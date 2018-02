Nellie Manso de Zúñiga, la traductora de los Hermanos Marx

Voz 1 00:00 impedido pedido su nombramiento porque le considero el más inteligente y hábil político de libertad son dos desocupe mucho terreno hoy también incurre mucho terreno a la que se vaya troqueladora derribar y construir un edificio en el espacio libre puede marcharse en un taxi sino encuentra así puede usar otro medio Izmir muy pronto vaya el minuto y medio sabe que no ha dejado de hablar desde que entré aquí han tenido vacunar La con agujas de gramófono el futuro de libertad mía descansa desde ahora en usted promete que seguirá fielmente los pasos de mi marido caray con la abordan lo llevo aquí de cinco minutos y ya se está insinuando no es que me importe pero dónde está su marido el pobre está muerto ha puesto que eso sólo dice que todos yo estuve con él hasta el final no me extraña que se muriera de sostuvo en mis brazos ingle besen hayan entonces fue asesinado quiere casarse conmigo lo dejó mucho dinero contesta la segunda pregunta le dejó toda su fortuna a si no estoy intentando decirle la Abu exceden usted es bastante

Voz 0874 01:03 este dialogo pertenece a una de las versiones dobladas al español de Sopa de ganso una de las obras maestras de los hermanos Marx esta versión de mil novecientos sesenta y siete la traductora al español de los diálogos originales en inglés fue una mujer muy peculiar de la cultura española del siglo XX Se llamaba Elena Nelly Manso de Zúñiga Jungle ha muerto en Madrid a los noventa y tres años esta mañana central la necrológica de El otro barrio que nuestra de cada domingo Luis Alegre cómo estás Luis buenos días

Voz 2 01:28 hola qué tal Javier y Manso de Zúñiga

Voz 0874 01:30 de fue una mujer muy singular de la cultura española pero su muerte apenas ha tenido repercusión

Voz 3 01:35 bueno te de confesar que yo no tenía ni idea de su existencia he sabido quién era ahora que han muerto gracias al artículo que Rosana Torres le dedicó en el país que es de lo poco que ha salido sobre ella

Voz 0874 01:45 vende mucho en esta sección eh

Voz 3 01:47 Nuestra prioridad es siempre que podemos descubrir personas de vida interesante pero que no fueran demasiado conocidas pero a veces eran tan poco conocidas que yo mismo las descubro mientras

Voz 0874 01:56 así testigo en este caso además tú que eres hombre de cine pues eran muy conocidas tampoco habrá mucha información sobre ellas

Voz 3 02:02 Emma no a menudo hay que hurgar una barbaridad para encontrar o confirmar un pequeño detalle pero el esfuerzo merece la pena en el caso de Nelly por cierto no ha logrado encontrar ni una sola entrevista con ella tal vez porque nunca se hicieron

Voz 0874 02:14 cuentan las has descubierto de Mely Manso de Zúñiga

Voz 3 02:17 de entrada que era de buena familia agente de orden su padre era Manuel Manso de Zúñiga comandante de Infantería han muerto durante la guerra civil en la que combatió al lado del bando nacional

Voz 2 02:26 en plena juventud la madre Nelly se quedó viuda y con cuatro hijos que sacan adelante Melissa Pelli daba Manso de Zúñiga Yangon madre británica entonces sí Nelly era bilingüe desde que nació que era algo rarísimo en la España de la época más si era mujer además si eso condicionó enormemente la vida de Nelly a los dieciséis años se impartía clases de inglés luego trabajó en la biblioteca de listo

Voz 3 02:49 Tutto británico de Madrid y en seguida fue solicitada como traductora por la industria editorial durante muchos años fue la traductora de lector Josep Janés el que luego formaría con plaza la editorial Plaza Janés por cierto que aunque su muerte ha pasado inadvertida lo que tuvo un cierto eco social fue la ceremonia de su boda

Voz 0874 03:07 con quién se casó con un nombre de la nobleza

Voz 3 03:09 Juan Manuel de Maeztu Gil Conde de Mc tú la crónica en su boda apareció en el diario ABC el veintinueve de febrero de mil novecientos cuarenta y ocho hace casi setenta años su marido era hijo de Ramiro de Maeztu destacado escritor e intelectual de la generación noventa y ocho que como el padre Energy también murió en la Guerra Civil Ramiro en Mc Actub fue detenido por milicianos republicanos y fusilado en las tapias del zen me entero de Aravaca el treinta de octubre de mil novecientos ochenta y seis es decir que tanto el padre como el suegro de Nelly murieron en

