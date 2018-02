Broncano da el "sí, quiero"

Voz 3 00:00 las preguntas de Broncano

Voz 0470 00:14 no

Voz 5 00:17 en plena Gran Vía con todo lo que eso conlleva porque cuesta mucho llegar muy lejos y además es un lugar que está muy alejado de la radio a quién estoy engañando David Broncano buenos días

Voz 0874 00:27 qué tal qué pasa porque estás muy dado al lado de prisa

Voz 0470 00:30 ahora vivo a tres minutos andando a ver me viene bien para mi vida pero es verdad que me da pena lo está más ahora diciendo me da pena porque antes cada vez que venía yo antes venía vamos me pongas que venía desde desde los suburbios de Madrid pero claro el he dado una épica los reportajes que no sólo eran cachondos sino en qué medida son nombre que bueno que había hecho una travesía no una Iliada prácticamente ahora el Unicaja he perdido claro el único incidente que suele tener es que la siete ancla claro hay días que me pasa eso o que de pronto el carril Carmena está demasiado lleno si tarda un poco en esquivar a la gente que viene a la policía porque si es verdad no no es una es un Samur es son Samur ojo esto esto Javier de verdad que me hacer crónica de crónica urbana esto es lo más feo que he visto en mi vida porque está una ambulancia una ambulancia abriéndose paso ID tras dos Motilla protestante que reparten comida sí

Voz 2 01:23 Provence aprovecha aseguró leído todo el mundo que rastrero tierra pero no

Voz 6 01:28 sí es previsible

Voz 0874 01:31 oye debería trabajar tú para relación Madrid no para noticias locales pero cuando queráis siempre ves Landes las cajas al vuelo las noticias aquí no se hace en Madrid

Voz 7 01:41 sería preciso tanto el día con los cascos puestos escuchando la radio

Voz 0470 01:44 ya ya pero pero pero

Voz 2 01:47 llama directo en Madrid el director sí

Voz 0470 01:50 eh era Alberto Ruiz Gallardón no no lo digo aquí en la radio a la radio pensaba que dice vale no he pensado de Madrid jerezano de la excepción de lo que ha de nación de lo casi si me ves que esto tú a cuánta gente trabaja en PRISA Radio

Voz 2 02:03 dices que Gemma pero eso te acuerdas que ya de que hablamos claro es que todos los cargos ya ya ya

Voz 0470 02:16 de que dime tú de qué hablamos porque es que esto de culpa poniendo mucho previos no no es que me haya olvidado David no no no no yo libre me Amy Federer de de enmendarse la plana no hay ninguna mente esa tuyos por eso pero normalmente me pasáis el tema un rato antes el poste pero es que esta semana no pasa nada yo dirás a veces te lo pasamos sino lo miras veros

Voz 2 02:40 yo creo que no es verdad que a que haga gestos el producto Cristal

Voz 0874 02:42 junto a que es Manu

Voz 2 02:45 dedo gordo hacia arriba está enganchando

Voz 0470 02:48 está mirando para otro lado ah vale vale vale tú sí

Voz 0874 02:50 es que no lo sé porque yo normalmente cuando me indecisas

Voz 0470 02:52 tema aunque no me lo prepare pero se queda como en segundo plano como proceso de Windows ya poco a poco se queda ahí viviendo su casa por detrás pero si ni siquiera lo sé estoy vendido estoy como en la guerra con un palo

Voz 0874 03:02 bueno la realidad es que prácticamente ha acabado el tiempo de la sección con esta introducción que parece que no si quieres lo dejan claro pero vamos a hacer lo que es matrimonios porque tú no te has dicho no no no no

Voz 0470 03:14 ahora a ver con qué cara yo defiendo esta tarde este reportaje con lo que tú preparan los temas cuando deja de antemano lo que te digo que está ahí por detrás ya ya lo patrimonio matrimonios porque hay un estudio otros que vamos a hablar ahora sobre

Voz 0874 03:27 la percepción que tienen los jóvenes del vínculo matrimonial sobre cuánta cuánta gente quiere casarse ahora cuánta gente no quiere por cuánto lo ve como una institución obsoleta vale entonces queríamos primero que indagar un poco en la calle a ver si la percepción del matrimonio ha cambiado entre los mayores y los jóvenes y luego ya hablamos con una experta que es lo que hacemos siempre van a ver qué te puede Olear como buenamente

