"Es que el perro de Messi te baña de un lametón, qué bicharraco es"

Voz 1 00:00 el Deportivo fue derribe

Voz 0684 00:12 hoy está haciendo la agresividad de

Voz 1384 00:15 hemos visto lo visto ayer cuéntalo de agua en forma de ver el toro toro

Voz 2 00:21 no gracias a Benicio del Toro Guillermo Prieto

Voz 1384 00:23 ha ido la pinta que también

Voz 3 00:26 no me gustó a las miles pero bueno si hubiese durado veinte minutos menos tampoco más bonita imaginario

Voz 1384 00:33 también esto me gustó la peli pero

Voz 3 00:35 se ha durado veinte minutos menos tampoco pasa nada

Voz 2 00:38 imagínate que te hubieras que que ver otra vez o la forma al agua o Andilla que también las visto cuál elegiría para verlo otra vez mañana mañana mañana me gustó muchísimo que se me gusta joyero muchísimo más que la formación está yendo

Voz 4 00:52 no bueno y un castigo Salmerón muy bueno muy bueno y muy bueno a como peculiar habla mucho no somos la peli actúan igual no os os decimos una foto en Twitter hoy claro

Voz 1384 01:09 es verdad que la Ventana y estuvo

Voz 5 01:13 es margen Sotés vecinos sentado viendo la película del día esperé entran la sala ir espectadores que le ha parecido que que que opinen

Voz 6 01:22 tú me dijiste preguntaste agua dijiste no no yo le aplaude mucho

Voz 1384 01:26 me faltan sólo para los los Oscar clave de Lady Bird que no sé qué tal está pero queda muy pronto por igual aquí esa tampoco la he visto pero de momento me gusta mucho ahora de chip o Water la de agua el de Posse deferencia periodística me ha gustado mucho

Voz 7 01:51 Florida Project que es preciosa

Voz 1384 01:53 no no no te falta me faltas que no me gustó mucho la saga cantó la de los carteles tras lo que sabemos es que me Saura su monólogo de enero

Voz 2 02:19 el del se quería hablar porque lo harán lo él Ponseti cuando estamos hablando de esto mismo con Marañón de lo que se hace un lío con los títulos en inglés y castellano un poquito mejor pues se quitó la reflexión la siguiente porque es bien arriba en los que de los títulos de las películas en castellano me parece muy un buen tema vamos a ver está claro que no hay que improvisar que luego la cara por ejemplo la Hubble cristal como se va en inglés Hall sí sí sí la de la fuerte dura muerte duro aguas que dijeron en no tiene punch esto no corren un rascacielos de cristal por alegría pero claro hubo segunda parte y ocurrió un avión entonces que eh que hicieron la jungla dos alerta a tomar pero es que claro que en inglés era como Ty Harden ronda los dos también dice que Bruce Willis no muera sigue más dura no es así que vivo la III como la de la jungla la venganza a tomar por saco la cuatro La jungla cuatro puntos de lo primero porque no cuatro

Voz 1384 03:20 puntos había cosas de lo malo

Voz 2 03:23 en la quinta seguro La Jungla un buen día para morir hombre la palabra Amaury morfina genoma galo yo pensé que la jungla cinco punto uno mortal lo hago sí sí claro pasa lo mismo con Resacón en Las Vegas saber cómo se llama en inglés dejan Power triste la resaca si alguien dijo que estos americanos Resacón d'Aro que porque que lo puso ya iba borracho de todo hijo lo veo flojito no pasa en Las Vegas

Voz 1384 03:54 claro lo que sí

Voz 2 03:57 claro ya pasó de dos palabras a cuatro parece el presupuesto un albañil cuando éstos así lo ves es que esa hemos picado y humedades pues lo mismo que pasó que luego dicen en la segunda parte llamo dejan Goldberg Chus ya que empezó la chapuza porque dijo ya no pasa en la Vega pues que se Resacón ahora en Tailandia exclamación conviviendo con lo vamos a pasar mejor que Las Vegas cada isla una tercera parte Icomos llamó Resacón tres

Voz 1384 04:24 ah sí

Voz 2 04:28 tal de Resacón ellos de hecho no la quemara pero si es que hacen siempre lo mismo de de Fast Furious tomos llama a todo gas ojo eh de Fast Furious a todo gas a todo Dios

Voz 6 04:41 pero a todo gas todas las estamos todos un poquito como nada nada

Voz 2 04:45 mira mira de acorralado First primera Sande dijo alguien no está en un monte allá

