Punto de Fuga: "Haití frente al escándalo de Intermón"

Voz 2 00:09 cadena SER siete miembros de Oxfam Inlaterra contrataron prostitutas y organizaron orgías a cargo de la organización estaban en plena misión humanitaria en Haití en dos mil once después del terremoto que dejó casi trescientos mil muertos de esos siete tres renunciaron al cargo y otros cuatro fueron despedidos por conducta inapropiada entre los que renunciaron estaba el director de la ONG en Haití que según cuenta el periódico reconoció haber contratado a las prostitutas irreal

Voz 3 00:34 yo sin que es el aplicaran medidas disciplinarias tampoco se informó a las autoridades haitianas ni

Voz 2 00:39 tomaron acciones legales

Voz 1667 00:48 hola buenas noches tú también estuviste en Haití después del terremoto verdad

Voz 6 00:52 bueno yo estuve allí cuando ocurrió el terremoto en los primeros momentos con el equipo de rescatistas de Bomberos Unidos Sin Fronteras y entonces será el coordinador de estas diciendo bomberos al rescate de las personas que quedaron atrapadas bajo los escombros tras el impacto del terremoto de enero de dos mil diez no entonces pues en esos primeros momentos pues España inmediatamente Infecar vamos en el Hotel Montana pues saben que se personas no concretamente que quedaron atrapadas con vida bajo los escombros de de hotel

Voz 1667 01:22 claro tú y tus compañeros suyos dedica estéis es salvar vidas

Voz 6 01:26 si salvamos vidas continuamos por salieron siguientes fases verdad eh reconstruibles también el sistema agua potable permanente del Hospital General estaba justamente bueno está detrás del edificio de gobierno que todo el mundo tendrán la mente como colapso bueno pues justamente el Hospital General que necesitaba urgentemente la de sistema de agua potable imagínatelo

Voz 7 01:48 lo importante del agua para un hospital buenos ponerle construimos completamente

Voz 6 01:51 ya está pues funcionando a Saura de reconstrucción cinco años pues salvando vidas día a día minuto a minuto no porque el hospital es así entonces han los proyectos pues igual más gratificantes que hemos llevado a cabo en Haití donde nos hemos ido continuamos en proyectos de ayuda

Voz 1667 02:11 antes de continuar la charla con Ángel déjeme decir él es que en Punto de Fuga llevamos todas la vida trabajando con cooperantes desplegados en los cinco continentes para prestar ayuda en situaciones de emergencia el escándalo de los seguir responsables de Oxfam en Haití acusados de organizar orgías y pagar por sexo pues no ha dejado tan estupefactos como ustedes unos hechos que merecen primero una investigación profunda después una revisión de los protocolos internos de las ONGs especialmente de la o Lass implicadas y la acción de la justicia si procede porque cuando se detecta un caso así especialmente en una organización de esta naturaleza no se puede esconder debajo de una alfombra este escándalo es una herida al mayor valor que tienen las ONGs la confianza de la ciudadanía pero desde luego seríamos injustos si tomamos una parte por el todo porque ahora mismo hay miles y miles de cooperantes que están haciendo su trabajo con absoluta entrega y profesionalidad nosotros mismos los hemos visto y los conocemos no son en Haití también les hemos visto luchando contra el ébola en África sin apoyos o atendiendo a los refugiados en su llegada a Europa a través del Mediterráneo por eso este domingo después de todo lo que ustedes han escuchado y visto de este escándalo queremos hablar con Ángel para saber cómo se encuentra para reivindicar su

Voz 1667 03:37 que también escucharemos las explicaciones oficiales de Oxfam

Voz 9 03:41 estamos ya en mil doscientas personas que en esto que en estos días han dado la Javier la organización pidiendo que pues tiempo para para escucharnos tiempo para para conocer qué pasa ahí sobre todo para generar esa confianza no ya venimos haciendo y que como decíais por ahí Él es clave para cambiar la vida de muchas personas en muchos casos

Voz 1667 03:59 será en Mundo Express donde también detallaremos otro reconocimiento que agrava todavía más esta crisis el reconocimiento de abusos y acoso sexual dentro de Médicos Sin Fronteras son una veintena de casos el porcentaje es ínfimo respecto a lo que representa MSF pero lo dicho añade leña al fuego podréis escuchar las explicaciones oficiales de esta organización antes algo que parece increíble un milagro trabajo digno en Bangladesh

Voz 10 04:27 si al final lo que dice que el problema es finales la avaricia no la avaricia de que se quiere conseguir que los los los propietarios de las fábricas tienen conseguí cada vez más beneficio las corporaciones que son los compradores las las grandes multinacionales que son los compradores de esta ropa quieren producto barato pero con mucha calidad en los en los dueños de la de las fábricas en que no quieren perder este negocio dicen que sí a este contrato a este bajo precio y al final el ahorro se hace sobre todo por ejemplo en salarios en seguridad

Voz 1667 05:00 este que acaban de escuchar es Milton it representa la empresa acorde de Orts que ha dado empleo digno a más de cuatro mil mujeres la coordinadora de comercio justo española la ha puesto como ejemplo de hecho no ha invitado a hablar con él interesante saber cómo han conseguido esta hazaña en un escenario dominado por la explotación la esclavitud los grandes del textil del planeta además vamos a invitar a conocer un punto de vista diferente sobre la ablación el de la hija de una mujer sometida la mutilación genital se llama Hayat

Voz 11 05:32 por qué sentía pena por mí sentía todo lo que me iba a esperar no mi madre no quería que yo sufriera todo lo que ella sufrió ICO una una campaña de hablo de muchas de estas veces que te estás en casa con las mujeres de la familia hablando entonces mi abuela pregunta cuándo vas a mutilar a la línea mi madre dijo que no que no lo iba a hacer yo soy la niña salvada en ese son la generación salvada Iyad da igual las hijas que venga a los hijos que vengan que mi familia no va a pasar por esos su madre

Voz 1667 06:08 fue sometida a la ablación y ahora es educadora social sobre este tema para evitar que esos falsos prejuicios sobre la ablación esas creencias que mantienen a esa terrible práctica se difundan la voz y el testimonio de esta joven con la que ha hablado Sara selva nos va a confirmar que esas lecciones de esta madre no han sido en balde antes de acabar nos pasearemos por dos escenarios que siguen en alerta roja dos habituales que son Siria

