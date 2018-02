Voz 1 00:00 no qué aspecto tan impresionante que noche está tan profunda ay venera con semejante espécimen como cuerpo lo que necesitamos es su cerebro de igual magnificencia tiene usted el nombre que el edil si lo llevo escrita H del Ebro Hans del pueblo

Voz 2 00:24 depósito de peregrinos después de las cinco de la tarde depositen los cerebros a través del buzón de la puerta

Voz 1 00:35 Hans del Bruc científico Issam

Voz 3 00:43 no

Voz 0874 01:04 pero algunos de los momentos más surrealistas de El jovencito Frankenstein adaptación que hizo Mel Brooks al cine de la obra de Mary Shelley hace unas semanas se cumplía el bicentenario de la publicación de Frankenstein o el moderno Prometeo no obstante pueblo inocente no podía dejarlo pasar como está Jacinto Antón buenos días

Voz 0840 01:20 pues bien que empezamos Bebe que damos por todo lo alto con vértice el El jovencito Frankenstein de Mary Shelley que escribía en serio no estamos con esta con esta solemne y maravillosa broma sobre sobre la novela no

Voz 0874 01:33 el hace pensar en blanco y negro inmediatamente verdad es otra obra que están tu mesilla de noche Jacinto sí sí sí

Voz 0840 01:38 o sea la la la el Frankestein anotado con además tengo la versión anotada cuenta con todos los detalles sobre cómo se hizo la obra y tal vez piensa que Frankestein bueno Francia son los dos grandes personajes no Drácula sería el el hombre de la de la oscuridad de la noche el monstruo de Frankenstein porque pensamos que conocemos bien Franquesa pero la gente a veces no se acuerda de que no es el monstruo Frankenstein es el médico el doctor que crea que crea al monstruo no entonces el monstruo representa la luz no es el está creado por la ciencia si sin Drácula es entre Jim Franken está el monstruo de Frankenstein es la es la la luz la modernidad la ciencia no de alguna manera

Voz 0874 02:19 el futuro incluso futuro tienes un Frankenstein teatral en Barcelona ahora no sí sí

Voz 0840 02:24 mira precisamente anoche a la la producción una dirigido Carme Portaceli tiene a Joel Joan como la criatura como el monstruo digamos y Ángel Llàcer como como Víctor Víctor Frankestein se me merme ha recordado este principio de Marty Feldman que hay un momento en la obra que se dice que que está compuesta de trozos no todos sabemos trozos de cadáver en el monstruo el corazón de un suicida el cerebro de un loco ojos de un lascivo la lengua de un mentiroso las piernas de un fugitivo y las manos de un estrangulado por la el pobre hombre

Voz 0874 02:55 que podían haber elegido mejor Víctor no nueva si alguien conoce en profundidad del Frankenstein de Mary Shelley las multiples presiones que sobre San hecho El escritor Fernando Marías que está con nosotros como está extremando buenos días buenos días qué tal hola convocamos porque es por lo que sabemos uno de los mayores expertos en la biografía hay en la obra de Mary Shelley de hecho esto de la plataforma los hijos de Shelley que es no no bueno yo creo que más que uno de los

Voz 4 03:22 por es experto es que eso es una palabra muy seria yo creo que soy uno de los mayores apasionados que existe en el en el mundo por este este libro tanto que que hace unos años cree una plataforma que se llama así hijos de Mary Shelley con la simple la sencilla idea sugerida en un tren a veces que que buenas ideas vienen en los trenes de de recrear lo que hicieron en Villa dio Dati los Mary Shelley junto a su marido Percy junto a Polidori junto a Lord Byron es decir que no es leyenda es la unido a que no es leyenda que realizó por cuéntalo para refrescar que se reunieron allí para para pasar unos días de asueto en el lago Mann para para nadar para salir en barco etc etc pero fue él el famoso verano sin verano en el que que aquellos planes fueron

Voz 0840 04:03 pues reorientación del volcán en función del volcán tampoco

Voz 4 04:05 el ir y entonces pues se dedicaron por resumirlo a contarse historias de terror su historia inventada más no sé qué vamos a contarnos cada uno Un cuento tal idea ahí es donde parece ser que claro no estábamos ninguno allí para comprobarlo parece ser que Mary tuvo una extraña pesadilla que le hizo concebir la historia de la cría

