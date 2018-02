"Bale es el futbolista más mimado de la historia reciente"

Voz 1 00:00 todos todos

seguimos con el deporte en la SER empieza el tiempo de larguero

ya sabes que todos los domingos empieza el tiempo de sanedrín con toda nuestra Banda de comentaristas que ya está por ahí todos Romero que sigue en el Villamarín no prevista Antonio Romero por aquí seguimos por aquí seguimos humano hay Jesús Gallego o la calle qué tal buenas noches también Julio Pulido hola Julio

Voz 4 00:56 qué tal buenas noches son Mario Torrejón muy buenas muy buena

Voz 0458 00:59 noches a todos son Miguel Martín Talavera qué tal queda mano buenas noches antes aquí al lado de y tú te has cambiado de si saca me dijo porque él me ha dicho que estaba en pleno proceso gripal iba para que vale vale la pena porque ahí no ha ido mal rollo no hay mar de fondo fondo hay marejada a ella eh don Pablo Pinto muy buenas muy buenas en Barcelona

Voz 5 01:16 Luis flaquea aquí baloncesto buenas noches

Voz 0985 01:19 sí esto es Jordi Martí hola con las buenas noches no hace bien Fakih no sumarse desde Barcelona a la felicitación felicitaciones de esta Barcelona por desde este Barcelona la felicitación del Barça de básquet Manu

Voz 0458 01:32 porque hoy es la primera vez que escucha Jordi ya el flaco hablar de la primera vez en siete años seis nunca lo es la primera vez que los aficionados al baloncesto min estamos de enhorabuena no ha sido precioso ha sido precioso una gran aficionada Basque Jordi Marcos López qué tal buenas noches a todos creo que no falta nadie es sincero has de poco exactamente hola Iturralde hola buenas noches pectoral estaba diciendo joder

Voz 5 01:58 jugada última en el Madrid Barça de básquet porque es en falta no

Voz 0458 02:01 no sé Le pero pero yo no entiendo es que estoy escribiendo entiende ahora que entender nada Marine Le Pen la mano contra otra falda o Tarjeta Internet y tarjeta amarilla pusieron de Xavi Saisó hola muy buenas hola qué tal buenas noches todo lo que le ha costado al Barça ganar la Copa del Rey

Voz 5 02:18 el Madrid lo tenía ganado de quince de veinte y en el último cuarto cómo se metió en Madrid hasta el último segundo que tener la posibilidad con la bandeja de Rudy Fernández de incluso forzar la prórroga

Voz 1982 02:28 pues si es que le ha metido XXXVIII puntos el Real Madrid al Barcelona en el último cuarto récord de anotación bueno pues ha rozado la tragedia al Barça que ha llevado todo el partido controlado pero bueno osea despistado en varias ocasiones ha presionado más el Real Madrid después de que Oriola fallara yo creo fruto de los nervios los dos últimos tiros libres el Madrid ha tenido la última bola

Voz 0985 02:49 Caser ha lanzado no ha tocado

Voz 1982 02:51 esto de Rudy y bueno pues ahí está la mano de Víctor Claver que no sé exactamente qué es lo que puede pasar hay mucha muchas dudas en torno a eso bueno lo cierto es que los hábitos no han pitado nada el Barcelona ha conseguido ganar noventa y dos noventa ir rompe una racha del Real Madrid de cuatro copas consecutivas y el Barcelona que lo llevaba desde el dos mil trece sin ganar en la competición

Voz 0458 03:13 cómo le ha cambiado la cara de todo menos dudas es decir que si hay de todo menos porque hay un título no falta aseguró ahora cómo le ha cambiado la cara eh pero en nueve días eh

Voz 1982 03:23 bueno a mí me daría mi vida que me entrenara estética porque

Voz 0458 03:26 esta unas broncas que me quedo más me da miedo vernos

Voz 1982 03:28 no es que este hace diez días estaba esquiando en Swiss osea

Voz 0458 03:32 le llamó Bertomeu Le dijo oye quieres coger

Voz 1982 03:34 bueno esto les en la aceptó sólo amigos y diez días pasado de esquiar en Suiza a ganarla Jo la la Copa Italia ha dicho en El Vestuario haber a Bertomeu que no va a ser el último título de la temporada buenos días

Voz 0458 03:46 más y vaya hombre a mí a la Liga de fútbol la peor temporada del Barça es historia de baloncesto ya llegas te tiendo pedía lo mete en la final de Copa

Voz 1576 03:55 no tiene que estar feliz de Sito Alonso e hidrógeno

Voz 0458 03:57 suele del estuario hoy me decía alguno no lo habrán hecho lo pues no lo sé pero yo voy a decir

Voz 0985 04:02 no que quisiera lo que dice tala también tiene esta a la que ver una cosa una cosa es la ascendencia la autoridad que puede tener un Messi perdón un peso

Voz 6 04:12 pierda bastara para eso es sabes todo

Voz 0985 04:19 puede tener dijo Alonso

Voz 6 04:21 si lo que quieres eh

Voz 0458 04:23 no no la menos no lo es todos los story el dormir si no te noto

Voz 0239 04:29 traje de la Copa del Rey de Basque de la final como otros días estos está bien

Voz 0458 04:33 no Mario Mario que no hay ninguna duda le pegara Taylor altas falta para mí es falta Taylor se sí pero bueno oye otra cosa manos

Voz 0985 04:41 yo os día preguntas Rayo Si hay noticia de algún incidente entre las aficiones

Voz 0514 04:46 no no hay que os entonces

Voz 0985 04:49 entonces esto hay que recuperarlo en letras de oro porque en esta final de Copa se han coincidido aficiones muy distintas incluso las del Barça a Madrid e Jenner baloncesto se pueden juntar las aficiones incidió

