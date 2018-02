Los mundos fantásticos de Guillermo del Toro

Voz 1 00:00 está bien

Voz 0544 00:09 pues Déjame entrar a saludar a Guillermo del Toro no le asusta el otro lado su mundo personal está lleno de fantasmas vampiros monstruos y seres sobrenaturales la fantasía es el motor de su vida el lugar en el que encuentra la explicación y sentido al ser humano

Voz 2 00:25 lo que creo es que existe una falta de misticismo absoluta en la vida diaria básicamente ya no creemos en nada que sea más allá de el atasco de tráfico al medio día el cheque mensual follar este fin de semana osea la única mitología medianamente viva

Voz 0544 00:42 Dancing su equivalente en España sería Alex de la Iglesia con él comparte el ingenio la simpatía hay un gran talento como Alex también viste siempre de negro algo que aprendió de una de sus películas favoritas la mosca

Voz 3 00:56 cinco trajes exactamente iguales lo aprendido esto así no pierdo tiempo pensando que ponerme cojo el siguiente pero el corto

Voz 0544 01:04 su espíritu es el de el eterno adolescente

Voz 4 01:06 el personaje este que tiene ya bastante pero sigue siendo un adolescente en cierta forma bueno me identifico mucho con él tiene en casa más decía

Voz 0544 01:18 cinco mil libros de terror un género sobre el que podría dar conferencias además colecciona todo tipo de objetos relacionados con el fantástico y está loco por los cómics su lectura favorita desde que era un chaval en el fondo se considera un dibujante de cómics frustrado

Voz 5 01:37 durante tebeos como el Pocholo no mucho mejores con más peleas más tesoros

Voz 0544 01:42 siempre va a todas partes con una libreta de cuero en la que apunta ideas para el futuro dibuja seres fabulosos visiones que más adelante se convertirán en imágenes de sus películas

Voz 6 01:52 hubo un tiempo en que iba yo por la vida con una pluma de ganso tinta y color es como un anormal profundo para Weiss acaba la pluma de ganso en algún restaurante y ha notado alguna cosilla ahora ya soy más práctico me compró una estilográfica en el Corte Inglés

Voz 0544 02:09 pero a pesar de todas estas rarezas no es el típico friki introvertido y solitario todo el que le conoce le considera un tipo encantador y muy sociable en España tiene muchos amigos ir siempre les corresponde

Voz 2 02:22 pero yo soy parte de una sociedad secreta muy selecta ilimitada que es la la sociedad a favor de la difusión de Santiago Segura en el mundo llevó Torrente en las alforjas a donde quiera que voy

Voz 0544 02:39 lo de su afición al fantástico le viene de lejos de niño tuvo una experiencia que de alguna manera Marcos su camino

Voz 4 02:45 la experiencia que tuve fue hoy un fantasma de un tío mío en una habitación en la que él solía dormir y es un episodio muy similar al que está retratado en El espinazo del diablo

Voz 3 02:55 usted cree el fantasma de una novela no encontrarnos

Voz 0544 02:59 si en el colegio pronto se dio cuenta de que era diferente a los otros niños insiste es los dibujos no tenía amigos así que se refugió en los libros de terror las películas y los cómics ya entonces vivía por y para el terror

Voz 8 03:16 bueno era un absoluto de hecho existen con fotos por ahí rondando de mías a la edad de ocho años disfrazados vampiro chupando al el cuello a mi hermana bastante pero todos los demás

Voz 0544 03:26 siendo adolescente conoció a Dick Smith especialista de maquillaje que había trabajado en la película El exorcista con veintiún años montó con él una empresa de maquillaje y efectos especiales de ahí pasó a la dirección primero de series de televisión y cortometrajes

Voz 6 03:42 el primer festival al que asistí con un cortometraje me me me puse completamente ebrio con las bebidas gratuitas del festival que yo me entendía como regalaban el fue en España en el Festival el Festival de Gijón no con un corto infecto que se llamaba geometría en mi mujer y yo deseamos

Voz 0544 04:02 por fin en mil novecientos noventa y dos decidió hipotecar todo lo que tenía para rodar una película insólita y arriesgada que cambiaría su vida Cronos

Voz 9 04:11 de esto vio usted séquito se aquí casa aparatos pero que es lo que me hace falta

Voz 10 04:20 ahora parece una película que ya existe que ahí está pero en su momento era una película que nadie concebía que fuera existir una película de vampiros sin ninguna ironía posmoderna romántica llena de amor por el género pero qué sucedía en una casa de clase media mexicana

Voz 0544 04:37 en Cronos ya estaban los que se convertirían en dos de sus actores fetiche Federico Luppi ir romper Man

Voz 4 04:43 yo soy un fan de votos para una hilo considera consideró una estrella por qué Hollywood normalmente considera una estrella al tipo que una pasta en la taquilla yo conocido una estrella en la actor perfecto para el papel adecuado

