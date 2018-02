Los dilemas morales de Andrea Levy

Voz 0874 00:00 vamos a hablar ahora de aplicaciones innovadoras para el teléfono móvil servicios que mejoran nuestras vidas concretamente de una aplicación creada aquí en España que se llama Tim y Tinder esta aplicación para tímidos donde ya puede saberse hay personas tímidas cerca de y personas que igual querrían conocerte pero que nunca se atreverían a hacerlo porque son tímidos no en aplicación de citas porque al final los tímidos no quedan porque les da cosa quedar pero al menos sirve para ser conscientes de lo que pudo haber sido nunca fue tenemos con nosotros al creador de esta aplicación para tímidos que es Gerardo Martín lo que pasa es que no quiere hablar así que esa escondido debajo de la mesa Gerardo

Voz 0573 00:35 Gerardo Gerardo si la gente no te ve por la radio

Voz 1 00:39 sí que no buenos días Pino no

Voz 0874 00:44 muy tranquilo sin vosotros dos últimas semanas además tengo

Voz 0573 01:26 exacto podríamos dedicarnos en exclusiva lo que mejor se nos da que es ser garantes de la ética y difusores del bien exprimido desde la verdad podríamos era tiempo completo

Voz 1 01:37 parte de la moral

Voz 0573 01:42 los guardianes de la moral dos corredores de fondo del conocimiento alpinistas en las altas montañas del saber submarinistas que exploran el océano de la filosofía culturista es de la cultura ajedrecistas de la ética ellos son sofisma Niño Logos ellos son

Voz 1981 02:03 el es un deporte para vosotros pues si son deportados nosotros no es un deporte muy parchís también

Voz 1 02:08 mira a Pinochet no Nagy es con preguntas absurdas y no sé si es que los filósofos os dedicáis a esto no ha preguntado si es verdad es verdad que si el ajedrez es un deporte entonces el Twitter tendría que cerró también porque además hace ejercicio físico Román no caigas en su trampa porque quiere

Voz 0573 02:23 a darnos la mente y aquí hemos venido a lo que hemos venido

Voz 1981 02:26 sí es verdad y además tenemos al político esperando que le demos paso así que vamos ya esté siempre con políticos porque no traéis a políticas ha visto oído muy pocas políticas no hay ninguna de hecho verdad bueno tiene razón razón volvamos atrás lo voy a repetir pero bien es verdad Kike y además tenemos a la política esperando que la demos paso que es un laísmo sea una mujer tienes que decir que le demos la démosle Deimos ahí a lo hará igual venga adelante Andrea sí

Voz 1 02:54 André buenos días Andrea gracias por venir hola cómoda te has muy buenos días encantada muy bueno el hecho de qué va esto no pero bueno lo refresco vamos a

Voz 0573 03:07 muy fácil vamos a someter de un juicio moral para determinar si es buena o mala persona

Voz 1 03:14 allá y eso eso luego cuesta consta en el expediente o no si llevamos el registro llevamos un registro lo lo pasamos al Congreso

Voz 0573 03:21 a final de mes te vamos a enfrentar a dos dilemas que tendrá que resolver ir será la filosofía no nosotros que somos sólo enviados de la filosofía será la filosofía la que juzgará tu catadura moral y esto es lo que no lo

Voz 1981 03:34 tres Andrea son filósofos si se ignora no es la primera ni serás la última porque como decíamos nuestro objetivo es examinar a toda la clase política española y ver qué políticos son buenos servidores públicos y cuáles son socias alimañas vale pues ya no te haya uno que haya quedado peor

Voz 1 03:48 no que se ha veremos pero si te digo Andrea yo te pido disculpas si es porque esto tenga lugar si te quieres marchar en aquel momento no se presta igual pero yo recomiendo a los políticos tienen que se marchen cuál es que se me estás pidiendo perdón por lo que hacemos aquí va a ver vamos a hacerte preguntas rutinarias anda

Voz 0573 04:05 era para situar a los oyentes las hacemos a todos los invitados la primera a que formación política pertenece al Partido Popular