Voz 12 06:33 así que estamos en un punto de ruptura en el este y esto quiere decir que gente que está muriendo innecesariamente podrían ser salvado

Voz 1667 06:43 con el asedio a la región de Guta también menos pasaremos porqué

Voz 8 06:50 la situación y no tiene precedente jamás pensábamos llegar a este punto si no tenemos libertad de movimiento para personas y mercancías ningún problema de Gaza podrá resolverse si este bloqueo criminal no termino cualquier cosa que queramos hacer cualquier cosa se convierte en una misión imposible Gaza que sí que sí

Voz 1667 07:17 lenta agonía a la espera de más atención internacional y tendremos más cosas pero vamos ir empezando por este mundo también importa bienvenidos

Voz 1667 09:49 el hueco a otro de los que siguen comprometidos de lleno con Haití a buen seguro que se siente dolido con el escándalo de Oxfam para los que os habéis sumado tarde os explico que estamos hablando con Ángel García voluntario de Bomberos Unidos estuvo en Haití justo después del terremoto sigue allí hoy en día con proyectos de cooperación claro en medio de tanto malo que estamos conociendo queremos reivindicar con el trabajo de miles de miles de cooperantes que salvaron vidas en dos mil diez Ike y lo siguen haciendo ocho años después bueno no sé Ángel cómo ves tú asunto de de este escándalo que hemos conocido el escándalo de Oxfam

Voz 19 10:27 bueno pues realmente la noticia en profundidad pues su sinceramente no no no no la conocemos no pero inmediatamente pues pues eso es que son manzanas podridas

Voz 6 10:37 de la de la sociedad eh y a las que hay que aparcar allí y castigar desde luego eso está claro

Voz 19 10:44 como técnica era claro que no representan nada que no sean eso pues personas enfermas no que que que se colaron entre los filtros de control de esta organización enorme

Voz 6 10:54 hay que como te digo a inmediatamente hay que castigarlo no ahí

Voz 19 10:58 lógicamente no son ejemplo de lo que supone pues el espíritu solidario de de de profesionales y no profesionales del voluntariado en general que dábamos todo pues sin recibir nada más que la satisfacción de ayudar no por ejemplo nuestra organización que la componemos pues bomberos profesionales que médicos enfermeros y colaboradores incluso del mundo de la cocina de aquí de Madrid

Voz 6 11:16 sí de otras provincias

Voz 19 11:19 no en fin pues nadie cobros realizar la labor solidaria angelitos demasiado emergencias emergencia etc entonces pues te puedes imaginar nosotros no que muchos pues dejamos nuestra familia nuestros hijos pues para desplazarnos ayudar tanto de emergencia compuesto de cooperación pues escucha este tipo de noticias pues la verdad que que que duele muchísimo

Voz 1667 11:41 claro es que son casos aquí si en este sector sobretodo bastante aislados al menos que se sepa no no no suelen trascender casos como como estos en en el sector de la cooperación pero hace mucho daño no Ángel hacen mucho daño en ya no sólo a las organizaciones involucradas sino a todo el sector a todos los que os dedicáis a al voluntariado y a la cooperación claro

Voz 19 12:04 si hace daño no hacer daño a nosotros no nos vamos a parar en esto no yo creo que ahí están las autoridades si quien tenga que tomar decisiones para castigar y que que pues efectivamente siente un ejemplo no en este caso como como en otros eh a cuestiones lógicamente que castigarle Iker no Iker a sucede la medida lo posible nunca más no por suerte como tú dices esto es un garbanzo negro o no pero que que que sí que molesta que fastidia lógicamente muchísimo yo me quedo con pues para que veas un ejemplo no de lo que nuestra validación que lo que conozco realmente y profundamente profundidad pues yo veintidós años ha sido presidente de esta organización hoy continúo como como cooperante colaborador etc bueno pues yo recuerdo que en el

Voz 20 12:46 el terremoto del dos mil diez pues

Voz 19 12:48 estamos compañeros pues unos casados con hijos entre los solteros no entonces dentro un equipo de rescatistas yo me recuerdo tu último rescate precisamente de Nadine Cardoso que era la propietaria del hotel montara colapsado que hoy además Nadine en nuestra principal colaboradora de hecho tenemos en nuestra sede en Haití en ese hotel que reconstruyó bueno pues nuestros hasta ahí Ashotel visitarnos bueno pues yo me acojo cuando estábamos Redondo Anabel no podía imaginar estamos bajo las estructuras no paraba de moverse llegado momento que los relevos serán pues un riesgo contigo no por lo que te estoy contando y entonces bueno pues se ha tenido en cuenta eso voy a compañeros con con familia etc pues yo me dirigí a uno de ellos de nombre Manuel que igual me está escuchando no lo sé que compañero de Huelva de compañero bombero de Huelva José Manuel si te parece déjanos que sigamos con los costal y él

Voz 7 13:45 como te digo un voluntario e que no cobra ni un solo euro pueda labor

Voz 19 13:48 que como ninguno nosotros dijo

Voz 6 13:51 mira Ángel ni se le ocurra

Voz 19 13:53 apartarme de un relevo porque está aquí para realizar esta labor que hasta que no sabemos a nadie yo no dejo dar un relevo entonces ese es el sentimiento el valor de del voluntariado el profesional que dedica su tiempo libre que lo deja todo pobreza a los demás entonces ese tipo de noticias como estamos viendo pues sinceramente no representan más que a personas enfermas ni más ni menos que en su sitio lógicamente

Voz 1667 14:14 muy alejadas desde luego de que de esa actitud no que que nos estás describiendo tuya hay de tus compañeros claro es difícil apartarse de un rescate cuando todavía no está completado para profesionales como vosotros no da igual las horas en las que no se haya dormido da igual las horas en las que se haya estado trabajando ahí seguís

