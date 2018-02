Sucedió una noche (18/02/18)

Voz 1 00:00 bienvenidos a sucedió una noche un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos

Voz 2 00:11 a bueno lado

Voz 3 00:34 ya

Voz 4 00:39 sucedió una noche un programa producido por Cadena

Voz 5 00:43 el canal de televisión TCM

Voz 0229 00:50 qué tal bienvenidos a sucedió una noche en la próxima hora os vamos a acompañar hablando de películas de estrellas y directores del mejor cine de todos los tiempos como dice nuestra careta este es el menú que os hemos preparado para hoy vamos a recordar una de las mejores comedias de todos los tiempos La fiera de mi niña de Howard Hawks cuando se cumplen nada menos que ochenta años de su estreno y tan fresca que ahí se director mexicano Guillermo del Toro acaba de estrenar su nueva película la forma de Dawa una de las favoritas para los Oscar y nosotros vamos a analizar su cine y su trayectoria humana y profesional Jack Bourbon nos propone hoy una de las mejores películas de terror rodadas en España Rec de Jaume Balagueró y Paco Plaza charlaremos del filme de su vida con la actriz Belén Rueda que como sabéis está ahora mismo en las pantallas españolas con El cuaderno de Sara para empezar ya mismo tenemos la película de la programación de TCM por la que apostamos esta semana

Voz 6 01:46 con ella comienza a sucedió una noche ya

Voz 7 01:55 el espectáculo está a punto de comenzar pero no se alarmen ustedes no les cobraremos la entrada

Voz 8 02:01 su montaje excelente Tom estupenda producción estupendamente escrita Jim estupendamente interpretada Harry dile a Chapman que su fotografía es perfectas

Voz 0229 02:11 la película de TCM esta noche se celebra la ceremonia de los premios pacta los galardones del cine y la televisión británicos como viene ocurriendo desde hace años el canal TCM los va a retransmitir en exclusiva en un programa presentado por nuestros compañeros Juan Zavala y María Guerra antes durante todo el día TCM iba a emitir diferentes películas que han sido premiadas a lo largo de la historia de estos premios una de ellas es el hombre elefante de David Lynch ganadora del Bafta a la mejor película en mil novecientos ochenta y uno de ella os vamos a hablar a continuación

Voz 0544 02:50 la película se basa en un caso real el de un hombre que vivió en la Inglaterra victoriana

Voz 9 02:55 es inglés tiene veintiún años se llama John me Merritt

Voz 0544 02:59 este hombre sufría una rara enfermedad que le provocaba Terry

Voz 9 03:03 les malformaciones físicas debido a esta serie de condiciones la ex seis congénita del cráneo las protuberancias papiloma Texas las masas pendular es en conexión

Voz 10 03:11 con la piel el enorme engrosa miento del miembro superior derecho que afecta a todos los huesos la gran distorsión de la cabeza y la extensa área de protuberancias papiloma Tosar el paciente ha sido llamado El hombre elefante

Voz 0544 03:23 desde su nacimiento John Merry llevó una existencia miserable maltratado por todos y exhibido en barracas de feria hasta que un médico consiguió sacar

Voz 9 03:32 verle de allí para ayudarle y ofrecerle una vida digna esta exhibición degrada todo aquel que la contempla así como también a la pobre criatura es un fenómeno como si no podría vivir los fenómenos son una cosa no hay ninguna objeción a los fenómenos pero

Voz 0544 03:44 esto es distinto esto hemos Rossi no debe estar permitido rodada en blanco y negro con una ambientación decimonónica muy conseguida la película destaca también por las excelentes interpretaciones de John Hurt como El hombre elefante y Anzo ni Hopkins en el papel del médico

Voz 11 04:00 porque de esto se hace algún tiempo

Voz 0544 04:04 qué tal

Voz 11 04:05 de qué se trata Podemos esté cubierto

Voz 7 04:09 no nosotros podemos cuidarle pero

Voz 0544 04:14 en un principio se pensó en Jamil el Luke Skywalker de La guerra de las galaxias para hacer de John Merritt ya que el actor había protagonizado con bastante solvencia la versión teatral pero sus problemas contractuales para rodar en esas fechas el imperio contraataca le impidieron hacerse con el papel Anthony Hopkins por su parte andaba esos días tratando de superar su adicción al alcohol hice cuenta que tuvo bastantes conflictos con David Lynch durante el rodaje

Voz 12 04:40 es el

Voz 0544 04:47 a pesar de ser una película que se aleja bastante del universo particular de David Lynch con una estructura clásica hay una gran sobriedad narrativa el director lleva a su terreno la historia en muchos momentos

Voz 13 04:59 la descripción de Londres industrializado

Voz 0544 05:01 agobiante la utilización del sonido

Voz 13 05:03 las pesadillas que atormentan al protagonista

Voz 0544 05:06 ETA una vez más Se trata del tema favorito de Linz la aparición de lo extraño dentro de un mundo aparentemente normal la viga es una Kim el hombre elefante es una película sobre la dignidad humana que nos habla de la crueldad que muestra la gente

Voz 7 05:22 ante lo anormal

Voz 14 05:27 tal

Voz 7 05:30 nada en este

Voz 0544 05:32 sentido la mirada de David Lynch es siempre piadosa la película está llena de emotividad

Voz 11 05:38 que eso esté en fin Pippa se muchas su asesinarle les rostro que opta a ser yo el que pasas de

Voz 15 05:50 asimismo se pudiera encontrar otra llega pudiera quedar P cota por queridos a Picos

Voz 11 06:00 quince ahora quizá PA Padilla como soy yo me esfuerzo mucho por ser poeta

Voz 0544 06:06 curiosamente el productor gran impulsor de la película fue Mel Brooks conocido por sus películas paródica como El jovencito Frankenstein Brooks decidió retirar cualquier mención a su persona durante la promoción de la película para que nadie se llevar a engaño para sorpresa de muchos el hombre elefante funcionó muy bien en taquilla