Voz 0458 05:02 ocho ciudades ocho aficiones

Voz 5 05:04 los equipos de distintos de han estado y cuatro días y no hemos hecho nada siempre pasa lo mismo que el tribunal no pero es verdad no es así yo siempre digo yo siempre digo que es porque hay menos gente que si hubiera sesenta a ochenta o cien mil en un estadio de Vásquez pues igual a los cafres camuflado por ahí también pero es verdad que chapeau al baloncesto y a lo jugadores que han tenido Liga al final les ha durado dos minutos y al final buen rollo entre todos y hasta Xavi luego estaba con un protagonista de este Barça campeón de Copa perfecto luego te escuchamos un abrazo Xavi Sans Joan enhorabuena al Barça por esa Copa del Rey noventa noventa y dos ha ganado al Real Madrid con la llegada de eh Leo Pesic como dice

Voz 0458 05:39 los dos con dos cracks

Voz 5 05:41 eh el envío pide el torneo ha sido Heurtel que vaya copa que ha hecho espectacular el francés bueno luego estamos un jugador de del Barça con Xavi Saisó con Pacojo si te queda voz y con alguien para comentar la Copa antes de empezar el sanedrín que ya estamos todos hay que tenéis ganas de hablar un montón de cosas recuerda a los oyentes de Larguero que el Madrid ha ganado el tres cinco al Betis doblete de Asensio hijo goles además de Ramos Cristiano Benzema en un día en el que han sido titulares Cristiano Bale Benzema ha salido a falta de dos minutos y ha marcado o tres minutos y ha marcado el último gol lo ha quitado por la metió por Cristiano ya ha hecho si Cristiano miraba como diciendo es el ochenta y ocho bueno vale lo voy a balón basamos pero me toca las narices que me sigas haciendo estas cosita menos mal que ha marcado Benzema el tres cinco luego no marcado el Betis el cuatro cuatro para el Betis que hizo una primera parte espectacular marcaron mandil Nacho en propia puerta Sergio León La

Voz 7 06:32 por noticias Javi Herráez es lo de Marcelo que se ha marchado lesionado

Voz 5 06:36 creo que cuando iban cero uno sino recuerdo mal

Voz 7 06:38 eh parecía que podía ser una rotura

Voz 0458 06:41 muscular nacional en que se queda ahí noticias Javi no

Voz 7 06:43 noticias al cien por cien pero parece que no es muy grave afortunadamente para el Real Madrid podría llegar al encuentro de vuelta del París Saint Germain el día seis de febrero falta hacer pruebas dentro de quince días entró por por Marcelo entre goteo que estuvo bastante flojo como casi siempre igual que Gareth Bale aunque en funciones diferentes irte Marcelo ha dicho esto en la sala de prensa el técnico francés Zinedine Zidane

Voz 1994 07:07 si lo de Marcelo ojalá que que sea poco eh esto lo vamos a ver mañana el sábado mañana el dijo que bueno que la sensación suya es poco y bueno como siempre veremos veremos en estos días

Voz 7 07:23 bueno ojalá que sea poco dice ojalá que tampoco no ha pasado por la ceramista Hay se rápidamente cuando es algo más grave la andaba no normal porque iba con con cuidado pero pero parece que no es gran cosa en principio yo creo que sí

Voz 0514 07:37 apostar aunque faltan las pruebas el próximo martes

Voz 7 07:39 otra cuarenta y ocho horas Marcelo puede llegar a encuentro de vuelta Nacho que se ha llevado un golpe en el tobillo no parece nada importante y Nacho podrá jugar el próximo partido el Madrid juega contra el Leganés a las seis cuarenta y cinco si no me equivoco el próximo miércoles el encuentro que no jugó el Mundial de Clubes eh porque María estaba en en Abu Dabi Ineco es en que se va a jugar ese partido entre Leganés Real Madrid

Voz 1670 08:02 es lo que es baja es Toni Kroos tenemos un parte

Voz 5 08:05 da un especial miércoles con su carrusel ahí a tope con el Leganés Real Madrid aplazado y luego el Sevilla Manchester United y el martes el Chelsea Barça jornada cerramos hay con Javier en el Villamarín que ya no queda nadie hay un abrazo Rocky Javi un abrazo ya recuerda además que antes Espanyol Villarreal han empataba uno el gol de Rodri para el Villarreal de Granero para los pericos así un golazo del pirata de lanzamiento de falta en el partido las cuatro y cuarto le gana al Atlético de Madrid dos cero al Athletic Club de Bilbao goles de Gameiro de Costa que al terminar el partido ha dicho esto sobre el árbitro Diego Costa el delantero del Atlético de Madrid

Voz 0494 08:40 de la tarjeta ya sabe cómo es no la gente me tiene manía Hay médico enviado

Voz 1501 08:44 pero los hábitos todas pero algunos

Voz 0494 08:47 es la mínima mí saca te ido no yo creo que de lo que me saco a eso ha hecho un gesto que pitó fuera de juego que bueno pues dejó todo tipo hacen lo hábitos viene me saca pero bueno tenía tenía hago tenía que sacar también sacó yo esta citó la imagen no piden ningún momento tarjeta forma Bruce creo que quiso sacar ya está

Voz 5 09:08 me tiene manía tenía ganas de sacarme tarjeta me lo ha sacado punto Es como cuando lo nuestros iconos

Voz 8 09:14 dicen que es profesora de matemáticas me tiene manía le tienen manía

Voz 0514 09:19 Costa ahí tú no bueno no sé si le tendrán alguna manera el de hoy no le tiene manía porque endeble tenía que haber expulsado

Voz 5 09:24 por el gesto de diciéndole estas Pinault lleva el dedo de deuda

Voz 0514 09:29 la sien diciendo que está luego esos expulsión es decir eso es nosotros hacer es Lole está llamando loco a rutas y los otros no sé si le tendrán

Voz 5 09:36 pero es no digo eso no perdona llamarte loco que hacer el gesto no pero conmigo no es lo mismo

Voz 0458 09:42 o sea que el de hoy está claro que no ley no sólo no tiene Soldevila aprecia otros que tienen haciendo todo lo que has leído a los y a los árbitros

Voz 1576 09:52 bueno echará el sólo por el gesto que está mal para todavía sé que está mal gesto no tiene por qué hacerlo pero vamos vemos en todos los partidos llamarle más existente

Voz 0458 10:00 de eso no no no yo no he dado nombres hay muchos no sólo Luis Suárez

