Quique Setién: "No le hubiera venido mal un año de cesión a Ceballos en el Betis"

Voz 1757 00:00 hola buenas noches pues llega al Madrid sí bueno ya tenía que llegar uno no sabe muy bien si es el mejor momento no no sabe la realizadora ahora después de esta victoria contra el equipo francés pues parece que puede estar un poco mejor y que que va a coger confianza me pero bueno el Madrid yo siempre espero lo mejor de le tiene grandísimos jugadores y aunque es verdad que bueno igual no pues no juega bien no en algún momento no lo hace pero tiene jugadores de sobra para resolver los partidos sin necesidad de jugar bien

Voz 1991 00:37 tiene calidad desde luego cada vez que llega arriba genera ocasiones y fíjate lo que tiene Cristiano en el momento en el que está además ahora mismo lo que pasa es que claro tenemos las dos versiones del Real Madrid ese Real Madrid que se transforma en Liga de Campeones que desplegando un juego que tampoco es para tirar cohetes por lo menos mejor hoy se llevan gran resultado y luego tenemos el de Liga un Real Madrid que yo no sé si ya por qué no pueden luchar por el título está dejando llevar un poco

Voz 1 01:04 y yo creo que dejarse llevar no lo bien que les está influyendo pues la racha que llevan porque yo creo que en en el estado de ánimo afectado bastante cuando llevas una situación como esta hay que ves que las cosas no te sale quién es pero pero no te salen pues lo raro es que ha durado mucho tiempo no es eso lo ha aprovechado bien los rivales para coger distancia pero ahí siempre espero lo mejor hoy sabes que aunque tú ellos no estén afortunado pues te va a costar mucho ganarle tú tienes que hacer un muy buen partido estar muy concentrado para evitar que yo te hagas daño

Voz 1991 01:48 un partido como el de la ida no les ganasteis

Voz 1 01:50 si les ganamos pero pero fue este día aciago que tiene cuatro cinco seis ocasiones que fueron claras pero tiene que ser así debido no estén acertados estés

Voz 1991 02:03 no está Cross con ese esguince de de rodilla y no sé si te gustaría que jugase Dani Ceballos

Voz 1 02:10 sí la verdad es que me preocuparía tanto que jugar a Dani Ceballos como como un ascenso como o cómo conjugar porque realmente nunca sabes qué mejor

Voz 1757 02:23 es verdad que no viene jugando habitualmente alguno de estos jugadores pero tiene muchísima calidad no hay ni una cuando sales y sin juegan habitualmente pues siempre suele poner lo todo encima para tratar de convencer al mismo al míster para los próximos partidos

Voz 1991 02:41 creo que el tiempo ha dado la razón se ha visto que vamos yo por lo menos así lo interpreto que lo que dijo en su día de que igual le vendría bien a Dani Ceballos un año decisión en el Betis pues no habría estado mal no

Voz 1757 02:57 yo creo que no yo creo que todos los jugadores es decir más con esas edades tempranas pues que que deberían jugar o buscar sitios porque son futbolistas que es una idea en la que con el talento que tiene pues que no pueda desarrollarlo a veces yo es una manera muy particular de pensar no yo siempre querría jugar aunque fuera el equipo ahora pero de lo importante de verdad yo creo que es que es jugar a todos los futbolistas les gusta jugar y cuando no lo hacen pues pues pues no estás a gusto es verdad que sí que lo puede estar en eh porque está en un equipo que sabe es que es el mejor del mundo de los mejores del mundo pero claro cuando cuando pasan las jornadas no participas pues evidentemente pues puede ser feliz pero no del todo pero yo lo entiendo entiendo que el en un momento determinado dijera que está feliz en el Madrid es verdad que lo que él seguro que lo está no luego hay otra parte que es la de jugar a no jugar no estamos de acuerdo

Voz 1991 04:02 sí claro vamos cien por cien de acuerdo Ceballos es pasado del Betis veremos si algún día es futuro el que expresen de ahora mismo los fichajes que se han hecho entre ellos Bartra creo que es un fichaje interesante para el Betis eh