Voz 0470 03:46 siempre con percepción del matrimonio en las generaciones jóvenes

Voz 6 03:49 esto es aquí hay un grupo de

Voz 0470 03:51 a chicas vengo hola hola puedo preguntar una cosa no soy de ninguna ONG ni justo

Voz 8 04:00 voy a contar estamos en la radio en directo e os acababa de parar de una de una ONG perrete no

Voz 0470 04:05 si me permites decir no compre es una de raza adopte aún sin casa está unos en casa no compres adopta salvo quien quiera es que sean bonitos

Voz 2 04:16 venga venga intuir si te cito adiós satinado prepárate por cierto Osan

Voz 8 04:26 se llamaba porque muchas veces cuando te dicen cosas de las ONG hay que hacer una labor maravillosa llevó a tope con ello luego a veces tú estás un poco reacio a que te pregunten más cosas pero yo sólo vengo a Al Qaeda

Voz 0470 04:34 de entonces cómo estáis muy bien me queréis casar no lo es una proposición en ese en cuanto aún un sentido genérico no sé cuántos años tienes dieciocho veintidós vale en eso yo si tenéis una una reacción adversa al matrimonio por algo no sé más en principio qué tendría que pasar para que te casas es hay pues no sé es que también depende de como este con mi pareja ir saliendo algo se iban buscando algo entonces no sé si no se va a ser buscando no sé si te va muy bien te casas si va a regular no no pero si hay un problemas por algún motivo económicos que necesitemos a vale vale ya te entiendo por mover Barber no no quiero decir si si os conviene a nadie financiero

Voz 2 05:25 ah vale vale vale

Voz 0470 05:26 eh casarnos se llevas a lo práctico totalmente es una mucho de dieciocho años pero muy pragmática y tú amiga ya sabemos que sólo lo haría por por deducciones fiscales les da igual todo

Voz 9 05:38 el básicas Henderson no sé cuántos encantados ahora no es que a mí no me gusta de matrimonio yo si tengo que demostrarle el amor Alien vuestros como Carmen bueno con amor amor gratuito pero por favor no son siempre claro Si por lo que puede ser tuviésemos hijos y el casarnos tener papeles ayudase en algún modo Amis hijos pues sí claro me lo sabía

Voz 0470 06:02 también por también por cuestiones prácticas no pero no no no veis un matiz romántico en casarse en establecer una unión de cara a Dios o al ayuntamiento

Voz 9 06:11 no me voy a dejar tres mil pavos tiene un vestido un

Voz 0470 06:15 pero te puedes casar a lo Disney te puedes casar con Un

Voz 9 06:19 eso es lo que me dijo no se casa

Voz 0470 06:21 que sea la cosa gira sido casas él siglos que saliese a lobbies ni total a lo grande lo grande el año ahí al lado el Manzanares no ven vestido como en vestidos y que bonito no oficiales sitio algo no en una playa bien en un bosque en una boda en un bosque cuidado a ver a todos los pinos en no empleada en una explanada verde bonita estar una aparte el partido al Manzanares

Voz 0874 06:51 oye me has dando no es falta David aunque ya ya ya es hora de que suban

Voz 7 06:55 si es así como muy mayor que tú pienses que lleva con mucho tiempo casado a ver si consigues que sea capaz de defender la institución del matrimonio vale

Voz 0470 07:02 ya ellos voy avistando me parece avistar ya ellos a lo lejos eh sí pero espera llegar entonces si no ir acercando yo porque me parece ahí entre la maleza no no no sé si estaban a mira mira aquí sí sí sí sí sí sí sí sí aquí tengo un momento ahí sí que esto sí que son más bien hola os puedo preguntar para qué cosas no pasa nada juntado ajustados póngase junto a favor para hacer que semanas atrás que en semanas que sino no me pilla el micrófono todos a ver qué pasa qué tal eh eh a ver hablando un poco más que adivinó dónde sois dígame algo que Pontevedra pero entonces yo quería adivinarlo a que ahora ya está digo a ver si no se es decir directamente dónde sois a me nada lo siento Sanxenxo José consenso Sunshine Sanxenxo en castellano Sanxenxo es que no lo sabía la verdad lo lo Sánchez Canjet pero usted lo basó todo lo que ayer se echen al sexo exageres en casa pero pero pero para estar acorde al gallo al Galego es consenso se está hablando sobre el matrimonio está ahí casamos atroz que hace cuánto