Voz 0514 10:09 es verdad que criticar a los jueces no no habrá habrá que sacrificar al que no lo hace bien claro que lo hace bien habrá que ponderar en este caso el árbitro

Voz 0458 10:17 en este caso es en esa tarjeta Suárez pero sí hay que ser ahí

Voz 1576 10:20 una cosa clara en este caso el árbitro lo ha hecho mal nosotros creo

Voz 0458 10:23 yo tenía que haber expulsado yo creo que los árbitros no

Voz 1576 10:25 le tienen manía Diego Costa vaya por delante una cosa por ejemplo de irte a la grada celebrar de los cuatro cinco jugadores últimos que lo han hecho al único que le han sacado tarjeta amarilla Isern cepillarlo han mandado al vestuario ha sido a él sí que lo tiene

Voz 0458 10:38 manía reto le tiene tomada la matrícula que no si es lo mismo que lo más parecido a lo saben perfectamente motivo algún motivo abraza la matrícula Diego Costa sólo claro evidentemente hay gente que son sospechosos habituales bien caso de Diego Costa o de Luis Suárez

Voz 1501 10:53 no pero el motivo por otro está más abierta los árbitros

Voz 0458 10:56 el y tú leen y ven ir los partidos aquí

Voz 1576 10:59 de dos mil dieciocho ciertos pero no ha hecho nada

Voz 0458 11:01 es que llevan no sé cuánto tiempo sin pitar un penalti a favor y otro que León el choque el que están las polémicas que habla pues al final aunque no boletos está claro hay que hay que recordar

Voz 5 11:14 ya cerramos con y tú este asunto de Costa que esa acción de Costa diciéndole al asistente que está loco para de juego exactamente pero anteriormente

Voz 0514 11:24 es en un con el cuerpo cuando Diego Costa

Voz 5 11:27 Diego Costa y hay tienes razón altera penalti a favor del Atlético

Voz 0514 11:30 de ahí que no lo pita

Voz 5 11:32 pues dicho queda terminó el resto de resultados

Voz 8 11:34 que bueno en el Athletic de Bilbao no

Voz 5 11:37 jugó ni Aduriz ni Raúl García Laura que que irregular sigue siendo el equipo de Ziganda en el partido de la mañana a la Real Sociedad le ha pasado por encima al Levante tres cero goles de Xabi Prieto de penalti de Juanmi de Sergio Canales que ha hecho también otro golazo para mañana quedar Getafe Celta a las nueve de la noche Barça líder con sesenta y dos sigue estando a siete el Atlético sigue estando a dieciséis el Valencia sigue estando a diecisiete el Madrid cuarto quinto el Sevilla sexto el Villarreal que siguen en zona de Europa League por abajo colista al han perdido todos colista al Málaga con trece puntos penúltimo el Depor con diecisiete y antepenúltimo Unión Deportiva Las Palmas con dieciocho marca la salvación el Levante con dieciocho también

Voz 7 12:15 en su

Voz 5 12:16 segunda cinco partidos hoy Sevilla Atlético cero Almería tres Córdoba uno Granados Cultural Leonesa dos Rayo Vallecano tres con hat trick de Raúl de Tomás se pone segundo el Rayo ojo al rollito Numancia uno Cádiz cero Lugo uno Barça dos el Huesca que perdió con el Valladolid y el viernes se pone con cincuenta sigue continente cinco puntos segundo ascenso directo el Rayo con cuarenta y siete y ahora mismo están en play off Cádiz Granada Oviedo y Numancia en descenso a Segunda B Cultural Córdoba Lorca Sevilla Atlético luego no repasara Bruno Alemany lo más destacado de fútbol internacional destaca que Casillas ha vuelto a ser titular en Liga catorce jornadas después ignorando mal cinco cero ganar el Oporto al Rio Ave eh ha dicho el entrenador Sergio Conceiçao que es titular Casillas por su regularidad y constancia esfuerzo y el sueco no resolverá experiencia

Voz 0458 13:03 por la cagada de ellos es el otro día supongo pero vamos es

Voz 5 13:06 el fenómeno cinco y ha dicho en el Iker te toca en Italia al Nápoles a Ghana uno cero luego tampoco ha habido eh Premi labio FA Cup esta noche Star de la NBA en rugby la selección española ha ganado esta mañana a la de Rumanía que seguro que la habéis visto todos veintidós diez en el Cambra Europa que da acceso al Mundial con este triunfo España depende de sí misma para estar en el torneo mundialista Si gana Alemania Bélgica dos rivales asequibles estará en el Mundial España por segunda vez en su historia que es una gran noticia para el mundo

Voz 1576 13:36 pasaba como está hoy el centro bueno bueno

Voz 5 13:38 seis mil personas creíble diez repito dieciséis mil viendo a España y ahí estamos ganó se que el Ros no no nos gusta mucho

Voz 0458 13:46 el Pucela somos así he doce

Voz 8 13:48 cuarto de la noche además

Voz 5 13:50 de las jugadas polémicas del Metropolitano te quiero preguntar dos más de ayer del Barça e Iturralde penalti de Busquets a Kike García en el Eibar Barça

Voz 0514 14:00 es lo único que me me falta por ver es si el balón está en movimiento se ve el agarrón de busques es decir silbaron está en movimiento porque es un córner creo recordar silbaron es al movimientos penalti porque no es que le tenga

Voz 0239 14:12 la garra del brazo luego hay una pantalla

Voz 0514 14:14 si el balón está en movimientos penalti es lo único que me queda por confirmar

Voz 0458 14:18 sí

Voz 8 14:19 hay manera de sacar un córner quiere decir

Voz 1576 14:22 está movimiento no no nos tú no ves el balón

Voz 0514 14:24 en la televisión si el balón está en movimiento Cornet está parado

Voz 1670 14:27 te puede estar agarrando cuando uno va a buscar posición

Voz 0514 14:30 los córneres tú que has visto algún partido que otro se agarran antes de lanzar el balón