Voz 9 06:25 no hay más entrar al para esta representación Sony poder entrar esta noche cien taxis de mañana por la noche mañana por la noche

Voz 0544 06:33 como decíamos antes el hombre elefante ganó tres premios Bafta entre ellos el de mejor película mejor actor para John Hurt también fue nominada a ocho Oscar incluidos el de M por Phil pero aquel año el premio fue para Gente corriente de Robert Redford y la película de David Lynch se fue de vacío una de esas nominaciones fue para la acertada banda sonora que compuso John Morris

Voz 0229 07:14 seguimos con TCM porque vamos saber ahora otras películas que el canal emite la semana que viene ya sabéis os toca intentar adivinar las

Voz 18 07:22 a ver quién acierta esta semana a las cuatro Nico que pasa migas pues la victoria para pasar es una cosa pero

Voz 19 07:30 pero como tú lo haces con prismáticos Illescas extravagantes opiniones te todo lo que veis Fermí pero que que lo que pretende es sólo quiero saber qué es lo que le ocurre a la mujer que el no creo que por eso parezca aunque menos

Voz 20 07:56 eh

Voz 0229 08:13 no

Voz 21 08:29 con él yo tenéis

Voz 11 08:30 este lo tiene pelotas para conducir trabajas aparentar diez mil por anticipar que luego se descuenta del quince partiendo de que garantiza que vale

Voz 24 08:43 subir al coche

Voz 25 08:59 no

Voz 27 09:09 no

Voz 25 09:13 no

Voz 3 09:15 eh

Voz 28 09:22 siempre aspira a la casa de no sé qué le gustará que me cuente sus chismes mañana no haría falta contárselo las otras criadas guardan también el secreto otras creadas espera conseguir cuatro cinco para mostrar la vida de una sirvienta en Jackson

Voz 5 10:11 sabes eso aprovechar el momento no se empieza a pensar es cómo al revés que en momento se aprovecha de nosotros sí es verdad es constante el momento es como como que siempre es ahora mismo no

Voz 25 10:50 a mí

Voz 0229 11:06 bueno había dos películas antiguas y dos más red empezábamos con Grace Kelly James Stewart en La ventana indiscreta de Hitchcock con música de Framis la segunda película era la más difícil Driver Un policiaco de mil novecientos setenta y ocho dirigido por Walter Hill protagonizado por Ryan O'Neal esta película driver es la que inspiró a Nicolás Windsor recen para su película de título muy parecido Gray protagonizada hace seis siete años rangos la banda sonora de Graiver la película de Walter Hill era obra de Michael Small el tercer diálogo pertenecía a un título mucho más reciente criadas señoras con su correspondiente tema musical de su banda sonora compuesta por Thomas Newman y para terminar otra película relativamente reciente voy Club el film de Richard Linklater que le hizo ganar el Oscar a Patricia Arquette en dos mil quince el tema de su banda sonora que suena de fondo es precisamente una canción que se hizo popular por aparecer en la película giro del grupo family of the teenage

Voz 30 12:07 dice el cine que ya tenías que haber visto

Voz 31 12:13 sí ese avión despega y tú no estás a su lado te arrepentirás tal vez no y mañana pero sí muy pronto y para el resto de tu vida subida desde Casablanca toda vivida ha estado esperando decir

Voz 0544 12:27 todavía muy reciente el éxito de perfectos desconocidos Belén Rueda ha estrenado otro fin que también se ha situado en los primeros puestos de la taquilla desde hace un par de semanas Se trata de El cuaderno de Sara una película que cuenta la historia de una mujer que viaja al Congo en pleno corazón africano para encontrar a su hermana una cooperante que ha desaparecido de estas dos películas de su carrera de actriz en general hemos charlado con ella

Voz 1847 12:55 como la de Alex de la Iglesia de perfectos desconocidos es

Voz 7 13:00 la comedia amarga porque tiene momentos amargos

Voz 28 13:02 Nos gustaría que si pasase algo diferente

Voz 1847 13:07 peor que el aburrimiento no hay nada seguro muchas gracias

Voz 0544 13:11 hay muy pocas películas

Voz 1847 13:12 estoy de acuerdo el público y la crítica y esta es una de ellas Si aquí yo creo que es como director no tiene mucho artificio es el estado puro hemos estado dos mil seis encerrados con él todo lo lo lo los siete actores ITA escurre todo en un solo sitio en trabajo actoral que ha dirigió maravillosamente bien

Voz 28 13:31 esto le faltas al pasado otro remedio no podíamos haber ido a cenar a un restaurante cojo es también ayudar a tiro bichos que pase quieres discute nada

Voz 1847 13:42 el cuaderno es a lo vemos que contar es la relación de dos hermanas que se quieren muchísimo la incomprensión que pasa a veces en las familias cuando uno se dedica una cosa que los demás no entienden ya África como hilo conductor para entender que cada uno deciden subida en lo que quiere hacer lo que quiere ser

Voz 31 13:58 estas como la historia relativo a tres hermanos digo pródigo no entiende porque todos también Bayliss sin embargo malos de unas no

Voz 1847 14:09 aquí el hecho a lo mejor de que no estoy muy involucrado en los problemas de tu propia familia no quiere decir que no puedas ayudar en otros lugares como África en conflictos que son muy muy fuerte

Voz 32 14:21 has oído hablar de coltán supongo sí bueno sabes que es el nuevo negro como lo dicen los minerales de sangre el problema es que para fabricar estos aparatitos hace falta diferentes materiales alguno de ellos bastante casos como la casi tirita o el coltán pero en el Congo a escasos trescientos kilómetros de aquí máximo está el ochenta por ciento de las reservas mundiales

Voz 1847 14:40 el director Norberto López Amado que tiene una sensibilidad muy especial me dijo quiero contar a través de los ojos de una mujer que sea ir la historia diferente con el mismo conflicto sea vivir de una manera diferente va a humanizar la relación de toda la gente que vas encontrando en África hasta que encuentras a tu hermana relación con otras mujeres con otras madres con que se punto de heroína ni siquiera la él mismo personaje lo sabes hay películas de referencia como son diamantes de sangre de Di Caprio

