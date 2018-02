Lucas Vázquez: "El resultado es merecido"

Voz 1313

00:00

bueno vamos a escuchar a Lucas Vázquez manos en los bolsillos la chaqueta el chándal del Real Madrid contento el extremo del Real Madrid hoy titular y hombre fundamental para el equipo de Zidane no yo grave e empezamos muy bien el partido sufrió el quince minutos el equipo muy aún queda después pues echamos un un pasito atrás ellos empezaron a jugar eh nos hicieron sufrir nos remontaron y luego después del descanso yo creo que el equipo demostró carácter demostró que que salimos con una muestra una marcha más y al final pues el resultado es emergido Loles en el vestuario el hecho de decir oye cuidado que esto en quince días paga sí por supuesto yo creo que ahora mismo todo lo que lo que hagamos nos nos va a servir para coger confianza y hoy era un partido para eso yo creo eh el el dos uno no no eran nada bueno para nosotros y al final pues supimos darle la vuelta a perder trece goles en los tres últimos partidos sin embargo hoy por ejemplo había encajado tres a que más importante que marqué goles lo que voy a intentar evitar que no lo sé bueno yo creo que siempre que se gana eso es lo lo más importante fase Alargue e como tú bien dices estos últimos tres partidos hicimos muchos goles el el equipo quizás si eso es lo que he notado a principio de temporada que nos costaba un poquito de cara de Aragón pero bueno ahora mismo pues hay buenas sensaciones y que continúen Lucas te voy a preguntar por ese paso atrás en la primera parte que lo he dicho Zidane también lo ha comentado aquí en en los micrófonos de las radios porque este equipo ya pasado ya este año que marca el primer gol y es como si ya bueno el trabajo está hecho in no es la palabra relajar relajación pero pero el equipo se bien atrás Chen algo algo raro algo que queremos de corregir cuanto antes porque sí que es verdad que cuando metemos ese gol nos echamos atrás quizás dejamos jugar al Betis demasiado y ellos pues tienen calidad no meten dos goles Si bueno al final el partido tiene fases esa fase pues el Betis fue mejor que nosotros y después nosotros demostramos carácter