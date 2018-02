Asensio: "Mi temporada está siendo buena, cuando no participas no puedes demostrar"

Voz 1 00:00 qué tal marco muy buenas noches buenas bueno pues enhorabuena no ha sido el jugador más determinante junto con Lucas en el Real Madrid y lo hicisteis tú especialmente muy bien frente al París Saint Germaine cómo te sientes tú has ganado en confianza en estos últimos días

Voz 1422 00:15 me encuentro bastante bien final cuando cuando tienes una continuidad pues eh coge más confianza y te salen mal las cosas igual estoy estoy en un estoy en un buen momento hoy bueno contento por la victoria de cómo están saliendo las cosas

Voz 1008 00:31 no poner yo Agüero aceite no después de los doce minutos el otro día espectaculares contra el TS tiene los noventa minutos de hoy no sé si vuelves a sonreír porque la temporada no estaba siendo por ejemplo como como la pasada no

Voz 1422 00:45 no estoy de acuerdo con eso yo creo que que mi temporada está siendo está siendo buena al final cuando cuando no participa tanto es no puede demostrar según que cosas no hagamos dieta vale vale teniendo muchos menos que el año pasado bueno si al final yo intento pues aprovechar los minutos ahora están saliendo mejor las cosas y y bueno contento por el partido de cómo están yendo las cosas así

Voz 2 01:14 es conseguir esta buena dinámica al equipo te pregunto por tres minutos contra el Paris Saint Germain que todos hemos destacado dijiste étnicos una frase que no sé si pasa desapercibida pero que atento a sus también la responsabilidad la presión y lo vemos traste contra el país en Jermaine como que volviste a dar ese golpe encima de la mesa IT reivindica hasta que lo más complicado en el campo

Voz 1422 01:35 si al final estás en el club más grande del mundo y sabemos que que hay mucha presión y hay que saber soportarlo bueno eso a mí pues me motiva los partidos grandes es algo a los que todos los jugadores de que les gusta jugar igual no contentos por el resultado de de Champions contento por el resultado de hoy bueno yo creo que tenemos que seguir en esta línea Mesías aquí

Voz 3 01:57 esta temporada a lo mejor en este tramo ha tenido menos minutos es el segundo máximo goleador del equipo llevar diez goles El míster da alguna explicación eres una de las salas del equipo tiene un gran futuro te alguna explicación de porque tiene algo menos de un mes

Voz 1422 02:12 bueno yo creo que al final el tiene también sus sus pensamientos y si no he tenido tanta participación será por algo porque él lo crea oportuno pero pero por eso hay que hay que seguir trabajando tengo que ser constante con lo que hago oí igual

Voz 1 02:29 ahora se ven se ven los resultados Markota perjudicado aquella iba a decir campaña bueno aquellos comentarios de compañeros y de entrenadores que decían que a Marco Asensio había que quitarle piedras de la mochila la había roto en la Supercopa remonta frente al Valencia parece que se quiere bajar ese efecto Asensio cuando estabas en un buen momento luego ha jugado mucho menos una media de cincuenta minutos en Liga una media de treinta y cinco minutos en Copa de Europa porque

Voz 1422 02:59 a ver no sé es una pregunta no puede ser para mí al final lo que he dicho es tener esa continuidad ahora pues estoy entrando más lo está intentando aprovechar para poder seguir teniendo más minutos Si pueden seguir aprovecho

Voz 1008 03:15 sanos vamos a demostrar nada Marco que que la mirada que la BBC ya no es indiscutible y esto es una ventana abierta para para los que venís por detrás no que un día puede ser suplente Calin como y el otro día lo fue Gareth Bale Cristiano es insustituible indiscutida e indiscutible pero eso a vosotros os viene bien evidentemente sus compañeros pero es una carga menos no saber qué qué qué os podéis meter ahí en el frente de ataque

Voz 1422 03:40 todo el equipo tenemos que estar metidos cuanta cuanta más competencia haya al equipo mejor todo mejoraremos y ahora con tantos partidos todos todos tenemos que ser importantes y todos tenemos que que aportan a nuestro fútbol para para que salga luego

Voz 4 03:57 vamos a preguntarle por Ceballos como estatal

Voz 1 04:01 bueno pues en marcha le preguntan por Ceballos a la carrera pero bueno creo que sea de un poco la lengua no ha podido decir todo lo que piensa sonreía educado el gran futbolista para mí Presente y futuro del Real Madrid ida la selección española de fútbol