Voz 5 14:34 yo te lo intervalos no sobre si mal

Voz 0514 14:36 antes de lanzar el balón vuelve a dar todo lo que es vamos a saber antes de lanzar el balón antes de lanzar el balón tú no puedes pitar una decisión técnica tendrás avisaréis tendrás que amonestar antes de lanzar el balón

Voz 0458 14:48 digamos estoy diciendo que si el balón está en movimiento

Voz 0514 14:51 es penalti podría decirse que Mediapro tiene la culpa

Voz 0458 14:53 que que no sepamos a esta hora si es penalti o no a ver yo porque no hay no

Voz 5 14:58 una repetición que haya mostrado si el balón está muy bonito no ahora está no pero es decir no se ha podido ver la verdad es que para ser técnico

Voz 0514 15:05 es decir yo no sé si el balón está en movimiento o no

Voz 5 15:08 qué le agarra así si le agarra con el balón movimientos penal que fuera otro vamos a hacer

Voz 0458 15:13 la última estuvo y me porque como es penalti que no lo puedo entender Itu no no no puedo decir si es penalti uno porque es bueno y lo que no sabe ni la voz autorizada del arbitraje Torrejón encierro tema no el árbitro Iturralde sabéis opinar todos pero la autoridad arbitrales en tierra

Voz 1576 15:30 Mario espera el que fuera

Voz 0458 15:31 no estuvo estuvo bien expulsa Mendilibar

Voz 0514 15:35 sí pero mala gestión de la mala gestión del árbitro porque viene de una segunda amonestación a Orellana por lanzar el balón en desacuerdo con el árbitro no porque es continuas el juego y luego en la que le expulsa Mendilibar es una jugada que ya ha pitado fuera de juego del Barcelona sigue la jugada y Luis Suárez una vez ya de que ha pitado cogí desplaza el balón es parecida pero no es entonces como no le amonestó a Luis Suárez monta en cólera Mendilibar bien expulsó Mendilibar pero si llega a gestionar bien el partido la moneda Luis Suárez se evita la expulsión de Mendilibar mal gestionado el partido

Voz 0458 16:12 hay Hernández Suárez

Voz 0514 16:15 sí sí roto museos vale y no se me olvida algo

Voz 8 16:19 la jugada más de polémica en el

Voz 0514 16:21 a hacerse para decir que el árbitro el Real Madrid ha quedado el año pasado quedó el primero subordinado la cosa me da igual

Voz 0239 16:29 el y nada tras subordinada se resume muy fácil quema

Voz 0514 16:32 mano claro era el gol de Suárez no yo no digo por un haciendo no no no no no no no lo digo

Voz 0458 16:39 es un poco lo que te digo

Voz 0239 16:41 a mí suelen no me parece ni de lejos parcial ha

Voz 0458 16:44 hala ya dejó parecía me viendo el cómputo general del partido no podía ser amarilla por supuesto arbitro sobre

Voz 0239 16:52 ha pasado ya lo he visto en muchas ocasiones están esta temporada con esa sensación para mí de árbitro sobrepasado

Voz 1670 16:57 para sobrepasados de Iglesias Villanueva otra cosa

Voz 5 17:00 una otra otra gesta otra más en la Unión Deportiva Las Palmas Sevilla por cierto muy cabreados que te escúchame un gol legal a Gálvez en el noventa

Voz 0514 17:08 si pita fuera de juego que no es fuera de juego la algo legal no está diciendo día sale un jugador de Las Palmas es que esto hay unas cosas que no me quedan ahí ha debido hacer un jugador de Las Palmas en un tuit de que le dice el árbitro que pita falta pero falta no puede pitar el árbitro porque porque cuando sacan reinicia en el juego el acto tiene la mano levantada es decir está diciendo que es fuera de juego no falta porque la falta es libre directo en cambio con la mano levantada esta diciendo que un libre indirecto y libre indirecto es porque es fuera de juego hay algo que no lo cuadra

Voz 8 17:36 bueno en Betis tres Real Madrid cinco empezamos por ahí

Voz 3 17:39 hablamos de lo del Atlético de Madrid en el Wanda Metropolitano del idilio

Voz 5 17:43 afición con Griezmann que parece que ya ha acabado lo de hace unas semanas donde había hay sus más y sus menos todo el mundo está cerrando filas ahí empezamos por lo último Betis tres Real Madrid cinco tercer partido sin la BBC esto ya no es lo que era algo ha cambiado evidentemente en tiran del que se sigue hablando mucho de su futuro al que también os quiero preguntar vuestra opinión pero lo primero el partido no sé si os ha convencido lo de Lucas Vázquez Asensio el Madrid cosa parecido después de recibir un baño en la primera parte que le ha dado un baño señor baño el Betis en la primera parte ha salido en la segunda se ha comido al Betis claro está que el Madrid está estén con la moneda al aire diciendo que Madrid vamos a ver hoy que Madrid vamos a ver en la primera parte en la segunda

Voz 0458 18:23 pero ayer voy a mí de inicio

Voz 0239 18:26 hasta me gusta porque en Madrid cuatro cuatro dos con dos futbolistas que ayuda en el dos contra uno como Lucas en la banda derecha de Marco Asensio la banda izquierda es su madre más equilibrado esto en la teoría luego resulta que te pones a jugar al fútbol en un chaval de de apenas veinte hace años que ha jugado parece dos tres partidos como titular en Primera División que Junior que en la primera parte ha desbordado ese dos contra uno en teoría de Lucas Vázquez ayudando a Carvajal me da la sensación de que el Real Madrid salía el partido con la inercia del campeonato nacional de Liga se ha puesto por delante prácticamente sin merecerlo el Betis a base de buen fútbol a base de garra y más más fe e repito en estos primeros cuarenta y cinco minutos le ha puesto en complicaciones al Real Madrid viendo el partido de Bale es evidente porque el Real Madrid muy flojo e claro otro centrocampista esta porque yo creo que que Zidane le ha costado pero ya cuenta de que no puede jugar con un futbolista o Bale Benzema uno de los dos no puede jugar por eso ya la BBC empieza a ser pasado porque si magos dos para mí los dos pero como eso le ha costado mucho olé o ha costado mucho quitar a uno de los dos ya es tan evidente que hay dos de tres que no están para ser titulares indiscutibles habituales en este equipo que tiene que te