Voz 34 15:17 también vendes diamantes de sangre Hills explica quién crees que con las piedras que yo saco chicas americanas que quieren una boda de cuento de hadas y un pedrusco que rige como los que sacáis en tú políticamente correcta arpista así que por favor no vengas aquí abajo carne

Voz 1847 15:34 hay una película que se llama of no una Sean que habla del conflicto de los niños soldados muy concreto

Voz 7 15:39 aquí todos me llaman comandante comandante bueno bueno esto es se quedará bajo mi cargo de entender haré para que sea un guerrero así podrás luchar contra el Ejército que ha matado a tu padre es lo que quiero es

Voz 1847 15:58 tras esas cosas te te van informando pero antes de empezar a rodar la película dos años antes cuando me propusieron hacerla el equipo más básico producción guión y dirección hacia en un viaje al Congo con un jefe de misiones de Médicos Sin Fronteras que había organizado todo iban a visitar ONG es campos de desplazados etc

Voz 32 16:19 bienvenida de África Laura mucho gusto Sergio Rojas impactara mira aquí en esta zona fueron de los periodistas de tumores de aparece tu hermana pero suena vivir a una de las zonas más peligrosas del Congo entre Cuba igual Icaria

Voz 1847 16:31 yo les dije por favor llevarme es que ahí ya tengo gran parte y personaje ganado porque estoy escuchando en primera persona la historiad de de la gente en Goya

Voz 7 16:41 en presentar la película para mi fue muy importante la verdad es que cuando trabaje con con Amenábar

Voz 35 17:03 las puertas del cine Querido Ramón perdona que haya tardado tanto en contestar tocarla pero es que los médicos me han restringido el ordenador y en general cualquier otra actividad que no me fuerza a ejercitar mis piernas aseguran que aún puedo volver a caminar aunque creen que no debería seguir con tu y ahora ella parece

Voz 5 17:17 está un poquito más admitido pero antes y tras

Voz 1847 17:19 has en televisión no podía ser preceptivo

Voz 5 17:22 había algo que parecía que gira es diferente Él

Voz 1847 17:25 pero no solamente los actores guionistas directores directores de fotografía parecía que el cine era una cosa en la televisión era otra y a mí me abrió las puertas en la verdad es que hacer una película con Alejandro ha sido el mejor regalo

Voz 5 17:38 película tiene de todo tiene amor sexo crímenes pues va a salir una película perfecta y espero que esta vez me de un personaje que a mí me pasó una cosa

Voz 1847 17:46 cuando me llega algo mientras pavor porque a lo mejor si si es que si tiene la oportunidad de elegir yo me gusta esto y te gusta mucho el guión o te gusta mucho el director con el que vamos a trabajar como no lo conoces al principio es o Socorro a ver si voy a estar a la altura ir luego yo creo que el secreto está en meterte a trabajar y entonces ya te olvidas de lo que va a ser el resultado del susto que tienes al Príncipe

Voz 36 18:10 no

Voz 20 18:13 eh

Voz 1847 18:18 siempre te quedan amigos después de hacer un proyecto tu cada vez que haces una película es un equipo completamente nuevo bueno completamente a lo mejor ya coincides con alguno de los técnico eso pero es un equipo nuevo siempre quedan amigos de cada uno con Guillermo menos pero con J Si Nos reunimos por lo menos una vez al año Nos vemos siete

Voz 37 18:36 es una casa precios cómo dieron con ella yo me quedé aquí esto era un pequeño orfanato siempre quise volver así que se nos ocurrió la idea de la residencia residencia una residencia para niños discapacitados pese que venía por eso necesitará mucha gente para poder encargarse de todo

Voz 5 18:50 no es ese tipo de residencia con

Voz 1847 18:53 cinco seis niños Nos daríamos por satisfechos Pepe como azafata después presenté después de ficción de televisión series después TIM y después teatrales necesitas haciendo casi casi de incas tengo Imaz Castel acaba de cumplir cuarenta hay parece que me ha caído la maldición de Tutankamon Renault darse Maurice renovarse murió yo creo que esa es

Voz 5 19:14 la la frase más significa

Voz 1847 19:17 creativa para que sea para no quedarte en una zona de confort en general en mi vida tampoco me gusta quedarme en una zona de confort

Voz 5 19:25 que seguir buscando sin venga cuéntame algo de la película cómo va el castillo el personaje principal es maravilloso ya no necesita es una norteamericana de decía Mis hijas digo a mí pero es tú te va a servir para algo de comida

Voz 1847 19:38 el actor y sobre todo cuando empieza es como un archivo en blanco y hay que ir escribiendo líneas ID igual hacia donde va en todo todo te sirve en la vida también a nivel personal también pero como actores primordial

Voz 38 19:51 bueno no

Voz 30 20:00 sucedió una noche un programa de la Cadena SER el canal de televisión TCM

Voz 39 20:09 lo que mejor están del festival será alguien que la gente no

Voz 0544 20:16 hoy domingo dieciocho de febrero se cumplen ochenta años del estreno de La fiera de mi niña de Howard Hawks una de las obras maestras de la comedia de todos los tiempos vamos a recordarla ya contaros algunas anécdotas de la película

Voz 29 20:35 la niña

Voz 0229 20:36 es una de las películas más alocadas de la historia del cine máximo exponente de lo que en su día se llamó escribo al comedie o comedia excéntrica a lo largo de hora y media Katherine Hepburn y Cary Grant organizan tal rueda de confusiones y enredos que sólo puede ser comparada a los mejores momentos de los hermanos y todos los personajes Delfín parecen haber enloquecido

Voz 9 20:56 vamos gusta esa palabra no todas las personas que se comportan de un modo raros