Voz 10 08:23 cuarenta y siete años

Voz 0470 08:26 matrimonio Guantánamo llegando a bodas de platino ahora claro de oro quedan tres años pues si no dos dos dos largos años y pico de oro y que tenéis pensado fiesta de la espuma pues si si llegamos allá en la fiesta grandes a los presupuestos que te parece pues a todos los amigos de los dos

Voz 11 08:46 todo eso parece un cumpleaños normal yo digo

Voz 0470 08:49 algo traer luego en una orquesta

Voz 9 08:51 lo que sí lo has Tintín verla Silvia Verde que que primero que llegar luego ya seguro pero si no es una una fortaleza física sensorial no el primero de raras que de repente los toros no sé pero pero porque me por qué porque es el tan pesimista pero sí hombre

Voz 12 09:06 porque es la realidad anteayer Si murió conmigo con ya pero no pero no poder ver eh primero hay que llegar lo cuando lleguemos pues sí vale haremos la callada como decimos en Galicia y entonces

Voz 0470 09:17 no sabes estáis satisfechos con haber entrado una institución del matrimonio os a referentes no para nada no no me refiero si os arrepentida de vuestro amor que seguro que ha sido maravilloso me refiero a estar casados matrimonial

Voz 3 09:29 para nada para nada

Voz 0470 09:32 Nos a repentino para tú está poco aquí no poco un ojo no perderá nada bien de todo bien quiero decir que nos habría gustado están enamorados toda la vida como está ahí

Voz 13 09:45 pero sin un vínculo burocrático sea simplemente como como si fuésemos móviles en la selva somos

Voz 0470 09:51 clásico entre clásicos qué diríais a los han ahora caben entrevistar a dos muchachos de dieciocho años que me han dicho matrimonio yo no lo quiera para nada sólo si es por dinero del diríais a esa gente de desplazar

Voz 11 10:04 es que hay ahora

Voz 0470 10:06 el timón yo ya lo serios ya que ese encuentro de catarsis deparan daría a los a los dos meses los otros siempre aguantamos Timur broncos nuestros problemas pero aquí aguantamos estamos ascenso aquí en Madrid pasando un fin de semana en agosto Myrie en la imagen de la felicidad y el matrimonio de aquí a Barcelona también a ver a ver qué pasa en Cataluña pues no es cara pero soy de la Unión Europea venir te venimos de Galicia en Madrid Madrid Barcelona como mesa investigando todo voy allí hubo algo allí en Barcelona carretas todos mucha suerte asegura que si le ponen siempre años no no sabéis yo

Voz 10 10:42 digo más tenemos una sola hija por desgracia hay y a mí me daría un disgusto muy

Voz 0470 10:49 antes que no se ver cuántos años tiene no ya está casada y con tres hijos habla

Voz 14 10:55 sí me dice que no se casa Iker va a vivir en pareja así me gustaría no tendría que acatar porque tendría treinta y tres años retira el saludo caso bueno tampoco para tanto

Voz 12 11:08 vale pero también es verdad que ahora antes nos casamos acababa de Javier no notó médicos no tiene en parte lo bien que los chavales que se casa en mil que lleva un tiempo que sepan porque no tienen porque es que Bill sí está en la que canta la expresión al contra gusto ver lo habían a usar mucho si estoy a gusto y luego pues de casarte ya empiezan cómo estás estás en paro gusto mientras te hacen pareja bien pregunte qué pasa más alegría juzgado firme lleven un problema va a estar mal pues es es paz y punto diez que temió lo entiendo que estás bien bien toda persona que quiere

Voz 0470 11:43 en resumen para estar a contra gusto cada uno en su casa pero su caso no súper nuestro caso verdad no no contra gusto sino a gusto pues

Voz 12 11:52 sí que te de estímulo esto lo hemos nuestro estar pero la central

Voz 0470 11:55 no sólo porque aguantamos pueda perfecto a disfrutar estos últimos años son los mejores buscar en Google el concepto Singers y ahí es que es verdad es que vais abre todo un nuevo espíritu de la siguiente década gracias muchas su ve probado

