¿Hasta dónde llegará la puja?

buenos días Pepa buenos días a todos cuando comienza una subasta inician las primeras pujas conviene que los postores sepa muy bien cuál es su límite para no verse arrastrados por el fragor de la competición ahora asistimos a la subasta de un bien muy codiciado la bandera de España por hacerse con ella Ciudadanos y el PP parecen dispuestos a jugar muy fuerte contra las dos bestias negras de la unidad patria la inmersión lingüística en Cataluña el concierto económico en Euskadi pero es muy importante saber hasta qué punto desean llevar la ofensiva porque una cosa sería por ejemplo que en Cataluña se quisiera ampliar el número de horas en castellano lo que además estaría apoyado por el Tribunal Superior de Justicia yo otra distinta sería intentar acabar con la Ley de Normalización Lingüística que está en vigor desde mil novecientos ochenta y tres aprobado por acuerdo de todas las fuerzas políticas porque una cosa sería discutir la cifra o el porcentaje del cupo vasco y otra distinta ponen en cuestión la existencia del concierto que está recogido en la Constitución así que convendría que para que nadie se llame a engaño Ciudadanos y el PP nos digan cuál es el objetivo final no juegue de farol con estos asuntos porque suprimir la ley de normalización lingüística en Cataluña o terminar con el Concierto vasco supondría el enfrentamiento frontal no sólo con los independentistas sino con una gran mayoría social en esas comunidades provocaría un enorme frente de rechazo transversal así todo muchos proponen hacerlo ayer en La Vanguardia Enric Juliana recordaba un artículo del profesor José Luis Álvarez en el país en el cual recomendaba la confrontación máxima hoy por caro que sea el precio como única manera de evitar que el independentismo se imponga en unos pocos años me temo que la subasta ciudadanos PP va a dar alas a un pensamiento así que a mí me parece un error me parece un disparate romper algo para evitar que se rompa os suicidarse por miedo a la muerte