Voz 1384 04:52 al lado la segunda cosa más Rambo acorraló parte dado que no que no que no

Voz 2 05:02 porque quería él solo rescatar americanos que son cosa suya

Voz 1384 05:06 quería hacer spoiler pero bueno

Voz 2 05:08 el salidos se llamen verdad súper Vaz verbal no es entre Pajín pero ya perdón perdón perdón pero es que hay una que me encanta Heine un mediodía medio día se llama Solo ante el peligro claro dijeron es que mi día a día

Voz 1384 05:27 ahora se le ve muy

Voz 2 05:32 es que vamos a ver The Blues Brothers que son la luz Granujas a todo ritmo no habrá que ya no se usa hay que granuja José Pereira que me encanta Anne Hathaway que se llama Princess La princesa el hielo pues ya soñando soñando triunfe papiro

Voz 8 05:55 Gol

Voz 1384 05:58 soñando hombre patrio es casi si a Sacyr patinando que es maravilloso medalla de oro aunque la

Voz 2 06:07 no quiero acabar esta vale vale vale vale bueno con palmeras primero y luego el de venga a Cole cual claro llega una pregunta

Voz 0237 06:14 sí sí la de serpientes el avión saber cómo se llama en inglés fieles en el aviso llama serpiente el avión no es eso

Voz 1384 06:22 play una que se llama si la echar nadó la película muy creíble te comen exalta pero lo entienden

Voz 2 06:33 no está bien Sarney a mezcla de del tiburón caro pero poco frecuentes en inglés Beverly Hills Ninja si traducción en España la salchicha peleona

Voz 1384 06:45 es que como era Miller al verdad de Miller

Voz 7 06:53 pues aquí se tradujo como muerden te es una flor en toda la película

Voz 1384 06:57 ahora mismo ahora mismo una de las que va para los Oscar la de Steven Spielberg como lo han traducido aquí los papeles y los spots The Washington Post el dígase en remojo es hacer clic clic buena nada mejor que espero Princesa por sorpresa es también el original no me echaban por sorpresa pues tendríamos que mirar si no me lo digas vale yo lo miro acabó acabó Alakrana

Voz 2 07:23 me gusta blinde la película de Peter Jackson es muerte cerebral amigo se titula aquí tu madre se ha comido a mi perro

Voz 1384 07:34 pues sí pero yo tengo aquí de un perro en particular por si sin el inca ves como nos está escuchando cómo se está escuchando

Voz 2 07:43 la mandamos un besito muy grande a Geni que la madre Antón Meana Meana que ha tenido una pequeña intervención quirúrgica y que tiene un gran al enfermero que santón que esperemos que sea porque se está Meana ahí cuidando adapta cómodo oiga mi más sentido pésame no

Voz 1384 07:56 a a la madre enfermera ICV todo porque está ahí me Ana Bono le toca Laura Martínez

Voz 0684 08:13 muy buenas tardes

Voz 5 08:15 está aquí el concurso que iniciamos la semana pasada perdáis con las canciones de nuestro redactores de Carrusel deportivo era Cadena Ser afueras vamos a hacer un recordatorio de los cuatro participantes pusieron la semana pasada

Voz 1384 08:28 este es es eso

Voz 5 08:30 por Carlos debemos puntuar les debemos actuar bien a escuchar a los nuevos que intervendrán hoy que son Íñigo Marquínez Santi Ortega y Sonia Lus

Voz 1384 08:39 pues mira esperada tengo favorita digo esto ya los de la semana pasada hoy a amigos

Voz 5 08:47 entonces tenéis contara es una hojita en estos no se les puede dan un dos un seis un nueve o un dos sus portero no no quiere apuntar números que más salga será la puntuación que les damos a esa persona no hay entre los dos son muy lentos pero tú eres tonta apunta dábamos aquí vamos a recordar la actuación del de Atlético de Madrid Talavera

Voz 9 09:20 regular a ver cuando no sé ni lo la fortuna y las gafas en haciendo coros no vale

Voz 10 09:30 a karaoke

Voz 6 09:33 estaría bien todo el CIS hecha tiene Ponseti seis yo nueve seis seis dos luego el sitio no

Voz 1384 09:54 dos se quedó ciego se lo hemos votado todo esto recuerdo que esto genera retraso

Voz 5 10:00 seis muy bien pues se queda con un seis Miguel Martín Talavera con llamada vamos colgó Paula Montes sí gran noche nuestra acompaña Radio