Voz 0874 12:25 en Estados Unidos la cadena de televisión News sí decidió promocionar la serie satisfacción haciendo una encuesta a mil estadounidenses a los que les pregunto si estarían a favor de lo que llamaban un matrimonio veta es decir una especie de matrimonio de prueba de dos años de duración que todo marchaba bien la pareja ya se casaba digamos a la mitad de los encuestados les pareció muy buena idea te curiosidad surgida estos días en en la moda de la sólo Gambia que es casarse con uno mismo para hablar de de qué opinión los millennials tienen últimamente sobre el matrimonio nos acompaña Helena Trujillo que psicóloga experta en relaciones en pareja cómo estás Elena buenos días

Voz 15 13:03 hola muy buenos días ha cambiado mucho

Voz 0874 13:05 eso la percepción del matrimonio entre los jóvenes o cuando se es joven siempre ha pensado que es una institución caduca

Voz 15 13:11 no cuando uno es joven más que pensaron en el matrimonio piensa en otras cosas piensa en la sexualidad lo que ocurre que nosotros pensamos qué pensarán los jóvenes y eso ya es alejarnos de la cuestión tenemos que darnos cuenta de que hay varios elementos en juego en este asunto la sexualidad el amor a la familia y la moral si hablamos de esos tres asunto podremos saber algo de los jóvenes de los mayores también que proyecta en los jóvenes las problemáticas que todavía no han podido resolver

Voz 0874 13:46 es decir la percepción que tienen los jóvenes sobre el matrimonio es un poco la que heredan de sus padres

Voz 16 13:52 en ellos se cristaliza la ideología también su sexual

Voz 15 13:56 ya hace no incipiente ellos no tienen percepción porque de la percepción no nos enteramos de nada de lo que pasa ello viven esa situación y Podemos los adultos y los psicoanalistas interpretar eso qué pasa que donde vemos que hay una sexualidad muy empobrecida que hay relación muchas relaciones que fracasan donde hay una falta de de trabajo ante una de las personas que hemos escuchado en la calle ya decía yo dar amor gratis muy interesante porque claro Amar es sin esperar nada a cambio y quién no nos ha enseñado a María así quién ama si en la actualidad

Voz 0187 14:33 Pajín al todos queremos conseguir

Voz 15 14:35 cosas del amor a qué te refieres pues solía que empobrecida bueno hay una gran represión sexual porque podemos follar como los animales pero eso no es que haya ver ya ha sido David

Voz 2 14:50 eso es increíble sigue a partir de aquí acabo de literalmente acabo entrar por la puerta y escucho está Javier del Pino ya una invitada que no sé cómo se llama

Voz 15 15:00 el psicoanalista Helena Trujillo Trujillo

Voz 2 15:02 y lo primero que escucho es follar como animales Vigo joder que la pregunta de cómo está evolucionando a Viera y eso que votar

Voz 15 15:10 claro yo soy tu deseo realizado pero bueno

Voz 2 15:13 pero pero pero pero pero eso no Dios os dejo

Voz 15 15:16 la cuestión es que para poder gozar de una sexualidad todos sabemos que la gente hace cosas hace cositas pero gozar es otra cosa ahí para eso para gozar hay que poder hablar no hay que reprimir una de las problemáticas más importante que tenemos en la actualidad es que no reprimir más muchísimo desde el orden de la palabra de del orden de las acciones en eso influye mucho en la educación que tras el matriz

Voz 0874 15:41 Unió va en contra de una sexualidad más saludable y menos empobrecida

Voz 15 15:45 bueno tal y como lo vivimos por supuesto primero primero tengo que decir una cosa para tener en desarrollar tu sexualidad no hace falta casarse

Voz 2 15:53 hombre de salsa gracias Elena

Voz 16 15:56 el matrimonio es el bueno está sustentado por la idea de Tenerife

Voz 15 16:01 compartir un proyecto a largo plazo también sabemos que a través de la sexualidad en muchos casos establecen relaciones amorosas a largo plazo pero no basadas en la sexualidad basada en la palabra en el respeto en el amor en el trabajo para que cada uno pueda tener subir su vida

Voz 2 16:19 bueno de de plena pero de que venía es que suele pronto al principio que que me perdí el hecho de que venía lo de follar como los animal cuál era el quedar borrado todos los demás

