‘Que nadie duerma’

Voz 7 01:47 con esta música maravillosa solemos dar la bienvenida a Juanjo Millás que hago yo saludando a Óscar López hola cómo estás buenos días muy bien invitados laborioso esta te hace raro Colate no no no te estás colando hemos hecho un un un Mc Mix nos hemos contado no nuestro club de lectura con nuestro club de Juanjo cómo estás Juanjo buenos días buenos días

Voz 8 02:09 vino o la Oscar buenos días qué tal estás bien hito

Voz 0874 02:14 me pregunto además llevar pensaba que estaría por aquí Óscar Pérez

Voz 7 02:17 no hubiera encantado tu Barcelona Juanjo está aquí con su taza de té con tu eh no no es el habitual de notas cuando este este medio folio que estás diciendo por ahí si esto este y jengibre te y jengibre fundamental de plástico sepárate pero es fundamental que corregirlo estoy tengo que traer una taza

Voz 9 02:38 casa

Voz 7 02:39 y es que sabes qué pasa que no solamente se están rompiendo sino que nos la van robando los invitados claro claro a quiénes disco me la puedo llevar digo pues es una taza de los chinos

Voz 8 02:49 no pero como soy muy respetuoso no me atrevo entró en el cuartucho ese lleno de bacterias en tenemos la Marina de Capello donde estamos destapando Vergüenza si las tazas sucias no me atrevo nunca

Voz 7 03:02 ya

Voz 8 03:02 a acoger entonces pensado que el domingo que viene pues domingo me voy a traer una tasa de letra para Paqui no bueno sí cita con mucho gusto pero he visto con una taza gigantesca preciosa que he preguntado porque creí que era un bar eso de cartón de eso buenos y era una taza de cerámica no necesita aquí tiene sus aquí no necesita nada

Voz 0874 03:26 tenemos eso sí nos da tiempo en esta sección también esos que estás invitado a quedarte para escucharlo lo que llamamos el consultorio de de Millás es que la llama la gente para hablar con él preguntarle por las cosas más extrañas algunos llaman como hace un par de semanas donde estuviste Juanjo para decir que cada vez más se sienten que eres tú porque lentos libre si se ven muy identificados con tus personajes de hecho en el último libro del que vamos a hablar hoy en tu nuevo libro algo me dice o algo me hace pensar o algo más cierre conocerte en uno de los personajes pero bueno ese Consultorio que será al final de este espacio dentro de media hora más o menos está en el número seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve su número de whatsapp también si quieren dejar un mensaje o dejarnos su teléfono les llamamos de vuelta lo repito es el seis tres ocho ocho cinco cinco tres cuatro nueve y como decía estamos por aquí porque Juanjo tiene libro nuevo está está a la venta

Voz 7 04:15 Parejo con la que salió el jueves el juez

Voz 0874 04:18 salía porque además he visto en la nota final que está impreso en febrero con lo cual poquito tiempo ha habido desde que sale ha imprimido hasta

Voz 10 04:23 no

Voz 7 04:24 hasta que ha salido a la calle claro el jueves justamente jueves es eso

Voz 9 04:29 puso a la venta el nuevo libro de Juanjo que se llama

Voz 7 04:31 que nadie duerma

Voz 11 04:37 hola

Voz 13 04:46 al verse en el espejo Lucía dijo esa gorda soy yo lo dijo sin intención alguna de ofender defenderse ya que más que gorda era una falsa delgada se lo había dicho a su madre cuando era una cría después de ayudarle a salir de la bañera y mientras les secaba el pelo mira te los muslos tres una falsa delgada como la mayoría de las aves tan curas la niñas debido a la cama intentando descifrar aquella contradicción porque parecía delgada si era gorda durante los siguientes días buscarían los libros ilustraciones de aves tan curas para observar sus muslos durante el resto de su vida se vigilancia de manera obsesiva temeroso de que su cuerpo acabará revelando la verdad

Voz 7 05:36 nadie duerma que tiene además esta banda sonora que no deja de

Voz 0874 05:41 imaginarse en la cabeza de Turandot mientras que le las páginas de este libro hablamos un poco primer Oscar de de lo que nos cuenta o de lo que trata que nadie duerma sin desvelar demasiado

Voz 7 05:51 no todos sin entrar en los detalles más escabrosos infantil

Voz 1648 05:55 eso no lo vamos a Condal vamos a contar que la historia de Lucía una