Voz 8 19:32 tomar decisiones una decisión es meter dos bandas para ayudar y para mí el equipo

Voz 0239 19:36 está más equilibrado oí es un equipo más seria yo decía

Voz 8 19:39 Mario que el Madrid tiene problema con Bale porque al final ni es titular acaba de romper no

Voz 5 19:44 te lo lo tienes que vender a lo tienes que traspasar pero para eso tiene que jugar bien para que siga revalorizado lo de Bale la cada vez lo veo más complicado su futuro en el Madrid no se mueve

Voz 7 19:53 votaré Bair mira que tardó en darse cuenta Zidane si queda yo creo en Madrid está instalado ya no es irregular un partido sí y otro no otros sí y dos no no ahora es irregular durante el mismo partido un rato si otro rato no ahora sí

Voz 0458 20:08 quince minutos si se lesiona Oramas

Voz 5 20:11 está lesionando quiero decir que ahora tiene continuidad Gallego

Voz 0458 20:13 sí bueno Weigle que aquella maneras ni Nico

Voz 7 20:16 tiene era yo yo creo que el partido dentro de esa irregularidad el Madrid tiene un nombre que se Marco Asensio que ha marcado goles no ha hecho un partido excelente ni mucho menos pero ahí está marcando goles por cierto que Marco Asensio cuando terminó el partido le han preguntado eh sí bueno no hablar

Voz 0458 20:37 cuando cuando no juegas con regula

Voz 4 20:39 claridad es muy difícil demostrar con allí va a dicho cuando tienes continuidad tienes más confianza yo creo que el mensaje de Asensio esta noche al inicio de esa rueda de prensa cada Kanouté Mazo la primera fase que ha dicho la primera es cuando tienes continuidad tiene más confianza y es que es la clave yo creo que Asensio más claro a no se lo puedo decir te está diciendo oye Si me das continuidad y me das confianza yo puedo jugar así al fútbol

Voz 0458 21:09 ya no es el máximo goleador después de Cristiano

Voz 7 21:11 equipo por ahí andará es decir si si Marco Asensio hubiera tenido la regularidad que le ha dado Zidane a Benzema lleva siete goles

Voz 5 21:17 además una cosa que creo que alguna vez ha comentado que cuando han puesto ciudadana en algún partido con el equipo suplen timo en Copa eh claro hemos dicho Jorge Asensio no ha estado bien pero claro lo pones hoy con el equipo titular ya sencillo gana muchos enteros sin estar haciendo una gran temporada que no está haciendo una gran temporada y de partidos que le han sacado Zidane tampoco pero no es un chaval que evidentemente tiene que jugar más minutos él

Voz 1670 21:38 pero parece que no tiene derecho a estar mal Asensio de joder exactamente imagínate los demás

Voz 5 21:43 jugando lloviendo nevando y granizado

Voz 1670 21:46 Benzema email pueden jugar pueden jugar al cuarenta por ciento pues jugar al cien por cien Asensio o está al cien por cien o no juega macho arranca la temporada es el mejor en la Super Copas con el Barça metiéndole en más palos a él que a Benzema o Bale dos dial regular al banquillo todas forma ahora vuelve diez minutitos contra el PSG dos asistenciales

Voz 0458 22:04 por volver a jugar tres partidos regulares volverá al banquillo a otras empresas e oportunidades no civiles

Voz 0514 22:10 esos esos Zidane pero que nosotros que somos lo que

Voz 1501 22:12 jugamos aquí o criticamos hacemos el análisis hay quedaron misma oportunidades a unos que a otros efectivamente pero también hay que decir las cosas igual Asensio en la primera parte ha hecho una primera parte infame como todo el equipo infame

Voz 5 22:23 en su primera parada Real Madrid ha sido terrible

Voz 1501 22:25 ya con gol de cabeza de es verdad pero ha sido una primera parte vergonzoso el equipo culé

Voz 0458 22:31 falta menos es una primera parte habría pero si no lo hizo de la equiparación plena participo pero no me costó has un desmarque junto a parte infame igual que estando igual que el equipo no no puedo decirlo yo me puedes Marco Asensio aparece un derrame exactamente igual que Gareth Bale exactamente igual que lugar igual igual que igual igual que no lo bueno porque no porque opina que no es que algo es que tú

Voz 9 23:09 minas de Benzema tú opinas de Welt opinas e de la falta personal que se falta pero

Voz 0458 23:13 pero bueno habrá que me voy me voy no no no porque sólo opinas tuvo algo me voy a es la primera vez que habla Mario acaba la opinar y los demás que aquí se quiere Marcos que me vaya Tour no nos yo estoy me refiero

Voz 9 23:27 es que no no lo haré

Voz 0458 23:29 pero pero amargo lo que viene a decir lo que viene a ser lo que quieren no no no pero es que lo que es no perder la persona o personas del penalti pero bueno si lean paso a y luego del partido infame de los pero el Barça

Voz 9 23:44 eso estoy hablo y en cualquier caso Margo

Voz 1576 23:47 de sacar yo voy a abrir el paraguas el chaparrón yo creo que lo que quiere decir Mario yo estoy de acuerdo con él es que si necesitas regularidad Marco Asensio creo que también la necesita Bale yo creo cuando el elimine al Leganés en la Copa del Rey está están criticando lo hacían que por qué no metido ni siquiera

Voz 0458 24:01 pero lo mucha más caro porque desde que volvió de la lesión yo creo que

Voz 0514 24:06 te digo que yo creo que antes citados se quede claro

Voz 4 24:10 Zhao por no darle continuidad a Bale por no darle minutos a Bale es una de las identidades

Voz 0458 24:15 no no no no no no sé si dímelo dímelo

Voz 1576 24:18 Benzema lo Koke Pulido pero con la lesión

Voz 0458 24:20 sí ha salido veinte con la lesiones que lo vea

Voz 8 24:25 continuidad que no ha tenido Bale es por las lesiones que hasta ahora ha tenido continuidad

