Michael Wolff: "Para Donald Trump, Melania era una mujer trofeo y la presentaba como tal"

Voz 0874 01:39 Michael Wolff es el autor de fallaron Fiery Fuego y furia que es el libro político que sin duda más repercusión ha tenido en los últimos años parte de los contenidos y también el método de conseguirlos han sido cuestionados por muchos medios y hablaremos de esto con él pero es un enorme éxito editorial me acaba de decir dos millones de libros vendidos en Estados Unidos ya ha provocado entre otras cosas la salida de Steve Bannon que sean inspirador políticos de Donald Trump uno de sus mayores consejero sobre todo ha hecho una trato de el presidente Trump como alguien infantil un auténtico cretino egocéntrico absolutamente ignorante hay que Bob buenos días de hecho me muchas gracias dígame algo bueno de Donald Trump

Voz 6 02:25 sin favorables es gracioso es un buen emprendedor o es muy halagador de la Fiocruz a mí me ha halagado

Voz 0874 02:38 eso hace que cesión

Voz 6 02:41 hay hay cinco y me evite usar eso es eso buen actor

Voz 7 02:49 ahí in

Voz 8 02:53 de Essex

Voz 7 02:54 son alto es que no puedes quitar a los ojos

Voz 0874 02:59 ha precisado está de la palabra fíjate hay que elogiar a Trump para ser su amigo es la mejor manera de acercarse a él de conseguir cosas como la que usted ha ha conseguido decirle que es un gran político inteligentes

Voz 6 03:16 sí yo creo que sí

Voz 7 03:17 momentos más felices

Voz 6 03:21 es cuando la están al hojeando cuando en cambio

Voz 7 03:26 ah

Voz 6 03:30 ideal para que todo el mundo se logia

Voz 0874 03:34 hay que entender a Trump como un niño malcriado para tratar de saber porqué actúe de la manera que actúa

Voz 6 03:46 es más Signora

Voz 7 03:49 cada uno superiores me decían en algún momento hubo otro a mí me ha descrito del sexto a veces como niños de dieciséis años a veces de once años en otras ocasiones dos años pero Siam eres dicen lo mismo o Miri se trata de gratificación inmediata en igual lo quiere lo que quiere lo quiere ahora mismo

Voz 0874 04:17 que es como un niño quiere un caramelo usted escribe en el libro que el cien por cien de la gente que le rodea piensa que el presidente está incapacitado para ser presidente el cien por cien

Voz 7 04:29 a mí lo que me dicen a mí Chemita a mi caso ha sido la consola lazos los accesos a Brasil

Voz 6 04:39 me voy emparedado guapa es Aria mentes legales voy voy

Voz 7 04:47 en realidad

Voz 6 04:48 creer en ganar un nicho a Adolf

Voz 7 04:52 ha al trabajo la indolencia políticas

Voz 6 04:57 eh

Voz 7 04:59 ha sido un poco porque basada en la Casa Blanca durante un periodo de siete meses a fans y a los consejeros más cercanos deja sus propias actitudes cambiaron

Voz 6 05:13 donde la adoptar sin nada cual asesoran tonito hizo en una solución Notes me uy en llegue al final te suelta

Voz 7 05:26 o que todo va esto era

Voz 6 05:30 Queen Mary algo entre la comedia de las catástrofes

Voz 0874 05:33 es verdad que Donald Trump nunca le nada

Voz 6 05:39 Haro más ni una sola palabra ni una sola hacen nada

Voz 7 05:44 it's Swann es extraordinario es una de las cosas de las personas más cercanas o que encontraron basta destacable el hombre más la es con pondría la presidente de los Estados Unidos yo trabajo por quien trata de absorber en formación

Voz 6 06:06 Reus

Voz 7 06:08 a la pregunta de cómo literalmente transmitiera información

Voz 6 06:15 en ese movió todavía me

Voz 7 06:18 más problemático porque no sólo no le sacan poco escucha censuró

Voz 6 06:26 has sentido

Voz 7 06:29 la crisis central de esta casa

Voz 0874 06:33 como

Voz 7 06:34 llegar a Antón otro ahí de hecho en anécdota

Voz 0874 06:37 muy sabrosa en el libro en el que yo estoy cuenta cómo era además de primera mano según le han contado cómo alguien intenta explicarle a Donald Trump el contenido de la Constitución no consigue pasar de la Cuarta Enmienda porque se aburre