Voz 15 05:59 la mujer

Voz 1648 05:59 baja de informática y otras bueno tras perder el puesto de trabajo como le ha ocurrido muchísima otra gente pues bueno se tiene que reinventar ella decide escoger el oficio de taxista le fascina taxi hay un libro que se dice que el taxi es una especie de burbuja que crea un estado de intimidad provisional entre dos desconocidos y eso pues le interesa de una manera especial lo vamos a seguir por Madrid por una ciudad imposible como como Pekín acompañada por esta banda sonora que estábamos escuchando la banda sonora de Turandot recogiendo pasajeros cada uno lógicamente con su propia historia aunque haya lo que realmente le interesa y lo que ella busca es poder recoger algún día al amor de su vida que es ese amor platónico que un día fue su vecino y que desapareció evidentemente yo no voy a contar como bien decía si lo va a recoger o no en la novela eso ya lo descubriréis pero sí puedo decir varias cosas por ejemplo que las historias de esos pasajeros de algunos de esos pasajeros son casi como cuentos dentro de una novela todos ellos enlazados por la presencia de Lucía que como ya nos tiene acostumbrado millas lo lo que real más que lo que pelear la realidad y lo fantástico se entremezclan yo creo que ha llegado un punto en que al menos yo ya no tengo claro si Millás vive en la realidad se vive lo fantástico si escribe de una cosa para poder huir de la otra eso ya nos lo contra él si acaso que esta novela también es una novela es una novela trágica aunque a ratos también Rías ya que ya que una novela muy irónica una novela también muy delirante no olvidemos que es la historia de una obsesión era una obsesión amorosa

Voz 15 07:31 me atrevería también a decir

Voz 1648 07:33 es como si fuera ahora escuchando Turandot no como si fuera una ópera literaria no una mezcla de ópera entre verdiana hay wagneriana según en qué momento la estés leyendo es una novela que además su velo pero al final no se es un crescendo irrefrenable que te arrastras Town climas que yo os aseguro que os dejar anonadados no voy a contar nada todo esto además añadimos que Lucía es una mujer pájaro pues yo creo que ya está todo dicho o quizás no porque con las novelas de mías a mí me ocurre siempre lo mismo que cuando las verbalizó siempre vuelvo a descubrir cosas que no me había dado cuenta mientras les estaba leyendo

Voz 0874 08:07 Juanjo nunca empiezas pero el final una novela no

Voz 9 08:10 no no no nunca se cómo va a terminar novena no sé lo qué va a pasar en la página siguiente en el capítulo siguiente empiezo con algo que me obsesiona con algo que

Voz 15 08:24 sí que me lo sé

Voz 9 08:25 yo lo que me preocupa que me atrae y entonces pienso que si eso me obsesiona es porque ahí dentro hay un significado y entonces arrancó arrancó en busca

Voz 0874 08:36 de ese significado con una especie de terapia personal también

Voz 15 08:42 bueno es una indagación

Voz 9 08:45 y en fin más que una terapia quizá es una indagación personal en la medida en que no saber constituye una forma de terapia porque yo siempre he pensado que la sabiduría hay que el conocimiento y que la la cultura quizá ingenuamente pero siempre he pensado que nos ponen a salvo de todo no pues la escritura de una novela que en definitiva es una investigación no es una investigación de carácter científico pero sí es una investigación en la que interviene mucho por de carácter el filosófico de carácter existencial no en esa medida y en la medida en que el conocimiento cura podemos decir que la escritura de una novela es terapéutica no

Voz 1648 09:33 tu novela Nos confirma lo que ya sabemos que cualquier persona cualquiera de nosotros por algo que puede ocurrir en nuestra vida nos puede arrastrar a un comportamiento absolutamente inimaginable vamos a decir podemos pasar de la risa al horror se porque sobre todo porque un horror son las dos caras de la

Voz 9 09:53 misma moneda nosotros yo creo que por razones didácticas os mantenemos y separados porque nos da miedo transmitir leer por ejemplo a nuestros hijos eso que risa engorroso pero sin embargo los niños lo comprenden el primer día que Varane circo no hay niños que van al circo un día Illa no quieren volver en su vida porque han comprendido que ahí pasa algo muy oscuro no sobre todo con los payasos no se suele decir que esto esto España se reúnen exactos cosas así y eso es un poco también metáfora de la propia existencia porque la vida es una risa una risa por fin por incomprensible y por días