Voz 0458 24:30 es esta

Voz 0514 24:32 más mimado vamos en la historia reciente del Real Madrid juega la carta

Voz 0239 24:36 hoy sesenta porque sus lesiones esos problemas físicos que hacen que el cuerpo técnico le trate así juega la carta hoy sesenta minuto no te meto en Copa del Rey porque el campo está el ahora no sé qué es el futbolista más mimado por el cuerpo técnico en la historia reciente del Real Madrid con mucha diferencia pero con muchas veces pero cómo puede decir

Voz 0458 24:54 que Zidane no le ha dado la regularidad necesaria para mí sabe lo que él no está pero si no lo está

Voz 1576 25:00 Barrios pidáis como lobos yo lo que te estoy diciendo es que para juzgar y para ponerle en nivel después de la lesión no empecemos ya a tirar del pasado de lo que ha hecho hubiera dejó de Bale yo te digo que si Bale juega de titular pase lo que pase como lo ha hecho Benzemá diez partidos

Voz 0458 25:14 no puede que no puede jugar diez partidos seguidos puede jugar uno puede en el futuro se le abre también a Zidane un dilema del parque

Voz 0985 25:25 los Príncipes porque si disco parece que tienen garantizada plaza en este once Ia Asensio hoy con todo merecimiento reclama la titularidad también va a ser muy interesante ver qué once inicial hace jugar

Voz 5 25:36 creo que Asensio no juega en París

Voz 0514 25:38 creo creo creo creo

Voz 5 25:41 en dos semanas yo creo que no ocurre completar estamos pidiendo contigo

Voz 0239 25:44 la verdad es la verdad que con tres uno en el partido de ida al final un dilema espectacular osea tiene un dilema Zidane ahora mismo que está muy jodido porque el partido de ida lo afronta con tres uno al partido de vuelta al afronta con tres uno y que en un dilema que esto la primera ponente que

Voz 1576 25:58 hecho contra basan Jermaine yo estaría preocupado vamos

Voz 1296 26:00 está confiaría demasiado tampoco

Voz 4 26:02 ahora yo entiendo que es difícil de asumir para muchos pero el futuro del Madrid pasa por hacer cada vez menos importantes a Benzema y más importantes Asensio Luca bajo escogió es la realidad

Voz 0458 26:15 tiene que saber gallego goleador a ver Gallego

Voz 5 26:19 os repite Asensio diez goles me pasa

Voz 7 26:21 yo corre por detrás de Cristiano máximo goleador del equipo en cuatro ratos jugando cuatro ratos

Voz 1296 26:27 mira que Asensio ha sido titular en diez once partidos en Liga yo no me atrevo a ver en qué nivel estaría hoy Marco Asensio si hubieran dado mucha más continuidad algo menos crecimiento y me parece que el Madrid se ha perdido un año de un además de una progresión de un jugador que está llamado grandísimas junto a Ciudadanos

Voz 5 26:42 creo que esa frase que hemos escuchado de Asensio en esa mini rueda de prensa yo creo que es un poco en ese sentido no y al final se mordió la lengua toda la temporada pero yo creo que la frase de Asensio es joe con lo que juega Bale y con otro joven además sin estar haciendo precisamente su mejor temporada coño pues yo también quiero continuidad que también quiero lo mismo que ellos yo creo que la frase Asensio como diciendo y yo yo te quiero tener lo que tienen ellos probablemente lo tiene que ganar a lo mejor no se lo ha ganado todavía pero es verdad que Asensio no ha tenido la continuidad que Bale y Benzema a lo mejor hay gente que está de acuerdo en que no la hayan tenido que tener pero no ha tenido la misma contenido a que Bailey que Benzema vamos eso está clarísimo Asensio y lo lo que no se alguien cree que va a ser titular en París

Voz 0985 27:23 hombre yo Manu hombres y yo creo que si tú haces caso del partido que le hemos visto hoy ID que estamos pidiendo para él continuidad para que tenga más confianza

Voz 0458 27:33 Irán no suele dejar llevarse por esas cosas

Voz 0985 27:36 no no sé pues entonces bueno entonces pues entonces jugar a Benzema jugará Cristiano y Asensio de su banquillo

Voz 0514 27:44 Romero creo que van a cerrar Villamarín no creer bien le damos las gracias porque ya es bueno

Voz 0985 27:48 estamos ya no Cristiano como se ha tomado lo del cambio que esto no lo hemos tocado es porque al final ha habido un cambio Manu ante San Manuel Bueno me

Voz 0458 27:56 la Eurocámara Olga miraba el reloj en el ochenta y ocho

Voz 0985 27:59 a ello no no he tenido la oportunidad de tomar un café con Cristiano después del partido del Carrusel se ha dicho que el gesto de contrariedad sólo te puedo decir lo que

Voz 0239 28:07 yo he visto en el campo e intachable en la salida salido andando como como corresponde como corresponden futbolista en campo contrario cuando está ganando la pega un abrazo espectacular a Karim Benzema y luego se sentará el banquillo rebotado como todos grandes a los cambian

Voz 0985 28:25 si es que lo han cambiado cuando partido estaba abierto sí sí sí pero bueno que esto no lo hacen a Messi en Barcelona Ile quema en el estadio a Valverde

Voz 0239 28:31 buenos y luego el que sale Portillo te ha metido el chicharro y te acaba el partido a lo mejor no perder

Voz 0985 28:36 pero quiero decir que sacar Cristiano Antonio cuando el partido está abierto hombre es un dato relevante

Voz 0239 28:41 no porque Zidane tenía previsto ya el cambio si se si Zidane tenían previsto ya el cambio ha hecho lo hubiera hecho un poquito más tarde para arañar segundos al

Voz 0458 28:50 a ochenta y yo no pero yo creo que era me refiero su primera

Voz 0239 28:53 en la prolongación para matar el partido en que hará arañando un minutito en en cambio pero lo que yo he visto ese mañana las cámaras de la tele Nos demuestra una cosa mi sensación que es de un futbolista que esa mujer porque quiere acabar siempre pero