Voz 11 10:08 digo hoy y para mí yo vi a especial por la no

Voz 1384 10:17 yo yo me mantengo en el seis nueve seis seis

Voz 6 10:24 Juan nueve nueve

Voz 0684 10:30 ahí el hermano nueve para hombres que tal vez puede ser miras

Voz 5 10:41 exaltando a Oviedo con nuestro compañero de de Radio Asturias Pablo Sánchez

Voz 11 10:46 sin descanso la música que no podrás son volví a algún cuento podrás es nueve

Voz 9 10:58 claro yo el doce de tus no ocho sin ordenador en mi Martí vota doce tú

Voz 5 11:06 se lleva tú

Voz 1384 11:08 en las dinero

Voz 5 11:10 la versión de la semana pasada que fue Xavi Saisó on line

Voz 1 11:15 en el fuego día monovalentes el último volcán ni bien

Voz 1384 11:25 no es Aitzol

Voz 5 11:29 sí

Voz 1384 11:31 no sé porque un amigo mío yo porque lo he dicho yo no porque me gusta este estilo Luis Aguilé se dispara un seis comete un doce por el coraje

Voz 0237 11:47 yo porque no sabía reconocer lo que es la música de vanguardia vestido de guardia de Xavi está muy por delante de nosotros

Voz 5 11:53 es un dos no me da miedo entonces se seis seis Taula Montes nueve Pablo Sánchez un nueve Xavi Saisó vamos seis

Voz 1384 12:08 no os ganaré la vida nunca puede os puede las amistades sois unos bien

Voz 5 12:19 habrá semifinal del filial que ser sincero así entre la hora de votar al detalle iremos pues bueno la ronda preliminar bueno vamos a ir con las actuaciones de esta semana vamos a contar con candidatura de Radio Bilbao nuestro de Atleti nuestro querido Íñigo Marquínez conocido por todos se atreve con una canción titulada TI ya tú de la banda Law te ya tú oye la banda de rock vasca Itoiz digo hoy míticos vuestro cosa escuchar eso no Íñigo Marquínez

Voz 12 12:55 hay una entrada así larga menos

Voz 0684 12:56 no hay que rellenar un parte de lesiones que se hallaba Santa negra escuchando Íñigo e saludos broncas llega cuatro dejaros

Voz 13 13:16 venga yo creo que ya obtienen vamos mucho en una mano segura de no parecer bonitos tan pronto seré la vale ya la segunda estrofa sur

Voz 12 13:36 hay que seguir así

Voz 1384 13:39 mira tú

Voz 14 13:41 a ver

Voz 1384 13:47 no se busca

Voz 0684 13:55 que no es poco

Voz 1384 13:57 es trabajar

Voz 5 14:01 como

Voz 6 14:08 buenas tardes

Voz 1384 14:10 muy buenas

Voz 5 14:14 como no te has presentado hemos llamado para que te vas explicara por qué de tu Ka

Voz 15 14:20 una claro colgarle el título podría ser como destrozar una de las canciones más bonitas gente que

Voz 1384 14:27 ya hay que empezar bien

Voz 15 14:29 pues la que me ahí ese hecho esto yo no sé de Paco pasa una semana Laura la que yo esto lo pido por favor que la publicidad sea de dos

Voz 1384 14:41 yo te tienes nada

Voz 9 14:44 lo que es eso

Voz 15 14:46 la madre vosotros

Voz 5 14:48 pues manos a la cabeza Iker Rodrigo Rato tras Skinner igual de unos y es perfecta pero eludió una voz melosa

Voz 0684 14:58 si hasta los auriculares

Voz 1384 15:01 mira

Voz 0684 15:03 no votaría no tú pero esto adelante

Voz 1384 15:07 es muy bonito dos voces muy bonito muy buenas

Voz 5 15:10 Ponseti a muerte con Y tu un Dodge

Voz 1384 15:13 parece un dotó nada pero la voces las culpas de la canción que sube a minar la vuelta al marcador yendo hacer es una aberración hondos yo creo que hay que premiar sobre todo si no hay nada que premiará no hubiera

Voz 6 15:30 ha escogido esta canción que al final sube si hubiera cogido en un camión y un seísmo