Voz 6 06:50 todo para mantener a la persona

Voz 7 06:55 qué tareas usted trabajo me lo describió como

Voz 6 06:58 no fue que cuando llegó a la fuerza de enmienda en hacerlo ya estaba tocando el labio

Voz 0874 07:08 ya aburrido como una ostra porque no quería seguir a hay una cosa que mucha gente tampoco sabe de Trump yo creo y es que él ve de cuatro a cinco horas de televisión al día según ha contado mucha gente que que usted también lo lo narra en el libro básicamente Fox News la cadena que le elogia es la cadena que el elogia y qué les dice lo que tiene que hacer en el programa de por la mañana así que básicamente usted de los americanos están gobernados por una cadena de televisión de de derechas que es Fox News

Voz 6 07:39 a Savio se puede decir que se tienen que no porque creo que no pasado a lo mejor eran

Voz 7 07:54 más verdad en cuanto a los candidatos republicanos si la diferencia

Voz 6 07:57 en este punto en realidad convertido en la estrella de la cadena no es que la cadena

Voz 7 08:12 la gobierna es que él gobierna la encadenan en Andrews tiene todos creo que puede estar buen salto y comprender que no se ve a sí mismo no como principalmente la presidenta de los Estados Unidos se vea asimismo principalmente como la estrella de televisión más importante dado país o no

Voz 6 08:33 mundo de su trabajo crear los conflictos

Voz 7 08:42 que sale en Viana la tanda atraen a un público muy grande a la televisión

Voz 0874 08:47 yo recuerdo durante la campaña electoral de siempre se decía que Donald Trump lo que quería no era ser presidente era ganar porque lo que más les gusta en la vida es ganar sin embargo de la lectura del libro se desprende que nadie ni siquiera él pensaba que sería capaz de ganar esas elecciones hasta el punto de que esa noche electoral cuando se confirmó la victoria en se llevó una cierta desilusión al saber que iba a ser presidente

Voz 7 09:15 aquí también de este que están Oxfam así lo único que tono nada pero yo creo que la cuestión es que quiere ganar durante la campaña yo le preguntaba por sus objetivos we go cuál era su objetivo fue muy preciso me dijo que su objetivo era comercios sea anualmente más famoso da gusto suele Independent la son objetivo en los Estados Unidos yo creo que ha o presentarse a la frase dándole al creía que se iba a convertir en hombre más famosa del mundo yo creo que esto es cierto que ocurrió casi de forma casual o como un gran error y Cosme se convirtió con la yo creo que sí lo compondrán Andy Talavante a todo el mundo por todas partes pero también me confundía con otro había conseguido su objetivo de convertirse en el hombre más famoso del mundo ahora el también tenía que lidiar con esa circunstancia hubiese sido más fácil para mejor para creo que hubiese estado más feliz solo hombre más famosa del mundo en lugar de sedante que solo hombre más famosa dado mundo que también tenía que rendir cuentas todos esos segundos de todos hostias

Voz 0874 10:43 qué tiene que trabajar veinticuatro horas al día siete días a la semana cuál fue su reacción y la de Melania también después de la victoria

Voz 6 10:53 Jackson su renovación su en algo que han ido a estupefacción Hinault Wayne

Voz 7 11:02 si todo Mondo estudia sorprendido Nadia estaba tan sorprendido como lo Trump para su esposa ha sido un auténtico momento extrañas antes era una de las pocas personas que creía que se presentase a las acciones que eso cometería en Ana presidente circo de Trump eso se convirtió en una especie de su hija Ivanka decía que lo único que tienes que saber de Melania es que crees que mi padre a lo mejor podría comer que sean

Voz 6 11:36 así Dante en Aspen

Voz 7 11:38 como ocurrió estos

Voz 6 11:41 durante la campaña

Voz 7 11:43 era una preocupación para NATS de verdad no tienes que preocuparte de poderes