Voz 0229 21:00 mente cierto en esta película es la prueba de ello es La fiera de mi niña el humor surge de la acumulación de situaciones disparatadas

Voz 9 21:08 cómo es posible que le ocurran todos estos disparates a una misma persona

Voz 0229 21:12 y en especial de las constantes tribulaciones que sufre el personaje de Cary Grant

Voz 9 21:16 Susana hay alguna forma de cruzar este río es poco honda podemos balear la paz

Voz 0229 21:25 a lo largo de la película el pobre actores atropellado zarandeado manejado y engañado una y otra vez

Voz 9 21:30 un hombre es capaz de soportar muchas cosas hasta cierto límite

Voz 0229 21:33 todo comienza con un hueso Cary gran es un paleontólogo que lleva años tratando de reconstruir el esqueleto de un pronto a Uribe por fin un día recibe el hueso que le falta pero tiene la desgracia de cruzarse en el camino de Katherine Hepburn una joven de clase alta propietaria de leopardo que complica la vida hasta límites insospechados

Voz 9 21:52 tres nosotros sólo han surgido una serie de infortunios desde el principio hasta el final

Voz 0229 21:56 los dos están obsesionados con él y él con el hueso fosilizado que como no acaba perdiéndose

Voz 9 22:02 yo creo que va a tener que buscar otro pues ha costado cinco años y tres expediciones encontrar ese Encina ahora que saben dónde encontrarlos porque no Phil que cepillo duro tenías tú acá sacase de la caja donde lo has metido lo volví a poner en la caja que más había en la visto no recuerdo que hubiera nadie más excepto yo quién es John pero no lo mezcla no perro hueso

Voz 0229 22:28 en mil novecientos treinta y ocho Cary Grant se había convertido en uno de los actores más populares del momento Howard Hawks le consideraba el mejor protagonista posible para la película sin embargo el actor no se veía metido en la piel de un intelectual de un científico reservado

Voz 9 22:42 no lo sé la verdad es que no soy el de siempre

Voz 0229 22:45 ahora el rodaje Jobs le dio la clave para interpretar al personaje

Voz 0544 22:48 habrás visto a Harold Lloyd en alguna de sus películas

Voz 0229 22:51 la Cary Grant no necesitó más indicaciones cada vez que tenía algún problema de interpretación evocaba mentalmente los gestos del ídolo del cine mudo y con ese simple consejo el actor se hizo con su personaje

Voz 9 23:02 después de haber recibido esto me siento en forma será un muñeco en mis manos acabaré con él

Voz 0229 23:06 con la Head Burt fue más difícil el principal problema era convencerla de que para resultar divertida no tenía que hacerse la graciosa ni hacer muecas extrañas sino que como hacían los grandes cómicos cuanto más extravagante era la situación más seria y solemne debía enfrentarse a ella

Voz 9 23:21 esa era mi pelota Oliver allí está junto al banderín que está confundiendo las cocinado su partido uno acabo de hacerlo el primero ya es buena era debería usted estar allí este es el recorrido diez días

Voz 0229 23:31 Howard Hawks tuvo muchas discusiones con ella durante el rodaje pero siempre la recordaría como una de las actrices más dotadas con las que trabajó nunca

Voz 0544 23:38 Kate tenía un cuerpo magnífico como el de un boxeador siempre se movía del modo más adecuado con esa hermosa coordinación que le permitía pararse y girar sin perder el equilibrio jamás había visto a una chica con semejante control y sentido del ritmo

Voz 0229 23:54 pero aparte de Hepburn gran la película contaba con otros dos importantes protagonistas de cuatro patas

Voz 9 23:59 yo yo ven con mi

Voz 0229 24:02 George no era otro que el Foster ex hippy uno de los perros más famosos de la historia del cine gracias sobre todo a su personaje de hasta en las películas de la cena de los acusados y su secuela

Voz 42 24:14 y además del CAM también había un felino de Mi hermano Marck en el Brasil quiere casus ante tanta les David conservan los Siempre a tu lado tiene tres años es cariñoso como una decide les gustan los perros no sé si Mark quiere decir que le gusta comerse los jugar con ellos les gusta la música sobre todo de la canción todo te lo pueden votar menos el amor Basic es absurdo

Voz 0229 24:31 Nos lo era el animal adoraba esa melodía y era la única forma de que obedeciera de tanto cantarla en la película la canción cita se hizo popular

Voz 43 24:39 no los puedo dar

Voz 9 24:43 no vivir

Voz 43 24:45 sí

Voz 0229 24:52 Katherine Hepburn no tenía ningún reparo en trabajar con baby lo Pardo e incluso consintió en ponerse un aroma que estimulaba las ganas de jugar del animal

Voz 9 25:00 hola me encerrados en sus hombres malos te pondré insta a respetar del sueño

Voz 0229 25:08 no obstante José caso Kate llevaba siempre resina en las suelas de los zapatos para evitarles balones que irán alarmada baby sino recordaba la actriz

Voz 31 25:17 me gustaba mucho el leopardo basta que intentó morder fue más sensata siempre que podía se mantenía distante

Voz 0229 25:24 el problema con Cary gran era que sentía un pánico atroz de El Pardo

Voz 9 25:27 de velocidad me doy por favor vete vete de aquí llevamos la algo Suzanne no me gustan los leopardos piense que es un gato doméstico tampoco me gustan los gatos

Voz 0229 25:37 una vez para gastarle una broma Catherine le tiró Leopardo de peluche por el ventilador de su camerino el actor salió de allí corriendo despavorido a pesar del miedo Cary Grant tenía que rodar muchas escenas con el animal así que hizo de tripas corazón para que no se notara su terror

Voz 9 25:52 quiero trece kilos de solomillo por favor ha dicho usted trece kilos y kilos y cómo quiere que lo corte en una sola pieza para pasarlo para la paralizado es para comerlo Cruz sí

Voz 20 26:05 eh

Voz 29 26:12 ahí

Voz 0229 26:13 esas escenas antológicas en La fiera de mi niña una de los más recordadas transcurre en un night club