Voz 10 29:06 un tampoco para para que Jordi

Voz 0239 29:09 se duerma contento esta noche

Voz 0985 29:11 el carrusel que el cambio no había sido o no será seguro de su agrado por eso es bueno chavales que os quiero mucho

Voz 0458 29:17 eh nosotros el auricular para escucharlo de Talavera Iturralde a terminar aquí ahora empieza ahora

Voz 5 29:23 vale un avance romano abrazó a todos están ahí en el Villamarín Romero Rocky erradicar estaba reserve diez Real Madrid hacemos una pausa aquí os pregunto antes al partido del Atlético oí hablar del Barça por Zidane por el futuro que se habla mucho del futuro decidan y quiero conocer vuestra opinión y nueve un haberes en Canarias seguimos en el larguero

Voz 5 33:11 dan que tiene dos años más de contrato pero que aquí hemos dicho muchas veces que si hay alguien que no tiene apego a su cargo es el propio Zidane y que como decía Ramos el otro día después de partir contra el conseller a lo mejor hasta ganando lo que igual se va fue una frase que quedó un poco ahí como tal total que ayer le preguntan por esto dijo esto el técnico el técnico francés

Voz 1994 33:31 es muchísimo desgaste seguro más en el Real Madrid y claro que cuando sí puede llegar en un momento donde tienes que haber cambio pero para todo sea además no sólo para para él

Voz 5 33:44 senador hemos entrenado que tiene dos años más de contrato pero que reconoce que sí que llega momento en el que el desgaste es muy grande que tiene que haber cambio pues puede que sea para dentro de dos años pero sorprende que este debate salgan este punto de la temporada

Voz 8 33:57 y no sé si vais a ciudadana acabando los dos años de contrato o no

Voz 7 34:03 a ver cómo termina la temporada yo yo creo que cuando Ramos dijo el otro día cualquiera sabe lo que hará el míster aun ganando puede que se va

Voz 0458 34:10 ya dijo Ramos censuró que no tiene nada que ver con

Voz 7 34:13 en la temporada fíjate lo ese es el sentir de todo el mundo lo que Zidane es un tipo muy peculiar y que y que hay algo evidente que la felicidad han habido en los últimos tres meses

Voz 0458 34:25 en un momento en que ha dejado de existir

Voz 7 34:27 tiene que haber padecido y tiene que haber visto cuál es el desgaste que es muy muy difícil un club como el Madrid aguantar cuatro años

Voz 1670 34:33 pero también te digo una cosa lleva dos años y pico y es la primera vez que vienen relativamente mal dadas

Voz 0514 34:38 el primer año en cuatro meses va todo perfecto

Voz 1670 34:41 el año pasado todo perfecto oiga oiga a las tres primeras curvas ya no sé qué edad hay que tener un poco de cuajo también para levantar la óptica así

Voz 1576 34:50 pero yo creo que sí hay debates porque lo ha alimentado él no lo alimentado palabras como la de Ramos pero él mismo en rueda de prensa dijo que el banquillo gastaba y luego en otra rueda de prensa dijo que por supuesto el de él sabía que que los resultados iban a marcar un poco su su destino al frente del banquillo el Real Madrid sensación de que cuando las cosas se se ha torcido la cartera nueve ahí han venido alguna curva con Pablo yo creo que ha sufrido muchos la vista además el desgaste la rueda de prensa desaparición total de la sonrisa pasarlo mal que es normal y de que pase lo que pase

Voz 1670 35:22 esto es el último año buscar juro por perdón por volver a intervenir pero pero

Voz 0458 35:26 en situación parecida

Voz 1670 35:28 entiendo más el desgaste que tuvo Guardiola en su día por ejemplo que el que ha podido tener hasta ahora que que ya tenía y lo saben bien allí en Barcelona Marcos Jordi flaco tuvo fricciones con una parte del vestuario la guerra con Mourinho desgastó mucho pero de momento no se ha podido desgastar más allá del

Voz 1296 35:43 de un año ha resultado que que que Guardiola también acaba viendo el Barcelona porque entendió que su mensaje ya no cala va tanto el jugador como al principio igual Zidane está percibiendo diecisiete engordar su equipo está desconectado de la Liga de estadio a siete puntos del líder el intenta refrescar la la la mejor de las aptitudes y no les siguen pues igual ese puede ser un factor más allá de que gane uno la Champions para para decidir qué qué como su mensaje no llega al vestuario los mejores es paso a otro yo tengo la sensación de

Voz 4 36:09 que no tiene absolutamente nada que ver cómo termina

Voz 1296 36:11 temporada para la decisión decida siciliano

Voz 22 36:14 tiene fuerza y tiene ganas de seguir va a seguir pase lo que pase pase lo que pase Easy no si no quiere seguir

Voz 4 36:23 no va a seguir pase lo que pase sea yo creo que no tiene no

Voz 0458 36:26 va a depender de si gana la Champions yo creo que no yo creo

Voz 4 36:29 si el nota que salvo que no te que su vestuario no está con él yo creo yo creo que el vestuario del Madrid está con Zidane sin ningún tipo de duda eso creo que no

Voz 1296 36:39 es la decisión la toma del sí sí sí sí yo creo

Voz 4 36:41 la Champions no yo creo que la decisión es personal de Zidane y que no va a depender de si gana la Champions no lo era

Voz 1296 36:49 si no gana la Champions sea el club el que decida

Voz 1576 36:51 pero Pulido este Vestuario este vestuario está con él cerrando filas pero es que el año que viene da la sensación de que lo iba a ser muy distinto poder gente que va a salir mucha gente

Voz 0458 37:00 qué va bueno yo creo que de eso es consciente Zidane el propio

Voz 4 37:02 Zidane que tiene que haber un cambio seguro que le duele también

Voz 5 37:05 con lo que se dice en determinados momentos y que a lo mejor ha visto cómo respira poco la afición y parte de la prensa haya ciudad no sabes equivoca los cambios equivocada es una persona que ha dicho mira si vais empezaría con este tema no tengo ningún problema en coger en junio gane la Champions yo no estoy cojones Manu pero en la Champions pues a lo mejor es un tipo una entrada con un carácter de estar aquí que me digan que esto que no sé qué no no no lo veis claro me voy a mi casa y ponerse a otro entrenador que no tengo ningún problema es la salsa del fútbol es que al Cholo Simeone que es el mejor entrenador