Voz 15 10:39 para atada y que es pero al mismo tiempo es es terrible ya era un mero hecho de de saber de dónde

Voz 8 10:51 venimos no que que que venimos de otro cuerpo no el mero hecho de saber que venimos

Voz 9 10:56 de otro cuerpo que nos hace a su imagen y semejanza de ahí que crecemos mirando todo sin entender nada que un día aparece dentro de nosotros eso pronombre personal yo la introducción tinto de la vida es una mezcla de de todo eso y por eso aquellos que eso aquellas historias

Voz 15 11:22 que mezclan la risa ya el horror y yo creo que son una metáfora perfecta de la existencia

Voz 0874 11:31 en el libro hay digamos grandes cuestiones yo creo que cada lector en función de la lectura que haga escogerá una yo que sé pues la figura de la madre la obsesión que a veces se torna delictiva como decía o criminal como decía Oscar el sexo también puede ser todos los elementos pero lo que sí que hay claramente un hilo conductor es aquello de lo que hablábamos tuyo antes Juanjo que es el taxi

Voz 16 11:54 sí cómo no solamente como como elemento de transporte sino también como un un centro de conversación como centro de conocimiento de interacción

Voz 0874 12:05 de descubrimiento y conversamos antes y tú me decías que para ti el taxi es algo muy especial en tu vida porque hay una generación que es la de tus padres para los que coger un taxi era como el mayor de los lujos

Voz 15 12:16 sí sí a mi a mi madre Thaksin eh o sea coger un taxi

Voz 9 12:25 me encantaba porque me parecía más que eso era haber llegado en la vida poder ir en taxi no pero claro no podía ir en taxi

Voz 15 12:35 eh que nosotros vivíamos la prosperidad

Voz 8 12:38 la calle Canillas que allí justo en mi calle

Voz 9 12:41 toda la realidad después ya no había nada sea veamos muy lejos de un centro porque las comunicaciones no eran hasta ahora no teníamos metro vivíamos muy lejos del centro a centro era un sitio mítico para para nosotros tan mítico que cuando la radio oíamos que llovía en en centro

Voz 7 13:00 pensábamos que que llegara por aquí en nuestro barrio no

Voz 15 13:04 y entonces ese ir de vez en cuando

Voz 9 13:06 yo me fascinaba venir al centro Irala averías Preciados y unas escaleras mecánicas igual todo aquello parecía en fin un mundo del que había sido desterrada pero que aunque algún momento volvería a ir de vez en cuando me llevaba y me traía a mí de vez en cuando hice lo hacen cuando cogíamos un taxi pero claro era un taxi clandestino ya me decía lo primero que me decía no me digas nada tu padre

Voz 8 13:32 entonces entonces yo recuerdo aquellos viajes

Voz 15 13:37 en taxi con el taxímetro

Voz 9 13:40 cada seis segundos haciendo clara yo contaba Illa

Voz 8 13:44 yo de mi madre mirando a mí claro que me da que me da que me da transmitía casi la angustia

Voz 15 13:50 de de ver taxímetro aliviaba el placer es dulce sino no

Voz 9 13:57 hay que por cierto taxímetro es un instrumento de medida diabólico porque es la metáfora de todo lo que tú imagínate nosotros llevamos dentro un taxímetro que dice los óvulos que una mujer va

Voz 8 14:10 es una subida los espermatozoides desviando bueno no ven principal pero taxímetro es un tema que son temas ya ahora vuelvo al tema

Voz 9 14:21 me va entonces esto entonces cuando murió yo cuento en el mundo que es una novela de carácter autobiográfico que cuando mi madre murió yo hice una operación que hace mucha gente cuando muere un ser querido que es para negar que ha muerto convertirse nada yo cuento esto en el mundo yo me convertí en mi madre entonces yo tenía posibilidades coger taxis y entonces yo empecé a coger taxis furiosamente iba a todas partes en taxi pero no para mí en taxi para mi madre no yo vengo que yo me he engañado porque coge gastado muchísimo dinero en taxis todavía no he gastado mucho de en taxis no entonces a algunas personas

Voz 8 15:10 ha salido esta pregunta plazo cuenta mucho indicó yo

Voz 7 15:13 toda la vida dicha lo que es no porque además

Voz 9 15:16 pero yo cojo taxi ya mucho con los taxistas mi idea es taxista y claro este esto que decías tú antes que el taxi es una burbuja de intimidad que es perfecta para una mujer como mi personaje porque es una mujer que no es muy sociable y entonces en taxi me permite socializar durante el tiempo de una carrera por qué a esa persona posiblemente ya no la va a volver