Voz 1757 04:16 interesantísimos es un futbolista que desde luego interpreta muy bien lo que proponemos el Trail casi de cuna es un chaval además muy aplicado y muy receptivo en todo lo que hace y además pues hay muchas cosas que no hay que explicarle que ya las entiende esto para nosotros es muy importante porque porque realmente no que no es fácil interpretar a veces desde esta posición en la que juega en lo que tú quieras no el lo hace muy bien tiene una calidad e ya en la en la ejecución en los controles en todo lo que muy alta y esto nos permite tener una salida más claras desde atrás encontrar muchas más opciones Il en nos facilita mucho el trabajo como ofensiva hacia adelante con lo cual pues desde luego no es un fichaje extraordinario para Pasok

Voz 1991 05:12 en fichajes que vienen de fuera también se mira la casa si algo me gusta de Quique Setién es que si es necesario os y no está de acuerdo si no está conforme con lo que tiene la plantilla mira al filial siete chavales de la cantera han debutado ya eh

Voz 1757 05:27 bueno no sé si son siete chavales yo no me fijo sino chavales de la cantera a mí siempre me gustó trabajar con plantillas cortas precisamente porque sabes que a muchos jugadores que tú puedes que que puedes acceder no estará a tu alcance lo que te gustaría ceder perdón gastar alcance por aspectos económicos lo situaciones y muchas veces con un poco de paciencia pues esos futbolistas los pues tener en casa que esos son chavales emergentes son chavales que tienen ilusión chavales que no sabes dónde va a estar a mí siempre he tratado de ver lo que besan ahora el chaval muchas veces y no lo que puede dar de sí de cara al futuro no

Voz 1991 06:07 decirlo todos nos viene a la cabeza en nombre de Loren que ha entrado y ha caído de pie en el equipo eh San pero vamos integrado de forma fantástica además consiguiendo goles importantes

Voz 1757 06:17 sí sí claro el bueno Loren ya era muy buen jugador antes con llegado pues no tenía ficha del primer equipo le llevamos estuvo con nosotros en la pretemporada le vimos cosas pero teníamos a Sanabria teníamos a Rubén teníamos a ser vamos hacer ficha porque lo que nos interesaba era que jugase no la realidad es que cuando hemos tenido la oportunidad Puebla de Sanabria hay demás y la verdad es que ha respondido pues pues como no seguramente los como esperaba porque que hubiera ido mejor que hubiera ido más el éxito pero que al final porque veíamos cosas evidentemente ha sido mucho más rápido de lo que esperábamos pero esperábamos constante

Voz 1991 07:01 cómo está Rubén Castro

Voz 1757 07:03 pues está ahora esta semana está o estuvo enfermo no pudo viajar el el último partido que ha estado enfermo esta semana unos días a principios de semana llegar a vueltas con el equipo pero estaría ahora ya no

Voz 1991 07:18 la selección le está costando un poco no entrar en la dinámica no sé por lo menos desde fuera desde fuera

Voz 1757 07:25 pero le veo entrenando le veo muy bien te veo trabaja trabaja duro oí el quiere estar lo hará el problema que hay que puede porque tiene competencia y que no es fácil conseguir el puesto lo mismo para él que que para que para Sergio no porque ahora irrumpido Loren con fuerza ahí tenemos que aprovechar este momento y bueno pero están ahí el problema es que a veces pues bueno hemos estado jugando con dos delanteros pero pero normalmente hemos jugado con uno y no es fácil porque tienes a tres y las características que tienen en los tres son diferentes no pero tenemos tres buenos delanteros eso sí está claro

Voz 2 08:08 y acabo qué tal con Stoichkov le dio algún consejo

Voz 1757 08:13 la presentado ayer el entrenamiento y hemos charlado con el recordándole cómo era un poco en contra cuando no se enfrentaban con bonos no resolvían los tiros y la mala leche que tenía

Voz 1991 08:30 Vega de la de los puñetero en el campo es nueva va a darle

Voz 1757 08:36 bueno el campo tres ocho nos transformamos claro luego luego somos amigos no vas cuando ya pasatiempo olvida cualquier cosa que haya podido pasar final queda lo que queda

Voz 2 08:51 bueno también figura