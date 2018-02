Voz 1 00:00 sí

Voz 0874 01:06 bueno estamos en Honda era en la que muchas veces uno ve las noticias las le las escuchas in alguien te defrauda lo que pasa es que cuando la gente te defrauda hay que desvincular a esas personas de los organismos que regulan los que representa me hay que entender que ese organismo porque alguien sea corrupto lo sea intrínsecamente digamos estoy hablando de Oxfam que qué pena que un organismo que se dedica a lo que se dedica esta ONG se haya visto salpicado por un escándalo que tiene nombres propios

Voz 1791 01:34 seis personas un caso hace once años en el que quizás Oxfam Inglaterra porque cada Oxfam de cada país es muy independiente y lo hizo quizás lo lo lo lo perfectos que ha sido denunciara esta gente para que no pudieran ser contratadas pero estamos hablando de seis casos en una organización que mueve treinta mil personas yo esta noche me acabo hacer de Oxfam

Voz 0874 01:55 ha bajado mucho el número de donaciones y el número de gente que se está apuntando y es muy triste lo que es verdad que ha habido personas que nos han defraudado con unos comportamientos que son vamos no solamente a usted no son delictivos pero hay que recordar que es una organización que se dedica a hacer el bien y creemos apoyarlo

Voz 1791 02:10 es como cuando sucede en casos de pederastia en la Iglesia no se produce ningún escándalo también tenemos que separar los curas pederastas de la Iglesia que hace muestra

Voz 0874 02:18 yo no he visto que nadie se borre de ser católico por lo que hemos visto que ha pasado muchos lugares

Voz 1791 02:23 pueblos pequeños este es un además una ONG que junto con Médicos Sin Fronteras Human Rights Watch Amnistía Internacional son especialmente críticos en la denuncia de las causas de la pobreza y hay salió el otro día Montoro Montoro ministro reprobado de un Gobierno ya sabes dando clases no y es una ONG eh que atacar mucho los paraísos fiscales entonces no obstante las más populares de la derecha económica

Voz 0874 02:47 correcto oye que has visto la película de Guillermo del toro así

Voz 1791 02:50 la forma del agua la vía ayer a mí me encantó también como Boyero extitular de Boyero era muy bueno en el país

Voz 0874 02:56 como que nadie me discuta esto es una obra maestra no

Voz 1791 02:59 sé que hay gente que no le ha gustado Guillermo Altares por ejemplo no le ha gustado demasiado dijo bueno tiene momentos yo creo que hay que verlo como un cuento como la Brito Fauno es un cuento un cuento maravilloso un cuento mágico selección

Voz 0874 03:09 el agua Willy a debatir la el programa serio

Voz 0874 03:34 mismo por cien pero domingo dieciocho de febrero son las ocho y poco de la mañana un rato el Gobierno anuncia que dentro de tres meses va a cortar el suministro de agua porque hay sequía en una ducha de dos minutos gastamos de media veinte litros poner una lavadora son entre cuarenta y sesenta litros esto sumamos la cantidad que bebemos utilizamos para cocinar diariamente el gasto por personas considerable todo esto por tantos acabaría en tres meses una pesadilla como esta es la que están viviendo ahora mismo en Ciudad del Cabo en Sudáfrica se están quedando sin agua

Voz 1791 04:05 sí bueno llevan varias semanas con medidas con recomendaciones de ahorro y la gente está respondiendo bastante bien porque el plazo que se quedaba sin agua se pasó

Voz 5 04:15 el veintidós de abril al doce

Voz 1791 04:17 yo era ser retrasado al cuatro de julio siguen teniendo un problema muy grave porque se junta el cambio climático una sequía que es la más importante de los últimos cien años ICIO al cabo que ha crecido mucho pero son como cuatro millones de habitantes

Voz 0874 04:29 la escasez y la búsqueda del agua yo creo que es puede llegar a ser la gran cuestión de siglo

Voz 1791 04:34 bueno pero yo si el agua es la ser motivo de muchas guerras también y después con esto el cambio climático además recordemos que aunque tenemos un setenta por ciento el planeta que es agua eh nos tanta agua potable el agua que se pueda utilizar creo que su tres por ciento o algo así después hay como un mil millones de personas que tiene acceso a agua potable y ahí dos mil setecientos personas que tienen al menos un corte de agua al mes durante años a nosotros somos privilegiados que esto se puede acabar

