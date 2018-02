Isabel: "Invito al gobierno a que venga a trabajar a mi empresa de limpieza y hablar de la edad de jubilación"

Voz 1

00:00

no hombre es Isabel Xala y cincuenta y seis años y en el dos mil tres y decidí dejar mi trabajo fijo como decoradora en una tiene nada en una vez para montar mi propia empresa de servicios lo que hago son limpiezas tanto en oficinas como en casas particulares comunidades lo que salga no soy de la de la generación sesenta y dos con lo cual soy la primera generación que se tiene que jubilar a los sesenta y siete siendo autónomo no entonces yo invito a miembros del Gobierno y a que vengan a trabajar a mi empresa pues después de un tiempo de trabajar pues aquellos decida si realmente este tipo de trabajo podemos jubilarse a los sesenta y siete años no solamente es en este sector sino en trabajos que sean muy físicos como nuestro no afortunadamente pues tengo un buen físico a pesar de que tengo cincuenta y seis años hago mucho deporte me ha ayudado mucho porque es que yo sea yo las muñecas había momentos que yo no las podía casi mover los brazos no les podía mover yo me me dormía con con con con bolsas de de frío en brazos del dolor que tenía en el en el país estamos participando sobre de qué de muchos gastos que nos tomen por todos lados y una de ellas para nada pues eso estás enfermo y yo ahora en el treinta y uno de diciembre cogí una gripe de esas coges una hora cada veinte años para Morientes estuve una semana sin trabajar y crear una semana que el jornal en casa porque yo hora que no trabajo era que no cobra yo digo que somos una supervivientes de que tenemos mucho mérito a pesar de todas las zancadillas que no están poniendo