Voz 6 14:32 sí porque además el rescate de Darín fueron nueve

Voz 19 14:36 no después de que ella estuvo atrapada bajo los escombros cuatro días y cuatro noches o sea que fue un rescate muy muy exigente hasta que pudimos acceder a ella y luego a todo el proceso de la alegría y la extracción de estabilizarla e pues en ocho horas lo Pedro el rescate en abril después de que yo como te digo estuvo cuatro cuatro días y cuatro noches emparedado entre estructura de eso te bueno pues a partir de ahí nosotros hemos y continuamos en Haití como te decía con proyectos vivos con proyectos salvando vidas y que trabajamos pues para la aportación civil de de Puerto Príncipe hoy por hoy hasta hace apenas una semana que estuvo aquí la alcaldesa de Puerto Príncipe la señora que tiene a Bernabé nos reunimos con responsables del Ayuntamiento de Madrid ir con ella cerramos un convenio pues para activar los ya este mismo mes de de febrero y marzo pues salimos para ya un equipo de cooperantes bomberos médicos de la organización pues para la protección civil de la capital fortalecer equiparables es un plan a dos años pues precisamente para mejor la seguridad ante emergencias de la capital que por desgracia como viene sucediendo desastres continuamente no ante el compromiso nuestro poco este país es es es permanente no hemos entrado como yo digo irá Hinault en otra fecha de salida no mientras podamos y ayudarles si aportar a nuestra experiencia y conocimiento pues se continuaremos

Voz 1667 16:03 me han comentado que salva estéis a una persona de entre los escombros siete días después del terremoto fue así

Voz 19 16:09 nosotros no nosotros no fuimos nosotros no sé el último rescate el último que se produce pues se produjo en el Hotel Montana que donde nosotros estamos trabajando

Voz 1667 16:19 mira te Montana

Voz 19 16:21 Junta y una personas debido al terremoto veintiséis acatamos con vida la última de ellas fue Nadine que llevó a que llevaba cuatro cuatro días sepultada fueron cuatro días

Voz 1667 16:33 pues Ángel García Lorite muchísimas felicidades por el trabajo muchísimas gracias sobretodo queríamos hablar contigo en definitiva para que no paguen justos por pecadores para en reivindicar como decía al comienzo esta labor de miles miles de cooperantes que son lo mejor sin duda que tiene este país ayudando en misiones humanitarias misiones de emergencia allí donde haga falta da igual donde sea en cualquier rincón del mundo Ángel Suquía cuadrilla es un ejemplo la organización Bomberos Unidos también queríamos tener los esta noche con nosotros para reivindicar ese trabajo que hacéis día a día Ángel

Voz 19 17:12 pues muchas gracias de verdad por por por este mensaje postre este programa no que nos hacéis y sobre todo pues que también no lo olvidemos no que Haití es el país más pobre de Iberoamérica de los más necesitados del mundo que depende en más de noventa por ciento de la cooperación internacional que esto debe ser motivo para para ayudar incluso aún más eh esforzarnos más porque hay muchas personas muchas vidas que dependen precisamente de la cooperación de organizaciones

Voz 6 17:40 eh que pues en ese sentido no pues no podemos en ningún caso eh

Voz 19 17:46 echar la vista atrás sino todo lo contrario motivar no son más para para ayudar

Voz 6 17:49 sí ya salvar muchas vidas no

Voz 19 17:51 depende de la cooperación porque ellos son los primeros

Voz 1667 17:54 edificados por estas noticias no y Ángel los primeros que que sufren la pérdida de respaldo social a organizaciones que que que experimentan estos escándalos

Voz 6 18:05 pues no ayuda desde luego no ayuda no estaba la noticia ahí está circulando el nombre de Haití pues ahí están hoy nos vamos cuenta que efectivamente Dyson cientos de miles de personas millones de personas que dependen como digo de proyectos de cooperación que no pueden pararse porque simplemente con el agua que para que nosotros no

Voz 19 18:25 más sin embargo allí es un milagro gracias a

Voz 6 18:28 la cooperación pues tiene algo potable muchas familias muchos niños muchas niña muchas escuelas muchos hospitales y lógicamente pues hay que seguir ayudando y hay que seguir ahí pues con la cooperación IMS que están noticias pues precisamente si suceden como como pasado bueno pues el tratamiento quedarle contundente e ahí ahí a seguir trabajando no porque no hay que para nada

Voz 1667 18:49 Ángel pues mucho ánimo y un abrazo a toda la familia de bomberos sonidos un saludo desde la Cadena Ser

Voz 19 18:54 muchas gracias a vosotros

Voz 1667 19:04 Ángel y el resto de sus compañeros de Bomberos Unidos desarrollan sus proyectos con la ayuda de cooperantes locales profesionales en Haití las comunicaciones no son del todo buenas pero creo que tenemos comunicación con uno de los colaboradores de esta ONG con Alexis Alexis buenas noches es muy en encantados de saludarte cuánto tiempo llevas colaborando con Bomberos Unidos

Voz 22 19:27 este año el ocho años plural bordeando con los bomberos en donde era bien que trabajais exactamente hecha dieta un proyecto de una acción de de material de bomberos damos a los niños más negra de ir bastante proyecto de monte Knight

Voz 1667 19:55 muchos proyectos pero cuáles son las mayores necesidades de los haitianos

Voz 22 19:59 la la demanda las necesidades son muchas como Mary como me preguntó cuál es la más la más con el tema de agua puta a Acn ambiente aquí en mi educación

Voz 23 20:15 y el tema de formación para Descartes el tema de

Voz 20 20:21 de de de viene aéreo a Silvio Dante emergente vamos con lo cual más importante por el momento porque esta esta estábamos ahí es donde hay siempre Bolaño MSN por tres cuatro burradas Agnes mes y lo más importante para no

Voz 1667 20:44 es decir lo que hacéis es preparar a la gente para que sepa cómo responder con más eficacia hay mayor rapidez a un huracán otro terremoto no

Voz 20 20:52 sí sí aérea cuando la gente forma equipados y tienen que hacer como como fueren MANES al hacer obras aquí son que sean más eficaz responder a esto es entonces cuando llegan a a la vista

Voz 1667 21:14 Alexis cuenta una cosa que sensación crees que se le ha quedado a los haitianos después de conocer el escándalo de Oxfam

Voz 23 21:21 he sido una pena de escucharles así de escucha

Voz 20 21:25 las lesiones de cada persona está muy bueno hace personalmente era cuenta porque yo con yo estoy en una organización que tiene toca espeta que trabaja mucho con mucha personas son personal de