Voz 0874 05:03 no somos el uno por ciento es el cero coma algo por ciento debido al crecimiento de la población la demanda global de agua de agua dulce va a superar en un cuarenta por ciento la oferta en pocos años es un problema extremadamente serio siendo empecemos a concienciarnos ya mismo saludamos a Julio Barea responsable de la campaña del agua de Greenpeace cómo estás Julio buenos días

Voz 6 05:20 hola buenos días buenos días

Voz 0874 05:22 ciencia ficción pensar que lo que está pasando en Ciudad del Cabo puede pasar en España dentro de unos años

Voz 6 05:27 absolutamente no no es ciencia ficción y de hecho en parte ya ha ocurrido en algunos lugares se en anteriores sequías yo recuerdo por ejemplo las alertas de sequía cubo pues en la ciudad de Barcelona o la Ciudad de la de de Palma donde se tuvieron que durante un corto periodo de tiempo afortunadamente con con barcos que traían en agua ciudades con lo cual esto no es ninguna bueno pues es novedad en nuestro país y que podría incluso agravarse porque recordar que estamos ahora mismo a pesar de que somos un poquito el nevado algo bueno pues estamos con una amenaza de sequía severa porque de no llover otra vez esta próxima primavera podríamos poner en peligro el abastecimiento de muchos núcleos de población incluso de ciudades españolas

Voz 0874 06:08 en el caso de Ciudad del Cabo al margen de la sequía hay también otros factores yo que es una mala gestión por ejemplo

Voz 6 06:15 si esto casi siempre viene aparejado con con este con este tema y lo pues no es el caso españoles aquí que una mala previsión de una mala planificación y sobre todo bueno pues no ahorrar no hacer bien los deberes cuando se es rico en agua que es cuando tenemos ha vuelto vamos gestionará hora cuando no tenemos cuando estamos en es que hacer qué hacemos pues no nos queda más que desgraciadamente hacer estas medidas pues tan tajante que es cortar directamente el agua del grifo fija los es una ciudad de cuatro millones y medio de personas en Sada porque como sabéis bueno pues África pueblo cien antes que que estas cosas no aparece no en los papeles ahora bueno pues esta crisis en Sudáfrica o en este caso Ciudad del Cabo que se magnifica porqué porque también está afectando ahora mismo a las clases medias y altas con lo cual bueno la población que vivía en las clases más bajas la población ya estaba sufriendo pues estos dificultad al agua bueno pues no parecía que pasará nada pero ahora puede afectar al resto y que parece que es una cosa

Voz 1791 07:11 y aparte de exigir a nuestros gobiernos que tomen medidas los ciudadanos qué podemos hacer para ahorrar porque aquí sobre todo los que vivimos al primer mundo tenemos unas costumbres muy lo sé yo lo creo recordar que leí en algún sitio que en el agua de nuestro váter es mucho más dura que la que ve mucha gente en África

Voz 6 07:28 bueno esto es algo que tiene que cambiar en un futuro cercano no podemos permitir el lujo que el cuarenta por ciento aproximadamente del agua que se pierde en una casa o una casa en pues la taza del váter aguar perfectamente limpias perfectamente potable agua bueno como dices que muchos lugares le gustaría poder disfrutar estaba con lo cual habrá que intentar implementar y bueno será obligatorio imagino hemos un futuro estos sistemas de recogida o a grises esos aguas que llevamos ya utilizado por ejemplo salen en la lavadora o una ducha o de otros sitios para que sean estas aguas con segundo uso se pueden llevar bueno pues los residuos de nuestros nuestros retretes no pero bueno esto es son algunas de la medidas de la ciudadanía en general suele estar más o menos concienciada el grifo no sólo hemos escuchado lo hemos de ser conscientes de agua pero tenemos que en otros sectores que son los que realmente consumen muchísima agua muchas veces es el es necesaria lógicamente pero las están despilfarrando o va gastando que es Lage en una veces la agricultura intensiva que están gastando pues en nuestro país al menos el ochenta y cinco por ciento del recurso agua Aguadulce se dedica a la agricultura en un país donde como bien sabemos no somos excesivamente

Voz 0874 08:38 pero si es por qué porque son cultivos que no deberían estar ahora mismo ocupando esos terrenos no yo supongo que vacían acuíferos subterráneos que no son renovables