Voz 7 15:43 claro nunca más se sabe lo que hemos hecho

Voz 0874 15:45 pues poner a Juanjo en una Prieto que eso qué hacer con el PSC este año entonces como como el protagonista de su novela como la novela de hecho transcurre en un elevado porcentaje dentro de un taxi conducido por esta mujer que está protagonista hemos buscado a una mujer el taxista que se quisiera llevar a Juanjo a trabajar con ella en en teoría esto es lo más divertido en teoría era un experimento que iba a durar ahora un par de horas lo que Juanjo tratarán cansarse jueguen o descubrir aquello que quisiera descubrir pero al final creo que tengo que te tiras te hasta las once de la noche

Voz 9 16:15 en unas jornadas ir porque ella lo comunes ella hace jornadas de seis u ocho horas entonces si hicimos yo esperé porque empezamos a las seis yo esperé sobre todo porque me interesaba mucho la noche porque además es la única taxista de Madrid practicamente que trabaja en la noche ya sabes que en Madrid hay como un doce por ciento de mujeres taxista

Voz 8 16:35 más nada más sea es de que Trump

Voz 7 16:37 en la noche practicamente no hay ninguna no entonces ver madridista en taxi por la noche pero un momento me si yo lo entiendo Juanjo iba con la taxista de copiloto exacto sí

Voz 9 16:51 te perdona ir Juanjo reportero

Voz 7 16:53 cuando lo que estaba viendo cómo hubiera pagado por ver la cara de los clientes tenía que haber puesto una claro para verlo todo y de hecho te te reconoció a un cliente no no no bueno pues otro afectado mucho tiempo pues tampoco estamos empatados los practicamos es que a veces nos muchos público e en fin la taxista te llama Nuria Badía no no que se Nuria Badía fue simpática contigo desde aquí les damos las gracias una mujer potentísima

Voz 9 17:26 hace poco Choir en el mejor sentido de la palabra que además tenía que además yo llevaba un Toyota Prius que llevan ni

Voz 17 17:38 es verdad que el híbridas y unir oído

Voz 9 17:41 hay que Ike que tenía todas las características que tiene el ejemplo unas características que que tienen el protagonista permitiendo todos los taxistas es que todos los taxistas tienen una zona de creencia hay gente hay taxistas que les gusta la Gran Vía Hidalgo arropando al aeropuerto de Barajas ellos pues la Gran Vía no entonces esta mujer tiene una zona de querencia que es la zona de Cuatro Caminos que es por donde ya vive y entonces da vueltas obsesivamente alrededor los de esa zona que es

Voz 8 18:14 todo de dar vueltas alrededor de si misma no

Voz 0874 18:17 a escuchar un par de minutos en temas de esa experiencia de Juanjo como copiloto con la taxista Nuria tú cuánto tiempo llevas en

Voz 18 18:27 yo desde dos mil doce siete en Madrid desde dos mil dos dos cuando murió mi madre en noviembre el dos mil once y usted tiene por excelencia de dos mil doce no la licencia la tengo desde que estuve dos años mi padre pues me dijo a ver si vales hija demuestran no prestó la pasta compramos sí así fue no hacer eso en taxi y a través de Facebook pregunte digo por favor el nombre para el taxi compañero de Jaén y me dijo por favor no nos ha quedado

Voz 19 19:12 te gusta

Voz 18 19:13 no me encanta esto desde que era niña en casa todos teníamos desde los catorce años conduzco me quería con nombres y todo era moteros chicos primos hermanos amigos de hermanos todo

Voz 7 19:29 oye y si siempre

Voz 18 19:31 esto ahora no no por favor empieza a mediodía dependiendo del día porque ya era tarde noche pues si ya sabes si famosos buena bueno yo creo que bajaron arrancado

Voz 20 19:47 sí con toda la ilusión del mundo ha porque la verdad que me apasiona esta profesión no la escogió yo oí

Voz 18 19:57 pues mira tengo cincuenta y dos años aunque parece que mucho me lo apoyan alguna muchísimo es verdad

Voz 20 20:07 es que te pongas detrás de mí porque si no no lo dama parada no sé que no me paren ves mira además tenía