Voz 23 21:47 de de diferentes

Voz 20 21:50 rangos sociales y a nosotros nos viene eso es la negación donde hacen el sonido asentado entre todo lo que ha pasado eso es cuestión de falta de ética

Voz 23 22:06 es cuestión de

Voz 20 22:08 o inmorales también jugando bien ETA un a un país para apoyar Dahl a la gente que que necesitaba que te te ha brisa también su corazón le abren la puerta a vivir les aquí los engañar en este extrema para mí es con falta de sexo no solamente para los replanteables también para los que trabajan en esta organización claro porque estos casos hace mucho

Voz 1667 22:38 cada año verdad Alexis no sólo a las son implicadas sino a todos los que os dedicáis a la cooperación

Voz 20 22:43 claro que sí pero no ser jurídicas no nos da menos Concha está a calado en el terreno imagínate a nosotros creamos concienciada con con nuestra gente dónde llegamos no sé si bien o mal los bomberos que llegamos a apoyos y a apoyar a la gente anda y él él pero ahora la gente iba a hacer

Voz 25 23:15 eh muy poquito

Voz 20 23:17 eso no es creen euros seguido en bienestar y otros hechos no iba puedes teatral pocos plano aún que tienen buena buena voluntad de de apoyarle va a ser complicado trabajar y también por que está bien pues en el las cosas más rígida con la meses

Voz 1667 23:45 claro pero la ayuda sigue siendo necesaria allí no qué habría sido de Haití sin la cooperación después del terremoto

Voz 20 23:50 siempre es una ayuda que bienvenida ahí si en ellos desde el los que he visto tras él con publicado por la amistad al principio de acción año que que que que estamos

Voz 23 24:05 a los cooperantes he dicho siempre Basel

Voz 20 24:12 bien viene a decir pero ahora tienen que que que hace él de diferente manera son los que llamado a qué te refieres exactamente con

Voz 1667 24:23 el actuar de diferente manera más controles

Voz 20 24:26 hace merece es como Lagos el Gobierno va

Voz 23 24:29 que se lo o lazo de meses

Voz 20 24:33 en un en una situación de actual como ellos quieren en proyecto ellos quieren van a darle una línea directiva a ellos para que pueden actuar así tienen más control sobre ellos es inmerecido

Voz 1667 24:50 eso va a beneficiar o perjudicar a la cooperación en Haití

Voz 20 24:53 no no vamos a de sí

Voz 26 24:57 no vas mira más va ayudar más

Voz 20 25:01 para iba a llorar más en caso de que los cooperantes Ferrés génica proyecto identificar presten hablar con junto con con con el Gobierno y el Gobierno va tienen que un muy fuertes también en lo personal de Paul el Gobierno tiene que hacer un esfuerzo que tienen que apurar a las redes de aquí pues también a veces no tienen su plan se Lapo muy era el plan del Gobierno con el cuál es el plan del das que la lleva a solucionar o que va a aportar mejoras a la a la sociedad tu humanidad que va a ejecutar un proyecto de él

Voz 1667 25:55 Alexis gracias por atender nuestra llamada hay mucho ánimo con vuestro trabajo Un saludo desde España

Voz 20 25:59 sí muchas gracias todo a hablar la todas las personas que no está discutiendo especialmente a los bomberos de Bomberos Unidos Sin Fronteras y haciendo un trabajo fenomenal a través del mundo cuando a través del mundo ya si alguien entró en Haití donde han llegado agua potable en todo esto ya los cooperantes que siempre nos ha apoyado a diario digital que los hechos siempre él es decir modelo de Mi parte del Tier I Peace distan bienvenidas a los poster ante esta a la a la ONG a los que que por favor ir Mi país es un país gracias por haber estado en las gracias

Voz 1667 27:00 si seguimos con más cosas ahora con un punto de vista sobre la ablación interesante hasta cierto punto inédito el punto de vista de las nuevas generaciones el de las hijas de mujeres que se han tenido que pasar por ese trance de someterse a la mutilación genital femenina es el caso de Hayat una joven que ha contado con la complicidad de su madre para plantarse frente a la familia hay desterrar de ella esta práctica horrible Sara selva hablado con esta chica cuando Ohio

Voz 3 27:29 nació su madre a se echó a llorar porque su hija era una niña

Voz 11 27:32 por qué sentía pena por mí sentía todo lo que me iba a esperar no y mi madre no quería que yo sufriera todo lo que ella sufrió

Voz 3 27:39 a su madre a sale practicaron una de las peores formas de mutilación genital femenina le cortaron el clítoris y los labios mayores y menores dejándole un pequeño orificio para sus necesidades forzaron

Voz 11 27:50 casarse la mutilación con Tele cinco años y nunca tuvo voz ni voto hasta que fue adulta

Voz 3 27:58 basta ya dijo basta ese prometió que a su hija no iba a pasarle eso que hayan Olivan a cortar el clítoris y esa lucha empezó enfrentándose al criterio de su propia familia que al final la que había tomado la decisión de mutilar las

Voz 11 28:09 madre para empezar hizo una una campaña de Cesc y hablo de muchas de estas veces que te estás en casa con las mujeres de la familia y entonces hablando entonces mi abuela siempre pregunta cuándo vas a mutilar a la niña Litani madre dijo que no

Voz 3 28:26 que no le iba a hacer así que asa cambió el destino de su familia y Salva Hayat y con ella salvó a toda una generación

Voz 11 28:32 si la niña salvada en ese Jason la generación salvada ya da igual las hijas que venga a los hijos que Bernanke

Voz 3 28:41 a media no va a pasar por eso pero no es fácil que las mujeres se niegan a practicar la la mutilación genital femenina está asentada en la desigualdad y la discriminación hacia la mujer rodeada de falsas creencias que hace que ellas mismas crean que están haciéndolo corrección veces cuando

Voz 11 28:57 cuando se denuncia el tema de la mutilación genital femenina pensamos que son personas salvajes que no tiene no tienen amor hacia su hijo como pues hacer algo tan doloroso a tu

Voz 10 29:07 alguien que quieres tanto no pero es justamente

Voz 11 29:10 el amor que tienen hacia esa persona no quieren que esa persona sea excluida de la sociedad no quiere que sean distinta no