Voz 1 04:13 el PP eso es esto es que lleváis como muchos años pensándolo mejor que son los que ganan estamos ahí petando segunda pregunta lleva es algún tatuado que tú tú te Kikes a preguntas cuatro cardenales cuando tú me preguntaría eso bueno vale pues porque todo el mundo sabe que si no lleva a algún tatuaje

Voz 0573 04:32 a la vista no ahora vista no bueno yo no

Voz 1981 04:36 no ni tampoco entiendo no

Voz 0874 04:38 has en la provocación ante acritud mantente un poco sobrevuela

Voz 1981 04:42 bueno ese más dilación podemos empezar adelante

Voz 4 04:45 con el juicio justo en el juicio justo

Voz 0573 04:52 no era si a priori en una escala del uno al diez siendo el uno Adolf Hitler siendo el diez la madre de Bambi que nota te pondrías como persona

Voz 1 05:03 a mí me gusta eso de las chicas buenas van al cielo y las malas a todas partes no entonces yo estoy en la escala del diez al menos diez bueno bueno bueno pues que no vistos vistos no no y además la madre va me va mal y es triste no sé ya si es verdad igual si Hitler bien porque acabamos con el nazismo oficialmente para pensar oficialmente especialmente si ganamos cuál sería para ti

Voz 0573 05:38 la media de bondad de los españoles cuál sea

Voz 1 05:40 la media de bondad yo creo que somos muy buena gente y la prueba es esos ochenta y dos millones de turistas que vienen a vernos cada año será porque les tratamos vienen somos buena gente a lo mejor vienen a reírse venga venga que augura que hay países no para reírse más que de España verdad es que un siete y un ocho bueno yo creo que es mucho más catalanes también estarían ahí en el ocho de los españoles somos los mismos

Voz 1981 06:07 los belgas

Voz 1 06:09 por decir algo somos la gente de las demás que les vaya bonito ahí sí tienen menos horas de sol lo que hace que tengan una personalidad más reprimida eso si te pasas más sin que éste sí sino

Voz 1981 06:19 cuando André que cuando hay sol Holanda

Voz 1 06:21 qué pasa más bueno vamos a evaluar

Voz 1981 06:24 nosotros sí esas notas que que has puesto en concreto lo que te has puesto Dati es la correcta ves esa rueda imaginaria que hay ahí justo enfrente nosotros es bueno pues es esta es la rueda de la vida te vamos a pedir que el empuje es cuando la empuje es Theo meterá un efecto de sonido muy largo de que la rueda está girando te es cuando las ruedas se detenga señalara un dilema moral nosotros te lo vamos a leer tu trataras de resolverlo y luego nosotros evaluaremos la respuesta aquellas

Voz 1 06:53 sin ninguna duda no todo me pues venga vamos con la rueda de la vida

Voz 0573 07:28 Andrea tú crees que es bueno para la piel ducharse cada día o lo que hacemos es eliminar la capa natural de protección

Voz 1 07:34 preguntas esta es una pregunta interesante pero claro la piel tiene como una Grace yo te diría que depende de lo sucio que llega al final del día no porque claro no es lo mismo a lo mejor si te has pasado todo el día de edredón en la cama que no hay tanta grasa sí que con mucha gente

Voz 0874 07:52 Pablo yo que sé pues clara el Congreso de los Diputados

Voz 1 07:55 bueno entonces o te requiere más esfuerzo no si te has recorrido la Gran Vía pues corriendo arriba y abajo claro eso no es cuarto a ver a ver no olvida ciento haciendo flexiones

Voz 8 08:11 no os voy a Carmen dejando él dirán

Voz 0874 08:18 es la doctora Jessica tipo Tauro experto en enfermedades infecciosas acaba de descubrir la cura para una enfermedad terrible es una peste que está azotando toda Europa pero hay un problema laboratorios ha incendiado hoy sólo dispones de una dosis de antídoto Sitel administra a ti misma será así Moon importante desarrollar más antídoto para más gente pero si lo haces no tendrás tiempo para salvar a tu hija Fidelio el dilema pues es el siguiente salvas a tu hija te arriesgas a que muera el setenta por ciento de la población europea o la sacrifica es para poder salvar a millones de apestados hay un dato adicional es que tu hija es una activista Anar con Milenio seguramente de Podemos que contribuyó a crear esa peste robando de tus libros de epidemias