Voz 0874 03:40 en el y trabajó en una de las presiones dobladas de Sopa de ganso lo hemos escuchado antes cómo llegó ella al mundo del del doblaje bueno

Voz 3 03:46 su condición bilingüe le llevó a trabajar como secretaria de un empresario norteamericano que doblaba películas en España le permitió conocer el negocio cuando su jefe se marchó a su país Nelly en compañía de dos socios Hipólito de Diego y Carlos Valencia impulso la empresa de doblaje sincronía que se convirtió en una referencia absoluta del sector

Voz 0874 04:05 pero tampoco debería ser muy habitual en ese tiempo que una mujer española impulsará proyectos empresa

Voz 3 04:09 el galés por supuesto que no pero Nelly tenía alma de emprendedora no solo fundó esa empresa doblaje en los años setenta abrió una librería muy conocida en la calle Núñez de Balboa de Madrid la librería Scorpio que se convirtió en un lugar de encuentro de gente de la cultura ya antes a finales de los sesenta impulsó con otros profesionales liberales la asociación Altamira

Voz 0874 04:28 con qué intención pues entre otras cosas llevar

Voz 3 04:31 cabo una iniciativa extraordinaria lograron que Renfe les cediera unos solares al lado de Vallecas ICOM veinticinco mil pesetas de la época edificaron veintiséis viviendas para unos gitanos a los que el Gobierno había derrumbados chabolas porque ofrecieron una mala imagen de Madrid los mismos gitanos construyeron esas viviendas Melis sentía bastar

Voz 2 04:51 de cercana a la Teología de la Liberación que nada tenía que ver con la formación tan conservadora y tradicional que había recibido

Voz 0874 04:58 esa empresa de doblaje de la que habla es cuántas películas llegó a doblar

Voz 3 05:01 multitud de películas y de series de televisión por citar una ilustre de los setenta Barry Lyndon de Kubrick cuyo doblaje dirigió Carlos Saura otra autor fue Vicente Molina Foix Nelly en las películas en las que trabajó era sobre todo la traductora de los diálogos originales

Voz 0874 05:16 como sucede con todos los textos en una película una misma expresión puede traducirse de forma diferente según a Criteria o la interpretación de cara traductor

Voz 3 05:23 naturalmente la atribuciones un arte en el caso de las películas consiste en respetar el sentido o el humor de los diálogos originales y al mismo tiempo adaptarlos a la cultura de lidió mal que ese tren

Voz 0874 05:33 claro y eso que el imagine cualquiera no serían nada fácil con los hermanos Marx sobre todo en Sopa de ganso con esos diálogos como el que escuchábamos son conversaciones muy absurdas surrealistas basadas muchas veces en en juegos de palabras en inglés que son complicadas de traduce

Voz 3 05:48 sí tal vez lo más complicado traducir son los juegos de palabras pero ella además de ser completamente bilingüe tenía fama de ser muy chispeante graciosa de todos modos hay que subrayar que Nelly intervino en el doblaje de la versión de Sopa de ganso que se presentó en los cines españoles el mil novecientos sesenta y siete que no era la misma versión que se estrenó casi treinta años antes en mil ciento sesenta y nueve ni tampoco era la misma que se volvió a doblar para emitir en televisión

Voz 0874 06:11 en los años pero habría que saber por qué decidieron volver a traducirlo porque detecta errores porque querían a lo mejor modernizar la traducción yo no sé si tú has aprendido alguna diferencia de traducción de Nelly y la de las otras versiones no

Voz 3 06:24 bueno una diferencia que cazados se refiere a los insultos que Groucho Marx intercambia con el tipo que rivaliza con él para conquistar a la millonaria oronda gloria en una versión en la que no trabajó en el y se escucha esto

Voz 4 06:38 de generalmente no sé qué lugar tampoco sabría qué decir

Voz 5 06:44 sí puedo sugerir algo a propósito ya sino que me recuerda

Voz 4 06:47 me recuerda mucho al mono sí siento haber dicho eso no es justo para los otros moros la conducta de este hombre es imperturbable con aquellos que para ser insultado a eso se ha creído acuerdos amo dice gusano una vez más principiante hasta su

