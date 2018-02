Pasamos un día con un árbitro de fútbol regional

lo nerviosos a los partidos siempre quiere ir preparados en pruebas concentrado en el partido pero no es lo mismo ya cuando lleva cinco años que cuando estás empezando yo cuando a empezando evidentemente van mucho más nervios y no miedo pero quizás sí ese Leire Ximo eh

lo que sí que me puso nervioso sí que llegue al vestuario oí llegue Man son casos siempre viene bien el apoyo de ninguno de que tenemos al lado de mi madre que es momento de momentos en los que ella estaba más debajo o e incluso plantearme lo de dejar el arbitraje siempre han estado ahí para apoyarme Hay seguramente si hubiese venido yo ahora mismo no estoy evitarlo

claro me has visto a los cojones

no les quite el final Simon empieza a poner Nature

hay formo parte pro parte de ese trabajo de los insultos ahora eh que forme parte no significa que sea bueno forma parte porque pensaba en lo que va a pasar que te gustaría que no pasa a ser evidentemente evidentemente no es plato de uso puede sentar mejor perros sesudos soy una persona

no creo que tengo una alguien que tiene experiencia sabes lo afecta tanto pero yo no

simplemente que de aquí sale de Jerusalén que poco a poco pues va a basar apartamento aquí la gente entonces cuando me tuvo un portero cuando alguien me pregunta se muy bueno

es el autor del reportaje la José qué tal buenas noches no enhorabuena porque yo creo que refleja exactamente lo que pasa en un en un terreno de juego y a mí lo triste irreal porque me parece que es muy sincero e la persona a la que acompañan durante toda la jornada es que él tenga confesar que lo triste es que forma parte del espectáculo de un árbitro que tenga que soportar este tipo de vejaciones gritos insultos amenazas como fue Jose sí

Voz 1038

06:38

se levantan a Alejandro en este caso y con su padre Narciso que le acompaña a todos los partidos y esto fue el sábado de ir al campo de La Fortuna Leganés para pitar S Horrillo Leganés da igual el partido desea porque en realidad nos comentaba que en todos los campos a los que va de otra forma es insultado en este partido que escuchábamos me dijeron que era el partido más tranquilo que habían visto en toda la temporada menos mal Moon una tranquilidad tremenda de hecho a mí me sorprendió me llamó mucho la atención que en campos claro estamos hablando de niños de doce trece años los niños caen se levantan le pita el árbitro le sacó una amarilla no protesta ni nada por lo que se vuelven loco en las gradas son los propios padres de los futbolistas los chavales que lo que tienen que hacer es ir a educar sí hay a educarse en el mundo del deporte y ellos en realidad lo que le están dando un ejemplo todo lo contrario aquí pues lo más duro que escuchamos el otro día pues era ese sinvergüenza vienesa muy buscando problemas y es un día tranquilo vosotros me dais la agresividad con los otros días me contaban que sí que tuvieron que llamar a alguna vez a la Policía Nacional para que pudiera salir el chico ve en el campo irá a casa normalmente porque él va lleva cinco años arbitrando tiene veinte años lo hacía desde los quince años contaba en ese partido de juveniles que directamente un día se derrumbó de todo lo que le estaba cayendo en el campo de todos los insultos de todas las vejaciones