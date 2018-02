Quique Setién: "Por supuesto que prefiero perder 3-5 que 0-1"

Voz 1 00:00 Quique buenas noches hombre buenas noches cómo estás pues decepcionado un poco no porque creo que

Voz 1757 00:07 si no nos hemos merecido esto no no sé si un empate hubiera sido más justo pero la efectividad de este equipo pues evidentemente no no es igual que la nuestra no hay todo lo bien que hemos jugado en a primera parte pues eh hemos estropeado diez minutos en quince en la segunda al comienzo de la segunda que nos han apretado mucho hemos tenido una serie de pérdidas hemos bajado a nivel de de concentración con el balón como consecuencia pues no no es una sangre a unos han creado problemas y además que no han conseguido enseguida el gol del empate y el tercero no que no se ha hecho mucho daño

Voz 1375 00:46 demasiado rápido y aquí crees que se debe eso Quique que crees que porque se lo estábamos diciendo en Carrusel y lo vamos comentando ahí sale habéis dado un baño al Madrid en la primera parte es así de juego de ocasiones de llegadas desbordando y sin embargo el equipo seca es verdad que en frente está el Madrid de nuestra cualquier equipo pero no es la primera vez no que le pasa al equipo

Voz 1757 01:04 no bueno no ha sido tan

Voz 2 01:07 ah y tan acentuado como está de que hoy ha sido más no yo sí yo creo que sí es verdad que hay momento

Voz 1757 01:15 eso siempre que el rival te supera y que no te queda más

Voz 2 01:18 que

Voz 1757 01:19 que que replegar Teo defender pero pero lo que lo único que hemos hablado en el vestuario en el descanso es lo que hemos estado hablando durante toda la semana que además lo hemos hecho francamente bien porque hemos tenido el control absoluto sin poner en riesgo el balón llegando por fuera eh sin meter demasiadas veces el balón por dentro salvo las las acciones que estaban muy claras y lo único que hemos pretendido hemos hablado en el descanso ha sido eso seguir haciendo lo mismo no evitar las pérdidas por dentro seguir circulando el balón tener paciencia y ha sido todo lo contrario nos hemos precipitado hemos retenido el balón Nos han presionado muy bien es verdad con mucha más intensidad han salido muy agresivos en la segunda parte y hemos estado hemos perdido el balón cuatro cinco seis veces hay por dentro que es lo que nos ha descolocado mucho no no hemos podido seguir con el nivel de la primera parte pero también en parte es normal tú tienes futbolistas ahí en medio campo y como Lucas como Casemiro como Cobas y que son auténticas bestias físicas no ya no solamente con el balón sino que que a la hora de apretar pues te aprietan asuntos muy rápidos muy fuertes y no no no no saludable

Voz 1375 02:36 te vas decepcionado dices por el por el resultado pero satisfecho porque cuando uno apuesta por una idea

Voz 3 02:42 ya iba a muerte con ella los jugadores

Voz 1375 02:45 eh eh casi ser Atutxa ni saben que esta es la manera en la que tiene que jugar el Betis eso es lo que te sacas de positivo

Voz 1757 02:51 por supuesto porque todo el mundo estaba muy contento en en la primera parte jugando como lo hemos hecho encima con el marcador a favor y es verdad que no nos ha dado para mantener más tiempo ese resultado eh y hacer lo mismo que que nos hubiera gustado que no es que hemos hecho en la primera parte pero al principio durante toda la primera parte yo creo que la afición del Betis se puede sentir orgullosa de lo que ha hecho su equipo contra un equipazo como el Real Madrid

Voz 1 03:24 refieres perder tres cinco que perder cero uno o que por supuesto

Voz 1757 03:28 es que nosotros yo creo que yo es que por mi manera de de de ser por mi manera de entender la vida de todo no yo siempre soy optimista no ya sé que hay momentos que te tienes que defender y trabajamos mucho los aspectos defensivos Isère sólidos pero yo sí a Joaquina Tello a Sergio a Woody de Buzz a estos futbolistas no les puedo decir que se metan ahí atrás a defender porque no lo van a hacer y si lo si lo pretenden pues pues se les va a notar porque ellos son buenos con el balón por eso les hemos elegido y por eso están aquí no