Voz 15 16:28 si te has ido tu Chedadi decir es que sé que me ha pasado

Voz 2 16:31 no me pasa mucho la verdad es que estábamos hablando de cómo

Voz 15 16:33 no de eso no cuenta es no cuenta

Voz 0874 16:36 sean de la generación que sea siempre han visto el matrimonio como una institución obsoleta porque lo que hacían sus padres

Voz 2 16:41 verdad pero entonces aquí con la conclusión de que

Voz 0874 16:44 bueno pues esta expresión que ha utilizado digamos que es es incompatible con el matrimonio digamos que

Voz 15 16:49 no sirve para nada follar como animales aunque lo hagamos en alguna oportunidad no sirve para nada lo que sirve porque no se quiere va a ver a ver fallar con muy humanos es lo que sirve a apoyar todo manos pintar escribir trabajar gozar con las amigas con los amigos es un montón de cosa que eso no lo pueden hacer los animales

Voz 2 17:12 me estoy perdiendo yo también me pero ahora es verdad esto me encanta porque nos estás abriendo lamenta el concepto no

Voz 15 17:17 pues espero que sólo en la mente

Voz 2 17:21 el me pregunto yo yo yo yo yo a otra o a otra ahora les tardando más tarde montando porque claro no

Voz 15 17:28 no lo que quiero decir es que los psicoanalistas nos damos cuenta de todo lo neuróticos van por la vida mostrando su problemática entonces uno va iba viendo lo que le pasa cada uno lo que le pasa cada uno si esa represión de la expresión de la necesidad de de lo deseo que uno tiene pero simplemente eso

Voz 17 17:47 yo es que recuerdo a mi padre que están casados y tienen David lo que te esperas están escuchando ya ya pero no sabes una vez pero ya con las berenjenas una vez una vez se cayó muebles de la cocina y me dijeron no no es que estamos haciendo ahora sí digo hombre obras sin porque está ahí desnudos entonces aquí papá están casados

Voz 15 18:05 pero que no fue el son una ve tú la otra vez

Voz 17 18:07 ha olvidado alguna vez que quería mi padre embadurnado de aceite tirándose por la cantera

Voz 15 18:14 la cuestión es que para abajo que defender defender modo de vida defender modo vida es impedir que haya la otra

Voz 2 18:21 que no tenemos que dejar que cada persona

Voz 15 18:24 la pueda realizar su vida como cómodo de ese sea en pareja sea soltero sea matrimonio Kuerten a tu gente

Voz 0874 18:34 pregunta si el matrimonio podría ser la solución a sus problemas de pareja

Voz 15 18:38 bueno y a veces yo tengo que ir a casa de la gente a decírselo

Voz 0874 18:41 que que no lo es que se casen no no decirle

Voz 15 18:44 tienen que ir a una terapia de pareja para hablar porque todavía de todo lo que hablan lo hablan sin saber lo hablan de forma inconsciente

Voz 2 18:51 en una terapia de pareja tu función es la de árbitro

Voz 15 18:54 no Mi funcione de interpretar lo que les pasa que árbitro o que llevaba tomando puntos claro no nadie iba a ganar el matrimonio no es una contenta lean en matrimonios un lugar donde uno comparte su vida y el otro tienes hubo otra

Voz 0874 19:09 David tiene libres los viernes de diez a once tiene asumido ningún equipo tú en en la consulta

Voz 15 19:15 pues porque me parecía

Voz 0874 19:18 a lo que tú me digas

Voz 2 19:20 ha venido con lanzar me a diez puedes de no pero

Voz 0874 19:24 antes que David no estoy en el

Voz 15 19:27 ante queda bien pereza si eres extremeña no

Voz 2 19:32 perdón no tenga que ver es que me gusta mucho mucha vista

Voz 15 19:35 Argentina no tampoco

Voz 2 19:37 tienes extremeña seguro

Voz 15 19:38 no que tienes acento extremeño son malagueñas malagueña como me faltó lo que me pasó no sé de dónde sois eh yo aquí yo dejé