Voz 9 26:19 créame que lo siento es que has estado en el sobre los se levante y créame que no sé cómo disculparme desde eres bebí presentéis que estaba usted aquí lo intuí tarde cuando ya estaban suele ser un mes sellaban

Voz 0229 26:33 la escena comienza con una costa Lada de Cary Grant a partir de ahí se suceden toda clase de enredos discusiones y percances

Voz 9 26:40 oiga no ir a creer que lo intencionada meses lo sensato era salir huyendo en cuanto la vi a usted verá se lo explicaré que sostuvieran digo sea no piensan a que lo he hecho intencionadamente en la culpa no es mía no quería hacerlo pero lo he hecho no quería hacerlo si quiere usted hacer algo forme coser serlo no es algo más sencillo juguemos son juego verdad yo me está los ojos con la mano y usted

Voz 0229 27:06 sí ella rompe por accidente el esmoquin él luego él el de ella ahí al final los dos tienen que abandonar el local caminando pegados el uno al otro para que no se les vea la ropa interior

Voz 9 27:17 Manolo se quede ahí pagó algo fondas que detrás de las placer pues lo puedo acercarme más a lo primero que he visto

Voz 0229 27:26 yo os contamos hace unas semanas en un reportaje sobre Howard Hawks que el propio director volvió a repetir este en la película su juego favorito y es que la fiera del niña es una de las películas más taras y que más influencia han tenido en el desarrollo posterior de la comedia cinematográfica de los años setenta se estrenó qué me pasa doctor una película de Peter Bogdanovich protagonizada por Ray en mil Barbara Streisand que era una especie de Rin Eix moderno de la película de Hawks y por supuesto contenía también esta escena

Voz 9 27:54 Temas despedir

Voz 21 27:59 Bale

Voz 7 28:01 déjeme que se lo conocemos que tranquilo compraremos y ninguna tienda no me gustan

Voz 43 28:11 con

Voz 44 28:16 hoy en día

Voz 0229 28:16 la considera una de las mejores comedias de la historia pero en su día La fiera de mi niña fue un fracaso de taquilla las culpas entonces fueron a parar a la Hepburn y es que por aquellos días a Asociación de Distribuidores acababa de publicar una lista negra

Voz 5 28:30 no costumbre a leer el varios Kissinger Maite Merino letal para la taquilla esto y Marginata hundida defenestrado acabadas hoy el pescado podrido que todos rechazan que eso de centro se vayan al Cuerno de esa pandilla de desalmados

Voz 0229 28:42 Catherine estuvo algún tiempo sin pisar un plató de cine la R recabó intentó marginar la actriz respondió enviando de un cheque con el que compraba su contrato libre al fin consiguió salir del bache y lo hizo rodando otras dos nuevas películas junto a Cary Grant vivir para gozar e Historias de Filadelfia porla se llevó un Oscar llegaría su etapa junto a Spencer Tracy con el que trabajó en ocho películas pero ninguna de ellas hizo olvidar que Katherine Hepburn Cary Grant fueron en algún momento la más perfecta y elegante pareja de comedia del cine

Voz 45 29:15 ah

Voz 46 29:21 no

Voz 43 29:38 sí sí sí

Voz 30 29:48 sucedió una noche un programa de la Cadena Ser el canal de televisión TCM

Voz 47 29:55 eh

Voz 48 29:59 eh

Voz 49 30:14 a Bibi yo

Voz 25 30:22 eh

Voz 0229 30:23 Woody Allen

Voz 25 30:29 eh eh eh

Voz 0229 30:33 eh

Voz 25 30:41 eh

Voz 48 30:44 al lado

Voz 0229 30:50 seguimos en Sucedió una noche lo suyo era bailar principalmente pero cuando se ponía tampoco cantaba mal del todo esté Gene Kelly con una canción que interpretaba en la película Un americano en París lobbies Hirsch este amor está aquí para quedarse de un clásico como Gene Kelly a otro que aspira a serlo

Voz 30 31:12 dale un título Enciclopedia curiosa delfines

Voz 0229 31:19 esa ha estrenado la forma del agua una de las películas favoritas para los Oscar de este año subdirector Guillermo del Toro vuelve a ofrecernos una historia que mezcla suspense y fantasía muy en la línea de este realizador mexicano por eso el capítulo de nuestra Enciclopedia de hoy está dedicado a la figura y al universo cinematográfico de Guillermo del Toro

Voz 1 31:44 está bien

Voz 0544 31:48 pues déjame entrar a saludar a Guillermo del Toro no le asusta el otro lado su mundo personal está lleno de fantasmas vampiros monstruos y seres sobrenaturales la fantasía es el motor de su vida el lugar en el que encuentra la explicación y sentido al ser humano

Voz 51 32:04 la verdad es que existe una falta de misticismo absoluta en la vida diaria básicamente ya no creemos en nada que sea más allá de el atasco de tráfico al medio día el cheque mensual follar este fin de semana osea la única mitología medianamente viva

Voz 0544 32:22 su equivalente en España sería Alex de la Iglesia con él comparte el ingenio la simpatía hay un gran talento como Alex también viste siempre de negro algo que aprendió de una de sus películas favoritas la mosca

Voz 9 32:36 también se lo ha pedido seis así no pierdo tiempo pensando que poner siguiente traje del corte

Voz 0544 32:43 su espíritu es el de el eterno adolescente

Voz 52 32:45 el persona esté que tiene ya bastante pero sigue siendo un adolescente cierta formas bueno me identifico mucho coronel tiene en casa más decía

Voz 0544 32:57 cinco mil libros de terror un género sobre el que podría dar conferencias además colecciona todo tipo de objetos relacionados con el fantástico y está loco por los cómics su lectura favorita desde que era un chaval en el fondo se considera un dibujante de cómics frustrados

Voz 5 33:14 lo que pocos modelos de mayor etéreos como el Pocholo mucho mejores con más peleas más tesoros