Voz 1670 37:33 ha pasado por Atlético de Madrid en en años cuando

Voz 5 37:36 juega dos partidos aburridos e le critican ahí lo los un monumento o no a medias de la critica ni que no

Voz 1670 37:44 me gustan los cambios amarrada Tegui oye pero aguanta

Voz 5 37:47 es que Bardem gane el cargo y sueldo

Voz 0985 37:49 es verdad que la presión y el desgaste cada uno lo vive como lo eh hay alguien que puede pensar hoy yo más han pues no no me apetece sinceramente sentirme cuestionado o no pues habrá otros entrenadores que tendrán más cuajo como tú decías a otros que no porque les tiemblan las piernas oye que no es que fíjate que Ramos dice lo mismo gana Ile apetece ir se supone apetece ir

Voz 0458 38:13 para estar bien

Voz 1670 38:16 de si se va del seleccionador de Francia no va a ganar siempre con esa frase de un jugador

Voz 5 38:21 el Atlético hoy del Cholo Simeone o Un jugador del Barça de Valverde que tenía un problema porque diga claro el capitán Iniesta y Gabi o Godín que sabe que diga oye a lo mejor aunque ganemos la Liga este año el Cholo se va

Voz 0514 38:35 ostras

Voz 5 38:36 no es una frase cuando menos rara oye igual luego sí que decida eh pero no sé tu crees que depende de Mario debe si gana título no yo sinceramente creo que no creo que el día a día y bueno

Voz 1501 38:47 me consta que va día a día o semana semana para no ser muy exagerado y creo que en el club es exactamente igual a la relación del Real Madrid con con Zidane va día a día ahí Si hay una gran cagada anal

Voz 8 38:55 qué querrá seguir eh hay una gran gesta todos querrán seguir se desharán yo creo que esto va diaria Don Pedro Fullana hola muy buenas así que hay idilio con Griezmann en el Metropolitano sí

Voz 1501 39:09 hoy han firmado la paz la grada hay Griezmann no he ha sido ya en el momento que citaban su nombre por la megafonía cuando recitaba las ahí canciones aplausos para Griezmann cuando a sacar algún que otro saque de esquina aplausos para Griezmann el futbolista también ha correspondido a la grada y luego sido une pues se lo ha dejado claro que esa unión entre grada hay jugadores es esencial para tener éxito esta temporada

Voz 23 39:29 cuando el club que son los dirigentes los jugadores los a entrar en el cuerpo técnico y los aficionados están todos unidos siempre hay grandes posibilidades de tener éxito tenemos que empujar

Voz 0458 39:42 para que no se pueda quebrar nunca

Voz 23 39:44 que nadie lo quiere porque somos una familia siembran la familias hay conflictos pero se pueden resolver

Voz 1501 39:50 se pudo quebrar el día D el Valencia pero han cerrado filas en cuanto a la grada El Vestuario porque también fíjate Filipe Luis por ejemplo como ensalza la figura de Antoine Griezmann

Voz 23 40:00 había gente que está va por encima de los demás a nivel técnico y de calidad por excepcional poco han pasado por la estar de este club con tanta calidad y el futuro depende del claro que él es de aquí el es un ídolo puede escribir en ese club de forma eterna ahí y ojalá que pueda quedar con nosotros la yo creo que no no quiere salir está muy contento está muy a gusto tiene todo lo que necesita Hay tono muy equipos jugando para él

Voz 1501 40:29 creo que no quiere salir eso es lo que ha dicho Felipe sobre Antoine Griezmann de cara a lo que pueda pasar a final de año

Voz 8 40:36 hay operación cariño a Griezmann mientras Gil Marín Higuera exacta totalmente total mientras Gil Marín Cholo hoy Cerezo

Voz 5 40:47 están intentando convencerle por lo civil o por lo criminal de que aquí va a jugar va a ser la estrella la puñetera estrella del equipo en el Barça si se va no pero ahora se ha puesto en marcha esta campaña liderada por el Cholo totalmente lo poco que sabemos que el vestuario estaba hasta el gorro de Griezmann no hace mucho hasta el gorro de Griezmann no pero realmente dura

Voz 0458 41:06 empate de muchas minería ahora sin embargo están viendo qué tal

Voz 5 41:08 hay posibilidad de que se quede porque levantar llevan a dar una Manteca importante y ahora me han dicho todos venga vamos a mimar le la grada los capitanes los jugadores Vestuario pero lo el Cholo

Voz 1576 41:17 PS en la previa de quiere decir la frase del Cholo de cerrar filas yo fuera de Madrid la dice ayer quiero decir aquí hemos contado en el Larguero hace ya varias semanas que en el Atlético hay tienen claro que va a ser fundamental este dos mil dieciocho que a mezclar lo bien con Diego Costa que la descarga o depresión que están muy a gusto en el Atlético de Madrid que existe final de temporada es bueno el Atlético de Madrid tiene la intención de si vienen con cien kilos porno pues no hay nada que hacerlo José queréis ver la cláusula agobiados pero sin no hay posibilidades van a agarrarse año que debe tener el mejor equipo el mejor equipo entienden que con que es con Antoine Griezmann saque eso esa ese cariño a Griezmann es intentar decirle que no va a estar en otro sitio como único Madrid lleva ya tiempo pero bueno se une a lo que dijo ayer en esa rueda de prensa

Voz 4 42:02 Talavera que esto le va a terminar calando a Griezmann en sí

Voz 0458 42:06 yo creo yo creo con el lema llegar

Voz 4 42:10 todo este mensaje yo no sé si

Voz 0458 42:12 se va por cierto retintín en tus palabras yo no sé si esto no pescado

Voz 4 42:20 qué tal demostración de cariño eleva a terminar calando a Griezmann