Voz 2 07:07 ahora escuchamos la versión adaptada por Nelly que a mi me parece que tiene un poquito más de gracia

Voz 1 07:11 este le ya de verdad que no sé qué decir yo tampoco sabía que decir si estuvieran tu lugar como usted puede aconsejarlo pero me parece que usted no puede aconsejar nada tiene aspecto de melón copó no siento haber dicho eso se puedan enfadar todos los menores del mundo la conducta sombras imperdonable Caballero para que me insulten eso es lo que usted se cree canalla como dice usado repita rock no es lo mismo

Voz 3 07:40 en lugar de mono Nelly prefirió como insulto melón y en lugar de principiante eligió alcornoque

Voz 0874 07:45 impedir en lugar de tu che tocado se intervino en alguna otra película les menos Marc

Voz 3 07:50 pues según lo que he podido averiguar Sopa de ganso fue la única las películas de los hermanos Marx por cierto tuvieron traductores tan ilustres como el gran Miguel Mihura que en mil novecientos sesenta y cinco tradujo y adaptó los delirantes diálogos de una noche en la ópera

Voz 6 08:03 la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte qué tal está muy bien eh no eso no está bien porque no está bien no lo sé quisiera volver a vivirlo dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte esta vez parece que suena mejor a todo se acostumbra uno si usted quiere lo leo otra vez tan solo la primera parte sobre la parte contratante de la primera parte no sólo a la parte de la parte contratante de la primera parte

Voz 2 08:33 de la historia esto es una maravilla de dialogo y además sepa de ganso entre otras películas trabajó en él en bastantes películas y también en series de televisión pero a veces en lugar o además de traductora se dedicaba a hacer ajuste para doblaje era ajustas ajustas duelo ya me expliquen las qué significa esto pues básica

Voz 3 08:49 mente en ajustar los diálogos traducidos de la película para que coincida lo máximo posible con los movimientos de los labios de los actores sobretodo

Voz 0874 08:57 en los primeros planos a veces cuando no está bien hecho se nota mucho que las palabras originales que pronuncian los actores no tiene nada que ver con las que hace el el actor de doblaje no

Voz 3 09:05 de ahí que ese trabajo de ajuste sea tan importante fino y delicado vamos a escuchar ahora una selección de películas y series en los que Nelly trabajó de traductora ajustado ahora o las dos cosas a la vez Canción de cuna para un cadáver de Robert Aldrich con Bette Davis y Olivia de Havilland

Voz 7 09:20 a mí ya sabía que benditas estaba asegura que vas allí pues claro vale lo que pueda pensarse mucho en la casa es como regresar al hogar pero esta todo el revuelto es que no despejaba esta mañana ahí ha roto vista no te preocupes volvemos a estar juntas y eso es lo importante serie claves

Voz 0874 09:43 estás Canción de cuna para un cadáver tienes dos más no

Voz 3 09:46 sí vamos con la segunda

Voz 8 09:48 eh

Voz 9 09:51 poco lo único que estas fases tienen como son cinco claro que alguien esté tomando nota porque o parece que no se intente enseñar un vocabulario tonal es el primer día de escuela

Voz 10 10:04 no no no

Voz 3 10:07 esta era Encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg el fragmento de la escena de la charla musical con esa terrestres y ahora Baus la tercera

Voz 11 10:16 había una vez tres muchas chicas que fueron a la academia de policía se les asignaron misiones muy peligrosas pero yo las aparte de todo aquello y ahora trabajan para yo me llamo Charles

Voz 13 10:46 está la conoce todo el mundo en Los Ángeles de Charlie aunque lo de

Voz 2 10:48 las muchachita ha sonado muy poco mi tú ultiman si es que ahora si revisamos ahora los de Queen en fin en esta sección hay que decirlo en más de una vez

Voz 0874 10:59 hemos tenido varias ocasiones nos hemos mostrado tanto tú como yo muy contrarios al doblaje

Voz 3 11:03 hay que decirlo sí claro porque cualquiera entiende que es un atentado impresentable contra la integridad de la obra final y una adulteración muy grave de uno de los instrumentos más importante de un actor que es