Voz 3 29:16 por eso la forma de acabar con ellos la educación y sensibilización

Voz 11 29:19 no todo en la vida es mediante la educación hay el conocimiento y la libertad si tú no tienes los conocimientos vale necesario saber que

Voz 28 29:32 tienes opciones que esta no es tu une no es la única vida que te que te espera que tú eliges la vida qué quieres

Voz 11 29:39 yo animaría a que la gente de la diáspora que Huelva que hagan presencia que muestren que es un error no que que se puede cambiar y que tienen voz y voto

Voz 3 29:51 educación allí en los países en los que se practica pero también aquí también en España donde además hay dieciocho mil niñas en riesgo de sufrirla Luisa Antolín es técnica del programa de prevención intervención ante la mutilación genital femenina de la uno

Voz 9 30:03 también para superar los estereotipos que que se puedan mantener no racistas o también de etnocentrismo no de pensar que es una costumbre lejana a todo esos creencias también que puedes tener la población española sin relacionar que la mutilación genital femenina pues es eso no es una forma de violencia de género como otras que que también vivimos en nuestro en nuestro país

Voz 3 30:30 la historia de Hayat es el ejemplo de que si se puede acabar con la mutilación genital femenina y cada vez hay más mujeres como As I como Hayat que se levantan y dicen basta pero hay miles de niñas que siguen siendo mutiladas cada día hay sitio

Voz 11 30:43 en el mundo en Somalia en Kenia que la gente sigue llorando porque su hija ha nacido niña

Voz 3 30:48 en el mundo hay doscientos millones de mujeres mutiladas

Voz 1667 31:01 muchas más familias como la deja ya te hacen falta y también empresas como las que os vamos a presentar ahora este próximo martes se conmemora el Día Mundial de la justicia social es una jornada para denunciar el trabajo precario la desigualdad de género en los países en vías de desarrollo tener un empleo no garantiza salir de la pobreza de hecho el treinta y ocho por ciento de los trabajadores de estos estados de este área del mundo viven en la pobreza según el último informe de la Organización Internacional del Trabajo todos conocéis las condiciones de decenas de miles de trabajadores de Bangladesh por eso puede sonará milagro lo que ha conseguido corte Jude Words dar trabajo digno a más de cuatro mil mujeres en ese país en Bangladesh la coordinadora de comercio justo no ha invitado a hablar con uno de sus directores con Milton sur

Voz 29 31:48 a fin

Voz 1667 31:49 la historia de Cor de Jude Works pienso que tiene mucho mérito no porque ha conseguido dar empleo digno a más de cuatro mil mujeres en una región como Asia como Bangladesh en el que abunda la esclavitud no me gustaría saber qué diferencia para empezar que diferencia a Kurt de Jukebox es de otras empresas y su trato a los trabajadores

Voz 29 32:12 da desde Bindi Florence between en la RFEA cree da curris followings andan a Márquez

Voz 10 32:20 E Bay la diferencia principal que hay entre el comercio convencional lo que hacen en Bangladesh es que pero principalmente está es un producto que está hecho en Bangladesh del cual se sienten muy orgullosos las las artesanas tienen tienen todas las facilidades para su producción reciben un salario justo

Voz 28 32:37 lo reciben eh o a la

Voz 10 32:40 Temas social reciben otros beneficios y luego en el comercio convencional eh hay muchos problemas de de seguridad dentro de las industrias y las FARC las fábricas que hay en Bangladesh

Voz 30 32:51 hay muchísimos incidentes la diferencia principal con

Voz 10 32:54 comercio justo de comercio justo es que las artesanas viven en dignidad y con un salario diez

Voz 1667 32:59 lo he dicho yo eso tiene mérito cuando estamos hablando de una región con eh no tengo por aquel dato más de novecientos mil miles de personas con empleos vulnerables personas que viven en la pobreza a pesar de tener un empleo yo no sé si les ha resultado fácil complicado o no desarrollar un proyecto como como Adecco en en ese contexto no en ese en esa zona

Voz 29 33:21 yes we have special y en Ceuta Shia al Mostra

Voz 10 33:28 sí en en el sur de Asia tiene una enorme población y sí que es cierto que tienen una pobreza extrema y desde luego lo que el comenta es que cuando hay un problema siempre hay una solución y en este caso el comercio justo se ha convertido en la solución ya que las artesanas

Voz 32 33:43 eh encuentran un modo de vida con una una más

Voz 10 33:46 vida para sus hijos conseguían que sus hijos tengan una educación a través de una alternativa una fuente alternativa de ingresos también que ese es en poder a las mujeres en esta sociedad eh consiguen sí que fue difícil al principio eh empezar con este desafío pero cada vez más encuentran bueno que al final organizar grupos es difícil pero sin paso sin parar paso a paso han conseguido que muchos grupos quieran trabajar cada vez más con ellos y ahora mismo están en cuarenta distritos han dedicado sus esfuerzos

Voz 1667 34:17 nos ha en poder dar a la mujer que cambios perciben pasado el tiempo ya llevan unos años desarrollando un proyecto como Decor qué cambios han percibido en la sociedad después de conseguir eso en poder la mujer darle un trabajo digno y una alternativa de vida

Voz 32 34:33 The Walking fue el Rifai vigués de Chen

Voz 29 34:37 pues bien clubs

Voz 32 34:40 te llevan cuarenta y cinco años trabajando y ya se empiezan haberlos los cambios no cuando empezaba a trabajar en mil novecientos setenta y tres con los primeros grupos la pobreza era extrema no eran capaces y tener dos comidas al día ahora sin embargo son capaces de tener tres comidas al día los niños van al colegio tienen una mejor nutrición

Voz 10 34:59 seguido mejorar la construcción de sus casas tienen alternativas fuentes alternativas de alimentación pues con con las gallinas con los con las vacas que que tienen sus casas también han conseguido una un ascenso en la escala social no eh cuando

Voz 32 35:16 en la Comunidad se empieza a ver como un como un un rol como una comunal