Voz 6 08:47 en muchos casos así es efectivamente son cultivos pues cultivo que no son propios de un clima como el nuestro cuyo mediterráneos fijaros que toda la Península pues tienen a ser mi ha ido pues estamos hablando de maíz alfalfa de regadíos todavía pues poco eficientes en fin bueno pues un lugar donde también habrá esto suena mal pero tenemos que limitar eso regadíos no podemos seguir creciendo en regadío es un país que no tiene agua con las perspectivas de cambio climático que ya veremos

Voz 0874 09:13 estamos viendo que está pasando es lógica

Voz 6 09:15 no puedo sin van a hacer mucho más y la disponibilidad de agua con lo cual pues ahora que repartirla porque el agua es un bien imprescindible para la vida eso sí que es vamos tajante la ley lo contempla si el primer uso y el primer el uso prioritario del agua es el abastecimiento humano después los ecosistemas muchos casos pues los ecosistemas de tal sufriendo grave veinte pues está mala gestión de hace más de las aguas

Voz 0874 09:38 Julio Barea responsable de la campaña del agua gracias Julio

Voz 7 09:42 eso muchas gracias gracias a vosotros un saludo grabado

Voz 0874 10:06 esta canción tiene su historia

Voz 1791 10:07 sí es una cantante tunecina M más tu Lucky que canta esta canción a Palestina

Voz 5 10:13 Nina a la gente que no tiene tierra

Voz 1791 10:16 yo la quería conectar con el juicio que se sigue contra meta Tamim Tamimi que es una joven diecisiete años que es la la que se ha convertido en el símbolo de la resistencia palestina sin una esencia pacífica pues es la mujer sí miedo

Voz 0874 10:31 de Israel vamos a hablar durante los próximos minutos porque esta semana la policía israelí ha pedido imputar al primer ministro Benjamín Netanyahu fraude por cohecho explicamos de qué se le acusa de bueno tiene

Voz 1791 10:42 tres causas en números redondos la causa mil la dos mil tres

Voz 0874 10:45 mil

Voz 1791 10:46 el unas Se le acusa de favorecer a un productor de Hollywood que a cambio de una serie de donaciones pues iba a tener ventajas fiscales a favor

Voz 0874 10:56 de Hollywood está dominado por ejecutivos judíos

Voz 10 10:58 sí que el judío no es sinónimo de israelí

Voz 0874 11:01 exacto detalla Juno sinónimo de ir

Voz 10 11:03 hay leyes e después eh

Voz 1791 11:06 hay otro caso que es el dos mil que es el empresario unos grandes empresas ellos de prensa que también ha recibido ayudas a cambio de una buena cobertura y el tercero el número tres mil es por unos submarinos que se compra el alemán

Voz 0874 11:17 todo han sido trabas a la hora de investigar la corrupción en ese gobierno recordemos que el pasado diciembre Parlamento israelí aprobó una ley que frena además las investigaciones policiales por corrupción de cargos públicos eso me suena a todos los sitios cuecen nadie sube suena tras más de una década en el poder el fin de Benjamín Netanyahu puede estar cercano de componer Luis con un hombre yo diría vidas no saludamos a Beatriz la es periodista y colaboradora de la cadena SER nos atiende desde Jerusalén no la Beatriz cómo estás

Voz 11 11:47 hola buenos días muy bien qué tal estamos ante

Voz 0874 11:49 el principio del fin del primer ministro israelí o eso nunca va a pasar

Voz 11 11:54 nunca nunca es es mucho tiempo pero está claro que Netanyahu si está en apuros pero no no está acabado lo lo que ha pasado esta semana es que la policía recomienda que sea inculpado pero esa decisión no me corresponde a la policía le corresponde al fiscal general andó casos precedentes en Israel también con primeros ministros ya pasado han pasado meses entre la recomendación policial la inculpación por ejemplo en el caso del anterior primer ministro Ehud Olmert que acabó en la cárcel pasaron casi nueve nosotros entonces lo que sí que está claro es que esta decisión de la policía Le debilita moralmente minan su prestigio pero bueno Netanyahu lo está haciendo realmente con mucha habilidad niega todo reparte culpas exculpa de la prensa exculpada izquierda y también es verdad que tiene detrás del una coalición que pudo muy eh la verdad abrió variopinta que sea es probablemente la más variopinta que en Israel mantiene todos tienen intereses en que esa coalición se mantenga por ahora no no ha habido signos ciclo hayan abandonar al contrario no inculpación todos parecían apoyarlo

Voz 0874 12:53 no no queremos buscar paralelismos pero si hubiera elecciones les seguirían votando que es lo que pasa en algunos países no quiero mirar a nadie