Voz 0874 11:13 además yo nunca hubiera existido el doblaje estas bueno es un debate eterno no quizá los españoles no habrían sufrido tantas dificultades con los idiomas

Voz 3 11:21 tienes toda la razón pero también es verdad que alrededor del doblajes ha desarrollado una industria muy potente que desde los años treinta del siglo pasado ha dado ida trabajo a muchos profesionales por otro lado el doblaje sobre todo en los años de la posguerra facilitó el acceso al cine extranjero de muchos españoles que eran analfabetos in hubieran podido leer los setenta

Voz 0874 11:39 Nos algunos de los descendientes de Nelly más de Zúñiga también han dedicado a la interpretación Olé Olé

Voz 3 11:44 sí sí al menos tres su hijo Ramiro de Maeztu que además de actor fue director doblaje de bastantes películas series en las que trabajó su madre Nelly su nieta Elena de Maeztu Manso de Zúñiga actriz de doblaje y su hija Miriam de Maeztu que aunque ha doblado películas es sobre todo una gran actriz de teatro o de películas como concursante de Rodrigo Cortés en la que ahora la escuchamos andenes

Voz 14 12:07 todo enhorabuena muchas gracias y a sentir observa noche de Domon será grabado no se preocupe será un éxito si la eficiente labor que desempeña no sale perjudicada por tanta suerte todo así Myriam de Maeztu

Voz 0874 12:24 cómo estás buenos días hola qué tal cómo estáis

Voz 14 12:26 parezco mucho que haya aceptado venir a hablar de tu madre cuando la qué

Voz 0874 12:29 has de perder al fin y al cabo ya me decías que es es doloroso pero esto tomárselo como un homenaje que es lo que sin y al cabo por cierto tu nombre completos Mirian de Mato y Manso de Zúñiga Gil Harrison Jungle Whitney que barbaridad meter la tarjeta de visita esto no en mi nombre real

Voz 15 12:46 es María de las Mercedes todavía más tarde ya Mercedes de Michael Mann Zuñiga pues no y entonces lo en María de Maeztu que también es un homenaje a María de Maeztu verdaderamente impresora antes de que se me olvide venga me parece que es lo que habéis dicho al final decís que se dedican al doblaje también mi hermano no se dice la nieta de Nelly la nieta Elena

Voz 13 13:09 la su hija Smith Astur más malos Banana un poco sigo no es que no es la nieta

Voz 0874 13:16 de hecho otra cosa que hemos hecho Luis creo que nos cogía con la cabeza mientras que no se escuchaba cuando decíamos que solamente había colaborado con una película de los hermanos Marx será entonces cuando no no no no no

Voz 15 13:28 me parece que lo parte contratante de la primera parte eso no es de mamá resulta que ahora descubro que es de la versión anterior que es de Miura

Voz 0874 13:37 exacto esto lo ha dicho Luis lo ha contado

Voz 15 13:40 claro claro claro entonces no osea genial genial quiero decir

Voz 3 13:46 porque tú crees que era tu madre la que yo creía que era mamá

Voz 15 13:49 porque madre trabajaba tanto tenía tan poco tiempo sabes yo sabía que había traducido a los hermanos Marx ya está yo siempre pensé que había traducido ese trocito pero resulta que parece que no que esta versión es de Miura pero bueno película es del año

Voz 3 14:08 en mil novecientos treinta y seis clara momentos estrés

Voz 13 14:12 pero tenía diez años son una buena canción en el XXV claro

Voz 0874 14:16 la historia historias como esa el haber participado en una película tan histórica como Sopa de ganso porque tú me has traído el libro Mis memorias de tu madre sí supongo que tenía tantas que ni siquiera lo preguntabais por por su trabajo con los hermanos Marx no

Voz 13 14:29 bueno es que estábamos en el diario nosotros estábamos en el diario de la familia entonces me llama mamá ha trabajado con cuarenta mil personas más mamá ya venía de ella se iba trabajaba volvía comíamos luego por la noche hacía otras cosas trabajaba también comentaba pero no depende de traducido a Greta Garbo bueno pues vale Nos Un día más en la oficina no claro no por ejemplo pero yo

