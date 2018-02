Yago de Vega: "El mejor consejo que le puede dar Simeone a Griezmann es que diga que se quiere quedar"

Voz 1991

yo si fuese jugador del Atlético de Madrid no generaría ninguna duda entre los aficionados del conjunto rojiblanco es uno de los aficiones más fieles que hay en el fútbol español uno de los que Se deja la garganta Las Palmas todos los ánimos en todos los partidos por los suyos pero por los que ve comprometidos con aquellos que los que dudan con aquellos que hacen declaraciones ambiguas con aquellos que no terminan de dejar claro su futuro como ha hecho Griezmann en más de una ocasión pues genera sus dudas con lo cual lo tienes humano Griezmann para que no dude la aficionado del Atlético de Madrid es que no dé motivos para que haya dudas Si salen a declaración en Francia que debe pensar hay muchas veces que los futbolistas no se pueden pensar que vivimos en otro mundo y que a otro país que hacen declaraciones ahí y que no traspasan las fronteras y que no llegan al país en el que están desarrollando su su carrera no es la primera vez que se deja querer por otros equipos y vienen a por mí pues oye mira veremos en el futuro zanja eso Griezmann Se acabó la polémica sacaba el problema iba a ser el más querido entre la afición del Atlético de Madrid que generas dudas que deja al tu futuro en el aire pues el Atlético de Madrid quiere gente comprometida gente que no genere ninguna duda es decir lo tiene su mano Griezmann así que Simeone el mejor consejo que le puedes dar a a Griezmann para que se quede es que deje claro que se quiere quedar