Voz 0573 08:58 bueno como es norma de la casa tienes un minuto para responde ni un segundo más

Voz 1981 09:53 te ves en fin es una decisión dura eh bueno es en cualquier caso es tu decisión es una decisión correcta era la respuesta moralmente válida que había que dar hoy acudiremos al criterio de Enmanuel Kant para responder que diría Kant nuestro filósofo contemporáneo de cabecera Rajoy de Moncloa nos da una pista

Voz 10 10:14 hay que tener paciencia sentido del humor espíritu deportivo y sentido de la indiferencia Chisinau uno va de cara

Voz 1981 10:22 bueno quedémonos con esa última parte hay que tener sentido de la indiferencia porque si no uno va de cráneo

Voz 0573 10:30 entendible pues que la muerte de tu retoño en ese dilema hipotético afecte a tus sentimientos pero hay que desarrollar el sentido de la indiferencia para mirar por el bien común

Voz 1981 10:40 ya hemos recitado aquí mil veces el llamado imperativo categórico de cantes canto un filósofo que defiende una ética deontológica es decir de del deber y que pide elevar la acción humana a lo universal si Tom Si todos miramos por lo inmediato por el interés particular que en este caso sería salvar a la a la hija perdemos el sentido del deber respecto al bien como tu deber como epidemiólogo es hacer lo posible para salvar al mayor número de gente haciendo los sacrificios personales que sean necesarios

Voz 0573 11:08 como diría Séneca Se fuerte seguro

Voz 11 11:13 en cualquier caso has acertado claramente acertado

Voz 1981 11:17 así que muy bien muy bien el primer dilema lo has superado humano bueno y así lo ha sido muy racional ha sabido fin arte llevar por los hay donde vamos a girar la rueda de la vida vale

Voz 1981 11:51 ya está con el pueblo la semana que viene ruleta ha señalado la letra F que corresponde al dilema titulado el favor de Pepito garnacha

Voz 0874 12:02 entonces es la asistente personal de de pito garnacha que es un anciano de ochenta y nueve años propietario del Museo del Prado después de que éste fuera privatizado por el Gobierno del Partido Popular Pepito sufre dolores crónicos y te pido un favor que le ayuden a morir a cambio promete devolver el Museo del Prado a la ciudadanía pero no sólo eso sino lo haces el favor que te pide encargará a sus hombres que son rancho Maqueda hijo Lito killer que prenden fuego al museo destruyan todas las obras que alberga

Voz 1 12:32 no tiene muy domicilio del libre albedrío que hay opciones me quieres quitar el examen de encima

Voz 1981 12:42 has como dato Pepito garnacha seguramente este punto

Voz 1 12:47 sí sí todos los protagonistas de de Podemos buena no todos son malos

Voz 0573 12:52 qué haces salvas el patrimonio cultural saltándose la ley practicando la eutanasia o renuncias a ayudarle a morir pase lo que pase entendiendo que sólo el anciano será responsable de sus actos

Voz 1 13:03 pues a veces mira te das una cosa Prado es una de las mayores pinacotecas del mundo no los cuadros que más me fascinan que es el jardín de las delicias de El Bosco creo que eso no se puede quemar por lo tanto aunque no estaría en favor a favor de practicar la eutanasia

Voz 1 13:27 aquí yo creo que lo que sea de preservar es es inmenso patrimonio pictórico del que deben seguir disfrutando muchas generaciones por lo tanto oye Pepito

Voz 1981 13:40 hacha a ver la Tierra podría Broncano yo creo que es sustituirla yo creo también que lo que mola de los museos son las tiendas de sí

Voz 1 13:51 venir el típico abanico luego no debe el arquero es donde pasó más tiempo cuando se acometería chocolatinas de Las Meninas a criterio estos criterios morales vamos mataría a un viejo feliz comprarlo así tendríais etapas debata que le maten mucho o se puede ir muriendo poco o lo que sea ha cuanta violencia implica la muerte esa mujer que no deja de ser desenchufa si se queda así como si en un contexto elabora pero sin patetismo te pito si repito