Voz 0840 04:24 ha dicho bien a una una persona más que era Clay Clermont

Voz 4 04:27 sí que era la hermanastra de Mary que pobrecita nunca sale la

Voz 0840 04:30 en el recuento de los créditos pero era una persona que había en ese momento estaba aliada con Lord Byron nada menos del que luego tuvo una hija no alegra pero además había sido amante también de Shelley que se desplazaban los tres Mary Shelley Claire el poeta Shelley por el mundo como una especie de trío relaciones sexuales entre los tres no era una cosa bastante bastante adelantada la época eh

Voz 4 04:55 pero fíjate que Claire es un personaje al que yo le he dedicado un libro de relatos juntando a un a un montón de escritores porque esa era la idea de dijo Mary Shelley juntar autores para que contaran historias de terror igual que hace doscientos años hicieron todos estos y creo que en cierto sentido todos somos Claire porque Clermont era la la persona que no pasó digamos a la leyenda como todos los demás pero que estaba observando todo lo que hacías todo lo demás que de alguna manera es lo que hacemos nosotros ahora con todo aquella historia mítica debió Dati con por supuesto por supuesto con con esta novela que verdaderamente yo creo que que esta merecidamente entre las más más grandes hay otros libros que que bueno pase el tiempo dices qué qué qué gran idea que personaje pero yo creo que que Frankenstein a pesar de algunas de algunas carencias que creo que tiene yo creo que no es una novela redonda sin embargo creo que es una novela genial

Voz 0874 05:45 que es una opción con la que yo prefiero quedarme desde luego

Voz 5 05:49 pero el señor Shelly que durante nuestras veladas podríamos leer historias de terror Shelley creerse la ficción es la mejor vacuna contra la realidad puede idea Polidori propongo en honor al Shelley que en lugar de vacunar no es contra la realidad las reinventa hemos Mary me ha prometido que va a escribir una historia de terror que cada uno escriba la historia más terrorífica que sea capaz de imaginar demostraremos que la realidad siempre es más terrible

Voz 6 06:23 ese encuentro que mencionaba Fernando

Voz 0874 06:24 es recoge Gonzalo Suárez en remando al viento una preciosa señor era maravillosa es cuando escribe y cuando ocurre esto sacaba de la electricidad correcto como de bienestar recogida la electricidad en la novela de Mary Shelley yo creo que

Voz 4 06:40 está el que está recogida en el en el espíritu de quiénes aquí vivían en aquella época quiero decir que los avances científicos diríamos que trasladarnos ahora hacernos la pregunta al revés es decir nosotros ahora determinadas cuestiones científicas que a veces están en esa línea entre lo posible y la ciencia ficción pues los que tenemos la la pasión por escribir y por inventar historias dejamos fluir la imaginación para pensar que algunas cosas podrían ocurrir entonces ese ese pensamiento que hay que ponerse hace doscientos años de que tal vez en un momento determinado una adecuada descarga eléctrica podría cuidar que que algún algún órgano alguna célula muerta tuviera una sombra de chispazo de vida claro es la magia de la ciudad

Voz 0840 07:21 bueno hay prueba base probaba con ranas Volta probaban con ranas tú coges una rana muerta Le enchufado a la corriente empezaba a moverse agitar las patitas Italia además bueno a lo mejor es que la ha devuelto a la vida claro en realidad era eran convulsiones producidas por la propia electricidad previa todo todo ese ese mundo de la ciencia embrionaria lado también todavía con las fantasmagóricas porque no nos olvidemos que la la noche saque pasan en vía dio Dati está marcada por la lectura de relatos de fantasmas ellos están leyendo relatos de fantasmas Byron dice va venga vamos a escribir los otros uno no hay una mezcla de ciencia incipiente de fantasmagórica