Voz 5 15:39 sí pues va a ser mucho mejor para Íñigo Marquínez que le agradecemos

Voz 1384 15:45 bueno todo el programa

Voz 5 15:47 el vamos a saltar a Sevilla donde el Sevilla del Santos Ortega sea animados pueden escoger Los del Río pero no del río no se ha animado a un tema mítico quiero decir que cuando lo escuches lo Baixas

Voz 6 16:04 bastaría Shell sois aunque Ortega veo bien todos los partidos de aquí de Sevilla Díaz

Voz 1384 16:10 no tiene con Hacienda

Voz 6 16:12 en cualquier era la mejor voz en El Gallinero

Voz 0684 16:22 brumas muchos de toda la vida media las gentes de aquí de allá Le Marais pelotas ancha me va a véngame hacer amigos caminos me va me va muy bien el año nuevo que lo debía haber pero Baraka yo amo patera ahora el juez Lewis de Durango miren verte quién es

Voz 5 17:39 bueno lo de un nueve nueve nueve nueve veces no nueve alto no mira con un nuevo Ortega

Voz 0684 17:52 mira

Voz 5 17:53 Julio Iglesias madre mía muy bien saltamos a la redacción de Radio Madrid muestra quería productores Sonia Lus hombre eso verás animado en una canción no las bicis cuitas diez hoy mucha cáncer veloz de Diana Ross desesperanzada del soy

Voz 6 18:12 Sonia Lus de la redacción de Madrid pues nada aquí va para el algo del gallinero me dijeron que había que tirarse a la piscina y como buena vasca Money ni un paso atrás haya vamos vamos a a ello

Voz 9 18:26 pues parece

Voz 0684 18:46 recuerdo Higuaín

Voz 11 19:03 no sé qué

Voz 0684 19:20 no ha podido poquito pero lo mejor nueve labio vamos a ver lo voy a dar un doce va a mí me recordó a Phil Collins un doce doce doce doce sobraba Jordi tampoco Sonia dos

Voz 1384 19:56 los representa carruseles Eurovisión no

Voz 10 19:59 entonces

Voz 5 20:01 sobre viejas Sonia que es la primera ahora mismo la clasificación en segunda posición estaría a nuestro compañero de Radio Sevilla nuestro compañero de Radio furias Pablo Sánchez nuestra compañera de Radio Vigo Paula Montes sólo nueve en tercera posición con seis estarían Talavera de radio Madrid y Saisó de Radio Barcelona vergüenza en última posición de momento estaría nuestra compañera de Radio Bilbao

Voz 1384 20:27 no lo ha mejorado mucho Sonia pero el nivel general de inglés en la bandera además escuchaba los tiros desde la película que ha comentado Urrutia tenemos un nivel de inglés

Voz 7 20:38 es que muy mejorable pero esto no interesa a todos los que estamos en esta mesa ahora mismo me acompaña una persona que pueden es una manera bastante fácil

Voz 16 20:46 tu nombre es perdona es que no tengo el nombre

Voz 7 20:49 ah perdón en el noventa bueno nuevo tú raquetas Accademia di

Voz 17 20:57 es verdad sí señor inglés y sí English inglés sí sí sí como no es indies ingleses Chelsea no sí sí sí sí sí sí sí sí

Voz 16 21:13 la firma tres veces no exacta matriz pero más rica de la empresa que sí bueno pues mi nuevo ha patentado un nuevo método para aprender inglés método hacía más leve porque está este método se basa en hacer creer al alumno que está aprendiendo inglés yo no aprende nada pero cree que es muy poco a ver es obligatorio que los alumnos nos entreguen su pasaporte porque no queremos que viajen para que no se den cuenta de lo poco que aprender eso es ante Ortega hace unos años que sólo se nos escapó a Londres creyendo que hablaba inglés con soltura y no puedo siquiera salir del aeropuerto de Gatwick padres yo siempre explico a mis alumnos que esta Academia es para ni Kers vale como digo dicho para ni Kers para Nichols

Voz 1384 21:59 ha vuelto

Voz 16 22:02 negros no no acabó que para negros para negados

Voz 0684 22:07 que se lo diga

Voz 1384 22:11 la ligues es mal vale es que yo tampoco sé mucho

Voz 16 22:19 me tiene una cosa es la Academia ideal para cuñados ni para periodistas deportivos que tampoco tiene mucha

Voz 1384 22:25 sí sí

Voz 16 22:27 en mi taxi tu destello apañan para ella

Voz 7 22:31 bueno pues ya lo sabéis todos los Meana añitos

Voz 1384 22:36 Ponseti

Voz 16 22:39 mucha a hablar inglés parece Gloria

Voz 1384 22:41 están con acento es Stephanie tengo algún regalo para la gente que si la Junta regalos caros