Voz 10 35:20 es como un ejemplo a seguir la gente es quiere ser como ellas cambia su estatus la sociedad se convierten en líderes en esta sociedad en sus comunidades se les pide consejo eh son capaces de ser la la voz de la comunidad se convierte en el líderes cuando hablas con una mujer normal en el Aula de es un extranjero le pregunta una mujer que van no te va a contestar pero sin embargo una mujer de comercio justo te va a responder iba a discutir sube sus derechos y sobre sus suben sus opiniones y así es como se ve los cambios

Voz 28 35:52 de cómo trabaja comercio justo en en en después estos cuarenta y cinco años

Voz 1667 35:57 por tanto han cambiado la perspectiva las perspectivas de futuro no no son la no es lo mismo las perspectiva de futuro que tenía una niña hace cuarenta y cinco años cuando ustedes empezaron el proyecto que ahora no que que desean ser las niñas ahora con esa educación extra que hay que tienen con con todas esas mejoras que no ha descrito

Voz 29 36:17 eso es lo que ha de que Sean

Voz 10 36:21 en esa segunda generación de niñas al tener una una mejor educación han conseguido mejores trabajos algunas de ellas son profesoras algunas de ellas son médicos o enfermeras obtienen trabajos como comerciales han conseguido al final una una una ascenso la escala social esta segunda generación de una mejor educación suman más alto y sueñan más grande han aprendido a que pueden hacer cosas cosas más importantes

Voz 1667 36:45 que ahora mismo en Occidente hay una fuerte corriente no que reivindica es empoderamiento de la mujer más en el terreno político y económico que en el social quizás aunque también yo parte de de Hollywood no el movimiento Mee Too que que ahora mismo está recorriendo todo Occidente me gustaría saber si las mujeres de Asia también comparten ese sentimiento oí Issing algún de alguna forma están involucradas en en en esa reivindicación no parece que sí por lo que nos cuenta

Voz 29 37:12 aún así cien en da sin árido en Wall fea Wall o mente

Voz 10 37:23 eso te sanas de los Stones están bien vistas las pueden encontrar en en este escenario ese las encuentra en todas las actividades que se tienen en este movimiento se las encuentra en las manifestaciones están siempre en primera línea se las encuentra al lado de las de las personas que hacen política de las de los de los políticos de los ministros han ahí al lado e proponiendo proponiendo acciones también están parando el en la violencia doméstica están dentro de movimiento que es el movimiento We can eh que lucha contra la violencia doméstica en en Bangladesh y luego como organización está es muy activa en el movimiento a favor de las trabajadoras domésticas dan conferencias y se toman parte porque ellos consideran que Cort es una organización de mujeres la directora es una mujer y luego tiene un una parte activa de líder por los derechos de las mujeres incluso en la crisis con todos problemas de los refugiados no refugiados climáticos que están ocurriendo en Bangladés ellos están ahí haciendo un activo activismo pidiendo ayuda política para para SAR en este en este movimiento ustedes

Voz 1667 38:33 después de cuarenta y cinco años han demostrado que es posible el trabajo digno en Bangladesh que es posible el comercio justo en Bangladesh sin embargo porque su país sigue pesando tanto sigue marcado por justo lo contrario la explotación y la esclavitud que sigue fallando en Bangladesh para que eso ocurra siga pasando

Voz 29 38:54 Felipe da problemas leves sean en la Garmin Encina si esta al extraer lindas es a Creel

Voz 10 39:04 pues al final lo que dice que el mayor problema al final es la avaricia no la avaricia de que se quiere conseguir que los los los propietarios de las fábricas quieren conseguir cada vez más beneficio las corporaciones que son los compradores las corporaciones grandes multinacionales que son los compradores de esta ropa quieren pro acto barato pero con mucha calidad en los los dueños de la de las fábricas en que no quieren perder este negocio dicen que sí a este contrato a este bajo precio y al final el ahorro se hace sobre todo por ejemplo en salarios inseguridad al final es lo que dice es que la avaricia es el mayor problema cuando ocurrió el desastre del Rana Plaza como todos conocéis que fue en el vídeo que se vino abajo y murieron más de mil personas al final fue un tema una tragedia anunciada en el sentido de que se sabía que ese edificio estaba con problemas de seguridad pero el dueño dijo que no que si siguiese trabajando lo que Hinault no hizo nada hasta que ocurre

Voz 28 39:59 lo hemos dado el derrumbe no ha

Voz 10 40:02 habla de que sí eh las condiciones de seguridad en una fábrica de que haya de que estoy bien acondicionada que aquí puedo incendios de que todos esos trabajadores sean buenas solamente aumenta dos céntimos el precio pero al final el dueño no quiere hacerlo prefiere reducir el precio para el comprador no para gastar ese dinero en unas condiciones dignas para los trabajadores al final es un tema político es un tema de avaricia es un tema de que seis millones de personas trabajan en este mercado y no quieren perder este mercado Si les piden menos dinero ellos trabajaran por menos dinero básicamente es es un tema de cada vez más

Voz 29 40:38 el sitio de Chen Jin Solé by the es influyen now to all that is the de tu piel de pre da pasas de mínima muelles ser joven

Voz 10 40:52 la situación está cambiando de todas bandera sí que es cierto que el Gobierno ha hecho una ley para conseguir

Voz 32 40:56 eh bueno un mínimo sueldo salario mínimo

Voz 10 40:59 también se está trabajando contra explotación laboral ya no se permite trabajar a niños y los niños de entre quince dieciocho años tienen que tener un tiempo de descanso y no pueden acceder a trabajo duro a trabajo de riesgo aparte de diecinueve dieciocho años a pueden trabajar mejor pero sí que las condiciones están cambiando es esta bueno también unas auditorías a las fábricas ir Cor está trabajando también como parte de su responsabilidad social corporativa trabajan con otras industrias y con otras fábricas para informarles en prevención de incendios en riesgos laborales hacia por ejemplo dos meses acababan de hacer una una formación a otras industrias como hacer un trabajo seguro hoy de prevención de riesgos laborales

Voz 1667 41:40 dígame algo para para finalizar supongo que frecuentemente usted ese tiene que ver cara a cara con los dueños de esas fábricas que aceptan esas condiciones de explotación

Voz 29 41:52 qué les dice a él pecho te das a en Business en Moran Business prioris Aris gano