Voz 4 07:59 claro pero yo creo que que ese ejemplo que has citado es decir una descarga eléctrica narran a muerta que provoca una pequeña convulsión inmediatamente pone en marcha la mente del novelista que esté cerca eso está claro que es decir que enseguida empieza a decir buenísimo fuera un ser etcétera etcétera yo de todas formas creo que lo verdaderamente genial más allá de de de la cuestión de la electricidad de lo que la ciencia pudiera generar en aquel momento yo creo que lo genial es la la la creación de ambos personajes es decir la criatura yo creo que es la esencia del personaje patético triste hay que ponerse en la piel de la criatura para pensar en ese ser que es consciente de lo monstruoso que es que es consciente de que nadie nunca lo va a abrazar sin embargo se ve obligado a apagar indefinidamente por el mundo porque la imagen que tenemos de Frankestein curiosamente ese es el poder del cine vemos de una vez más es la imagen de Boris Carlo de nuestros esa bestia juergas y Compromís yo Si pegando por todas partes el monstruo de la criatura de la novela es completamente distinto no era eso

Voz 0840 09:01 desde luego es lo que quería era crear un un sobrehumano quería crear un ángel quería crear una una criatura perfecta no y lo que más que les salió mal claro pero no tengo que coger trozos de cadáveres con lo que tienes a mano y tal pues te acaba saliendo una una una perversión de la naturaleza no

Voz 4 09:17 pero yo eso de los trozos de cadáveres estoy ahora trabajando con un traductor que creo que es sinceramente la persona que más sabe de este tema que está traduciendo para una edición que voy a hacer la edición de mil ochocientos ve la versión de mil ochocientos veintitrés de Frankestein y él afirma que lo de los trozos de cadáveres va a generar un debate sobre eso afirma que hay un punto de vista que no se ha visto nunca hay que sobre los trozos de cadáveres proviene más del cine de la leyenda urbana etcétera etcétera de la conversación permanente que hemos ido generando

Voz 0874 09:47 pero aunque variaría la historia bueno es lo que lo que

Voz 4 09:49 yo estoy deseando que de que me diga él él me dice que que se trata de una Moon culo y que no está tan claro que los trozos de cadáveres no los hayamos puesto nosotros como como imaginación pósteres

Voz 0840 10:02 pero aunque haya fíjate lo que dice en el texto dice llegué a profanar los sepulcros en busca de huesos Biolay con misa y legos dedos los secretos más profundos de la constitución del hombre dedicaba el repugnante estudio de los materiales que obtenía muchos de ellos facilitados por la sala de disección del Matadero no no no está hecha de trozos de cadáveres como se ponga te suena como se ponga Tahití en lo que dice es que está buscando que indaga y esos trozos pero pero intento de todas maneras yo creo que esto como es un tema de debate muy

Voz 4 10:29 interesarle quién lo va a documentar yo estoy esperando esa documentación porque estoy deseando ver efectivamente cuál es la la cuestión

Voz 0874 10:37 habría que compararlo con los conocimientos en la tu mía

Voz 4 10:40 claro claro es que yo creo que que ahí se puede revisar desde tantos puntos de vista esta historia de todas formas yo como como

Voz 0840 10:46 como novelista y como editor en este caso

Voz 4 10:48 insisto que lo que realmente más me fascina es esa esa ese patetismo del personaje esa tristeza terrible

Voz 0840 10:55 pero esta vez feo no nos olvidemos que uno de los grandes problema claro es muy fina es que a lo que produce repulsión produce risa hace inmediato al al verlo no habla habla de las manos como de momia no de del pelo lacio hay hay algo hay una fealdad intrínseca en el personaje que si sin el cual es como es como si a Ricardo III le quitamos la joroba claro claro

Voz 4 11:18 por eso precisamente es decir un feo que es consciente de su fealdad y que además tiene la la la la sensibilidad que le hace aniquilar un abrazo que le hacían Elario cree una para alguna palabra de cariño una una mirada no eso es lo que lo convierte en un personaje absolutamente eterno y universal

Voz 0874 11:34 la prensa fijarnos ahora en la segunda parte del Título original de Frankestein que es el Moderno Prometeo o la novela rebasen poco los márgenes de lo que es el género del terror escuchamos una escena de La novia de Frankenstein de James Whale asombrosa criatura