Voz 15 14:53 sí me acuerdo de en estas comidas de si me acuerdo de que a veces hay decía ha venido una película fenomenal no ha sincronía cuando voy que me acuerdo de una era Muerte en Venecia cuando llegó otra fue por favor la de Pasolini de la de Pasolini maravillosa el evangelio El evangelio según San Mateo exacto cuando vino cabaré por ejemplo también de acuerdo no de repente venía decía venido un peliculón claro

Voz 0874 15:23 cuando decía eso tu madre tu madre era una privilegiada seguramente pues esto es también porque eran películas que había visto nadie que tardarían meses en llegar a las pantallas vosotros ahí estaba en sincronía con una copia de la película

Voz 15 15:33 claro mi madre lo venía el exhibidor tenía la película entonces el distribuidor contrataba una empresa de doblaje y entonces las que había era la la voz de España en Barcelona hay sincronía Madrid contrataba uno pues España en Barcelona claro tiene su roció el nombre de España parece yo tengo un poquito de memoria

Voz 0874 15:52 no te preocupes oye que el cliente tenga la película

Voz 13 15:55 a la empresa y la empresa sabes volvía doblada claro pero no no tardó poco muy poco me me preocupa que Muerte en Venecia está

Voz 0874 16:04 traducida hay doblada en cuarenta y ocho horas

Voz 13 16:07 la verdad es que no que no no sé cuántas

Voz 15 16:12 daban doblar una película en todo el proceso y se daban a mi madre y mi madre lo traducía lo ajustaba al mismo tiempo Madrid lo hacía y luego ya se los actores de doblaje la doblaban y lo entonces le pasaba aquí cliente lo veía Si da el ok ok sino se repetía lo que no lo voy a estar aquí todo es todo podía durar unas

Voz 0874 16:33 pero hay que pensar si habrá que además la gente piensa en cine digamos un seis arbitrar en un mundo como el de Mad Men en el que las mujeres estaban relegadas a determinadas labores claro que de repente tu tu madre tuviera semejante importancia en un circuito tan masculino pero es que fue un proceso ella empezó a trabajar a los dieciséis años porque su madre se quedó viuda con cuatro hijos me puse a trabajar en no dando clases de inglés dando clases de francés que no pendiente

Voz 13 17:02 el juez ha peligroso particulares no era otra empezó empezó por ahí luego Jagger inglés luego no sé qué y luego ya empezó a trabajar

Voz 15 17:10 luego conoció entró en la Biblioteca Británica estos eran ingleses es un circuito menos cerrado que el que el que el español de la posguerra era el mundo de la el Instituto Británico dirigida por esté welter Starsky que debía ser un hombre fenomenal pues allí trabajó mucho tiempo antes ahí contacto con libreros entonces ahí es donde conoció ayer alguien de izquierdas pero decirlo claramente no no no no no creo que en el juez cuarenta

Voz 16 17:35 cínico estamos hablando el cuarenta y cinco si sentía de izquierdas no no no no no no no fue

Voz 15 17:41 mucho después

Voz 3 17:43 animó a que fueras actriz o fue una decisión que T

Voz 15 17:46 ella lo que me animó a ser actriz no lo que pasa es que no no me animan fue una decisión que salió de mí yo quería ser periodista y actriz Jean empecé claro

Voz 0874 18:00 la gente quería ser pobres de mayor

Voz 13 18:03 lo encontré

Voz 0874 18:07 junto a Penélope Cruz y Cristina Marcos Blanca Portillo María Pujalte protagoniza este ente rojas una película de Azucena Rodríguez ambientada en la cárcel de mujeres heridas en la que tú interpretabas a una luchadora antifranquista condenada a tres penas de muerte para quienes recuerdan esa película yo la recuerdo me escucha solamente un fragmento mira

Voz 17 18:25 un aplauso para los compañeros el Comité Pro Amnistia que nos han traído a todos no haría lo habrás visto en los periódicos no antes era más

Voz 3 18:55 Irán tu personaje tenía contiguo alguna afinidad porque tú también sufrís de la cárcel de yeserías en los años setenta en mil novecientos setenta hecho concretamente cuando pertenecía al grupo Els Joglars es un episodio que yo creo que merece la pena que recuerdes ahora