Voz 11 13:01 coincidiera lleva lecciones hoy a ganarle al partido Netanyahu que ganaría con son elecciones legislativas entonces ganaría con un menor número de ciudadanos de lo que ocurre en el año dos mil quince tenderá no más sobre los frente a los trenca que tienen ahora los sería la fuerza más votada sin embargo también los sondeos indican que

Voz 12 13:24 el Estado Mayor y rayos quiero aunque me cavidad uso

Voz 11 13:26 vayan cruces

Voz 0874 13:29 cierta contradicción ahí no si después

Voz 1791 13:31 el fiscal general que es el que tiene que decidir si imputa o no que sería la clave para que se tuviera que trabajó en el Gobierno no detalla jugó entre dos mil trece y dos mil dieciséis como secretario del Gobierno secreta

Voz 0874 13:42 me lo ha nombrado como mirar si mirar tampoco muy lejos pero vamos cosas parecidas a él nunca va a dimitir no Beatriz pero que se ha cortado se cortó la comunicación bueno pero fíjate si seguimos estableciendo paralelismos y parece que a esa pregunta respuesta fácil no

Voz 1791 14:02 sí bueno ayer el problema es eso que no existe la izquierda y no sé si te suena a la izquierda laborista está más casi tan dañada como él no tiene líder después más allá de la izquierda laborista pues están cuatro ejes que a todos los que hay muy bien porque hacen un trabajo muy parecido al no qué podemos pensar aquí socialdemócrata no pero para Netanyahu son todos los Izquierda me parecería está por ahí Beatrice no había cortado

Voz 0874 14:27 bueno si no lo estábamos aquí elucubrar sobre además como conocemos un poco el tema de la corrupción lo un poco de entorpecimiento judicial que el verbo dimitir no está en el diccionario genera de Netanyahu no

Voz 11 14:42 no en cualquier caso en la primera persona del singular no he dicho que no no no sólo nueva dimitir sino que se va a presentar a las elecciones en dos mil diecinueve ya está entonces va a seguir gobernando Israel a Netanyahu le llaman en el mago porque tiene esa habilidad para salir ileso de críticas de escándalos Iván te distrae la atención porque eso ha sido muy bueno en estos últimos meses en los tres casos que citaba ahí Él ha hecho todo lo posible para que esos tres casos no ocupan las portadas de la prensa desviando la atención hacia Irán hacia Hamás lo sea realmente es un un arte lo que tienen Netanyahu para para evitar que las cosas me afecten realmente

Voz 0874 15:21 lo mejor lo vista que ha pasado por Washington hacia aquí de David

Voz 1791 15:24 no los grandes periodistas israelíes que escriben que es el mayor peligro para Netanyahu para Israel es Netanyahu

Voz 0874 15:33 sí Beatriz el martes decíamos había comenzado el juicio a puerta cerrada contra la activista meta mi esto sí que va ir rápido y seguramente con condena no

Voz 11 15:42 Marco estuvo con la primera

Voz 6 15:44 programa con el que tuve la oportunidad de ir

Voz 11 15:47 ya al tribunal militar israelí donde se la juzga antes de que el juez decidiera cerrar las puertas Si no pues echarnos a la calle a diplomáticos ya periodistas Si bueno para alguien que es un caso emblemático aquí pero él no va a tener las posibilidades de defenderse el caso ocurre en una corte Tribunal en un tribunal militar israelí en territorio ocupado ya digamos el punto de partida es bastante simbólico no no va a haber ojos internacionales que miden este juicio entonces bueno realmente el caso de esta chica para la derecha los los sectores más radicales

Voz 6 16:24 Israel quieren una condena

Voz 11 16:26 para para la opinión israelí esta chica ha humillado al Ejército al abofetear a un soldado delante de las cámaras entonces probablemente sea una condena una condena ejemplar bueno ella se ha convertido en un símbolo me parece importante recordar que es una de las trescientas entre los trescientos menores palestinos que están en este momento en cárceles israelíes ella es un símbolo y probablemente esto en cierta medida protegida por esa popularidad pero hay trescientos niños trescientos menores que están en cárceles israelíes de los cuales no no conocemos a penas los nombres entonces así que es una situación realmente preocupantes

Voz 0874 17:02 está muy bien que recuérdese ese dato Beatriz la periodista y colaboradora de la Cadena Ser en Jerusalén gracias Beatriz un beso

Voz 11 17:09 buenos días