Voz 6 11:50 claro

Voz 7 11:52 te guardas no te preocupes no me voy a convertir a la presidenta de hablado sic que se convirtió en ese momento ella se puso a llorar como dije al libro no eran lágrimas de alegría

Voz 0874 12:07 no eran de alegría eran de otra cosa de hecho cuesta mucho saber lo que pasa por la cabeza de Melania pero con el paso del tiempo un año ya después un año y pico después de jurar el cargo no da la sensación de que se sienta muy confortable siendo la mujer de Donald Trump

Voz 7 12:26 I think she was a mí todo a mundo de Acula respecto a esta relación que él normalmente si disponen cae ante esta es la presidencia tenían un acuerdo un arreglo de África para él era una mujer trofeo de hecho le presentaban como esta es mi mujer

Voz 6 12:51 profe profe de Suez Chano no

Voz 7 12:55 hay como no termino Dead logia deporte Donald Trump dato los al acuerdo hará que la mujer trofeo pero no tenían te pasa mucho tiempo juntos puesto que no obtenían mucha inmobiliaria era muy fácil podían mantener la estancia máximo llenas como sea aguantó mucho más difícil a la Casa Blanca ha tardó seis meses en mudarse a la Casa Blanca pues finalmente cuando se vio obligada a hacerlo se hallaba dirían la Casa Blanca los aposentos en la Casa Blanca dadas son bastante pequeños desde luego mucho más lo que a lo que estaba en habituado desembocado muchas fricciones y ha entrado personal mucha preocupación respecto a lo que podría ocurrir

Voz 0874 13:51 qué incómodo tiene que ser vivir en la Casa Blanca viniendo de donde vienen ha mencionado a Iván que atraen a alguien en el libro un alto cargo del Gobierno de Estados Unidos define a Ivanka como más tonta que una piedra si no recuerdo mal es la expresión que usa en tenga la capacidad intelectual que tenga hasta qué punto es ella la que mueve los hilos de lo que hace su padre

Voz 7 14:14 She's Hatshepsut Enzo sendas tiene una cantidad extraordinaria en esta Casa Blanca Banca de su marido Chávez Kushner

Voz 6 14:23 no

Voz 7 14:24 a él ni expiró y el Whats sin ningún tipo de experiencia en autovías no en la política creando políticas en asuntos nacionales descubrir cosas relevantes para este puesto se completa una de las dos personas más en plantearla escena Gobierno estadounidense

Voz 8 14:48 a I

Voz 7 14:52 hijo de una relación que también más allá del hecho de que no estaban preparados para esto la propia naturaleza de la hija Noda presidente hecho que tengan cargos altos esto paralizaba la Casa Blanca por qué podían superior a cuatro personas

Voz 6 15:14 pic

Voz 7 15:15 aquí se ha convertido en algún tipo de tribunal cortes

Voz 0874 15:21 es un ejemplo de nepotismo que yo creo que será estudiado dentro de varias generaciones en varios de ellos especialmente el yerno están implicados de alguna manera según algunas de las cosas que les cuentan sus fuentes en la Casa Blanca en reuniones con el Gobierno ruso hasta qué punto el material del libro puede acabar siendo utilizado por los tribunales en esta investigación

Voz 7 15:47 pero yo creo que es una escena que son la acción que yo he descrito que ocurrió en Air Force One aldeas enmascaramiento de la encuentra Richard uno con los rusos reclame han han alargado

Voz 6 16:07 financiado al sus

Voz 7 16:10 hizo un informe para la prensa un borrador al que al mismo adscritos de esta nota de prensa ya era una mentira

Voz 0874 16:19 pero un unen tanto muy

Voz 7 16:23 no tanto de la no tanto mala prensa sino también en instigadora es ya se ha convertido uno en el taco un enfoque de la investigación de Müller una instancia de una posible obstrucción a la justicia

Voz 0874 16:41 es una investigación que está tardando mucho y al que todavía le quedan muchos cabos sueltos estamos hablando con Michael Wolff que es el autor de Fuego y furia que se publica en España por Península la Editorial Península huellas dentro de un par de días traducido al español eh es muy curioso y lo hemos estado conversando antes de empezar esta entrevista como usted fue capaz de pasearse por el ala oeste de la Casa Blanca durante meses y meses y meses como si fuera un mueble sin que nadie preparase en usted ya que estaba ahí le contaban cosas es un método periodístico muy particular