Voz 0874 19:50 también Gallego ha dado muy buenas

Voz 15 19:52 es un nombre de radio Si bueno eso es lo que me

Voz 0874 19:55 Nico pero porque me ha tocado

Voz 15 19:58 si a ver si te llena haciendo otra cosa que

Voz 2 20:00 lo ha intentado con ese también es amor esa no tú

Voz 15 20:03 y qué me dicen de la sólo cambia la sólo cambia es muy interesante porque es el narcisismo y claro a veces uno se casa con otra persona porque la sólo Gambia es como decir

Voz 17 20:13 eso conmigo mismo bueno hay personas que viven así y sufren mucho

Voz 15 20:19 mucha persona que se casan con alguien se casan consigo mismo porque el otro no existe por qué porque es la verdad es eso bueno es un drama y que quiere que lloré pero no que vengan a terapia yo les ayudo a darse cuenta de esa ceguera verdad

Voz 2 20:36 como consigue dos casas con contigo mismo y cómo

Voz 0874 20:39 te divorcia si la cosa va mal

Voz 15 20:41 pues suelen divorciarse muy enfadados suelen terminar en las relaciones con gran conflictividad

Voz 0874 20:46 con ellos mismos no

Voz 15 20:48 no con la otra persona porque uno no está con uno mismo nunca pero utiliza los demás

Voz 0874 20:53 que se nos está yendo de las manos de la manta

Voz 15 20:56 a mí me dijeron tú tienes que ser cañera pero yo me tomo una caña ante de su entonces Elena

Voz 2 21:01 en en porque quiero decir es que está dando tantos coches

Voz 15 21:03 nosotros abriendo tantos campo del procedimiento para que me llames más oportunidades yo soy vuestra psicoanalista

Voz 0874 21:09 en haciendo una sin Celia Blanco también tienen ante sí una abstracto entonces matrimonio cosas concretas en resumen en matrimonio

Voz 15 21:19 sólo después sabremos para que estoy juntos debéis aprender a llevar bien es decir tú defiendes

Voz 0874 21:26 que la gente se vaya a vivir juntos y luego ya

Voz 15 21:29 oye Roger Mas Helena Trujillo

Voz 0874 21:32 es que se puede marchar pero también venga Matías Jové psicóloga experta en relaciones de pareja gracias Elena cuando quieras y los filmes a las nueve el primer consejo en cinco años que me apunto en una librería la verdad es que te hace falta alguien

Voz 2 22:07 seguir de a ver qué dicen que a la hora Elena era el Opening acto Elena era la telonera pero claro a a ha reventado estación total Elena se ha quedado con el público ahora la gente está diciendo Woo claro quién viene ahora tú tú qué opinas esto que he dicho esto último que he dicho

Voz 0874 22:24 nada de lo último en su

Voz 2 22:28 la el gran final Lester claro al grito de si de él de forma exactos

Voz 17 22:39 según el caso

Voz 2 22:42 tienes tan

Voz 0187 22:44 el libro no una de las recetas sexuales ella

Voz 2 22:48 que la clave Elena Elena de hecho David Levy este tú tú

Voz 18 22:55 tú sabes que no extrae hoy Ángela Quintas que berenjenas

Voz 19 23:01 eso sí no pero pero como

Voz 2 23:03 ahí está todo muy directo es una maravilla de muy bien pero nadie gourmet esto una llamarlo así te acuerdas que la semana pasada muchos hija con las berenjenas si yo no lo hacen motel emoticonos recordemos pero que ver en que nadie te con una lluvia son son lo que son

Voz 0874 23:22 cómo están mira mira mira lo que es madre mejor dicho a Angela que son fuera del ámbito de whatsapp las berenjenas

Voz 2 23:31 eso sí sin símiles

Voz 0187 23:33 pues mira es el fruto de la berenjena como plantas de berenjena y la berenjena que nosotros comemos

Voz 2 23:41 calidad que se llama también el fruto de la berenjena

Voz 0187 23:43 hay una planta Hervás a Silvia

Voz 2 23:46 no aquí ya yo diría

Voz 0874 23:49 no hace falta que te pongas guantes no te preocupes hay que decir que no llegaba guantes pero pero

Voz 2 23:56 que no que servir las si a ellos tanto de la mano del productor

Voz 0874 24:00 sí

Voz 2 24:01 huyo está siendo aliñada eh sí sí sí bueno esa mano qué buen plan Ángela no te hacíamos caso

Voz 0187 24:07 no quiero entendí es decía que hay de muchos tipos hay la la la parte de fuera puede ser morada pero hay de otros colores ahí pueden estar halladas también

