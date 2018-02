Juan Carlos Navarro: "Pesic ha influido bastante"

Voz 1 00:00 Gran Canaria Arena Francisco José

Voz 1991 00:02 delgado Pacojo qué tal muy buenas pues está mejor en otras ocasiones pero buenas noches hable muy alto y no vamos algo toca Haditha no te creas lo tengo invitados si te parece empezamos por el último partido que hemos tenido ese encuentro entre el Herbalife Gran Canaria que jugaba en casa ambiente extraordinario como siempre en la Copa pero no ha podido con un gran Barça

Voz 0430 00:21 con un gran Barça además capitaneado por el hotel trece puntos catorce asistencias un doble doble histórico del base del Barça y eso que enfrente han tenido un Marcus Ericsson en el Herbalife Gran Canaria que es hecho diecisiete puntos en un cuarto en el segundo cuarto cuando la cosa ha llegado a estar igualada en el partido pero bueno la verdad es que este Barça de Pesic no lo conoce ni la madre que el varió porque no tiene nada que ver con el de Sito Alonso bueno pues el Barça se planta en la final por méritos propios y lo va a hacer contra el Real Madrid estaba buscando precedentes el último precedentes de dos mil quince en donde el Real Madrid ganó setenta y uno setenta y siete para escuchar la última victoria del Barça hay que ir a dos mil diez en donde el Barça le ganó al Real Madrid por última vez así que vamos a tener un clásico Easy realmente el Barcelona ha vuelto a hacer otro partidazo porque ya hecho dos en esta Copa primero ganando a Baskonia ya va dejando fuera anfitrión

Voz 1991 01:07 pero que tenemos a Saisó con protagonista en la zona mixta Saisó

Voz 2 01:11 bueno pues no sé si es hallado aquí estamos en la zona mixta vamos rápidamente nuestro protagonista Juan Carlos Navarro Juan Carlos qué tal buenas noches cuántas finales ya con estas un día te parece no

Voz 1173 01:21 no lo sé no lo sé yo lo que me gusta esto tardó otros de conoce gana eh pero también te digo que estamos súper orgullosos de haber llegado aquí después de cómo veníamos pero vamos a intentar ganar hoy cambio eh sí sí la verdad es que debemos otra dinámica otra frescura pero pero bueno si no ganamos mañana estos deberían poco nube

Voz 2 01:44 eh hemos hecho gran trabajo estos dos partidos porque da un esfuerzo más Yago ya te está escuchando Juan Carlos

Voz 1991 01:49 hola Juan Carlos qué tal buenas noches primero enhorabuena eh muchas veces va a ser tú undécima final a Portu séptimo título que eso es lo que importa no

Voz 1173 01:58 sí sí eso es lo que lo que buscamos hemos hemos venido aquí a ganar el primer título de la temporada y estamos a un paso de ello sin duda pues ya sabemos todos que jugamos contra un gran equipo jugamos contra un equipo que que es favorito que lleva una racha de partidos ganados en Copa del Rey importante intentaremos rompe

Voz 1991 02:20 la llegaba a esta fase final de la Copa sin ser favoritos ni mucho menos pero como él ha cambiado la cara la llegada de Pesic

Voz 1173 02:28 verdad las que ha influido bastante eso sin duda pero bueno yo creo que un poquito también todo el mundo hemos cambiado de altitud tanto la gente aporta está más positiva pero pero bueno el empujón que nos ha dado el entrenadores es importante claro

Voz 1991 02:43 en cuatro años sin ganar la Copa imagino que que hay ganas sobretodo en esta competición qué bonita es la Copa del Rey

Voz 1173 02:50 sí sí la verdad es que es superior para despertador es es súper para nosotros igual un poquito más cansado de jugar dos partidos seguidos a veces cuesta y sobre todo unidad pero bajo pero sin duda pues es un espectáculo que que que que está muy bien y ya te digo todo el mundo quiere venir aquí jugar bien

Voz 1991 03:09 sí eso te iba a decir es una pequeña carrera de fondo no porque es el partido el viernes partido sábado partido el domingo que importante es la recuperación entre partidos sí pues Óscar tampoco hay mucho tiempo de vida

Voz 1173 03:20 alguien dar descansar pero bueno a veces hay problemas para para dormir después de los partidos pero bueno estoy hablando esto porque le pasa a todos no nos pasa a nosotros solos el Madrid pues también estará cansado supongo pero es una cosa que que que mañana ya ya cuando lleguemos no hago no se piensa lo haremos todos a tope

Voz 1991 03:40 te cuesta dormir marcó más por el cansancio físico que por los nervios no a ti ya de nervio no te pilla esto no si todavía porque muy experto no no tiene nervios yo creo que miento incluso a veces más pero menos que el día que jugaste la primera Copa bueno es una situación diferente es diferente

Voz 1173 04:01 o a lo mejor cuando puede mire a Cuba pues no pensaba demasiado las cosas ahora pienso más pero pero bueno ya te digo cada cada copa tienes que poner un poquito nervioso para para afrontar los que sea ya sea jugar au trabajar lo que sea

Voz 1991 04:17 Pacojó ponerle una tu alguna difícil hombre no desde fuera Juan Carlos decimos todos joroba lo que ha cambiado este Barça con Pesic en el banquillo pero desde dentro en qué ha cambiado este este Barça en en una semana

Voz 1173 04:29 bueno ya lo llevo bastantes veces hemos un poquito simplificado las cosas pero sin duda ambos cada entrenador tiene su forma de trabajar es lo que hemos intentado hacer en estos ya te digo diez días tampoco ha habido tiempo a a mucho más sino también estar preparados en un equipo grande como el Barça y con jugadores de nivel pues tiene que estar preparado también para para jugar una Copa del Rey que su primer título y estar preparado y lo estamos demostrando pero ha sido un cúmulo de todo pero sin duda pues la la la dinámica frescura pues del entrenador ha sido importante

Voz 1991 05:05 yo tengo otra cuanto alivió les supone a Juan Carlos Navarro jugar una final contra el Barça en la que no está Llull

Voz 1173 05:11 bueno la verdad es que ha hecho bastante daño muchos días deseando que se recupere pronto al final quieres jugar contra los mejores ya todo pues si es si es amigo pero pero bueno yo creo que aun así sin sin Gilles eh la plantilla muy larga Hay muy complicada y será será difícil