Voz 7 17:15 hay que hacer es es una todo traicionado periodístico como moscas en la pared es otro abordaje lo que tienen normalmente los periodistas políticos Washington entonces yo estaba en la Casa Blanca durante unos siete meses

Voz 6 17:35 Encabo voy yo creo que Toranzo

Voz 7 17:38 ese tiempo nunca hice ni una sola pregunta así que a diferencia a los periodistas políticos que siempre están pidiendo explicaciones justificaciones yo sólo estaba ahí para escuchar yo era como un agujero negro unas amistosa una mosqueando sólo a escuchabas

Voz 6 17:59 en el lugar

Voz 7 18:00 escuchando y mirando pero

Voz 0874 18:02 una razón fundamental y es porque la gente pensaba que usted era amigo desde una altura de hecho era amigo de una otra

Voz 7 18:12 bueno yo no daría es que fuéramos amigos yo no era solamente con Mista mucha de la prensa se convirtió antagonistas ante la campaña totalmente toda la prensa se encontraba estaban horrorizados Campania todavía más Victoria supongo que se podría decir que hay lo tenía o estaba abierto a cualquier cosa que podía sepa yo empecé con todo esto dispuesto de escribir un libro totalmente distinto estaba dispuesto a describieron libro cuál yo no me convertí en un éxito político en verosímil lo hago no escribía este libro porque eso no es lo que había visto y esto contrario Nano y no únicamente hay una carencia de éxito Lauro sino un desmoronamiento total en todos los aspectos a quiere pone a su del Ejecutivo del Gobierno fue un punto importante yo no tenía nada preconcebido cuando entra en la Casa Blanca hecho el libro que usted todavía

Voz 0874 19:40 ha prometido escribir digamos creo que se llamaba algo así como los cien primeros días de Trump en la Casa Blanca supongo que todo el mundo pensaba que iba a ser un libro elogioso y acabó siendo esto es lo que se ha convertido en Fuego y furia el libro tiene errores esto es lo ha reconocido también que muchos periodistas se han dedicado más a buscar

Voz 6 19:59 pues era un careo momento esto no lo reconozco une a mi nombre

Voz 7 20:07 es que había mezclado

Voz 6 20:10 es

Voz 7 20:11 ha habido mucho toque a este libro porque se ha convertido en su asesor político porque su publicación porque se ha convertido tan polémico sea cómodo mismo tramo

Voz 6 20:26 Aman aman

Voz 7 20:29 entre los partidarios de errores no factores calidad realmente no lo Sáez además de momento estoy orgulloso de decir que el libro se ha defendido muy bien

Voz 0874 20:45 de hecho también le he preguntado antes si allegada alguna de las muchas querellas con las que mucha gente había amenazado de momento no ha habido ninguna querella contrae lo cual es buena señal sí que hay un error reconocido que es un cambio de nombres usted confunde a un reportero del Washington Post con un demócrata en un desayuno de Four Seasons sino recuerdo mal de un mes que lo leí eh pero es curioso cómo

Voz 6 21:08 bueno a dos personas lo que se llaman Burman deja margen del Barbie

Voz 7 21:14 no se espera espera

Voz 6 21:17 exacto pero esto ya se ha corregido

Voz 0874 21:19 no no lo parece curioso como y en los pocos días que pasaron desde que se filtraron los primeros párrafos del libro hasta que el libro fue publicado muchos medios de comunicación se dedicaron a intentar desmentir lo que usted comentaba en lugar de intentar contarlo

Voz 7 21:37 Sam Samuel ir Waltz el libro se convirtió en un con una sensación casi de inmediato parte que quiso paralizar su pasado caiga no way creo que de alguna

Voz 0874 21:57 la forma es indie ahí

Voz 7 22:01 yo había sido robada de la prensa de Washington quienes se creen los propietarios Testa estaría yo no tengo ningún problema con Washington y con los periodistas de Washington yo lo que hago es distinto a lo que hacen ellos ellos se centran en los sucesos los diarios me vieron libro de contar este es Historia de brindar otro tipo de fútbol pero habían dicho claro al menos durante a momento no tenían poco