Voz 18 20:14 suerte la para

Voz 7 20:20 dice que desde la radio y así no se asusta nadie porque claro la gente se queda un poco de piedra a ver qué había dentro digamos la gente no me veía principio pero al estar cerca ya si se quedaba así un poco

Voz 9 20:31 decíamos no estaba para hacer un reportaje

Voz 8 20:33 para la radio y alguno ese bajón algunas no no no no todos no

Voz 0874 20:37 es curioso pues venga vamos a ver cómo cómo cogí vuestro primer que

Voz 19 20:41 creo que este pasajero mira estamos cargando que bien estos pasajeros entonces creo que se puede

Voz 21 20:49 hay unas diez y que amazónica nace en la calle

Voz 22 20:59 yo creo que a nadie no

Voz 18 21:06 porque si ocho no o veinte

Voz 19 21:14 no que no conozco yo he visto la jugada no se perfecto has estado estupenda pero yo te dije yo que cargado mucho a uno que yo tengo en vez de hombre y a la que al final Martínez

Voz 8 21:35 el Sporting no pilléis caro porque es que yo quería ir a Gran Vía para hacer un poco recorridos que hacían personaje y ella decía que a Gran Vía ahora no es bueno ahora para envía entonces ya me puse tan pesado que dijo bueno vamos a ir a centrar en Gran Vía cargamos

Voz 17 21:55 bueno oye y ahí hay

Voz 0874 21:59 no sé hay grandes historias en el taxi One como ocurren en el tuyo digamos en el novela o en realidad son pequeñas miserias de la vida habitualmente

Voz 9 22:07 no grandes historias no hay ningún sitio esto es lo que nos enseñan

Voz 0874 22:12 me parece una serie de la hecho ya te hace muchos años llamaba táctica Confessions que eran con confesiones de un taxi pero claro el taxista que en realidad era un actor profesional conseguía sacar a los clientes las grandes cuestiones de su vida

Voz 9 22:25 claro claro pero las grandes cuestiones de la vida de las personas son pequeñas cuestiones todas no que son grandes para uno pero claro en el taxi como se crea esa burbuja de intimidad

Voz 8 22:37 yo he contado va a los taxistas cosas atroces porque porque como cojo tanto taxis director del país y lo tienes ahí esto hijos taxistas a su vez te cuentan también cosas así está ocurrido de entrar en un taxi decir yo ya llevo cuidado

Voz 15 22:57 eso de decir esto

Voz 8 23:00 no yo sí de trabajo en la SER pero te cogen aquí quizás pues yo un día cogí a fundar un compañero tuyo parecida

Voz 7 23:09 lo ocurrido al idiota digo bueno sí o no pero es buen periodista pero vamos a tu taxi real venga vamos a ver qué pasa después

Voz 18 23:21 entre propio bueno no porque esté mucho

Voz 20 23:27 uno de vericuetos cargar rápido primero saber dónde estamos ahora lo que está claro explicar y tercero es llevar a los taxis libres son cien por cien de posibilidad de señoras no taxi delante como nos ha pasado diré tiene gusto llama bueno me llamaban La Dama pero no para

Voz 23 24:00 te acuerdas cuando ese pasajero jugando

Voz 19 24:03 claro

Voz 20 24:05 sí la verdad es que pierde en una carrera pero coge al que se lleno cogí a nadie que no fuera con tacones la mujer aquí es que coge el hombre que no fuera con la valla

Voz 18 24:26 sí claro cuando lo decía eso algún compañero cerrarían y ceja aquí nadie llegó a oír ya

Voz 20 24:33 pero tú me entiendes lo que yo te quiero mucho a la hora de anoche mismo Capsa mira abre por aquí contó no

Voz 7 24:44 claro la selección de los clientes Juanjo ese es un arte sociológico casi cada noche sobre todo quedaba noche la verdad es que noche da miedo porque algunos sitios no

Voz 9 24:55 entonces ese pues hay claro social mucho de la pinta o cuán también con lo cual también se equivoca mucho porque en principio en fin que a mí me vaya con capucha yo cuando lo escucha

Voz 1648 25:08 todo a Nuria tiene un aire de Lucía era el de temperamento digital ahora poco Lucía se tenía un poco

Voz 8 25:17 además ella por ejemplo no para en las paradas no me gusta ella está todo el rato moviéndose todo el rato