Voz 7 11:48 yo ahí no me asusto los truenos teme a la oscuridad y a pesar de todo ha escrito usted un relato que consiguió el Army la sangre puede creerse que es adorable cabeza haya concebido aún Frankestein aún monstruo creado con cadáveres arrancados a sus tumbas

Voz 6 12:06 es asombroso porque piensa es que espera mis lectores exigen algo más fuerte que una bonita historia de amor por quién escribirá cerca de monstruos no es de extrañar que Murray se niegue editar el libro su público sí habría escandalizado no editarán Byron estoy segura

Voz 4 12:23 entonces querido tendrás que enfrentarte a muchos críticos

Voz 6 12:26 lamentablemente el editor no ha sabido ver que me propuse escribir una lección moral el implacable castigo que cayó sobre un mortal que se atrevió a emular a todos

Voz 0874 12:37 en juego el Prometeo del título en ese castigo que casi inmortal que se atreve a emular a Dios así que también hablamos de Filosofía en este libro

Voz 4 12:44 por supuesto es un libro que yo creo que tiene habla de filosofía y metafísica hay todo todos los todo lo que surge del del alma humana de la mirada humana sobre su su propio destino su propio origen sobre la la eternidad y yo creo que que eso está ahí y creo que que hablar de la criatura hay del castigo del mortal hablar de de la criatura está muy bien pero siempre había aclarar también un poquito al menos del doctor Frankenstein que es un personaje también extraordinario es decir que muchas veces parece que que si uno piensa en los esquemas básicos de lo que es esta historia pues imagina a un doctor casi un poco el Gene Wilder de del joven estos Franco Melo con la bata blanca hay gritando enloquecida mente pero claro hay que pensar que es un científico que realmente lo que quiere es curar quiere quiere impedir la muerte de la de las personas quiere quiere llevar más allá la vida Humanes

Voz 0874 13:30 si ni siquiera añora la pasar a la posteridad por ejemplo

Voz 4 13:33 claro él es un nombre que quiere quiere hacer el bien y bien lejía sea de una manera mezclado también con la calidad con la ambición es decir etcétera sobre realidad la soberbia es decir es un personaje riquísimo no porque es un es un tipo que primero quiere hacer ese bien pero luego en el fondo también sus actos parecen sugerir que tampoco le importaría nada pues convertirse en SIMO

Voz 0840 13:53 esto en la versión de esta de teatro que se hace en Barcelona ahora en el personaje de Víctor Frankestein que hace que interpretarlas a hacer está en esa línea bastante despiadada de ahí que le dice al mal monstruo le dice yo soy yo soy como una naturaleza indiferente el todo el trabajo de de diálogo del monstruo con con él es intentar despertar el la la sensibilidad humana no en conseguir el amor que que que cree que merece como criatura de su de su creador otra presidentes

Voz 8 14:27 hay algo que me apetece tener un amigo un amigo pero se parece cada si ellas no me ahora como tú

Voz 9 14:51 pero qué dices son son los que partiría que aún son no sé

Voz 0874 15:07 la compañera no aparece en muchas versiones cinematográficas pero sí en la novela es esencial en la novela es esencial el

Voz 0840 15:14 cuando se siente rechazado por todo por todo el mundo lo que busca es alguien igual busca un igual para poder poner ahí esa carga de digamos a una pregunta básica en Frankestein que si el monstruo es fértil porque claro una de las cosas que aterra de repente a al doctor Frankenstein es el lío mayúsculo es decir yo creo una hembra procrear

Voz 0874 15:34 eh

Voz 4 15:35 dominan la tierra una una una estirpe de monstruos que acabarían con con la raza humana tal y como la conocemos bueno eso desde luego es uno de sus de sus de las razones que le hace pues impedir que eso pueda llegar a ocurrir porque claro la la compañera de de la criatura está en el aire como un sueño como un anhelo pero que no llega

Voz 0874 15:54 concretarse como como una realidad que le permita pues iniciar ese