Voz 0544 33:21 siempre va a todas partes con una libreta de cuero en la que apunta ideas para el futuro dibuja seres fabulosos divisiones que más adelante se convertirán en imágenes de sus películas

Voz 7 33:31 hubo un tiempo en que va por la vida con una pluma de tinta y color es como una anormal profundo paraba y sacaba la pluma de ganso en algún restaurante y anotaba el Mónaco se ya ahora ya soy más práctico me compró una estilográfica en El Corte Inglés

Voz 0544 33:48 pero a pesar de todas estas rarezas no es el típico friki introvertido y solitario todo el que le conoce le considera un tipo encantador y muy sociable en España tiene muchos amigos ir siempre les corresponde

Voz 51 34:01 pero yo soy parte de una sociedad secreta muy selecta ahí invitada que es la la sociedad a favor de la difusión de Santiago Segura mundo llevó Torrente en las alforjas a donde quiera que voy

Voz 0544 34:18 lo de su afición al fantástico le viene de lejos de niño tuvo una experiencia que de alguna manera Marcos su camino

Voz 52 34:24 la experiencia que tuve fue hoy un fantasma de un tío mío en la habitación en la que él solía dormir es un episodio muy Simenon al que está retratado en El espinazo del diablo

Voz 31 34:37 la novela no encontramos uno

Voz 0544 34:40 en el colegio pronto se dio cuenta de que era diferente a los otros niños son insistentes los dibujos no tenía amigos así que se refugió en los libros de terror las películas y los cómics ya entonces vivía por y para el terror

Voz 51 34:55 bueno que era un freak absoluto de hecho existen fotos por ahí rondando de mías a la edad de ocho años disfrazados vampiro chupando al el cuello a mi hermana has bastante para todos los nazis

Voz 0544 35:05 siendo adolescente conoció a Dick Smith especialista de maquillaje que había trabajado en la película El exorcista con veintiún años montó con él una empresa de maquillaje y efectos especiales de ahí pasó a la dirección primero de series de televisión y cortometrajes

Voz 52 35:21 el primer festival al que asistí con un cortometraje me me me puse completamente ebrio con las bebidas gratuitos del festival que yo me entendía como regalaban el fuego fue en España en el Festival el Festival de Gijón no con un corto infecto que se llamaba geometría mi mujer y yo deseamos

Voz 0544 35:41 por fin en mil novecientos noventa y dos decidió hipotecar todo lo que tenía para rodar una película insólita y arriesgada que cambiaría su vida Cronos dio aquí

Voz 21 35:55 pero qué es

Voz 54 35:59 ahora parece una película que ya existe que ahí está pero en su momento era una película que nadie concebía que fuera existir una película de vampiros sin ninguna ironía posmoderna romántica llena de amor por el género pero qué sucedía en una casa de clase media mexicana

Voz 0544 36:16 en Cronos ya estaban los que se convertirían en dos de sus actores fetiche Federico Luppi Ron Perlman

Voz 52 36:22 yo soy un fan de voto de rol para una lo que considera una estrella porque Hollywood normalmente considera una estrella al tipo que da pasta en la taquilla yo considero una estrella el actor perfecto para el papel ver

Voz 0544 36:35 también tiene entre sus habituales a Duff Jones el actor que hace de hombre pez en la forma de agua en las dos entregas de Hellboy y que también aparecía disfrazado en el laberinto del fauno

Voz 55 36:47 suyas como otros

Voz 5 36:54 sí sí y como no

Voz 0544 36:57 siete Santiago Segura también aparece haciendo pequeños papeles en varias de sus películas

Voz 7 37:02 está buscando polvo de hueso de Cayo Hueso no porque iba a querer eso ya veréis

Voz 56 37:10 yo lo tomo

Voz 0544 37:16 también en Cronos aparecían dos de sus principales motivos recurrentes los niños y los bichos

Voz 57 37:22 quién dice que el insecto no se les criaturas favoritas de Cristo que el agua igual que un mosquito en asuntos de la Resurrección donde esos migas puedan estar en el centro de la piedra cientos de años hasta que alguien venir las libera

Voz 0544 37:38 Del Toro pudo mostrarnos su pasión por los bichos en Mimi su primer trabajo en Hollywood en la que Mira Sorvino se enfrentaba a una plaga de cucarachas gigantes

Voz 31 37:47 algunas de es un insecto evolucione imitando a su depredador una mosca puede parecer una una oruga puede a una serpiente pudo evolucionar militando a su depredador

Voz 0544 37:59 la experiencia no fue buena del Toro chocó con los ejecutivos de Hollywood que limitaron mucho su fantasía creadora al mismo tiempo su vida personal entró en una época difícil su padre fue víctima de un secuestro el tuvo que pagar para liberarle el director entonces tomó la decisión de abandonar México tenemos Caine y aquí se posible hoy mismo no podemos quedarnos aquí un solicitante más a Austin Texas donde fijó su residencia sin embargo no tardó mucho en trasladarse a España donde durante un año estuvo trabajando en El espinazo del diablo Un cuento de fantasmas en un orfanato durante la Guerra Civil española que le produjo Almodóvar

Voz 0229 38:38 esta

Voz 1 38:41 espera

Voz 0544 38:46 poco después el cine americano volvió a llamar

Voz 5 38:50 representamos al Gobierno de la Nación vampira ofrecen una tregua quieren reunirse contigo está seguro de su así les conoceremos aún mejor

Voz 0544 38:57 Dick del toro dirigió Blade II la mejor película de la saga de aventuras del vampiro Wesley Snipes y a continuación llevó a la pantalla una de sus cómics favoritos Hellboy con el que llegó al número uno de la taquilla americana

Voz 52 39:11 eso me entusiasmo y un amor con personal que no se puede explicarse implementen encontré en el sentido el humor una humanidad y una ternura muy muy grande al mismo tiempo es un tipo poderoso pero Felipe entonces son contrasta bonitos