Voz 1375 04:10 esto con un equipo grande sería más fácil todavía crecerá en gente que dejó el que Setién tú algo la Unión Deportiva Las Palmas con el Betis tal bregó un equipo grande para ti sería más fácil inculcar esta filosofía es que esta manera de jugar es que no es

Voz 1757 04:24 sí es verdad que luego la exigencia es mucho mayor porque luego ya no te vale con jugar bien ya lo tienes que llegar allá arriba hacer daño o crear peligro oí defender también bien eh pero caro la exigencia es mayor aquí pues hombre a Krahe que todo el mundo quiere que ganemos y todo el mundo cree que podemos ganar a cualquier equipo pero la realidad es que nos cuesta no y es verdad que que tú puedes mejorar la idea siempre no la idea porque los matices pues mejorarlos pero lo que sí puedes mejorar son los futbolistas claro esto discutibles no darla oye que te que te ha parecido

Voz 1375 05:04 a Ceballos en el banquillo

Voz 1757 05:08 bueno yo realmente pues siempre que hay grandes jugadores en el banquillo pues no pues pues es triste porque uno de los quiere ver en el campo pero en un equipo como el Madrid lo tuviera estoy pues sí claro yo creo que a él le hubiera venido muy bien y a nosotros también segura pero bueno las cosas son como son porque le repita pues no lo sé la verdad no te has aprendido no te no te ha gustado pues es que no no sé exactamente los motivos de lo digo de verdad debe ser que se ha ido del Betis cero bueno hombre yo hay mucha gente que quizá esto igual no lo entienden pero los futbolistas quieren prosperar y quieren mejorar ahí todos seguramente nuestro trabajo si te ofrecen un trabajo mejor con con mejor sueldo y demás pues seguramente no van a decir que no el fuego ya sabemos cómo está a mí no me gusta oír que llamen pese pero amiga vayan a llaman a otro lo que tú dices que esto es normal

Voz 1375 06:11 sí he que pasa pues es forma parte el fútbol Kike Sola uno lo vamos a descubrir ahora

Voz 1757 06:16 yo lo que sí tengo claro es que los contratos hay que cumplirlos pero cuando llegas a acuerdos como se ha llegado pues no hay nada que decir es verdad que a todos nos gustaría tener a los mejores futbolistas y que sintieran la camisa en el aficionado más más más ferviente pero la realidad luego es otra no porque luego hay que ponerse a veces en en la situación de otros jugadores que no son del agrado de su afición y al final pues se tienen que ir esto es está la ley del fútbol

Voz 1375 06:54 esto es lo que lo que hay en las dos últimas que te dejó Quique muy rápido y que mezcla con Joaquín que fíjate hacer XXXVII con los canteranos no que cada día aparece uno nuevo ahora Junior que que que que no está sorprendiendo no está encantando junior más Loren más Fabian Sara cantidad de canteranos en esa mezcla que estás haciendo sobre todo apostando por la cantera

Voz 1757 07:14 bueno apostando por la cantera yo no es la cantera en sí misma son jugadores que ya los conocemos que llevan trabajando con nosotros desde que empezó el campeonato desde que yo llegué aquí vinieron a pretemporada jugar muchos partidos les hemos ido viendo hemos sido eh mirando y fijando unos bien ellos han progresado adecuadamente y como consecuencia pues ahí están son futbolistas que tienen un futuro que están dando los primeros pasos y que nos están ayudando mucho me mucho más de lo que podíamos esperar la realidad es esa

Voz 1375 07:52 eh y la última vez a este Madrid y eliminando al PSD

Voz 1757 07:55 por supuesto que lo veo yo pero que el Madrid en los momentos clave importantes de verdad pues siempre está ahí siempre estado yo no conozco con otra cara del Madrid es verdad que la Liga puede estar un poco más ha perdido el paso pero pero cuando llega el momento de verdad pues pues ahí está ahí es muy difícil también mantenerte hay tan alto siempre durante tanto tiempo