Voz 4 15:58 de camino no hay otro detalle que también desaparecen muchos

Voz 0874 16:00 versiones es el final en el Ártico que es importante todo

Voz 0840 16:03 es maravilloso ese final para mí escamotear ese final en la versión que se hace aquí en Barcelona al final no parece que porque es muy difícil llevarte al monstruo al al al Ártico pero ese final en que muere el Frankestein abordo de un barco de exploración el hielo y el va en trineo hace buscando el punto más lejano de la humanidad y allí se construye una pila hay sin Molas se quema

Voz 4 16:27 medio es de tan épico

Voz 0840 16:31 el colofón perfecto para una novela así y además

Voz 4 16:33 en dos palabras que yo creo que han pasado a la historia de la literatura ese final en que se pierde en la oscuridad y la distancia yo creo que eso es una de las frases más bellas de la historia de los libros verdaderamente es una una una imagen de de alguien que se va a que se aleja que se está hablando con metafóricamente de la muerte pero a la vez también te está te está está hablando de de que se pierde en lugar que podría ser peor que la muerte o que podría permanecer en cierto sentido todavía en en en su propia pérdida no yo creo que es un un final verdaderamente Maravall yo eso que seguramente por una cuestión de producción nos ha sido escamotear casi todas las casi todas las veces

Voz 10 17:11 Mozart pensando conocemos discutir eso me gusta su ambición de diga razones era peligrosa pero ahora tenemos la posibilidad de mostrar por vuestro trabajo usted dicho crearemos un hombre a nuestra propia

Voz 11 17:29 ciclo inteligente

Voz 10 17:31 te guste no creó esta tecnología supone que puede decirme cómo utilizarla sumas tú no puedes permitir que precisó que el funcionamiento del mundo impida el avance de mis experimentos y evidente que no tiene el control que olvidado lo que hice por usted en el circo

Voz 0874 17:51 otro personaje con demasiadas licencias en las versiones cinematográficas de Igor las que curiosamente yo creo que ese personaje

Voz 4 17:59 claro claro pero es totalmente una invención a la claro cero estableciendo poco contablemente totalmente hasta el punto de que Marty Feldman lo que hizo fue una caricatura de algo que no existía previamente la versión original bueno está en todas las películas

Voz 0840 18:12 bueno si haces llamar Igor para para para bromeando con la idea de esos trabajos enormes que cuando les dice malditos sean tus ojos quiere dice llega un poco tarde

Voz 4 18:24 de todas formas hay que reconocer que es una película que tiene unos chistes brillantes que está en las antípodas de lo que es la esencia del del origen del original de Frankestein pero que también nos da una idea de la cantidad de versiones yo me juntos si hay alguna otra historia alguna otra novela que haya sido adaptada tengo entendido que hay alrededor de entre una cosa y otra alrededor de mil adaptaciones todos seguro de todas las maneras desde canciones de rock

Voz 0874 18:48 hasta hasta hasta musicales hasta en fin todo lo imaginable se ha convertido

Voz 4 18:53 Fran yo me quedo con la de cuando tú Fernando también sí sí sí sí voy a pedir una recomendación final

Voz 0874 18:58 que todo el mundo va a querer ver una película esta tarde

Voz 4 19:01 sin duda yo creo que la de James Whale es una película mítica maravillosa con hallazgos geniales pero no la de Kenneth Branagh que por cierto todo el mundo parece de testar tú hablas de esa película la gente y los los fans de de Frankestein la Pericles malísima esa yo creo que soy una comisión extraordinaria idea por ejemplo de utilizar

Voz 0840 19:18 las anguilas eléctricas para para para conseguir

Voz 4 19:21 ciudad en aquel tan que que se convierte en el limbo

Voz 0840 19:23 lo original cuando se rompe el tanque brota el el el pollo parece como si fuera un parto una rompe aguas la ciencia para que para alumbrar al al al monstruo de Frankenstein es grande

Voz 0874 19:38 Dios es grandioso John Robert De Niro yo creo que está espectacular creo que es un gran hallazgo y creo que es la gran película de Kenneth Branagh sin ninguna duda lo que le da un espacio para la historia del cine esa hecho esta gran película Fernando Marías es escritor y es padre de esa plataforma hijos de Mary Shelley gracias por haber venido por aquí