Voz 0544 04:56 también tiene entre sus habituales a Duff Jones el actor que hace de hombre PF en la forma de agua en las dos entregas de Hellboy y que también aparecía disfrazado en el laberinto del fauno

Voz 1 05:07 yo

Voz 11 05:10 otros

Voz 1 05:15 su no Swann

Voz 0544 05:18 billete Santiago Segura también aparece haciendo pequeños papeles en varias de sus películas

Voz 3 05:24 está buscando polvo de hueso de Cayo Hueso no porque hay mujeres no ya veréis

Voz 12 05:31 yo lo tomo

Voz 0544 05:37 también en Cronos aparecían dos de sus principales motivos recurrentes los niños y los bichos

Voz 13 05:43 quién dice que los insectos pinceles pinturas favoritas de Cristo que sobre el agua igual que un mosquito en asuntos de la Resurrección donde las vigas puedan estar en el centro de una piedra cientos de años hasta que alguien y las libera

Voz 0544 05:59 Del Toro pudo mostrarnos su pasión por los bichos en Mimi su primer trabajo en Hollywood en la que Mira Sorvino se enfrentaba a una plaga de cucarachas gigantes

Voz 14 06:07 de alguna este es un insecto evoluciona imitando a su depredadora una mosca puede parecer una una oruga pueden mirar a una serpiente putas evolucionar dictando a su depredador

Voz 0544 06:20 la experiencia no fue buena del Toro chocó con los ejecutivos de Hollywood que limitaron mucho su fantasía creadora al mismo tiempo su vida personal entró en una época difícil su padre fue víctima de un secuestro el tuvo que pagar para liberarle el director entonces tomó la decisión de abandonar

Voz 3 06:38 tenemos que irnos de aquí que posible hoy mismo no podemos quedarnos aquí un solicitante más adonde

Voz 0544 06:43 Austin Texas donde fijó su residencia sin embargo no tardó mucho en trasladarse a España donde durante un año estuvo trabajando en El espinazo del diablo Un cuento de fantasmas en un orfanato durante la Guerra Civil española que le produjo Almodóvar es lista

Voz 15 07:01 lo que suspira

Voz 3 07:07 poco después el cine

Voz 0544 07:08 americano volvió a llamar a su puerta

Voz 3 07:11 estamos al Gobierno de la Nación vampira de ofrecen una tregua quieren reunirse contigo está segura de su así les conoceremos aún mejor

Voz 0544 07:18 Guillermo del Toro dirigió Blade II la mejor película de la saga de aventuras del vampiro Wesley Snipes y a continuación llevó a la pantalla uno de sus cómics favoritos Hellboy con el que llegó al número uno de la taquilla americana

Voz 4 07:32 eso me entusiasmo y un amor con personal que no se puede explicar implementen encontré en el sentido el humor una humanidad y una ternura muy muy grande al mismo tiempo es un tipo poderoso pero Felipe entonces son contrastando la bonitos

Voz 0544 07:48 su segunda aventura en el cine español se saldó también con un gran éxito en el laberinto del fauno Guillermo creó un cuento de hadas y monstruos con el trasfondo de la Guerra Civil

Voz 6 07:58 buscarla magia en el mundo de castillos y dragones eso lo hace cualquiera porque hay que buscarla más en los lugares donde no se espera que se pueda encontrar El laberinto del fauno

Voz 0544 08:09 no siete Goyas en dos mil siete Se convirtió en la película de habla hispana más taquillera en los Estados Unidos y le puso en la senda del Oscar que este año vuelve a recorrer

Voz 1 08:18 a lo bueno ves

Voz 0544 08:28 en los últimos años ha dirigido la segunda entrega de Hellboy se ha apuntado al cine de monstruos gigantes com Pacific Rim

Voz 3 08:36 a penas que la esperanza hemos decidido

Voz 16 08:40 pues no sólo creer en nosotros mismos sino los unos en los otros hoy nos enfrentamos a los monstruos que nuestras fechas y les plantamos cara o entramos éramos eh

Voz 0544 08:55 también volvió al género de fantasmas con la cumbre escarlata Un cuento de terror gótico más sexys

Voz 17 09:02 estoy segura la primera vez que Vigo no tenía diez años fue el de mi madre cólera se la había llevado así que mi padre dispuso que la permanecerá cerrado y me pidió que no mirase

Voz 1 09:18 hasta la noche en que ella

Voz 0544 09:20 ahora va camino de convertir la forma del agua en una de las grandes películas de esta temporada en su cartera hay muchos proyectos una secuela de Pacific Rim una adaptación de en las montañas de la locura de HP Lovecraft y una tercera película en España con la que cerraría su trilogía sobre la Guerra Civil

Voz 2 09:38 me he dado cuenta que mi carrera no la planea que voy de gitanos con la vida hay que humano no es la que es la que siga siempre y cuando sea una película de la que está enamorado