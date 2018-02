Belén Rueda y el cine de su vida

No hay resultados

Voz 1247 00:00 a la de Alex de la Iglesia de perfectos desconocidos es una comedia amarga porque tiene momentos amargos

Voz 1 00:10 me gustaría que esta noche pasase algo algo diferente es decir

Voz 1847 00:14 ha pasado algún mal peor que el aburrimiento ni nada nada lo seguro muchas gracias Iñigo

Voz 1247 00:18 los hay muy pocas películas en la que estén de acuerdo el público y la crítica y esta es una de ellas Si aquí yo creo que es como director no tiene mucho artificio es el estado puro hemos estado dos mil seis encerrados con él todo lo lo lo lo siete actores Isi transcurre todo en un solo sitio en trabajo actoral que ha dirigió maravillosamente bien

Voz 1 00:39 pues esto le faltas al propio si te pasas lo otro remedio no podíamos haber ido a cenar a un restaurante si quieres cojos también nos da la tira por el fregadero a pisos que pase quieres discutir nada

Voz 1247 00:49 en el cuaderno a lo que hemos que contar es la relación de dos hermanas que se quieren muchísimo la incomprensión que pasa a veces en las familias cuando uno se dedica una cosa que los demás no entienden ya África como hilo conductor para entender que cada uno deciden subida lo que quiere hacer lo que quiere ser

Voz 2 01:06 esto es como la historia de la biblia de los dos hermanos te digo pródigo el André el que me queda no entiende porque todo es también Bayliss sin embargo para los demás

Voz 1247 01:17 aquí el hecho a lo mejor de que no estoy muy involucrado en los problemas de tu propia familia no quiere decir que no puedas ayudar en otros lugares como África en conflictos que sí

Voz 1847 01:28 en muy muy fuerte ha sido hablar de coltán supongo

Voz 3 01:31 sí bueno sabes que es el nuevo negro como le dicen los minerales de sangre el problema es que para fabricar esos aparatitos hace falta diferentes materiales alguno de ellos bastante escasos como la casi tirita o el coltán pero en el Congo a escasos trescientos que momento de aquí máximo está el ochenta por ciento de las reservas mundiales

Voz 1247 01:48 el director Norberto López Amado que tiene una sensibilidad muy especial me dijo quiero contarlo a través de los ojos de una mujer que sea vivir la historia diferente con el mismo conflicto sea vivir de una manera diferente va a urbanizar la relación de toda la gente que vas encontrando en África hasta aquí encuentras a tu hermana relación con otras mujeres con otras madres con ese punto de heroína ni siquiera él mismo personaje lo sabes

Voz 5 02:21 hay películas de referencia como son diamantes de sangre de Di Caprio

Voz 6 02:25 también ven antes de salir explica quién crees que con las piedras que yo saco chicas americanas que quieren una boda de cuento de hadas y un pedrusco que rige como los que sacáis en tú políticamente correcta artista así que por favor no vengas aquí abajo carne

Voz 1247 02:42 hay una película que se llama Beast of no una Sean que habla del conflicto de los niños soldados muy concretos aquí todos me llaman comandante

Voz 7 02:50 los parecen comandante cómo te llamas tú esto es se quedará bajo mi cargo de entrenar haré para que sea un guerrero así podrás luchar contra el Ejército que matarlo de tu padre es lo que quieren es que sí

Voz 1247 03:06 tras esas cosas te van informando pero antes de empezar a rodar la película dos años antes que es cuando me propusieron hacerla el equipo más básico producción guión y dirección hacia en un viaje al Congo con un jefe de misiones de Médicos Sin Fronteras que había organizado todo iban a visitar ONG es campos de desplazados etc

Voz 8 03:27 bienvenido a África Laura mucho gusto Sergio Rojas Katada mira aquí en esta zona fue de los periodistas en la foto donde aparece tu hermana de los suena vivir un gran una de las zonas más peligrosas del Congo entre fuma igual y Cali

Voz 1247 03:39 yo les dije Por favor llevarme es que ahí ya tengo gran parte y personaje ganado porque estoy escuchando en primera persona la historiad de de la gente en Goya

Voz 5 03:50 representar la película hiperlexis fue muy importante

Voz 9 03:56 uno

Voz 1847 04:07 la verdad es que cuando era baje con con Amenábar para abrir las puertas del cine

Voz 10 04:12 de Ramón perdona que haya tardado tanto en contestar tocarla pero es que los médicos me han restringido el ordenador y en general cualquier otra actividad que no me fuerza a ejercitar mis piernas aseguran que aún puede volver a caminar aunque creen que no debería seguir con tu casi ahora ella parece

Voz 1247 04:25 está un poquito más admitido pero antes si trabajas en televisión

Voz 1847 04:28 él no podía ser flexible había algo que parecía que gira es diferente

Voz 1247 04:33 pero no solamente los actores guionistas directores directores de fotografía parecía que el cine era una cosa en la televisión era otra y a mí me abrió las puertas en la verdad es que hacerme una película con Alejandro ha sido el mejor regalo

Voz 1847 04:45 película tiene de todo tiene amor sexo crímenes pues va a salir una película perfecta y espero que esta vez me dice un personaje esto pasa una cosa cuando me llega algo mientras pavor porque a lo mejor

Voz 1247 04:57 bueno sí sí es que si tiene la oportunidad de elegir yo me gusta estoy te gusta mucho el guión o te gusta mucho el director con el que vamos a trabajar como no lo conoces al principio es o Socorro a ver si voy a estar a la altura luego yo creo que el secreto está en meterte a trabajar interés ya te olvidas de lo que va a ser el resultado del susto que tenía al principio

Voz 11 05:18 yo no

Voz 1247 05:26 siempre te quedan amigos después de hacer un proyecto tu cada vez que haces una película es un equipo completamente nuevo bueno completamente a lo mejor ya coincides con alguno de los técnico eso pero es un equipo nuevo siempre quedan amigos de cada uno con Guillermo menos pero con J si nos reunimos por lo menos una vez al año Nos vemos siempre

Voz 12 05:44 es una casa preciosas como dieron con ella yo me crié aquí era pequinés siempre que sea volver a que se nos ocurrió la idea de la residencia residencia una residencia para niños discapacitados pensé que vivía por eso pega necesitará mucha gente para poder encargarse de todo

Voz 1847 05:58 no es ese tipo de residencia con

Voz 1247 06:01 cinco seis niños Nos daríamos por satisfechos PP como azafata después presenté después de ficción de televisión series después tiene y después teatros dietas haciendo caso

Voz 1847 06:13 te incas tener más cásting acabo de cumplir cuarenta y parece que me ha caído en maldición de Tutankamon

Voz 1247 06:18 renovarse morir renovarse murió yo creo que esa es

Voz 1847 06:21 la la frase más significativa para esa para no quedarte en una zona de confort en general en mi vida tampoco me gusta quedarme en una zona de confort hay que seguir buscando sin venga cuéntame algo de la película cómo va el casting el personaje principal es maravilloso ya no necesita es una norteamericana de decía a mis hijas digo a mí pero esto te va a servir para algo digo mira un actor y soltó cuando empieza es como un archivo en blanco hay que ir escribiendo líneas ID igual hacia donde vayan todo todo te sirve en la vida también a nivel personal también pero como actores primordial