Voz 15 24:18 alguna así que aparecen como con rayas de

Voz 0187 24:20 distintos colores más claras y más oscuras si la pulpa puede ser blanca o también puede tener un ligero color verdoso cosa que la pulpa creciera la verdad que no sí

Voz 0874 24:31 el sepelio se come con la piel no en teoría se come

Voz 0187 24:34 la piel pero sí la vamos a comer con la piel

Voz 15 24:37 como plástico tenemos que elegir berenjenal

Voz 0187 24:39 jóvenes porque según se van haciendo más no se van pasando pues la piel se va volviendo cada vez más dura

Voz 0874 24:45 tú mira mira cómo empieza el guión de Ángela mira esta frase suplente presenta un tallo directo de judo ir damnificada

Voz 2 24:52 no lo que digan leer porque hay chavales que lo ha sometido el tono el cariz que está tomando el programa hoy como como se sabe es una berenjena es buena

Voz 0187 25:03 pues sobre todo lo que tenemos que ver es que que la la que la sólida sí que el que la cosa que esté dura me refiero no que cuando la toquemos no este blanda que la piel no tenga arrugas que sea una piel lisa y que el color sea uniforme pero que me habéis traído aquí

Voz 2 25:21 esto es esto es esto hoy esta sección está siendo el cebo del cómico y para que la ley le echen de la radio te está aguantando bien de como señora de ver si si se tiene en tablas yo te voy voy ganando experiencia ya sé cuando tengo que decir que hay una época mejor para las berenjenas pasa como con unos tomates que bueno

Voz 0187 25:40 ahora como tenemos muchos invernaderos criaderos muchísimas gracias

Voz 2 25:46 la hacían se pues tenemos todos

Voz 0187 25:48 el año por ejemplo las que ese planta en la primera quincena de agosto se recogen a finales de diciembre las que se plantan en septiembre

Voz 2 25:56 promesa tardan en madurar SS

Voz 15 25:59 ese ser vivo

Voz 17 26:00 mucho tiempo no pero para que necesita cuatro meses una mencionas eso es lo más simple

Voz 0187 26:04 de cuatro meses

Voz 2 26:07 brutos simple súper siempre una berenjena

Voz 0187 26:09 sí luego a nivel de composición tampoco os creéis que enfatizó es prometedor

Voz 2 26:15 o en otro mes clasificando los deberes

Voz 0187 26:17 lo siento pero dice no destaca por su valor energético ni nutrirse no

Voz 0874 26:23 Maradona

Voz 0187 26:23 que no tiene tiene potasio sí pero

Voz 2 26:28 no te hace nada malo no no claro no pero

Voz 0187 26:31 no tiene esa no es una no es que no tiene grandes propiedades

Voz 2 26:36 es el que está el UPyD de La Solana tampoco te haces lo malo tampoco aporta nada bueno está ahí no lo está

Voz 0187 26:45 a ver tiene fósforo tiene calcio tiene más eso sí que tiene cantidad de pequeña

Voz 2 26:49 esta pequeñas son le parara

Voz 0874 26:52 las de berenjenas nos acompaña Agustín García que es encargado del restaurante Emma cocina qué tal Agustín cómo estás muy bien Emma no ha podido venir mano está precisamente el BNG está cocinando están coordinando un restaurante de pareja y si eso es pequeñito todo el mercado siempre estáis casados poco sólida

Voz 2 27:09 antes estabais hablando no tenemos dos hijos se como pareja no vale vale vale no estamos poniendo oído lo que ha dicho a la psicóloga Hay que te parecía lo escuchamos bien el problema es que le cómo vamos a Bellver de Siemens

Voz 0874 27:22 mi mi profesionalidad radiofónica luego desviará este argumentación

Voz 2 27:27 pero podíamos indagar un poco más

Voz 0874 27:28 Nos ha ido bien si casarlos no es si se se discutía igual que discutirá si estuviera casado discutir seis más

Voz 2 27:35 yo creo que y bueno igual el paraguas del matrimonio no les afecta ni para bien y bueno está bien también un ejemplo práctico como está quedando de lado todo todo todo

Voz 0874 27:43 el uso de este es son una sección no es tan casual sino que es verdad vuestros hijos les gustaría que se casaron nuevo mis hijas claro lo que queda claro

