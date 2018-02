Cuidado con las cosas de comer

Voz 1100

00:00

buenos días Pepa tiene alguna solución el llamado problema catalán quizás si yo quizá no pero hay caminos que desde antes incluso de echar a andar ya sabemos que los llevan de cabeza al desastre son esas iniciativas que el bulbo conoce como ideas de bomberos con perdón de admirados y de los trabajadores la idea del PP de tocar la lengua punto sensible donde los haya inmersión por aquí o por allá pertenece a este grupo de estupidez eso ya definitivamente hacemos perdido la cabeza no tenemos ni idea de qué hacer vamos a ver si probamos excitar aún más los bajos instintos del nacionalismo más rancio es lo mismo les quitamos unos cuantos votos a Ciudadanos sólo lograríamos aún más la situación ayudando la ruptura definitiva de puentes pero no no harán nuestros fans prensa de la caverna en primera fila el debate no es la inmersión es si tiene derecho a cambiar el estatus actual en esta situación de emergencia de ciento cincuenta y cinco un partido que tiene sólo cuatro diputados repito cuatro diputados sin contar con lo haciendo XXXI restantes a no ser claro que el Gobierno no sólo quiera amenazar a los independentistas como el matón en Navarra de la cantina del oeste hagan Gobierno empieza a romper Christmas error sobre error porque con las cosas de comer no se juega