La vivienda, otra vez

es una escasez de alquiler inicien la inmobiliaria feliz para que iba a alquilar una casa si ahora los alquileres hasta el más caros que las hipotecas y luego tiene dos hijas hilos cosa nunca pierden precio al contrario va a invertir no sé qué no sé cuántos salí de la inmobiliaria con una hipoteca al mi brazo

Voz 3

01:22

pues empezó la crisis y claro Pedro se quedó sin trabajo y no encontrábamos trabajo que era imposible encontrar trabajo Él se quedó en el paro me quedé embarazada y me quedé también en el paro y ahí empezaron los problemas de que no podemos pagar hipoteca porque si tenemos unos ahorros que eso es aproximamos comiendo solo porque era la casa la casa Lacasa la casa hasta quedar vimos que no podíamos pagar pero claro si dejamos de pagar la hipoteca me quedaba allí en la calle se quedó a mi madre en la calle también