Voz 2 27:53 hablamos de una cosa de ambas cosas

Voz 0874 27:56 más que nada más la cocinera pocos tenía los dos cocina ella y las berenjenas es uno de vuestros platos más típicos digamos sí se sabe es que no valen para nada las berenjenas lo acaba de decir

Voz 2 28:07 mira a ver si te a obliga o no pero claro pero pero Agustín no Agustina ha dado el dato fundamental que es que estar muy ricas es cómo es que no todo también hay que dejar una puerta abierta al nihilismo es verdad

Voz 0187 28:19 importante que no se pueden comer crudas por qué vale porque tienen una sustancia que se llama son la Nina que es tóxica entonces siempre que tomarlos cocinada

Voz 0874 28:27 siempre beneficia a la imagen del club como las berenjenas vosotros

Voz 2 28:33 sí sí sí ocho mezclando todo el mitin

Voz 20 28:43 el plato de la carta de bancos cajas Vance voz usadas se utiliza también lácteo

Voz 2 28:48 luego anfiteatro de oliva dejáis porque llevan pues sí gracias vale si puede seguir adelante continúa con la

Voz 20 28:58 el sésamo tostado oí y miedo

Voz 17 29:01 estás dispuesto a aprobar pero es que nace hombre que tienen buena pinta yo no es la berenjena en su estado normal son peregrina de Bachar para decir no claro porque está has dicho nada sí

Voz 0187 29:13 no sé si es la palabra pero

Voz 2 29:17 si procede portavoz berenjena en su estado natural no es lo que me gusta a mí me parece bonita no te digo de Sabor sabor hombre a nivel estético ya que tiene sabor pero sin embargo aquí no cocinadas está muy rica no te gustan me gusta muchísimo cuentas te podrías comer desate una santa una sin ningún que cuántas son Agustín Pita de tener buenas noches Agustín de límites como él quiere conoce lo que tengo pues que es lo que mejor hace hombre pues la verdad es que alcaldes estofado

Voz 0874 29:52 vale

Voz 2 29:53 las berenjenas hacías dentro dentro de los platos del demostrado durante que es un muy buen restaurante en qué en qué rango está mitad superior e inferior junto con Jo y esto puede costar cuanto unos doce euros no está lo de cincuenta y nueve era muy buen calidad precio pero sí buena calidad presentaciones sensacional y tal pruebas esta proteína como siempre la mina salvo mina vale quitar claro sí pero pero pero te te cuando está conmigo una comiendo a dos carrillos Agustín por favor siempre no no desayuna como la invita al anterior cuando no bueno agustín agustín viene a verlo eh claro vale ya hayan tenido hambre ha dicho ya que te la radio porque el que te al Agustín te cómo te gusta pues no lo que tanto propias berenjena si me falta eso ya que está un poquito fría bueno pero cuando está bueno sin el amor el amor la la la la he doblado sobre sí mismo un poco como una calzones has visto Agustín diálogo cada porque parece que me hay traídos Agustín pero Agustín es el módulo la galletas gustito un cuánto tiempo que ya está platos medio vacío empezará a Guti pero no agustín agustín agustín pues no coge la última venga porque esto eh aunque me que fijar Agustín ante esto claro en aquella pero entonces tú venga

Voz 17 31:36 todo bastante bueno tan bueno no lo sé porque no había llegado ninguna doce gusta ganar fuera y Carlos Tito por dentro sale la miel el Sésamo con la mano no tanto sabes cómo se llama a decir a Blanco tú no Juan

Voz 21 31:59 sí porque lo que no

Voz 18 32:04 hay hay Felipe entre Agustín nombre

Voz 2 32:08 es una en la boca o te venga Agustín había venga a lo mejor se te al bien claro para todo hay una primera vez y no me lo va a hacer pero no lo va a hacer ahora mismo me vais concita Agustín aunque ya su mujer surge la mitad nadie se acuerda de M a mí nadie me ve desde mi abuela está en la plaza de San Miguel número cuatro porque saben mejor con la cita es decir para la primera estaba bien pero esta sale mejor Agustín García en Emma cocina

Voz 0874 32:49 bueno Agustín bueno ha sido ha nacido aquí vamos a ir a tomar algo te invito yo