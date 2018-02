Pau Ribas: "Nuestros rivales no tenían clara nuestra filosofía y lo hemos aprovechado"

Voz 1 00:00 hola qué tal joven felicidades eh muchas gracias ya se ha pasado el el el trago de de sufrimiento vaya manera de ganar así sabe sabe mejor no no no no no para nada teníamos el partido muy bien el último cuarto un desastre bueno él no te preocupes que Pesic ya no lo va a enseñar los lo pondrá varias veces no y nos lo ha puesto ya no

Voz 2 00:21 ahora está más contento de todos porque también hay que disfrutar que han sido una gran Copa oye

Voz 1 00:26 qué os ha dado el el entrenador porque es que todo el mundo os preguntamos ya conocía al club ya había estado entrenando en otra etapa pero que os ha dado en estos días

Voz 2 00:34 bueno él tenía muy claro lo que quería hacer y lo que hace lo que hacíamos mal y sobre todo la confianza no creo que es la clave en cualquier deporte confiar en lo que hace es esté bien no esté mal siempre horas mejor y en ese aspecto pues yo creo que cada uno de nosotros ha tenido confianza cada uno hemos aportado y por eso hemos ganado esta Copa

Voz 1 00:56 desde desde el entorno de el equipo no sé si dentro del vestuario teníais la misma sensación Pau el haber llegado a la final después del probablemente peor año de la historia del del Barça de baloncesto haber llegado a la final ya era como un triunfo no sé cuándo llegas ahí sigue evidentemente no

Voz 2 01:13 no no no para nada aquí es el Barcelona hay que luchar por ganar todo lo que puedas además bueno sabíamos que era una oportunidad buena que veníamos en buena línea que bueno nuestra filosofía aún los equipos no no la conocía muy bien y creo que hemos sabido aprovecharlo para ya no sirven a llegar a una final de Copa y ahí por muy mal que te vengan las cosas es un bloque pelea por todos los títulos y hay que estar preparado para ello mentalizado eso de todos estamos muy contentos para que lleva unas temporadas malas no soy las

Voz 1 01:46 además cuatro copas habían sido del Madrid cuya habías gana una Copa creo que Navarro Tommy Titulos únicos que ya había ganado una Copa con el Barça no

Voz 2 01:54 yo lo hace diez años con la peña imaginen lo que cuesta volver a ganar otra alguna final por el medio pues te acuerdas esos momentos te ayudan a a bueno a estar más concentrados saber que las opciones pasan yo creo que el equipo lo ha visto no yo creo que desde el primer al último hemos visto que teníamos que hacer un gran partido que que todos los darlo todo si después del Real Madrid te puede ganar esto es así pero pero creo que hemos sido mejores ya te digo que que bueno para nuestra afición era y también para el club no que te lo hemos estado pasando mal y el deporte es así no cuando las cosas no salen bien hay muchas críticas y hay que saber vivir con ello ahora disfrutar cuando cuando salen las cosas bien

Voz 1 02:35 en es una de esas copas desde finales Pau que que hacen afición no que los que lo han visto hoy lo han escuchaba por la radio lo han visto por la tele joe te engancha no porque porque fíjate parece que estaba sentenciada pero es una de las finales con sabor a a las históricas Madrid Barça y con el final que ha tenido que en Madrid no se ha rendido hasta el último segundo

Voz 2 02:52 sí han tenido bueno han arriesgado a cara o cruz nosotros hemos especulado demasiado teníamos la victoria grande quedaba poco eso siempre es es jodido de de llevar bien creo que al final hemos tenido un poquito suerte en la última jugada pero creo que el partido ha sido mejor nuestro que hubiese sido una pena que se les escapara y bueno pero una vez hemos tenido suerte eh

Voz 1 03:19 la última te dejó PAO hay mucha diferencia cada uno tiene su como dicen cada maestro tiene su librillo mucha diferencia entre Sito Alonso hoy Pesic

Voz 2 03:27 bueno no no hay diferencias simplemente son difieren

Voz 1 03:30 te digo por la manera de trabajar por la manera antes

Voz 2 03:32 en diferentes pero no por porque salgan las cosas bien o mal se trabaja mejor o peor es simplemente el deporte es así hay que hay que afrontarlo yo creo que había un momento que mentalmente no éramos capaces de superar los malos momentos con dicho pues yo creo que hemos tenido malos momentos los tres partidos hemos sido capaz de superarlo con su ayuda con con nuestra implicación la misma igual que era antes pero esto es el deporte a veces las cosas no salgan sin

Voz 1 04:00 no hay que darle más vueltas en el MIT lo tenido ahí entre entre Thomas un partidazo los buena vistió partidazo el equipo pero bueno es que llevaba

Voz 2 04:10 muy buenos partidos hoy yo creo que bueno es han centrado más en defender la él Le hemos podido aprovechar algunos de los jugadores zulos agradecido no tú los agradecer lo hemos hemos hay que ganar esto esto es baloncesto la qué mejor jugador eso esto no tiene ningún sentido para para nosotros dentro del vestuario y bueno creo que hemos hecho una gran Copa somos todos partícipes bien Pepis deseo

Voz 1 04:33 Isabel mejor ganarle al Madrid no

Voz 2 04:36 siempre saber mejor ganarle a grandes equipos el Barcelona le sabe mejor ganarle al Real Madrid esto bueno yo creo que nuestros que tenemos habrán disfrutado con nuestro juego

Voz 1 04:45 un abrazo Pau felicidades gracias a disfrutarlo Pau Ribas en el Larguero claro que sabe mejor ganársela al drama