Voz 10 42:01 de acuerdo les habla de que al final en los negocios el productores la parte principal eh y hay que ver el negocio de una manera más humana Se en el negocio lo harás como consecuencia después de haber trabajado pero no como objetivo entonces lo que hay que hacer es tratar al productor de una manera humana cuidarlo aviesa manera después consiguiera el beneficio que lo importante es que el productos

Voz 28 42:24 todo de una manera humana

Voz 1667 42:26 pues felicidades ánimo gracias por atender el programa Punto de Fuga de la Cadena SER gracias gracias

Voz 1667 42:35 vamos a volver al tema con el que comenzábamos el programa el escándalo de los ex responsables de Oxfam en Haití acusados de organizar orgías y pagar por sexo a cargo de la organización durante la operación de rescate del terremoto de dos mil diez los responsables de la organización en España han dado la cara algo que también hay que reconocer a las ONGs porque ciertamente ninguna organización está exenta de que algo así pueda pasar Hinault todas dan explicaciones Éstas son las de José María Vera el pasado jueves en Hora Veinticinco

Voz 34 43:04 absolutamente deleznable y para una organización que nuestra misión es precisamente ser salvar vidas en situaciones humanitarias debamos extremas y además para León como Oxfam Oxfam Intermón de de una forma especial que dentro de eso eligen la mayoría de nuestras destinatarias con las que trabajamos son precisamente mujeres el cincuenta y cinco por ciento que tenemos los derechos de las mujeres en nuestra identidad es especialmente sangrante es terriblemente duro y es algo que que tenemos por un lado la la la constancia de de nuestra seguridad en nuestros protocolos ahora pero que por supuesto estamos estamos abiertos no no sólo abiertos estamos con la voluntad firme de que se pueda mejor

Voz 1667 43:47 pero hay más porque Médicos Sin Fronteras reconoce casos de acoso y abusos sexuales dentro de la organización la ONG detectó veinticuatro casos en dos mil diecisiete que se han saldado con diecinueve despidos un reconocimiento que según él lo dicho al escándalo de Oxfam en Haití desde París amplía Carmen Vela

Voz 0390 44:04 Médicos Sin Fronteras con cuarenta mil colaboradores en todo el mundo ha revelado este martes que en el último año hubo ciento cuarenta y seis denuncias tras una investigación interna se detectaron veinticuatro casos de abuso o acoso sexual que se saldaron con el despido de diecinueve empleados la organización nacida en Francia no ha detallado donde trabajaban esas personas pues se han analizado los casos con estricta confidencialidad para proteger a las víctimas la ONG ha señalado que en dos mil dieciséis Se escucharon ya diez personas por razones similares trabajamos para sensibilizar y que se denuncia añadieron los responsables de Médicos sin Fronteras que cooperan en lugares de mucha violencia

Voz 10 44:42 Pereza el escándalo según eh

Voz 0390 44:45 com en el que exdirectivos y cooperantes de la ONG británica en cubrieron en dos mil diez orgías y pagaron prostitutas en Haití después del terremoto

Voz 1667 44:56 con una noticia más agradable el regreso a la libertad de Teodora Vásquez es una salvadoreña que fue condenada a treinta años de prisión por abortar ahora vuelve a la calle diez años después gracias al indulto que le ha concedido el Gobierno Éstas han sido sus primeras palabras en libertad

Voz 35 45:12 sé que mi esfuerzo ha valido la pena Yago ahora yo estoy muy contenta de regresar nuevamente con mi familia que durante diez años siete meses estuve separada pero que abre

Voz 1667 45:25 entonces diez años en la cárcel por abortar es lo que le ha pasado a Teodora Vásquez en El Salvador ya están de vuelta a Cuba los tres sacerdotes que han viajado al Vaticano para hacerle llegar al Papa una carta en la que reclamaban democracia hay elecciones

Voz 12 45:39 pobres en la isla algo inédito en la Iglesia cubana

Voz 1667 45:42 en una carta que también enviaron a Raúl Castro

Voz 1460 45:45 informa Victoria García tres curas cubanos escribieron una carta a Raúl Castro pidiéndole cambios democráticos en Cuba apertura política y económica y mejora en las condiciones de vida de los ciudadanos lo han hecho en su nombre en el de algunos obispos pero no con el respaldo de la Conferencia Episcopal cubana que han mantenido durante sesenta años de dictadura lo que ellos califican de prudente silencio yo otros de una actitud de servilismo con el régimen el padre Castor José Álvarez Devesa es uno de los firmantes de este escrito ya estado en el Vaticano donde se entrevistó con el secretario de Estado de la Santa Sede cardenal Pietro Parolin a él le entregó la carta y sus inquietudes sobre el devenir de Cuba que espera hagan llegar al Papa

Voz 36 46:27 sí vamos a tratar de que llegue al Papa la carta alguna forma quisiéramos por supuesto que que la iglesia hubiera eso unión entre todos para buscar la la libertad al pueblo cubano progreso la vida la alegría

Voz 1460 46:47 este párroco de Camagüey no sabe qué recibimiento tendrá su regreso a Cuba después del ruido mediático que ha producido esta carta bueno

Voz 36 46:54 no algo en Cuba y bueno pues nosotros algunos hemos hemos decidido lo que sea porque en una situación así como vivimos allá pues lo mismo puede cerrar el precio que pueden ante alguna de desprestigio

Voz 32 47:13 o incluso ponemos

Voz 36 47:16 lo que sea morir por la patria pero estás

Voz 1460 47:18 el hecho de que se haya oído su voz y las peticiones de libertad de un pueblo hayan llegado hasta sus dirigentes

Voz 1667 47:26 somos decíamos al comienzo queremos echar un rápido vistazo a dos emergencias que van a Mas para empezar la desidia de la que nos va a hablar desde Beirut Oriol Andrés buenas noches

Voz 8 47:36 buenas noches contactamos contigo para que nos cuenten

Voz 1667 47:38 cómo ha ido y las consecuencias de la ofensiva en la región de Guta penúltimo escenario de la violencia en el país una ofensiva que ha provocado lo hemos visto un nuevo movimiento de desplazados sirios Oriol