Voz 6 22:36 parece que yo

Voz 7 22:37 porque yo me había hecho con los periodistas son competencia de Irene ellos no sabía era esto a menos ante un momento les había pillado por sorpresa pero como venía diciendo la historia de nuestra época hice las de muchas muchas formas usted de hecho en la cara

Voz 0874 22:59 es un libro periodístico convencional en el que todo este entrecomillado es otra manera de contar lo que pasa a través de lo que usted ha ido escuchando y a veces lo caído escuchando es contradictorio incluso

Voz 6 23:12 no hay hay no yo

Voz 7 23:20 a bordo nos jamón perdió da políticos sino como escritor con lo cual mi objetivo aquí es lo ha escuchado

Voz 6 23:30 ponerlo en la página de formas que los la

Voz 7 23:36 les puedan hacer casa es lo más posible que puedan experimentar lo que yo había experimentado yo no escribo donde librará acerca de la política Escrivá cerca de Ezcaray acerca del que al poder le hace a la gente

Voz 8 23:55 en di

Voz 7 23:56 es aún no hay acerca de esta situación verosímil que a estas personas en verosímiles dice es que de repente a esto casonas se encontraban en esta situación principalmente no se trata de la políticas sino de la naturaleza humana

Voz 0874 24:11 usted como votante americano les sorprende lo que la derecha de ese país es capaz de perdonar los pecados digamos que es capaz de perdonar lo que la izquierda es capaz de soportar en el caso de Donald Trump

Voz 7 24:29 si Mines fenómeno al fenómeno de las cosas que hace que sea tan entera Santa él expone es que mucho les va más allá de la explicación no se trata de siguen tantas examinar la política de la política hay que recordar los general es una hiper racionalidad te caes derrumba de dábamos es es que te dan otro de los mujeriego más importante está el mundo es un hombre que está obsesionado por las mujeres Wants to hubo una vez le dijo a uno de sus amigos libro que lo que hace que merezca la pena vivir acostarte con las mujeres de tus amigos puedes dibujar una aldea ni lógica de esté ahí al hecho de que tiene mucho apoyo entre los evangelistas estadounidenses esto no fue la estoy casi nadie lo puede explicar

Voz 6 25:39 a no no o piscinas

Voz 7 25:46 que es la televisión de reality la naturaleza de los reality es crear conflictos como puedas un conflicto minuto cuanta más conflicto más exitosos esta lección la aplicado a la política

Voz 0874 26:04 conflicto cada dos minutos y si tú te has cada tres todavía mucho mejor vamos a acabar por el principio escuchábamos esas palabras pronunciadas hoy Fuego y furia que dan título a este libro El lo decía en referencia a Corea del Norte por lo que usted ha hablado con toda la gente que trabaja en su entorno como de preocupados deberíamos estar de que Trump el poeta iniciar un cataclismo contra la humanidad

Voz 7 26:32 es más yo creo que desde la entereza mucho más declaraciones que hacen

Voz 6 26:40 por

Voz 7 26:41 mucho menos ir a la guerra dando quiere que a la guerra la guerra precisa de un enfoque centra sean los detalles en los datos de una estrategia tienes que estudiando tienes que escuchar a los generales sólo odia a hacer porque los encuentra tan aburrido sino

Voz 6 27:02 sí

Voz 7 27:03 mi vida lo cual Suiza en no hay mal que por vía no venga John no quiere hacer nada en sólo quiere de la canción Jazz sigue la detención sólo al hacer estas declaraciones o al tuitear es la naturaleza de esa compre lo dio una forma es la ilusión de un conflicto es lo que hacemos en la televisión en los Betis

Voz 0874 27:31 el libro se llama fuego y furia en las entrañas de la Casa Blanca de Trump y les puedo asegurar que se lee como como le una una revista Hola en un vuelo muy largo de un tirón publicado Península huellas escrito por Michael B

Voz 6 27:45 por el autor escritor articulista

Voz 0874 27:48 Nos acompañado esta mañana en directo gracias señor Wolff suerte con un abrazo muchas gracias