Voz 16 22:51 la primera el uno matrícula para nuestro curso especial de English Keynes

Voz 1384 22:55 para adultos para eso cuando regaló un gol un gol una

Voz 16 23:02 día de un gol de Vrsaljko cantada por Kiko Narváez en inglés ya ven qué risa

Voz 1384 23:07 lo bueno

Voz 7 23:09 el muchísimas gracias a la family tuya

Voz 1384 23:15 os pongo la Academia problema que English sí sí sí

Voz 18 23:18 de la tarde momento en el gallinero danés Jordi Martí viene realmente asustado por el tamaño de un verraco Jordi

Voz 19 23:27 sí nos está funcionando el servicio que ha puesto en marcha el gallinero saben nuestros oyentes que pueden enviar una carta manuscrita Gran Vía treinta y dos hay Escorial pues hace un esfuerzo de selección de cada una de ellas allí las pregunta las inquietudes que puede tener oyente van a ser satisfechas no y este es el caso de un oyente que nos llama preocupa

Voz 20 23:44 por el en fin por por por por los

Voz 9 23:46 durante que es el perro de Messi ahí podéis ver en el Twitter de Carrusel

Voz 1293 23:51 en arrogarse el Ricard colgado alguna fotografía realmente inquietantes desde por el tamaño del de mes

Voz 9 23:56 pues eso inquietante es lo que queremos hoy tranquilizar a nuestros oyentes que todo de la audiencia de los hemos puesto en contactos con Eto'o logos de la UAB que no enólogos estudien animales y en efecto cuerpos hay preocupación porque el perro de Messi sólo podrá comer algún día le puede aplastar estas la inquietud vamos a desmentir todos estos GTA es muy es enorme entonces que nos dicen estas razas grandes Dani el cambio es espectacular en sólo un año estos animales como por ejemplo Laura el Togo de Burdeos puede pasar en un año de gramos a cincuenta kilos ojo

Voz 1384 24:35 claro yo no yo no estaría preocupado por Messi Messi por sus hijos pero es una raza súper nobles por lo tanto inquietud

Voz 9 24:48 ninguna anegado el peso si este animal va a llegar a pesar unos cincuenta y cinco kilos

Voz 1384 24:53 éramos más que

Voz 9 24:55 lo de vosotros en se conoce en torno a cincuenta y cinco kilos va a la altura va superar los sesenta y ocho centímetros no gremial Messi ama a los animales este es un animal que Messi puede mantener tanto dándole educación fundamental

Voz 7 25:15 pareció lo tiene dinero para mantenerlo no dice quién tiene dinero para más no yo no

Voz 1384 25:20 te digo una cosa a un perro de cincuenta y cinco kilos como un rato más o menos sucio tanto como no porque lo recoges ya está escrita y ella

Voz 5 25:32 de rebajarlo yo no tenía dos perros

Voz 21 25:35 no yo siempre yo a mí también tengo la tengo un perrito Si Amador bueno perrito a sangre más mucho más pequeñas y come mucho menos que suele es mucho más grande que les invita el perro de Messi no tiene buen carácter en Georgia

Voz 9 25:49 por más mejor carácter

Voz 5 25:52 vamos a escuchar pero si no que se ponga

Voz 1384 25:55 Jordi que se paren de El perro hablamos siempre

Voz 9 25:58 es más en el caso de que el perro de Messi unos dicen que regatea muy bien que hay algunas que era un poco de Burdeos es un animal

Voz 20 26:08 de sangre fría no se pone nervioso con facilidad como Messi anda

Voz 5 26:13 el tú tu perrita Jordi Ardila y me encantó lo escuchaste fue un poquito no en hamaca

Voz 9 26:26 el técnico hay apenas sale de la Cole ya en el caso mira la NASA es muy bonita entonces el cabreo a la hora de la siesta eso demuestra oye insisto los amos nos parecemos a los perros y en el caso de Messi se dan también en el dogo de Burdeos es raro oírle ladrar tampoco veréis a Messi protestar soporta digamos no oye le encanta jugar a los dos tanto a Messi como su perro les encanta jugar los dos tienen mucha pasión digamos con este dato a ver jamás quién se retiran de una pelea siempre protegen a los suyos por lo tanto quiero tranquilizar nuestro oyente que se puso en contacto con Escorial