Voz 0874 25:23 a ver cómo dos tipos de taxistas esa es la clasificación no los que merodean por las paradas y los que nunca las paradas

Voz 9 25:28 sí hay gente que se puede pasar una hora para para ella está continuamente ya es una mujer con mucho nervio y entonces estar continuamente circulando cuando ve un taxi delante se mete por la primera boca calle que usaba huyendo de los taxis no

Voz 7 25:44 que la competencia claro oye dar resultado

Voz 9 25:47 se oye contaste hace que iba tu novela sí

Voz 7 25:50 si has quedado con ella que dé su opinión cuando la Liga vaga vaga

Voz 9 25:55 ente le conté fuimos alos a Permira curiosamente pasamos por la calle Cartagena que es donde vive mi personaje López de Hoyos no pero claro

Voz 8 26:07 ella cada en cada sitio tiene una historia por ejemplo allí se bueno pues a mí no me gusta porque en esa zona se había matado un hermano suyo en un semáforo no que era motorista no

Voz 9 26:18 y entonces pero lo interesante de esos recorridos obsesivos es es no que no que va a un sitio de un sitio a otro de la ciudad sino que iba de un sitio a otro de sí misma porque cada recorrido era una historia no

Voz 0874 26:36 vamos a escuchar un último extracto de esa experiencia tuya como copiloto de un taxista grabadora en mano y en este caso además echase una mano te pusiste caset trabajar

Voz 18 26:50 y es que aquí los cinco céntimos lo que haces no que es que no tengo de cinco de Oña lejano pero antes siempre estuvo siempre en Navidad pero la chica buscando a los cinco céntimos es que no tengo de cinco y al final me dio una de diez sentimos iba a decir que no mujer por cinco cero sabes

Voz 20 27:12 muy tranquilo

Voz 18 27:14 pero es que luego cuántos miro mira Juanjo que nos va el cliente

Voz 19 27:23 es un reportaje de radio disco pasada es que estoy haciendo un ruido tu reportaje la radio que voy al aeropuerto donde no muy abierto bien

Voz 24 27:46 ahora

Voz 19 27:53 tengo estoy ayudando mucho yo al final que te voy a comisión

Voz 7 28:02 no qué va me llevó a casa y me descuenta al final que bueno bueno el libro de Juanjo Millás se se llama que nadie duerma esta publicado por Alfaguara

Voz 0874 28:15 tienes llega esta noche de Casablanca además ciertas prisas porque si no tendríamos los dos miedo de que no consiguiera es estar aquí hoy por la mañana así que te agradezco las prisas del esfuerzo india es un libro enormemente recomendable cada uno va a descubrir una cosa diferente en en en estas páginas cada uno va a determinados personajes en estas páginas en las que por cierto parece el país porque hay un personaje que son redactó todo el país no quiero ni empezar a imaginar quién puede ser

Voz 1648 28:41 no sabemos si es un relato Spies o finge ser lo coge el puerto al país como si saliera de país no está claro eh es que como siempre el tema de la identidad está muy presente sí sí sí

Voz 7 28:54 bueno pues que muchas gracias Juanjo por el libro

Voz 1648 28:57 hacer el esfuerzo de taxista

Voz 0874 28:59 hasta dentro de un par de semanas que además tenemos preparado

Voz 7 29:01 la una espera una buena jugada para usar ya no sé ya si si un abrazo suerte Juanjo Óscar un abrazo otro para dijo adiós

Voz 25 29:12 eh yo

Voz 7 29:28 de nada

Voz 26 29:31 al

Voz 7 29:32 es una recomendación rápida en veinte segundos Oscar

Voz 1648 29:35 luego recomendar el libro de una escritora rusa fantástica que se llama Lidia Chukotka ayer ya es un clásico del siglo XX la novela se titula inmersión Nos habla de lo que le ocurre a un autor a finales de los cuarenta cuanto la Unión de Escritores le pagan unas vacaciones en Finlandia esta escritora soviética para que bueno para que pueda descansar el problema es que su marido fue detenido por la bueno por las persecuciones estalinistas y allí se va a encontrar rodeada de otros escritores como ella la mayoría de ellos son pro soviéticos excepto uno un autor represaliado que le va a contar realmente una cosa que le ayudará a entender lo que ocurrió también con su marido es un libro precioso narrado con una gran pasión con mucha ternura con mucho compromiso y como os decía al principio ya es un clásico del siglo XX robo Skaar con un abrazo