Voz 15 19:08 es que cuando empecé a ser actriz fue el momento de la de la eclosión qué palabro no pero bueno era cuando empezó el teatro independiente el teatro independiente me interesó mucho me interesaba porque me gustaba porque no solamente era actriz sino que construía el espectáculo la ropa es aquello de la aspiración colectiva no no era sólo la actriz sino que hacías todo el espectáculo entonces en un momento yo estuve en el Taylor aumentaban hoy un momento New Lars necesitaban una actriz para allí que me fui en mi tren a Barcelona y luego ADIC hilo grupito y luego a prohibir hicieron tres días de prueba al Yugular en catalán yo de Madrid no tenían idea de catalán pero mía están en el grupo entre el grupo y entonces entré en Joglars que eran un grupo muy importante era la vanguardia en donde vanguardia absoluta se yo estuve

Voz 0874 20:04 dos años señoras poco tiempo tan hicimos un espectáculo que se llamaba La torna

Voz 15 20:08 este espectáculo los militares consideraron que que les ofendía Nos hicieron un consejo de Berga nos condenaron a doy dos años de cárcel por por injurias al jefe tenía que ver con la ejecución de de si el caso es que serías pasaste pase primero Trinidad en Barcelona y luego precisaría así como cuando te puedo año estuve un año en la cárcel si Iker recuerdos tienes de aquello para mí la cárcel fue una experiencia no puedo decir que fue haya sido lo más terrorífica de mi vida y lo peor de vida fue interesante porque estabas allí con la gente que has conocido de Tomás claro estabas en una película

Voz 0874 20:50 cárceles de verdad pero no en la que había gente musculosa ahí tatuada sino en la que había grandes pensadores seguramente era otro tipo de grandes pensadores

Voz 15 20:58 bueno yo estaba cuando yo entré estábamos había un lío porque estaban separadas completamente las políticas y separadas con las comunes y entonces las políticas del Grapo gente del PC gente de grupos anarquistas luego estaban las comunes cuando yo llegué no sabían dónde ponerme porque mi deleitó todavía no estaba cao

Voz 0874 21:21 la viesen relacionamos bandos oye Pitt de vuelta pusieran con las políticas ya ya me imagínate a tu madre que que qué opinaba tu madre cuando de repente te vio en la cárcel

Voz 13 21:30 bueno mi madre pues claro allí fueron los dos Mi madre y mi padre ahí estuvieron los dos

Voz 3 21:35 padre militar hay que tratar es casi

Voz 13 21:38 hay que subrayarlo porque verdaderamente madre hija de militar en Mi madre hija de militar

Voz 15 21:43 sí hicieron lo que pudieron es

Voz 16 21:46 escribieron a a González a Suárez se fueron a ver a Don Juan

Voz 15 21:50 en el Estoril estuvieron en el Salón Diana en las movilizaciones de Diana

Voz 13 21:55 es como si en Barcelona como por otro lado como todos los otros padres de Mis

Voz 0874 21:59 a ellos también claro claro los últimos años como fuerza estaba bien de salud

Voz 15 22:04 estaba con la cabeza un poquitín menos peor con la cabeza pero siguió siendo un cielo hoy un prodigio de de de dulzura y de humor eran fenomenal Mi madre era cero fíjate cuando estaba en sincronía cuando en el Tanatorio el otro día cuando vinieron y quiero bueno quiero hablar también a todos los del doblaje ya si tengo un momento me gustaría darle un beso a la familia de Hipólito a la familia de Carlos Valencia todos vosotros grandes los grandes dominadores sincronía esas figuras a Vicente Vañó a Baltanás madre mía Pilar a lo mejor me oyes te mando un beso muy grande te contaba es todo viene a que vinieron al tanatorio decían

Voz 0874 22:51 la mejor jefa eso es muy importante que alguien diga eso es muy importante nada mejor jefa vamos a hacer extensiva esa palabra a la palabra madre no como como como jefa de la Familia por lo que cuenta es también era una gran persona ahí te agradecemos mucho que hayas venido ya ves que hemos empezado hablando los hermanos y de historias que has contado hasta Polly serías has pasado Myriam de Maeztu actriz agradezco muchísimo que tan pocos días después de su muerte se has compartido con nosotros poco tus recuerdos dolorosos gracias a un beso suerte con todo lo que tienes entre manos gracias a vosotros hemos hablado de Mely Manso de Zúñiga unas de las españolas seguramente más interesantes y más desconocidas de la cultura española del siglo XX Luis Alegre un abrazo un abrazo Javier que hasta luego