Voz 5 27:15 el perro de Messi está muy bien educado

Voz 9 27:17 el perro de Messi a pesar de que es una raza potencialmente peligrosa es un animal pues muy familiar muy

Voz 5 27:25 a los niños

Voz 9 27:27 tanto Alcántara lo debe formar depués de que a pesar de la alarma que puedan producir estas fotografías con este perro tan inmenso tan grande estéis todos tranquilos alemana con Messi

Voz 5 27:38 dormida salga a nova cosas

Voz 9 27:40 ves como te quería muy bien remontar esto Jordi

Voz 1384 27:44 diciéndole a la gente por favor adoptan perro

Voz 9 27:46 eso sí esto es verdad me contaron perros de Corea hay algunos atletas que lo que hoy en Corea vale vale no pinturas en mi forma de salchichas y eso no

Voz 1384 28:00 por la tarde las tres en Canarias seguimos en el Gallinero la ronda en Carrusel habrá gente que es este después cuando ahora porque es domingo hoy hay que se que se despiertan las cuarto lo olvidemos serio si hay gente que además tiene

Voz 7 28:11 cerebral habrá dicho huy yo como voy a adoptar yo un perro del tamaño del perro de Messi sino apartamento no no no te acuerdas lo celebrando que teatro al cabo lo que quieras el perro que quieras y que bien defensa de repente te das cuenta ya has sido tuvo el ganador

Voz 1384 28:33 en catorce minutos para que comience el partido en el Wanda Metropolitano Talavera

Voz 0684 28:38 cadena SER eso favoritas la izquierda lote

Voz 1384 28:42 ella ha abierto las puertas evidentemente

Voz 0684 28:44 poco entrando la gente menos de quince minutos para el

Voz 1384 28:47 seis y media Español Villarreal veinte cuarenta y cinco

Voz 1293 28:49 Betty Real Madrid esta mañana en Anoeta Real Sofía tres Xabi Prieto de penalti Juanmi canales Levante cero en el partido de la Liga con dos tras esta mañana también Sevilla Atlético cero Almería tres tenemos ya en marcha el Córdoba

Voz 22 29:00 nada del Arcángel José Antonio Alba muy buenas hola qué tal muy buenas ha arrancado ya el partido primer minuto en El Arcángel que por cierto de nuevo ha colgado el cartel del hoy billetes Córdoba cero Granada cero

Voz 1293 29:11 las seis de la tarde cultura leonesa Rayo y Numancia Cádiz ocho de la tarde Lugo Barcelona B fútbol internacional Bruno

Voz 7 29:16 Talia al descanso Nápoles uno cero partido de este medio día Torino cero Juventus uno

Voz 1384 29:21 venga Garbiñe final de tenis Borja dentro de unos minutos porque todavía no está

Voz 23 29:26 dentro de la pista Garbiñe Muguruza y la checa Petra Kvitova la final del torneo de Doha Garbiñe que buscar el sexto triunfo como profesional no gana desde agosto en Cincinnati se mide frente a la checa Kvitova que viene ganar doce partidos consecutivos gran final entre Garbiñe invito

Voz 1293 29:40 en el partido la jornada de la Liga Iberdrola ha ganado el Athletic de Bilbao en el Miniestadi al Barça por cero uno España también está rumbo al Mundial de rugby hoy ha derrotado a Ruth

Voz 1025 29:48 tenía la gran cita del día Juan seis y media de la tarde final de la Copa del Rey de baloncesto en Gran Canaria Real Madrid Barcelona quedamos no que se deshace

Voz 1384 29:57 lo más maravilloso

Voz 0237 30:00 estar te cada mañana y volver a cortarte cada mañana de quién te ha tocado el Now

Voz 1384 30:06 vale

Voz 7 30:08 la dos el Cuponazo cada viernes viene con un premio de nueve millones de euros por la mañana

Voz 9 30:16 exacto sí que

Voz 1384 30:19 pues XXL son

Voz 1 30:20 King Fénix

Voz 1384 30:24 jo Dragao cero existe en el mundo una sensación igual a por ella

Voz 8 30:29 Ello en El Gallinero señoras y señores

Voz 0684 30:34 el baile

Voz 8 30:39 a bajar el otro día ya te miran de oye por favor esto es Billy quién que atacar hombre que dormía con un millón de veces