Voz 1981 14:25 pues pensar hombre está un poco agobiado porque ahora le han puesto otra sonda y tal pero pero tiene una conversación fantástica que igual habría otras maneras de convencerle de que

Voz 1 14:34 hombre a ver el diálogo siempre habría que intentarlo hasta el último momento de esperanza igual a lo mejor sí me llevó a Pepito a dar una vuelta por el museo no no no no no tiene abiertas las opciones son eso sí sí yo debida a dar una vuelta yo con mi conversación cuando lo primo

Voz 1981 14:48 pero desenchufa éxito pues no se ha durado que está el Prado

Voz 1 14:54 no tiene podía por de Los Ángeles no puedan de lo de hoy lo hice sin querer tropezando que no pareja que he sido yo en el dilema no es decir la metodología que se ha lo bonito este martes es más importante que la vida de un muy bien esa es tu ideario del partido que es es tu respuesta el dilema

Voz 0573 15:16 citábamos antes a Séneca y ahora vamos a analizar tu respuesta a la luz de los filósofos estoicos estoy Cos no confundir con el Barça Risto estoicos de la época del Dream Team también bueno la concepción estoica de la muerte y el sufrimiento de llevaría decirle a Pepito garnacha que soporta para ir renunciar a sus deseos porque hay que dominar y controlar las pasiones ser imperturbable es alcanzar lo que ellos llaman a Talmacsi un poco el sentido de la independencia el Levante Rajoy de

Voz 11 15:47 el Cleba bueno por lo por lo tanto acertado acertado

Voz 1981 15:51 bueno estamos los dos veces dos dilemas morales para la ministra o no

Voz 1 15:56 que estoy piezas luego se lo pasa algo

Voz 1 16:07 bueno sanidad pensiones no no ese no bueno tienes una oportunidad allá de coronar te totalmente con el test final

Voz 4 16:19 el texto final

Voz 1 16:22 cuidado que no se pero después ya has dado que de fiarse de los políticos esta semana Altés final la guinda del pastel tiene el siguiente enunciado

Voz 1981 16:30 frase de Rajoy de Moncloa o frase del filósofo francés Joan votos hay ya tenemos una frase que tienes que saber si la pronunciado Rajoy de Moncloa

Voz 0573 16:41 o Joan dije la globalización se da en las técnicas en el mercado en el turismo en la información que lo dijo

Voz 1981 16:50 hoy podría difíciles es qué difícil es que ahí se lo está pensando

Voz 1 16:56 podrían Godia muy bien que no lo podría haber dicho Errejón claro que lo tienen muy bien no tiene muy asimilada suerte empate

Voz 1981 17:05 ya es de Podemos también

Voz 1 17:07 más por las carreteras tienen que ir con esa Rajoy aunque es bonito delantera

Voz 0573 17:16 tienen que ir coches de los aeropuertos tienen que salir

Voz 1 17:19 Andrea ha parado rápido para que no se leyera guionista día estaba justamente estaba adelante y hay veces que cuando los que hablamos mucho las cosas un poco así un poco de criterio liberal no

Voz 0573 17:41 el de quien las leyes no se toman vacaciones sino que se reproducen continuamente y en todas partes está Baudrillard

Voz 12 17:54 por saber muchísimas Rajoy

Voz 1 17:57 ya lo dijo partidos hacen aprenderse todos los discursos por saber muchísimo nos va a pasar nada malo luego ya veremos luego ya ven

Voz 0573 18:07 lo que me dijo mi madre cuando estudie cuando iba a al filósofo hacerlo vaya si tenía razón el problema de hablar del fin es que uno debe hablar de lo que hay más allá del fin también al mismo tiempo de la imposibilidad de finalizar podría

Voz 1981 18:24 entonces Andrea que no solamente se merece una cosa porque lo que temas morales los ha clavado todo final de vamos impresionante así que por favor aplauso de una a cinco euros por favor

Voz 13 18:36 Toledo Andrea gracias por venir