Voz 0544 39:27 su segunda aventura en el cine español se saldó también con un gran éxito en el laberinto del fauno Guillermo creó un cuento de hadas y monstruos con el trasfondo de la Guerra Civil

Voz 7 39:37 buscar la magia en el mundo de castillos y dragones eso lo hace cualquiera porque hay que buscarla más en los lugares donde no se espera que se pueda encontrar El laberinto del fauno

Voz 0544 39:48 no siete Goyas en dos mil siete Se convirtió en la película de habla hispana más taquillera en los Estados Unidos y le puso en la senda del Oscar que este año vuelve a recorrer

Voz 5 39:57 han tengo NBC

Voz 0544 40:07 en los últimos años ha dirigido la segunda entrega de Hellboy se ha apuntado al cine de monstruos gigantes com Pacific Rim

Voz 25 40:16 la pena es que quiera esperar

Voz 58 40:18 hemos decidido no sólo creer en nosotros mismos sino los unos

Voz 0544 40:22 los otros

Voz 58 40:23 hoy nos enfrentamos a los monstruos que nuestra fechas y les plantamos cara

Voz 0544 40:34 también volvió al género de fantasmas con la cumbre escarlata Un cuento de terror gótico

Voz 5 40:39 es más existe

Voz 28 40:41 estoy seguro la primera vez que vine tenía diez años y madre coles xenofobia Gemma así que mi padre dispuso que la permanecerá cerrado y me pidió que no mirase

Voz 7 40:57 hasta la noche inquilino

Voz 0544 40:59 ahora va camino de convertir la forma del agua en una de las grandes películas de esta temporada en su cartera hay muchos proyectos una secuela de Pacific Rim una adaptación de En las montañas de la locura de HP Lovecraft y una tercera película en España con la que cerraría su trilogía sobre la Guerra Civil

Voz 51 41:17 me he dado cuenta que mi carrera no la por que voy de gitanos con la vida de la que siga siempre y cuando sea una película de la que está enamorado

Voz 30 41:38 sucedió una noche un programa de la Cadena SER y el canal de televisión TCM

Voz 59 41:45 no

Voz 60 42:26 sí

Voz 0229 42:45 este es el tema principal de En el estanque dorado aquella película protagonizada por Henry Fonda Katherine Hepburn de y fonda en mil novecientos ochenta y banda sonora era obra de Dave

Voz 7 42:57 llega el momento de nuestro detective cinematográfico Jack Bourbon Bourbon presenta tíos tanto que lea

Voz 24 43:11 de película

Voz 30 43:16 mi terapia

Voz 63 43:22 no

Voz 0544 43:25 hola qué tal amigos os traigo una de las mejores películas de terror jamás realizadas en nuestro país una historia realista rodada de una forma muy original que además fue un éxito de taquilla os estoy hablando de Rec de Jaume Balagueró y Paco Plaza estrenada en el año dos mil siete una película que entre otras cosas nos regaló dos iconos de la cultura popular la reportera Ángela Vidal y la niña Medeiros una de las mayores aportaciones españolas a la galería de monstruos del terror universal ya lo dice la cantante Alaska una de las mayores fans del personaje

Voz 64 44:03 la niña Medeiros es el primer monstruo del cine de terror contemporáneo en España y es una pena porque si hubiera salido de una película norteamericana sería un ídolo de masas y tendríamos un montón de figuritas y merchandising con su imagen

Voz 21 44:16 es

Voz 65 44:19 ah sí

Voz 0229 44:23 Balagueró y Plaza son dos auténticos expertos en eso de hacernos pasar miedo en mil novecientos noventa y nueve Jauma Balagueró arrasó en el Festival de Sitges con su primera película Los sin nombre después fichó Anna Paquin y para dar Next una historia que también triunfó en las taquillas norteamericanas

Voz 24 44:44 Iban Volando voy

Voz 0229 44:48 siguió insistiendo en el género de terror y su siguiente película fue frágiles donde la protagonista era Calista Flockhart Ally Mc Bill televisiva pareja de Harrison Ford

Voz 5 44:57 vaya estos como este besarla estará quiso la jugando

Voz 7 45:00 no son tabaco

Voz 0229 45:05 a Paco Plaza le conoció en el rodaje de una película documental sobre el fenómeno Operación Triunfo se hicieron amigos decidieron rodar juntos otra película de terror Jauma Balagueró nos preguntábamos cómo podemos

Voz 0853 45:17 el de terror para que esperar pudiese vivirla desde dentro no hemos formara parte de la de la película dándole vueltas a esto surgió de pronto esta idea no fue un poco fue una especie de reto de de encontrar un una vuelta de tuerca al género y nació el proyecto

Voz 0229 45:31 Bombers Babia seis Duración setenta minutos Éstos fueron algunos de los títulos que barajaron para la película pero al final decidieron llamarla REC la abreviatura que se lee en el botón de grabación de una cámara tan importante en la películas sí porque REC comienza con la grabación de un programa de televisión de esos de realismo callejero

Voz 5 45:54 muy buenas noches les habla Ángela Vidal hoy en mientras

Voz 1847 45:56 está duerme vamos a acompañar a una patrulla

Voz 5 45:59 bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad

Voz 0229 46:02 en un principio se llegó a pensar que fuera Mercedes Milá quién interpretará este papel pero al final se hizo un casting en el que la elegida fue Manuela Velasco sobrina de Concha Velasco conocida sobre todo como presentadora de Los cuarenta Principales del programa de televisión cuatro esfera contaba Manuela que la prueba que hizo fue un desastre se equivocaba constantemente pero eso precisamente fue lo que les gustó a los directores ya que querían que el personaje fuera una periodista inexperta me alarma entendido alarma en cuanto al nombre del personaje decidieron llamarla como la siguiente persona que les llamara ese día por teléfono en la que llamó fue Ángel Abidal una amiga del director Paco Plaza

Voz 32 46:51 estamos en frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina mayor ha tenido algún problema los vecinos han oído gritos