Voz 8 47:49 el enviado especial de la ONU para Siria Stefan De Mistura lo describió como el epicentro de sufrimiento bajo control rebelde y a sólo una decena de kilómetros de Damasco la región del este de Guta se encuentra asediada por el ejército sirio desde dos mil trece un aislamiento que está provocando hambre enfermedades y miseria ello bajo una lluvia constante de bombas que han dejado un paisaje de edificios hundidos entre chatarra una situación que Ramis Raja siga coordinador regional humanitario de la ONU para

Voz 12 48:17 crisis Siria describía si así tuvo que estamos en un punto de ruptura en el este de Guta esto quiere decir que gente que está muriendo innecesariamente podrían ser salvados

Voz 8 48:29 clínicas con quirófanos funcionando gracias a voluntarios y con escasa electricidad sin medicamentos o con estos caducados todo bajo tierra para evitar los bombardeos en la superficie mercados con escasez de productos básicos a precios abusivos por la especulación justo esta semana después de meses de total bloqueo entre un poco de aire fresco en la zona el régimen permitió la entrada de un convoy de nueve camiones de Naciones Unidas y la Media Luna Roja con casi dos toneladas de material sobre todo alimentos y medicinas pero es una ayuda insuficiente ya que apenas cubre las necesidades de un dos por ciento de los casi cuatrocientos mil civiles atrapados sólo para un mes un acto para algunos vecinos puramente propagandístico

Voz 37 49:09 anda que no permiten la entrada con una cantidad limitada ayuda humanitaria para usar el Consejo de Seguridad de la ONU como herramienta política y mostrar que está dejando entrar productos en las zonas

Voz 8 49:22 tienen muy presentes los casi doscientos cincuenta muertos por causa de las bombas la semana pasada una de las más mortíferas en los casi cinco años de asedio

Voz 1667 49:30 gracias Oriol de Siria a Gaza corresponsal Beatriz buenas noches

Voz 10 49:35 hola buenas noches aquí en Gaza la situación

Voz 1667 49:38 por el bloqueo se agrava a medida que pasan los días esta misma semana las organizaciones de ayuda humanitaria alertaban del cierre de hospitales de falta de combustible de recursos básicos inexistentes como están las cosas bien

Voz 30 49:50 hace casi once años que la franja de Gaza es objeto de un severo bloqueo por parte de Israel que la isla del mundo la empobrece cada día hace practicamente el mismo tiempo que NG ex diplomáticos y periodistas alertan del desastre humanitario que amenaza a esta pequeña región de trescientos sesenta kilómetros cuadrados las advertencias se han multiplicado en las últimas semanas en Gaza falta electricidad y combustible para hacer mover los generadores faltan medicamentos y bienes de primera necesidad falta empleo sobre todo faltan esperanza libertad escuchamos a ras de Insurance fundador y director del Centro Palestino de Derechos Humanos de Gaza

Voz 8 50:31 la situación y no tiene precedente jamás pensábamos llegar a este punto sino no tenemos libertad de movimiento para personas y mercancías ningún problema de Gaza podrá resolverse si este bloqueo criminal no termina cualquier cosa que queramos hacer cualquier cosa se convierte en una misión imposible en este momento es práctica

Voz 30 50:58 gente imposible que un Gatti obtenga un permiso israelí para salir de Gaza la puerta que da entrada a Egipto sólo se abre dos o tres veces al año ya hay miles de palestinos que aguardan su turno para salir según cifras de la Organización Mundial de la Salud cincuenta y cuatro palestinos de Gaza enfermos murieron en dos mil diecisiete por no tener un permiso de salida que les permitiera tratarse fuera de la franja una cifra jamás alcanzada de las veinticinco mil solicitudes enviadas el año pasado Israel sólo cincuenta y cuatro por ciento recibieron una respuesta positiva en dos mil doce un noventa y dos por ciento de las solicitudes recibían una respuesta positiva

Voz 8 51:34 ya

Voz 38 51:37 no es descabellado pensar ahora que una persona que necesiten quimioterapia una operación importante de corazón obtenga el permiso para ser tratada en Cisjordania o en un hospital de Israel

Voz 30 51:50 la falta de electricidad agravada desde el pasado verano es otro de los factores que contribuyen a la terrible situación que vive la franja en este momento los dos millones de Gaza es tienen entre dos y tres horas de electricidad al día

Voz 10 52:02 Casas instituciones públicas y hospitales

Voz 30 52:04 sobreviven gracias a los generadores pero aún así la situación es crítica ya que falta combustible recientemente la ONU alertó de que los hospitales en Gaza tenían combustible para tan sólo algunos días la Autoridad Palestina del presidente Mahmud Abbas y el movimiento islamista Hamás que ha gobernado Gaza en los últimos diez años

Voz 10 52:23 se acusan mutuamente de esta crisis eléctrica

Voz 30 52:25 la idea otras penurias que sufre la franja las dos partes habían iniciado un proceso de reconciliación y de transferencia de poderes que está estancado de facto su iraní explica que en este momento en Gaza hay un limbo un Real vacío de poder

Voz 38 52:41 el proceso está muerto no va a ninguna parte yo estoy muy decepcionado donde está la Autoridad Palestina donde esta deberíamos ser tratados de igual manera con los mismos derechos que los palestinos de Cisjordania pero eso no está ocurriendo la gente aquí no siente que la Autoridad Palestina esté de alguna manera presente Hanga

Voz 30 53:01 a los dos millones de habitantes de Gaza han sufrido tres guerras con Israel en la última década el jefe del Estado Mayor israelí alertó en estos días que la pobreza la falta de esperanza de los ciudadanos de Gaza podría provocar un nuevo enfrentamiento entre Hamás e Israel en breve la situación de la Franja se ha visto agravada además por la decisión del Gobierno de Estados Unidos de reducir drásticamente los fondos que dedica a la Autoridad Palestina ya la agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos la honra que brinda ayuda humanitaria a más de un millón

Voz 5 53:34 gracias vea buenas noches gracias buenas noches

Voz 1667 54:01 pues nada más por hoy seguimos el resto de la semana en contacto con vosotros en nuestros canales de comunicación habituales en Cadena Ser punto com en Facebook en Twitter seamos arroba a punto de fuga y también en el podcast en nuestra web

Voz 8 54:13 si os habéis perdido algo feliz semana nos escuchamos el próximo domingo adiós