Voz 24 30:59 es Michael Jackson está abriendo mi pedacito de mundo dentro del gallinero veinte años de la película Volker vean de años tal semana como esta hace poniendo número uno himnos saldría durante veintidós semanas del número uno Venus y dos semanas número uno Michael Jackson pero la mejor que está muy joven yo no sé si es la mejor criminal algún día deberíamos poner unas cuantas Dabo también de Michael Jackson y nos costaría sacarme yo me lo llevo a mi terreno

Voz 0237 31:34 acuerdo que mi hermano Alex lleva ya dieciséis semanas en el top diez con perfecto desconocido

Voz 1384 31:38 María para no es lo mismo más darlo pero tiene su gracia

Voz 0684 31:47 hombre música cree que vamos se bueno bueno ya voy a ahora vine

Voz 24 31:56 hace que no me gusta nada tengo que combinar esto con el número uno que esto

Voz 0684 32:01 de dónde está

Voz 1025 32:06 veintiséis

Voz 1384 32:11 me cuesta mucho es verdad yo me siento igual yo tengo un problema con lo de ahora todo a todo a las leyes que además cuando alguien dice algo

Voz 7 32:25 lo qué voy a Michael Jackson de pequeño mi padre me decía suenan todas iguales

Voz 1384 32:29 pero no es verdad pero no era verdad vale vale lo digo porque ahora somos los papás eh sombras de quién te Michael Jackson que te está pasando bueno la otra cara una película una película que ha sido bien traducidos de ahí me diréis por qué por qué por qué porque ya les iba un poco en el pack porque les iban los libros porque está número en el cine Cincuenta sombras de Grey Cincuenta sombras liberada que son todas iguales madre mía madre mía se ven que está un poquito vendría

Voz 12 33:03 buenos días señora

Voz 16 33:10 mire por la venta si el inglés

Voz 12 33:13 María no

Voz 20 33:17 estoy viviendo cantar

Voz 0684 33:19 yo no soy yo

Voz 1384 33:24 será el día cuatro entradilla se te voy a través de una alguien ha visto tú has visto claro pues oye donde porque me parece que para para el fin que tiene que es surtir

Voz 0237 33:47 gente que tiene necesidad de este tipo de emociones pues bien perfecta

Voz 1384 33:51 que no entrara

Voz 6 33:54 no voy a recapacitar Ésta es una de las peores películas que le ha podido pasar al BCE se se alquila

Voz 7 34:01 al bondad si gusto ahí tú no

Voz 1384 34:03 la Itu era era muy chico que ver es decir miro de árbitros estamos llevaba seis siete millones de personas

Voz 0295 34:22 estaba también le gusta está te alguien me gusta está muy está fenómenos yo no digo nada eso es decir hay hay espacio para todos salvo a me lo ve un montón de gente yo no lo veo no les gusta esto yo te estoy diciendo que esto entre comillas es para Maruja o hijos

Voz 1384 34:39 pero que no tiene nada que ver con el BCE se me entusiasma no sé lo que siempre estamos abrimos de varios días

Voz 0295 34:48 os estamos hoy en día en igualdad de estamos en igualdad para todos los colectivos el colectivo

Voz 1384 34:53 con el brío austral

Voz 0295 34:57 no es uno de los colectivos que todavía no ha salido del armario porque la gente lo ve mal porque la gente no se informa la gente no sabe de qué va

Voz 7 35:04 me pasó con Indiana Jones a a los que la ordenación pero no

Voz 0295 35:11 explicarles que ese es el gran problema es que vamos a ver eh Cincuenta sombras de Grey ya creemos que sabemos todo del de SM cuando él

Voz 1384 35:18 de los cuatro voy a continuar sólo voy a decir una cosa vosotros sois periodista no yo a ver lo ahora espera que digo una frase sólo estás caliente está sólo SM es un término creado por ciento para abarcar un grupo de prácticas y fantasías eróticas

Voz 0684 35:41 te vas

Voz 1384 35:43 no dominación sumisión sadismo masoquismo siempre siempre siempre desde mil novecientos treinta y cuatro noviembre con los coches dos cosas y nos apetece ir a ver esta las que lo están reventando por un lado la incline a las que lo están reventados diecisiete tren a París os acordáis la historia verídica de Madrid bueno pues rajado las visto sí muy mala vale y la otra la que vía en el toro estas obras me entiende vale me iba iba a abrir un poco ya que ha estado hablando Jordi Martí iba a venir más poco de perros si alguien tiene alguna anécdota con sus perros pues no sé si alguien quiere reforzar estos tú tienes que yo tengo yo quiero pero no puedo explicar yo yo una de las más divertidas

