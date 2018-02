"No montan fábricas, no crean trabajo, no invierten en investigación y no pagan impuestos aquí". lConversación con Mercedes Revuelta y Vicente Losada de la Plataforma Contra los Fondos Buitre.

Voz 1

00:00

bueno los fondos buitres puede ser pequeños medianos y enormes empresas que no tienen una entidad jurídica sino solamente fiscal que compran y venden con un periodo de tiempo muy corto pueden comprar hoy vender dentro de tres años con unas ganancias entremedias enormes que no producen ninguna riqueza en este país porque son empresas que no montan fábricas que no hacen investigación que no crean puestos de trabajo solamente se dedican a especular para ganar dinero a corto plazo y además como no tiene su domicilio fiscal en España sino que lo tienen en paraísos fiscales entonces no pagan impuestos son empresas que están funcionando y negociando caldeando en nuestro país no pagan impuestos aquí no puede ser