Voz 0229 47:02 los sustos empiezan rápido los bomberos tienen que tirar la puerta de la casa de la vecina que no da señales de vida

Voz 21 47:09 la policía

Voz 0229 47:13 en ese momento en a la mujer empapada en sangre que se lanza como una demente al cuello de uno de los policías un extraño virus que les vuelve locos ya habidos de sangre se está propagando por el edificio se transmite por la saliva uno de los infectados muerde a otra persona como precintar el edificio desde el exterior vecinos dentro y la casa pronto se convierte en un

Voz 24 47:46 hola

Voz 58 47:54 gracias a otra fue que hace todos los infectados

Voz 0229 47:57 una serie de televisión americana hay un programa del corazón de Telecinco sí hay tomate en concreto un reportaje de Raquel Mosquera en un centro hospitalario fueron la inspiración de los directores a la hora de hacer la película se rodó en orden cronológico y con cámara al hombro lo que le da un tono muy realista Paco Plaza

Voz 67 48:14 entre lo que hemos intentado es provocar una realidad registrarla con un equipo de televisión no el nuestro ha sido desatar un caos que pudiera ser recogido por un equipo de televisión con un lenguaje muy televisivo muy reconocible para el espectador no

Voz 0229 48:27 por esa razón también decidieron escoger actores poco conocidos e incluso hay bastantes que no lo son

Voz 7 48:33 lo que buscaban era la naturalidad televisiva fuertes despertado pues todo lo que he podido hemos bajado yo tengo que cambiarme de ropa algo raro pasa algo raro a alguien ha hecho algo tienen encerrado

Voz 0229 48:51 muchos diálogos y escenas improvisaron sobre la marcha y a menudo los actores no sabían que iba a ocurrir a continuación para que ofrecieran su reacción natural

Voz 5 48:59 medidas favorece que está lleno de coletilla

Voz 68 49:02 que está cortará la calle y que no les dejan acercarse al difícil

Voz 29 49:06 sí sí

Voz 0229 49:14 esta escena por ejemplo en la que uno de los bomberos cae de repente por el hueco de la escalera sorprendió a los actores que no sabían que eso iba a suceder Paco Plaza Balagueró supieron mezclar con acierto el realismo televisivo la ambientación costumbrista y un guión lleno de tensión y sus Paco Plaza otra realmente yo creo que además creo que es una de las claves de que

Voz 67 49:39 la película se hayan comprado en Estados Unidos es un concepto bastante innovador y bastante diferente dentro del género no creo que Red es una película única y que de alguna manera da una vuelta de tuerca a lo que se ha visto anteriormente en género

Voz 0229 49:53 casi toda la película se rodó en un edificio el número treinta y cuatro de la Rambla de Catalunya en Barcelona

Voz 7 49:59 un repaso Porfirio para saber que todos los vecinos están aquí

Voz 1 50:08 propiedad del señor de madre pero no viene nunca ya hace años que exacto

Voz 0229 50:11 en ese ático transcurre la parte final de la película la más terrorífica y la escena que hemos elegido para la terapia de Jack Bourbon Ángela Vidal y su cámara se refugian en ese ático de los zombis que recorren la escalera

Voz 5 50:42 su

Voz 24 50:45 no puede haber entrado nadie

Voz 0229 50:49 el cámaras equivoca no están solos en ese

Voz 7 50:52 Dati

Voz 24 50:59 tan Chacón y no conozco once nuevos

Voz 0229 51:14 esto puedo verte en el ático encuentran una habitación llena de recortes de prensa que van a convertir lo que hasta ese momento creíamos una película de zombis en una trama de posesión diabólica mezclada con experimentos científicos

Voz 5 51:27 pero ya portugués

Voz 30 51:32 niños

Voz 0229 51:36 es la niña Medeiros y pronto vamos a conocer la porque estás allí mismo escondida en la oscuridad del ático entre las sombras vemos una figura desgarbado alta y muy delgada que camina casi desnuda la niña Medeiros está interpretada por el actor Javier Boted que sufre el síndrome de Mar fan lo que se traduce en unos brazos y unos dedos larguísimos además de una extrema delgadez que sumados a sus dos metros de altura le dan a la niña Medeiros su aspecto tan particular el Rec sólo hace su presentación el personaje historias se desarrollará en las tres secuelas de la saga pero de momento leemos con la luz de infrarrojos avanzar hacia los protagonistas con un martillo en la mano

Voz 0544 52:43 y que arrasó en el Festival de Sitges ganó el Goya de actriz revelación para Manuela Velasco y fue un gran éxito de taquilla en los años siguientes daría pie a tres secuelas en la segunda repitieron los dos directores la tercera la dirigió sólo Plaza la cuarta Balagueró también se hizo un rival Jake americano titulado cuarenta AIM y es que como decía Jauma Balagueró la historia conectó muy bien con el público objetivo

Voz 0853 53:12 las como porque película de género es que la gente se entretenga y disfrute pasando miedo no pasando tensión pasando miedo en este curso pasando estrés sobre todo a que lo hagan desde dentro es decir que la historia sucede a su alrededor que formen parte Ike mientras esa historia está sucediendo ellos no puedan escapar no es que sean conscientes que son parte de esa historia que están dentro y que no hay manera de escapar de la historia hasta que la película

Voz 0544 53:35 una película con nombre de botón el botón de grabación de una cámara o lo que es lo mismo

Voz 58 53:44 Reich Purito déjale grabando una acuda mejor

Voz 0544 53:48 a la semana que viene

Voz 0229 53:57 será acaba Sucedió una noche llega la hora de entre tiempos el programa de nuestra compañera Ana Martínez vamos a terminar como venimos haciendo en las dos últimas semanas escuchando otra de las canciones nominadas al Oscar este año en este caso el actor Benjamin Black quien interpreta Remember Me ni recuerdan eh la canción de la película de animación

Voz 7 54:17 por nuestra parte nada más feliz domingo y hasta la semana que viene