Voz 1025 36:42 que que que que me hago feo usarlos reconozco que mi anterior perro oso volaba constantemente conmigo cuando yo viajaba desde Estados Unidos al piloto casi usó el piloto es un oso estaban de unos treinta kilos cuando bodega era más iba iba en la bodega era mala bestia chao chao negro no conocía amigos no conocía hermanos no hacía prisioneros malos

Voz 1384 37:10 para que todo el mundo se te escapa alguna vez que a mí se me llamaron nunca la bodega no

Voz 1025 37:18 nosotros no vamos no no no no se me escapó todo bien total que ha pasado el dos mil uno en EEUU me voy a subir al avión y entonces me dicen en inmigración en Estados Unidos hemos de chequear al perro para que los que no tengáis que nunca

Voz 25 37:32 a bolis con perro yo llevaba por un lado la caja por la otro el perro tenía que llegar a seguridad pasaban la caja por rayos X para comprobar que no había nada en la café entonces Subías al perro delante tuyo lo lo cerraban Itu acompañaban hasta que el perro se lo han otra persona que lo subí al avión para controlar que todo estaba OK vale pasado eso llegó ese día al aeropuerto email en

Voz 1025 37:57 hemos al perro merece un poli de dos metros con unas pintas de madre mía qué animal que este hombre yo le digo es que te va a morder me email el tío no sé que a muchos perros pues le minados también avales le echaban igual que te cachean aquí vale total pero por dentro si yo a mí me me hago no correcto por fuera

Voz 1384 38:27 ay por Dios pero claro me has una cinta vale si esto podía sujetar alternó el perro está solo delante mío mirando diciendo que a mí me Cincuenta sombras de oso no es básicamente yo al otro lado Israel acerca al policía bueno no estaba el policía ni a diez metros que ya estaba teniendo

Voz 20 38:47 me cago no lo tocó

Voz 1384 38:50 mi hijo el choque

Voz 0684 38:52 hecho digo pero si no lo has dicho esto ahí estamos el único que ahí puso en su sitio

Voz 1293 39:05 está el acta del gallinero que Sevilla a los jugadores de la tarde igual dice del Athletic está por Filippo Ricci ya

Voz 1384 39:12 sí por ahí estaba justo dos el acta ahí tu muy rápida porque apunta apuntado nada hoy hasta los todos los participantes han estado a un nivel bastante bajo destacar dentro de ese pobre nivel que darnos Zaragoza que pueden hacerlo mucho mejor a Ponseti más que nada por la entrada Ashton call pero con lo que la señorita Laura cuando alguna vez cuando alguna vez se escurre su sección instalarse la hagan otros

Voz 5 39:45 a mí Daniel estaría valorado digo una cosa te haré aquí hay muchos gallos pues a partir de la semana que viene tendremos al gallo

Voz 0684 40:01 Ximo con gobiernos duerme las siete de la mañana

Voz 1384 40:13 veremos el recinto que merecerá torero va a pillar a seguros Trophy saltan los vendió protagonista Wanda Metropolitano que partidazo Talavera

Voz 0684 40:26 partido gigante prepara también paso no fue al once rojiblanco bueno Black en portería Vrsaljko Filipe Luis

Voz 26 40:36 a la espera de Giménez Lucas en el centro de la zaga barajó acordaran de Correa por la derecha Koke por la izquierda ayer la delantera Antoine Griezmann y Diego Costa

Voz 0684 40:45 el otro rojiblanco en este caso Plinio el norte del borracho son estos once protagonistas Marta con

Voz 27 40:51 en la portería línea de cuatro en defensa con Lekue Kiss a Morita en los laterales pareja de centrales Iñigo Martínez de Núñez centro del tambor San José Susaeta pero es clave Jordi William si arriba salen Merino

Voz 0684 41:03 precioso ambiente Pita González González a punto de arrancar Garrido

Voz 1293 41:08 hola Filippo Ricci qué tal buenas venderán Gustavo López hola gordito qué tal tal que lo el capitán Julen Guerrero hola qué tal muy buenas qué tal bueno pues da la Kiko es un partido Martín portando partido fuerte los equipos es que han ganado en en Europa el Atlético que está ante su rival favorito como es el Athletic y con algún matiz en el once que te parece Kiko pues bien yo creo que lo más importante