado para la atención de una consulta de Pediatría es un pediatra yo trabajo con otros tres compañeros que son médicos de familia que trabajan dignamente pero evidentemente su formación no está orientada hacia la pediatría su está clarísimo es decir el el profesional que está mejor cualificado para la atención de una consulta de Pediatría es un pediatra otra cosa es que por circunstancias de ahí la ausencia de de pediatras en la atención primaria es esté de trayendo desde la medicina de familia hacia las consultas de pediatría no

Voz 0825 04:25 Juan Machado portavoz de la Sociedad Madrileña de Pediatría gracias por haber atendido la llamada de la Cadena SER gracias y muy buenas tardes